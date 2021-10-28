Onca servete sahip ama Angelina Jolie çocuklarını eski giysilerle büyütüyor

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ÜNLÜ MODACILARIN İMZASINI TAŞIYOR

Tabii bu arada onun "eski" kıyafetlerinin bile genellikle ünlü modacıların imzasını taşıdığını ve hatırı sayılır rakamlara satıldığını da not düşelim.

PAX THIEN BU KEZ ONLARLA BİRLİKTE DEĞİL

Angelina Jolie, bir süredir çocukları Maddox, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne ile birlikte yeni filmi Eternals'ın ABD ve Avrupa'daki galalarına katılıyor. Filmde Salma Hayek başta olmak üzere başka ünlü yıldızlar da rol almasına rağmen de en çok ilgiyi Jolie ve beş çocuğu görüyor. Yıldızın Vietnamlı oğlu Pax Thien, bu kez ailesine eşlik etmiyor. Brad Pitt ile olaylı bir şekilde boşanan Jolie, katıldığı bütün galalarda da dikkatleri üzerinde topluyor. Bunda giderek büyüyen çocuklarının da katkısı büyük. Dikkatli gözler, bu kırmızı halı geçişlerinde Jolie kadar çocuklarının da giydiklerine odaklanıyor.

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2014'TEKİ OSCAR KIYAFETİNİ GİYDİ

Eternals'ın Los Angeles galasında en çok konuşulan konulardan biri Jolie'nin 16 yaşındaki kızı Zahara'nın yıllar önce kendisinin giydiği elbiseyi tercih etmesi oldu. Her zaman diğer kardeşlerinden daha gösterişli giyinen Zahara, kendi beden ölçülerine göre ayarlanmış bu ışıltılı kıyafetle bütün dikkatleri üzerine çekti.

EN ŞIK KONUKLAR ARASINDA YER ALDI

Ünlü bir markanın imzasını taşıyan bu kıyafeti Jolie, 2014 yılındaki Oscar töreninde giymişti. Bu tercihiyle de törenin en şık konuklarından biri olarak hafızalarda yer etmişti.

DAHA ÖNCE DE ANNESİNİN ELBİSESİNİ GİYDİ

Bu Zahara'nın annesine ait bir kıyafeti ilk giyişi değildi. Genç kız daha önce de yine Jolie'nin gardrobundan bir elbiseyle görüntülenmişti. Genç kız bundan iki yıl önce de annesi ve kardeşleriyle birlikte katıldığı bir partiye giderken, Jolie'nin daha önce giydiği çizgili elbiseyi giymişti.

O ELBİSEYLE DEFİLE İZLEMİŞTİ

Jolie, bu elbiseyi 2019 yılınd Paris'te düzenlenen bir moda etkinliğine giderken giymişti.

TEK NEDEN ELBİSE GİYMEYE BAŞLAMASI DEĞİLDİ

Eternals'ın birbiri ardına düzenlenen galalarında dikkat çeken tek "eski" elbise bu değildi. Jolie ve çocukları Eternals'ın galası için Roma Film Festivali'nin ardından Londra'ya geçti. Ünlü yıldız orada da çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçti. İşte o gece de Shiloh'un giydiği elbiseye yöneldi dikkatli bakışlar. Bunun tek nedeni yıllardır erkek kardeşleri gibi giyinen Shiloh'nun artık elbise giyip makyaj yapması değildi.

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JOLIE'NİN ESKİ ELBİSESİNİ GİYDİ

Bu kez annesinin eski elbisesini giyme sırası 15 yaşındaki Shiloh'ya gelmişti. Beyaz üzerine siyah çiçek desenleriyle süslü bu mini elbiseyi Jolie, iki yıl önce Maleficent: Mistress of Evil filminin Los Angeles'ta düzenlenen basın toplantısında giymişti. Yine ünlü bir markanın imzasını taşıyan bu elbise, Angelina Jolie giydiğinde maksiydi. Fakat sonradan Shiloh'nun bedenine göre ayarlanırken boyu kısaltılıp mini bir elbiseye dönüştürüldü. Shiloh Jolie Pitt, bu elbiseyi siyah babet ayakkabılarla tamamladı.

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ELBİSESİNİ LOS ANGELES'TAN GETİRDİ

Angelina Jolie ve çocuklarının gala görünümünde bir başka ayrıntı daha vardı. Yıldızın Brad Pitt ile evliliğinden dünyaya gelen üç biyolojik çocuğundan biri olan Vivienne, annesi ve kardeşlerinden farklı bir yol izledi ve kameralar karşısına farklı bir elbiseyle çıkmadı. Knox adında bir erkek ikizi olan 13 yaşındaki Vivienne, filmin Los Angeles galasında giydiği aynı beyaz elbiseyi giydi.

SADECE AYAKKABILARINI DEĞİŞTİRDİ

Vivienne Los Angeles'taki galada spor ayakkabı giymişti. Londra'da ise aynı elbisenin altına babet ayakkabılar giydi.

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