Yıllar geçti 'Güzel Bebek' efsanesi bitmedi: Annesi birbirimiz için aşka düşmemizi bekledi

Haberin Devamı

GÜZELLİĞİN SİMGESİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

1978 yılında o film için kamera karşısına geçtiğinde henüz 12 yaşındaydı. Bir hayat kadınının kızı olarak onun çalıştığı yerde dünyaya gelen ve kendisi de aynı işi yapan bir kızı canlandırıyordu. Bu sadece o dönem için değil bugün bile büyük bir tartışma konusu. Zaten kendisi de yakın zamanda o tartışmalı filmle ilgili olarak verdiği bir röportajda "O film bugün yapılır mıydı, bilmiyorum" diye konuşmuştu. Uzun sözün kısası, çocuk yaşta başladığı kariyerini günümüzde de sürdürüyor oyuncu. Bir dönem "güzelliğin simgesi" olarak nitelendirilen yıldız şimdi 1978 tarihli o filmle ilgili hazırlanan bir belgeselle gündemde. O belgesel de alanında saygın bir konumu olan bir festivalde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

BUGÜN OLSA BELKİ BU FİLM ÇEKİLMEZDİ: 'Ya da belki de yetişkin ama yaşını göstermeyen bir yıldız oynardı.' Shields ünlü film için düşüncelerini böyle anlatmıştı.



Evet... Brooke Shields ve onun 12 yaşında bir çocukken rol aldığı Pretty Baby adlı filmden söz ediyoruz. Louis Malle'in imzasını taşıyan bu film, çocuk pornografisi de dahil birçok konuda eleştiri masasına yatırıldı yıllar boyunca. Belki de Shields'in dediği gibi bugün olsa böyle bir film çekilmez, çekilse de 12 yaşında bir çocuk değil yaşını göstermeyen başka biri oynardı. Ya da belki de senaryoda bazı değişiklikler yapılırdı. Bunu bilmek mümkün değil.

BELGESEL ÇEKİLDİ: Brooke Shields, kendisini ve elbette Pretty Baby adlı filmini konu alan belgeseli sosyal medya hesabından duyurdu.



Brooke Shields'ın Susan Sarandon, Keith Carradine gibi oyuncularla birlikte kamera karşısına geçtiği film, şimdi bir belgesele konu oldu. Yönetmenliğini Lana Wilson'ın üstlendiği Pretty Baby Brooke Shields adlı belgesel, Sundance Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak. Adını, kariyerinin ilk önemli filminden alan belgeseli Shields sosyal medya sayfasından duyurdu. Kendisinin gençlik yıllarındaki ve şu andaki görüntüsünü yansıtan afişi paylaşan 57 yaşındaki Shields, takipçileri belgeseli seyredeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Daha önce Taylor Swift ile ilgili hazırladığı belgeselle tanınan Lana Wilson da bu yeni çalışmasının duyurusunu ve filmin artık seyirci karşısına çıkacak olmasının heyecanını sosyal medya sayfasından paylaştı. Bu iki bölümlük belgesel, Shields'in bu filmden yola çıkarak bir cinsel objeye dönüştürülmesinin, kariyerinin ve hayatının izini sürüyor. Ele alınan konu sadece bu film değil, Shields'ın yine çocuk yaşta yani 14 yaşında kamera karşısına geçtiği The Blue Lagoon ve Endless Love adlı filmler, gençken rol aldığı ve sonra kendisinin bir cinsel nesneye dönüştürüldüğünü söylediği bir blue jean reklamı da belgeselde ele alınan konular arasında. Belgesel, Brooke Shields'ın hem menajeri olan hem de çok karmaşık bir ilişki sürdürdüğü annesi Teri ile yaşadıklarını da masaya yatırıyor.

Haberin Devamı

ÇOCUK PORNOGRAFİSİ DİYE NİTELENDİRENLER OLDU: Pretty Baby bazı çevrelerin yönelttiği olumsuz nitelendirilmelerin ve eleştirilerin odağında yer aldı. Fakat Shields, bu konuda aynı fikirde değil.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar Haberi görüntüle

Brooke Shields'ın bugün hala tartışma konusu olan ilk sinema filmi Pretty Baby, New Orleans'da bir genelevde yaşayan Violet adında küçük bir kızın öyküsünü anlatıyor. Susan Sarandon'ın oynadığı annesi Hattie ile birlikte kendisi için uygun olmayan bir ortamda yaşayan küçük kız, yaşıtları gibi bahçede oynayarak bazen ata binerek vakit geçirir. Fakat günün birinde; bir adama zevkli dakikalar yaşatmak uğruna açık artırmaya çıkarılır.

Bu konu da zaten filmin olay yaratması için yeterli. Film her ne kadar eleştiriler alsa da Louis Malle, küçük bir çocuğu bu tür bir filmde oynattığı için eleştirilse de bazılarına göre de yönetmenin yaklaşımı son derece temkinliydi. Brooke Shields de filmle ilgili olarak "içinde yer aldığım en yaratıcı proje" diye konuşmuştu. Shields sette duygusal olarak gözetim altında tutulduğunu da sözlerine eklemişti.Ama yıllar sonra söylediği başka önemli bir nokta da var. Oyuncu, günümüzde böyle bir film çekilmeyeceğini ve zaten çekilmemesi gerektiğini sözlerine eklemişti.

Haberin Devamı

ANNESİ DE YAPIMCILAR DA AŞIK OLMAMIZI BEKLEDİ: Rol arkadaşı Atkins, Mavi Göl'ün yapımcılarının da Shields'ın annesinin de onların aşka düşmesini beklediğini söyledi.



Shields bu filmden sonra yine kariyerinin önemli kilometre taşlarından biri olan The Blue Lagoon' da(Mavi Göl) oynadı. Christopher Atkins ile birlikte oynadığı bu filmde ıssız bir adada çocukluktan ergenliğe geçen bir kız ve bir erkeğin öyküsü anlatılıyordu. Senaryo gereği çok fazla giyinik olarak kamera karşısına geçmiyordu iki oyuncu. Sonradan devamı ve benzerleri de çekilen filmin yapımcıları Shields'ın güzelliğini ve popülerliğini ellerinden geldiğince kullandı. Hatta Atkins, kısa bir süre önce Brooke Shields ile bir araya geldiği bir sohbet programında yapımcıların onların gerçekten birbirlerine aşık olmasını beklediğini söylemişti. Onun anlattığına göre bunu bekleyen bir kişi daha vardı: Brooke Shields'ın aynı zamanda menajeri de olan annesi Teri.

HAYATINDAKİ EN ÖNEMLİ FİGÜR ANNESİ: Shields'ın hayatındaki en ünlü figür aynı zamanda menajeri de olan annesiydi.



Brooke Shields'ın annesi Teri, gerçekten de ölünceye kadar oyuncunun hayatındaki en önemli figürdü. Kısa süren evliliğinden kendisine kalan tek hatıra olan Brooke, büyük olasılıkla onun girişimleriyle ünlü bir oyuncu oldu. Çünkü Teri, gençliğinde kendisi de bir oyuncu olmak istiyordu. Her ne kadar kızıyla birlikte kamera karşısına geçtiği birkaç filmde bunu deneyimlese de yine de tam istediği gibi olmadı. Zaten Teri Shields, kızına da kendi inadı sayesinde sahip olmuştu.

ANNESİNE ONU DOĞURMAMASINI SÖYLEMİŞLERDİ

Teri, Brooke'un babası Francis Alexander Shields ile 1864 yılında evlendi. Ama evlilikleri uzun sürmedi. Birkaç ay sonra boşandılar. Hatta Teri'nin hamile olduğu öğrenilince eski eşinin ailesi ona para verip bu bebeği aldırmasını istedi. Ama Teri inat etti ve 1965 yılında bebeğini dünyaya getirdi. Brooke Shields'in bir yandan da menajerliğini yapan annesiyle klasik anne- kız ilişkisinden daha karmaşık ve çalkantılı bir ilişkisi vardı. Shields, 2012 yılında hayata veda eden annesiyle ilişkisini here Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me adlı bir kitapta anlattı.

Gözden Kaçmasın O kırmızı elbiseyi 23 yıl sonra kızı giydi Haberi görüntüle

Brooke Shields'in kendisinin de söylediği gibi annesi hakkında yıllar boyunca bazıları olumlu bazıları olumsuz birçok şey söylendi. Anlattığına göre annesiyle kendisi birbirlerine karşılıklı olarak bağımlıydı. Bu konuda düşüncelerini şöyle anlatmıştı Shields " Sevgi çok yoğundu. Ben onun Tanrı olduğunu düşünürdüm, eğer isterse hava durumunu değiştirebileceğini sanıyordum. Bütün dünyaya karşı ikimizdik." Belirttiğine göre annesi Teri aşırı korumacıydı ve bu kadar sevgi bazen sorun yaratabiliyordu.

'KEŞKE BEKARETİM HAKKINDA KONUŞMASAYDIM'

Bir dönem Brooke Shields bekaretiyle de basının gündemindeydi. İleri sürdüğüne göre bu konu da annesinin fikriydi. Zaten geçen yıl verdiği bir röportajda, 1980'li yıllarda bu konuyu sürekli gündemde tutmanın aslında büyük bir hata olduğu konusunda özeleştiri yaptı. Kendisinin hazırladığı bir podcast yayınında Shields, bu konuyu o dönemde gündemde tuttuğunu ama sonra hayatı boyunca peşini bırakmadığını sözlerine ekledi.

YENİ DALGA YÖNETMENİ SAYESİNDE KÜÇÜK YAŞTA ŞÖHRET OLDU: Brooke Shields, küçücük yaşında tartışmalı Pretty Baby ile adını duyurdu.



1965 yılında dünyaya gelen Amerikalı Brooke Shields, bebek yaşta modellik yapmaya başladı. Amerikan toplum yaşamında önemli bir yeri olan Francis Alexander Shields ve Teri Shields'ın kızı olan oyuncu küçükken anne ve babası boşandı.

Shields, Fransız Yeni Dalga akımının özgün yönetmenlerinden Louis Malle'ın Pretty Baby filminde rol alarak sinemaya geçtiğinde henüz 12 yaşındaydı. Bir hayat kadınının kızı rolünde öylesine dikkat çekti ki. Ama Susan Sarandon'ın da rol aldığı Film konusu ve elbette çocuk oyuncusu nedeniyle büyük sansasyon yarattı. Bundan bir yıl sonra da Wanda Nevada adlı filmde rol aldı. 1980'de rol aldığı Endless Love ise onun kariyeri ve hayatı için bir dönüm noktası oldu.

FRANSIZ EDEBİYATI OKUDU: Shiels, Fransız edebiyatı üzerine eğitim gördü.

80'lerin ikinci yarısında üniversite eğitimi için sinema kariyerine ara veren Shields, Fransız Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1.83 santimlik boyu yüzünden birçok rolü kaçırdığını itiraf eden Shields, okulunu bitirdikten sonra Sunnedny Susan'ın da aralarında bulunduğu birçok dizide kamera karşısına geçti.

TENİS YILDIZI İLE EVLENİP BOŞANDI: Güzel oyuncu ilk evliliğini tenis yıldızı Andre Agassi ile yaptı.

Gözden Kaçmasın Yasak aşkı, dolaptaki reçel kavanozu ele verdi Haberi görüntüle

Brooke Shields, özel hayatı, annesiyle ilişkileri ve bekaret konusundaki görüşleriyle de hep Magazin gündeminin ilk sıralarında kaldı. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla konuşulan Shields, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile evlenip boşandı.

MICHAEL JACKSON İLE YAKINLIĞI KONUŞULDU: İddialara göre Jackson güzel oyuncuya defalarca evlenme teklif etti.

Brooke Shields , bir dönem Michael Jackson ile olan yakınlığıyla da konuşulmuştu. Shields ile Jackson 1981 yılında tanıştılar. Her ne kadar resmi olarak aşkları doğrulanmasa da Jackson'ın Brooke Shields'e olan hayranlığını bilmeyen yoktu. Hatta Shields, Jackson'ın defalarca kendisiyle evlenmek istediğini söylediğini belirtmişti.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

2001'de yapımcı Chris Hency ile hayatını birleştiren Shields, iki çocuk annesi. Çiftin 18 yaşında Rowan ve Grier adında 15 yaşında iki tane kızı bulunuyor.