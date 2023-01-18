Artık elbise giyip makyaj bile yapıyordu: Shilo'ya asker tıraşı!

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NORMALE DÖNÜŞ SÜRECİNİN İLK GALALARINDAN BİRİYDİ

Elbette pandemi sırasında herkes ve her şey gibi gösteri dünyası da büyük bir sessizliğe gömüldü. 2021 yılında ise normalleşme yolunda ilk adımlar atılmaya başlandı. Kısıtlamalar eşliğinde olsa da ünlüler birer birer film galalarına, ödül törenlerine katılmaya, kırmızı halıya kadar taktıkları maskelerini, poz verirken çıkarmaya başladılar. İşte o süreçte yani 2021 yılının ekim ayının son günlerinde Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri olan Angelina Jolie, yeni filmi Eternals'ın galası için önce İtalya'nın başkenti Roma'da sonra da İngiltere'nin başkenti Londra'da kırmızı halıya çıktı.

İLK KEZ ELBİSE GİYMİŞTİ: Shiloh Jolie Pitt, annesine eşlik ettiği galada ilk kez elbise giymesiyle ilgi odağı oldu.

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O iki galada da filmin geri kalan kadrosundan daha fazla dikkat çekti. Elbette Jolie'nin gittiği her yerde bu kadar ilgi görmesi normal bir olaydı. Ama bu iki galada da farklı bir ayrıntı vardı. Angelina Jolie'ye çocukları eşlik ediyordu. Roma'da kırmızı halıya çıktığında kızları Zahara ile Shiloh yanındaydı.

Angelina Jolie ve Zahara her zamanki gibi iddialı bir şekilde giyinmişti. Zahara'nın üzerinde annesinin kıyafeti vardı. Genç kızın bedenine göre ayarlanmıştı Zahara, yine her zamanki giyim tarzından ödün vermeden göz alıcı bir şıklık sergiliyordu. Fakat o galada onlardan daha fazla dikkat çeken biri vardı. Jolie ile eski eşi Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh. Onun kırmızı halıda görenleri şaşırtmasının nedeni ise tarzındaki değişiklikti.

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O zamana kadar saçlarını kestiren, erkek çocuk kıyafetleri giyen Shiloh'nun üzerinde siyah bir elbise vardı. Kardeşi Zahara'dan daha rahat bir giyim tarzı benimsemiş olsa da Shiloh, özel olarak model verilen saçları, kolsuz elbisesi ve hatta yüzündeki makyajla dikkat çekti. Herkes onun artık gerçek bir genç kız gibi giyineceğini düşündü. Yani bu görüşe göre o galada sergilediği görüntü onun için bir dönüm noktasıydı.

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BİR KEZ DE ANNESİNİN ELBİSESİNİ GİYDİ: Shiloh, Londra'da da bir zamanlar annesinin giydiği bu elbiseyle kameralar karşısına çıktı. Yüzündeki hafif makyaj da dikkatlerden kaçmadı.

Birkaç gün sonra Londra'da da benzer görüntü tekrarlandı. Şortlar, pantolonlar ve tişörtler giyen Shiloh, bu kez yine elbise giymiyti. Üstelik o elbise annesinin yıllar önce giydiği bir elbiseydi. Shiloh'nun bedenine göre ayarlanmıştı ve genç kız gerçekten de çok hoş görünüyordu. Üst üste sergilenen bu görüntüler, herkese "Shiloh kesinlikle eskisi gibi görünmeyecek" dedirtti.

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SAÇLARININ YERİNDE YELLER ESİYOR

Fakat Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh yine herkesi şaşırttı. Geçen yılın son haftasında California'da objektiflere takıldı Shiloh. Kısa bir süre önce ehliyet alan genç kız siyah arabasından indi ve alışveriş için bir markete girdi. Günlük spor giysisi içindeydi ama kendisini görenleri şaşırttı. Çünkü o film galalarındaki hafif makyajlı Shiloh gitmiş yerine saçlarını asker tıraşı yaptırmış bir başka Shiloh gelmişti.

Uzun saçlarının yerinde yeller esen Shiloh, bu yılın ilk günlerinde de yine California'da görüntülendi. Bu kez yanında kız kardeşi Zahara vardı. Bir şort, kapüşonlu eşofman üstü giyen Shiloh, görüntüsünü spor ayakkabılarla tamamladı. Moda tasarımcısı olmayı hayal ettiği söylenen kız kardeşi Zahara ise bu kez kot pantolonu ve siyah tişörtüyle rahat bir giyim tarzı seçmişti.

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İKİ KARDEŞ ALIŞVERİŞTE: 16 yaşındaki Shiloh ile 18 yaşındaki Zahara çıktıkları alışverişte neşeli halleriyle dikkat çekti.

Son zamanlarda elbise giyen, saçlarına toplayarak da olsa şekil veren Shiloh bu görünümüyle ilgi odağı oldu. Herkes onun bu tarzını "Shiloh oyunculuk konusunda olmasa bile, dış görünüş konusunda annesinin izinden gidiyor" diyerek yorumladı. Genç kızın kısacık saçlı görüntüsü Jolie'nin eski eşi Jonny Lee Miller ile kamera karşısına geçtiği Hackers filmindeki halini hatırlattı.

Shiloh'nun annesi Angelina Jolie, Hackers filminde oynadığında saçları kısacıktı. Her ne kadar yüz hatları benzetilse de genç kız saç kestirme konusunda annesinden daha cesur çıktı.

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KAMERALAR KARŞISINDA BÜYÜDÜ: Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh, daha dünyaya gözlerini bile açmadan dünyanın ilgi odağı oldu.

Bir zamanlar dünyanın en gözde çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, daha dünyaya gelmeden bütün dünyanın ilgi odağı olmuştu. 2006 yılında Namibya'da dünyaya gelmesi, ilk fotoğrafının dudak uçuklatan bir fiyata, bir dergi kapağında yer alması, o paranın bir yardım kampanyası için harcanması, ilk adımları derken daha küçücük yaşında bir magazin figürüne dönüştü.

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O dönemde Brangelina olarak anılan Jolie ile Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olması nedeniyle de hep kameralar karşısında ve meraklı gözlerin bakışları altında büyüdü. Yıllar geçtikçe Shiloh Jolie Pitt, giyim tarzıyla ilgi odağı oldu. Diğer kız kardeşleri gibi değil de ağabeyleri gibi giyinmesi, saçlarını kısacık kestirmesi hep masaya yatırıldı ve bununla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

JOHN YA DA PETER DİYE ÇAĞRILMAK İSTİYORDU: Küçük yaşlarında ağabeylerine özenip onlar gibi giyinen Shiloh, yine onlar gibi erkek ismiyle çağrılmak istiyordu.

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Kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyen Shiloh Jolie Pitt , diğer kız kardeşleri Zahara ve Vivienne'in aksine, o gala gecesine kadar bir kız çocuğu değil, erkek çocuğu gibi giyiniyordu. Hatta bir dönem adını değiştirip John ya da Peter diye çağrılmak istediği haberleri de basına yansımıştı. Üstelik bütün bunlar iddia değil gerçeğin ta kendisiydi.

Brad Pitt, 2008'de Oprah Winfrey'in programına konuk olduğunda, o dönemde 2 yaşında olan Shiloh'nun John ya da Peter adıyla çağrılmak istediğini söylemişti. Pitt, kızının kendisine bu isimleri yakıştırmasının da James Matthew Barrie'nin ünlü romanı Peter Pan'in etkisi olduğunu söylemişti. Pitt o söyleşide "Bilirsiniz, bu tür şeyler aileler için sevimli olsa da diğer insanlara uygunsuz görünebilir" diye konuşmuştu.

O İSTEDİ BİZ DE SAÇLARINI KESTİRDİK: Jolie, yıllar önce kızının isteği üzerine saçlarını kestirdiğini söylemişti.

Angelina Jolie de kızı Shiloh'nun erkek kardeşleri gibi görünmeye çalışmasına ilişkin sorularla sık sık karşılaştı yıllar içinde. Kızının, kendisini erkek kardeşlerinden biri gibi gördüğünü belirten Jolie 2011 yılında Vanity Fair'e verdiği röportajda "Erkek çocuğu gibi olmak istiyor. Biz de saçlarını kestirdik. Shiloh, erkek kardeşlerinden biri olduğunu düşünüyor" demişti.

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Jolie, daha sonra verdiği bir başka röportajda da Shiloh'un bu tercihinin dünyaya açıklanması ve yorumlanması gereken bir durum olmadığını savunmuştu. Ünlü yıldız "Bazı çocuklar pelerin giyer ve Süpermen olmak ister, Shiloh da erkek kardeşleri gibi görünmek istiyor. Bu bize sürpriz oldu ve gerçekten ilginç. Fakat Shiloh bundan daha fazlası. Çok eğlenceli, tatlı ve sevimli" demişti.

GELİR, AFRİKALI ÇOCUKLARA AKTARILDI

Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olarak 2006'da Namibya'da dünyaya geldi. İlk fotoğrafı People dergisinin kapağında yer aldı. O sayı 2.2 milyon sattı, 4.1 milyon dolar gelir elde edildi. Tüm para Afrikalı çocuklara yardım için kullanıldı.

Shiloh, kısa saçlı haliyle babası Brad Pitt'in 1999 tarihli Fight Club (Dövüş Kulübü) filmindeki görüntüsüne de benzetildi.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, BACKGRID USA