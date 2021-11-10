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DOÄžMADAN ÃœNLÃœ OLDU

Annesi "dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nÄ±" babasÄ± da "dÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeÄŸi" olarak nitelendiriliyordu. Durum bÃ¶yle olunca da ilk bebeklerinin hangisine daha Ã§ok benzeyeceÄŸi, bu ÅŸanslÄ± genlerden nasÄ±l bir Ã§ocuk dÃ¼nyaya geleceÄŸi merak konusu oldu hep. Shiloh dÃ¼nyaya geldikten sonra da kelimenin tam anlamÄ±yla kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ä°lk bakÄ±ÅŸta kalÄ±n dudaklarÄ± yÃ¼zÃ¼nden annesi Angelina Jolie'ye benzetildi, sonra da gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ ve yÃ¼z hatlarÄ± nedeniyle babasÄ± Brad Pitt'e.

HERKESÄ° ÅžAÅžIRTTI

KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±ndan bu yana erkek kardeÅŸleri gibi giyinmesi, saÃ§larÄ±nÄ± kÄ±sacÄ±k kestirmesiyle konu oldu Shiloh. Herkes onu olduÄŸu gibi kabul etmiÅŸ ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ± ki, geÃ§en ay annesinin Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Eternals filminin galalarÄ±na katÄ±ldÄ±. Kelimenin tam anlamÄ±yla da kendisini gÃ¶renler dondu kaldÄ±. O kÄ±sa saÃ§lÄ±, erkek Ã§ocuk kÄ±yafetleri giyen Shiloh gitmiÅŸ, yerine 14 yaÅŸÄ±ndaki diÄŸer akranlarÄ± gibi elbiseler giyen, saÃ§larÄ±na farklÄ± modeller veren hatta hafif makyaj yapan bir genÃ§ kÄ±z gelmiÅŸti. Bir kez daha ve eskisinden daha Ã§ok ilgi odaÄŸÄ± oldu Shiloh Jolie Pitt. AblasÄ± Zahara kadar gÃ¶steriÅŸli giyinmeyi sevmese de spor tarzÄ± iÃ§inde gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re eski giyim tarzÄ±nÄ± tarihe gÃ¶mmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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GÃœZELLÄ°ÄžÄ° KONUSUNDA HERKES AYNI FÄ°KÄ°RDE

Ä°ÅŸte o andan itibaren de manÅŸetlerde annesini bile geride bÄ±raktÄ± Shiloh Jolie Pitt. Ã–zellikle de bir konuyla! GÃ¼zel olmasÄ±na gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zeldi Shiloh. BirÃ§ok kiÅŸi onu geleceÄŸin en gÃ¼zel ve Ã§ekici film yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. Son bir aydÄ±r tartÄ±ÅŸÄ±lan konu ise Shiloh Jolie Pitt'in kime benzediÄŸi. BazÄ±larÄ±na gÃ¶re annesi Jolie'ye bazÄ±larÄ±na gÃ¶re de babasÄ± Pitt'e benziyor. Hatta bazÄ±larÄ± da onun hem annesinin hem babasÄ±nÄ±n en kusursuz genlerini aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± sosyal medyada Eternals filminin galalarÄ±na ilk kez elbiseyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± andan beri hep gÃ¼ndemde Jolie Pitt.

'ANNESÄ°NÄ°N KIZI' MI YOKSA 'BABASININ KIZI' MI?Â

Sosyal medya platformlarÄ±nda milyonlarca kiÅŸi de onun "annesinin kÄ±zÄ± mÄ±" yoksa "babasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± mÄ±" olduÄŸunu tartÄ±ÅŸÄ±yor. BirÃ§ok kullanÄ±cÄ±nÄ±n en Ã§ok tekrarladÄ±ÄŸÄ± yorum ise "Brad Pitt'in fotoÄŸrafÄ±yla birlikte bakÄ±nca babasÄ±na, Angelina Jolie'nin yanÄ±nda durduÄŸunda ise annesine benzediÄŸi." DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n Shiloh Jolie Pitt'in kime benzediÄŸine dair yorumlarÄ±na bir gÃ¶z atalÄ±m istedik.

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Â 'TERS GÄ°DEN BÄ°R ÅžEY OLMAZ'

Twitter'da yorum yapan bir kullanÄ±cÄ±ya gÃ¶re Shiloh, hem annesinden hem babasÄ±ndan bazÄ± Ã¶zellikleri almÄ±ÅŸ. Bu kiÅŸiye gÃ¶re "Anne ve babanÄ±z Angelina Jolie ile Brad Pitt olduÄŸunda en iyisi ortaya Ã§Ä±kar, yani gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼zde ters giden bir ÅŸey olamaz." BazÄ± kullanÄ±cÄ±lara gÃ¶re Shiloh gÃ¼lmediÄŸi zaman annesine, gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman da babasÄ±na Ã§ok benziyor.

YÃœZÃœNÃœN YARISI BABASINA, YARISI ANNESÄ°NE BENZÄ°YOR

Kime benzediÄŸi konusunda yorum yapan birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re Shiloh Jolie Pitt'in yÃ¼zÃ¼nÃ¼n Ã¼st kÄ±smÄ± Brad Pitt'e alt kÄ±smÄ±, Ã¶zellikle de dudaklarÄ± annesi Angelina Jolie'ye benziyor.

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YÃœZDE 50- YÃœZDE 50

BirÃ§ok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± Shiloh'nun "mÃ¼thiÅŸ bir genetik mirasa sahip olduÄŸunu" savunuyor. Shiloh'nun anne ve babasÄ±na olan benzerliÄŸini "yÃ¼zde 50- yÃ¼zde 50" olarak yorumlayan birÃ§ok kullanÄ±cÄ± olduÄŸunu da belirtelim.

ÃœNLÃœ Ã‡Ä°FTÄ°N Ä°LK Ã‡OCUÄžU

Bir zamanlar dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde Ã§ifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu olan Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, daha dÃ¼nyaya gelmeden bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n ilgi odaÄŸÄ± olmuÅŸtu. 2006 yÄ±lÄ±nda Namibya'da dÃ¼nyaya gelmesi, ilk fotoÄŸrafÄ±nÄ±n dudak uÃ§uklatan bir fiyata, bir dergi kapaÄŸÄ±nda yer almasÄ±, o paranÄ±n bir yardÄ±m kampanyasÄ± iÃ§in harcanmasÄ±, ilk adÄ±mlarÄ± derken daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda bir magazin figÃ¼rÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

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ERKEK KARDEÅžLERÄ°NE Ã–ZENÄ°YORDU

O dÃ¶nemde Brangelina olarak anÄ±lan Jolie ile Pitt'in ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu olmasÄ± nedeniyle de hep kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda ve meraklÄ± gÃ¶zlerin bakÄ±ÅŸlarÄ± altÄ±nda bÃ¼yÃ¼dÃ¼. YÄ±llar geÃ§tikÃ§e Shiloh Jolie Pitt, giyim tarzÄ±yla ilgi odaÄŸÄ± oldu. DiÄŸer kÄ±z kardeÅŸleri gibi deÄŸil de aÄŸabeyleri gibi giyinmesi, saÃ§larÄ±nÄ± kÄ±sacÄ±k kestirmesi hep masaya yatÄ±rÄ±ldÄ± ve bununla ilgili Ã§eÅŸitli iddialar ortaya atÄ±ldÄ±.

NOKTAYI KOYDU

BugÃ¼n 14 yaÅŸÄ±nda olan Shiloh Jolie Pitt, son dÃ¶nemde bu anlamda Ã§ok deÄŸiÅŸti. Bunun ilk iÅŸaretlerini de yÄ±llarca kÄ±sa kestirdiÄŸi saÃ§larÄ±nÄ± uzatarak vermiÅŸti. Annesinin Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Eternals filminin geÃ§en ay yapÄ±lan galalarÄ±nda da son noktayÄ± koydu. Son yÄ±llarda adet haline getirdiÄŸi Ã¼zere Angelina Jolie, bu galaya da Ã§ocuklarÄ±yla birlikte katÄ±ldÄ±. En bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu 20 yaÅŸÄ±ndaki Maddox, 16 yaÅŸÄ±ndaki Zahara, 15 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh ve 13 yaÅŸÄ±ndaki ikizleri Knox ile Vivienne ona galada eÅŸlik etti. Tek eksik 17 yaÅŸÄ±ndaki Pax Thien'di. Ä°ÅŸte o gece Shiloh gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§ kÄ±z o galalarda ilk kez elbise giymiÅŸti. BugÃ¼ne kadar defalarca annne ve babasÄ±yla Film galalarÄ±na katÄ±lan Shiloh, bu kez siyah ya da gri takÄ±m yerine, toprak rengi bir elbise giydi. Uzatmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±nÄ± at kuyruÄŸu yaptÄ±. Beyaz babet ayakkabÄ±larÄ±, her iki ayak bileÄŸine de taktÄ±ÄŸÄ± halhallarÄ±yla da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±. Hatta yÃ¼zÃ¼ne de Ã§ok hafif bir makyaj yaptÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle de yÄ±llardÄ±r erkek Ã§ocuklarÄ± gibi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergileyen Shiloh, ilk kez yaÅŸÄ±na ve cinsiyetine uygun bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi. Bu ayrÄ±ntÄ±yla da gecede annesi Angelina Jolie'den bile daha Ã§ok konuÅŸuldu.

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JOHN YA DA PETER DÄ°YE Ã‡AÄžRILMAK Ä°STÄ°YORDU

Kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼yen Shiloh Jolie Pitt, diÄŸer kÄ±z kardeÅŸleri Zahara ve Vivienne'in aksine, o gala gecesine kadar bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu deÄŸil, erkek Ã§ocuÄŸu gibi giyiniyordu. Hatta bir dÃ¶nem adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip John ya da Peter diye Ã§aÄŸrÄ±lmak istediÄŸi haberleri de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlar iddia deÄŸil gerÃ§eÄŸin ta kendisiydi.

'AÄ°LE Ä°Ã‡Ä°N SEVÄ°MLÄ° OLSA DA BAÅžKALARINA UYGUNSUZ GELEBÄ°LÄ°R'

Brad Pitt, 2008'de Oprah Winfrey'in programÄ±na konuk olduÄŸunda, o dÃ¶nemde 2 yaÅŸÄ±nda olan Shiloh'nun John ya da Peter adÄ±yla Ã§aÄŸrÄ±lmak istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Pitt, kÄ±zÄ±nÄ±n kendisine bu isimleri yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n da James Matthew Barrie'nin Ã¼nlÃ¼ romanÄ± Peter Pan'in etkisi olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Pitt o sÃ¶yleÅŸide "Bilirsiniz, bu tÃ¼r ÅŸeyler aileler iÃ§in sevimli olsa da diÄŸer insanlara uygunsuz gÃ¶rÃ¼nebilir" diye konuÅŸmuÅŸtu.

'O Ä°STEDÄ° , BÄ°Z DE SAÃ‡LARINI KESTÄ°RDÄ°K'

Angelina Jolie de kÄ±zÄ± Shiloh'nun erkek kardeÅŸleri gibi gÃ¶rÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin sorularla sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ± yÄ±llar iÃ§inde. KÄ±zÄ±nÄ±n, kendisini erkek kardeÅŸlerinden biri gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Jolie 2011 yÄ±lÄ±nda Vanity Fair'e verdiÄŸi rÃ¶portajda "Erkek Ã§ocuÄŸu gibi olmak istiyor. Biz de saÃ§larÄ±nÄ± kestirdik. Shiloh, erkek kardeÅŸlerinden biri olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor" demiÅŸti.

'BU, DÃœNYAYA ANLATILMASI GEREKEN BÄ°R DURUM DEÄžÄ°L'

Jolie, daha sonra verdiÄŸi bir baÅŸka rÃ¶portajda da Shiloh'un bu tercihinin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±klanmasÄ± ve yorumlanmasÄ± gereken bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z "BazÄ± Ã§ocuklar pelerin giyer ve SÃ¼permen olmak ister, Shiloh da erkek kardeÅŸleri gibi gÃ¶rÃ¼nmek istiyor. Bu bize sÃ¼rpriz oldu ve gerÃ§ekten ilginÃ§. Fakat Shiloh bundan daha fazlasÄ±. Ã‡ok eÄŸlenceli, tatlÄ± ve sevimli" demiÅŸti.

MUMYA HEYKELÄ° BÄ°LE YAPILDI

Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu olarak 2006'da Namibya'da dÃ¼nyaya geldi. Ä°lk fotoÄŸrafÄ± People dergisinin kapaÄŸÄ±nda yer aldÄ±. O sayÄ± 2.2 milyon sattÄ±, 4.1 milyon dolar gelir elde edildi. TÃ¼m para AfrikalÄ± Ã§ocuklara yardÄ±m iÃ§in kullanÄ±ldÄ±. Madame Tussaud MÃ¼zesi'ne anne ve babasÄ±yla birlikte yapÄ±lan bir mumya heykeli bile konuldu.

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