Meğer Shiloh o ülkenin de vatandaşıymış

BİYOLOJİK ÇOCUKLARI DA ABD DOĞUMLU DEĞİL

Angelina Jolie'nin üç tane evlatlık çocuğu var. Yıldız, Brad Pitt ile birlikteliğinden de üç tane biyolojik çocuk dünyaya getirdi. Evlatlık çocuklardan Maddox Chivan Jolie Pitt, Kamboçya doğumlu. Kardeşleri Zahara Marley Jolie Pitt, Etiyopya; Pax Thien Jolie Pitt de Vietnam doğumlu. Bu üç çocuk başka ülkelerden evlat edinildiği için bu durum normal elbette. Ama Jolie ile Pitt'in biyolojik çocuklarının hiçbiri ABD doğumlu değil aynı zamandı.

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI VAR

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan çiftin ilk biyolojik çocuğu Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, 2006 yılında Namibya'da dünyaya gözlerini açtı. Bunun sonucu olarak da çok az kişinin bildiği bir gerçek var 15 yaşındaki Shiloh ile ilgili. Genç kız hem ABD hem de Namibya vatandaşı.

Jolie ve Pitt, ilk biyolojik bebeklerinin dünyaya gelişi için paparazzilerden ve meraklı gözlerden uzak bir yer aradı. Sonunda da bulabildikleri en uzak ülke olan Namibya'nın sahil kasabası Swakopmund'u seçti. Böylece Avrupa ya da ABD'de olduğundan çok daha rahat bir süreç geçirdiler. Çiftin bu kadar uzak bir yer seçmesinin nedeni ise ilişkilerinin, Pitt ile Jennifer Aniston'ın boşanmasına neden olması ve bu yüzden de gördükleri aşırı ilgiden dolayı kelimenin tam anlamıyla kendilerini "boğulmuş" hissetmeleriydi.

JOLIE VE PITT'İN ONAYIYLA

Tıpkı ABD gibi bir Güneybatı Afrika ülkesi olan Namibya da orada doğan çocuklara, eğer anne ve babaları isterse vatandaş olma hakkı veriyor. Independent'ın haberine göre Angelina Jolie ile Brad Pitt de kızlarının çifte vatandaş olmasını uygun gördü. Yani Shiloh Jolie Pitt hem ABD hem de Namibya vatandaşı.

Shiloh, dünyaya geldikten sonra Namibya ile ilişkisi de kesilmedi. Her ne kadar ABD'de yaşasalar da Namibya'da kendi adını taşıyan bir vahşi hayatı koruma barınağı bulunuyor. Hatta 2017 yılında Jolie ile Shiloh, bu barınağın açılışı için Namibya'ya gitmişti.

İKİZLER FRANSA'DA DÜNYAYA GELDİ

Gelelim, Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ikiz çocukları Knox Leon ve Viviene Marcheline'e. Jolie- Pitt çifti şu anda 13 yaşında olan ikizlerinin doğumu için de yaşadıkları yer olan ABD'yi seçmedi. Bu kez rotaları Fransa'nın Nice kenti oldu. İkizler orada bir hastanede dünyaya gözlerini açtı.

'ONURSAL VATANDAŞ'

Fakat vatandaşlık konusuna gelirsek bu Shiloh'nun dünyaya geldiği Namibya'dan biraz farklı. Fransa, ülkede doğan herkese otomatik olarak vatandaşlık vermiyor. Fakat Jolie ve Pitt'in şöhreti nedeniyle ikizler Knox ve Vivienne, kentin yerel yöneticileri tarafından onursal vatandaş olarak ilan edildi. Dönemin belediye başları Christian Estrosi "ikizlerin hayatları boyunca Nice kentinin bir sakini olarak" kabul edileceğini söyledi.

ÜÇ EVLATLIĞI DA FARKLI ÜLKELERDEN

Angelina Jolie'nin diğer üç çocuğu da farklı ülkelerde dünyaya gözlerini açtı. Gelin onların Jolie'nin ailesine katıldıkları dönemleri de bir hatırlayalım. Bugün dünyanın en kalabalık ve ırksal olarak en çeşitli ailelerinden birine sahip olan Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı olan Kamboçyalı Maddox Jolie Pitt'e büyük bir mücadelenin ardından kavuştu. Bir zamanlar Jolie'nin Kamboçya'daki sağ kolu olan Sarath Mounh, ünlü yıldızın Maddox'u evlat edinip nüfusuna geçirmesi için ona nasıl yardımcı olduğunu kısa bir süre önce verdiği röportajda anlatmıştı.

GÜLÜMSEMESİ ETKİLEDİ

Mounh'un anlattığına göre Angelina Jolie, 2002 yılında bir yetimhanede Maddox'ı görür görmez onun gülüşünden, zekasından ve sevimliliğinden etkilenip evlat edinmek istedi. Sarath Monh'un anlattığına göre, Maddox, Angelina Jolie'yi ilk gördüğünde ona bakarak gülmeye başladı. Bu da Jolie'nin kalbinin minik çocuğa ısınmasını sağladı. Maddox'ın, içini ısıtan gülümsemesi nedeniyle, yetimhanedeki çok sayıda çocuk arasından onu seçmeye karar verdi.

JOLIE'YE YARDIM ETTİ

Sarath Mounh'un anlattığına göre, Angelina Jolie, her ne kadar kalbi çok ısınsa da Maddox'ı evlat edinme konusunda bazı sıkıntılar yaşadı. Mounh da bunun üzerine yıldıza yardım etmeye karar verdi. Sarath Mounh, Maddox'ın evlat edinilme belgelerinde, kendini onu evlatlık almış babasıymış gibi gösterdi.

ZORLUKLA KARŞILAŞMAMASI İÇİN

Kamboçyalı bir babaya sahip olmak ülkede bir yabancı tarafından evlat edinilme konusundaki birçok zorluğu da ortadan kaldırıyor Mounh'un anlattığına göre. Sarath Mounh, daha sonra Jolie'nin Maddox'ı kendisinden evlat edindiğine dair bazı belgeler imzaladığını da sözlerine ekledi. Sarath Mounh, bugüne kadar üç farklı çocuğun bu şekilde yabancılar tarafından evlat edinilmesine aracılık ettiğini de anlattı. Sarath Mounh, Angelina Jolie'nin ilk evlatlığını alma sürecinde tanık olduklarını da anlattı. Söylediğine göre Jolie anne olmak istiyordu. Ama umutsuzca yardım eli uzatılmasını bekleyen çocuklara bakım sağlamanın daha iyi olduğunu düşündü ve evlat edinmeye karar verdi Jolie.

YARDIM ETTİĞİ İÇİN PİŞMAN DEĞİL

Sarath Mounh, Maddox'ı evlat edinme konusunda Angelina Jolie'ye yardım ettiği için hiçbir pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi. Mounh, bu yardımdan dolayı herhangi bir maddi kazanç sağlamadığını da öne sürdü. "Kamboçya'da bebek kaçakçılığı o dönemde kötü bir noktadaydı. Jolie de yanlış bir yola sapmak istemedi" diye konuştu. Mounh kendi rolünün Jolie'nin arkadaşı olarak bazı yasal sorunları aşmasına yardım etmek olduğunu da ekledi. "Maddox'ı benim evlatlık oğlum gibi kayıt ettirdik. Jolie de onu yasal olarak benden evlatlık almış oldu" diyerek süreci anlattı.

Angelina Jolie bir röportajında Kamboçya'ya gitmeden önce anne olmayı hiç düşünmediğini anlamıştı. Jolie, bir zamanlar anne olmayı hiç istemediğini ve kendini anne olarak hiç düşünmediğini Assicoated Press’e verdiği bir röportajda açıklamıştı. 6 çocuğa sahip olan Jolie, röportajında “Garip bir durum… Hiç çocuk sahibi olmak istemedim. Hamile kalmak istemedim. Çocuk bakmak da istemedim. Kendimi anne olarak düşünmedim” dedi. Başta anne olmayı düşünmese de sonradan bu durum değişti. 2000 yılında rol aldığı Tomb Raider filminin çekimleri için gittiği Kamboçya'da çocuklarla oynarken "Benim oğlum bu ülkede bir yerlerde" diye düşündüğünü anlattı.

ANNESİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

2001 yılında Kamboçya'da doğan Maddox'a o dönemde Rath Vibol adı verilmişti. Ancak Jolie onu evlat edindikten sonra Maddox Chivan adını verdi. Jolie, evlat edinme sürecinin başlarında bazı zorluklar yaşadı. Küçük çocuğun aslında kimsesiz olmadığı, evlatlık verilmediği tam tersine 100 dolara satıldığı iddiaları ortaya atıldı. Fakat bu iddialar kanıtlanmadı. Artık bir yetişkin olan Maddox, işlerinde de annesine yardımcı oluyor. Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği First They Killer My Father adlı filmin çekimleri sırasında kamera arkasında çalıştı Maddox. Kendi köklerinin geldiği Kamboçya'nın en zorlu dönemlerinden birini anlatan filmin çekimleri sırasında annesinin en büyük destekçisi oldu.

Maddox Jolie Pitt, Brad Pitt ile boşanma sürecinde de Brad Pitt ile ters düştü. Hatta onun kendisine şiddet uyguladığını bile ileri sürdü. 19 yaşındaki Maddox, üniversite eğitimi için Güney Kore'ye gitti. Biyokimya eğitimi gören Maddox, hem okuduğu ülkenin dilini hem de Rusça'yı öğrenmeye çalışıyor. Fakat Koronavirüs pandemisi nedeniyle Los Angeles'a ailesinin yanında bir süredir.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaş olarak ikinci, evlatlık edinilme sırasıyla üçüncü çocuğu Pax Thien, Vietnamlı.Şu an 17 yaşında olan Pax Thien, aileye katıldığında takvimler 2015 yılını gösteriyordu. Bir yetimhaneye bırakılalı henüz bir hafta olmuştu Jolie onunla tanıştığında.

AĞLAMAYA BAŞLADI

Jolie ve sevgilisi Brad Pitt'in yetimhaneden aldığı çocuğa Pax Thien adı verildi. Bu isim, Latince'de ''barış'', Vietnam dilinde ise ''gökyüzü'' anlamına geliyor. Jolie ile ilk karşılaştığı gün karışık duygular içindeydi.Önce Jolie'ye gülümseyen minik Pax Thien sonra utangaç tavırlar sergiledi daha sonra da ağlamaya başladı. Jolie ve Pitt onu ailelerine kattıktan sonra eskiden kaldığı yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adına çok sevindiklerini söyleyerek "Onu özleyeceğiz ama geride özen göstermemiz gereken başka çocuklarımız var. Tek avuntumuz da bu olacak" demişlerdi.

ETİYOPYALI ZAHARA

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaş sıralamasında üçüncü, evlatlık edinilen ikinci çocuğu Zahara, Etiyopyalı. Jolie'nin 2005 yılında evlat edindiği Zahara Marley Jolie, hem öksüz hem de AIDS'liydi... Bu ikinci evlatlığı nedeniyle de medyanın ilgi odağında olan Jolie, Zahara'nın aileye katılmasından bir kaç yıl sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Jolie, Etiyopya'dan evlat edindiği Zahara'nın gerçek annesi olduğunu iddia eden bir genç kadının ortaya çıkması üzerine, yakın çevresinin deyimiyle "gündüz vakti kabuslar görmeye" başladı. In Touch dergisinin bulup konuştuğu ve Zahara'nın biyolojik annesi olduğunu iddia eden Mentewab Dawit Lebiso adlı kadın çocuğuyla yeniden biraraya gelmek istediğini söyledi. 24 yaşındaki Lebiso, "Kızımın evine geri dönmesini ve köklerinin geldiği yerleri görmesini istiyorum"diye konuştu. Kızını doğurduktan sonra çok güç koşullar altında büyüttüğünü söyleyen genç kadın "Kızımın gerçek kimliğini tanımasını istiyorum" diye konuştu.

İLK YILLARI ZOR KOŞULLARDA GEÇTİ

Evine zorla giren bir kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra Zahara'ya hamile kaldığını söyleyen Lebiso, minik kızın 7 Ocak 2005'deki doğumunun ardından annesinin evine taşındığını ve işçi olarak çalışmaya başladığını söyledi. O sıralar maddi durumunun çok kötü olduğunu belirten genç kadın "Çocuğumun öleceğini sandım. Çünkü ne ona bakacak paramız vardı ne de onu besleyecek yiyeceğimiz" dedi Angelina Jolie geçen yıl yaptığı bir açıklamada minik kızı Zahara'nın bir AIDS yetimi olduğunu hayatta kimsesi olmadığını söylemişti.

MODA TASARIMCISI OLMAK İSTİYOR

Ancak ABD'de yayınlanan In Touch dergisine göre Zahara'nın Afrika'da yaşayan bir ailesi olduğu resmi kayıtlarda da yer alıyor.Zahara'nın ailesinin; minik kız evlatlık verildikten sonra da onu görmeyi ve iletişim halinde olmayı talep ettikleri öne sürülüyor. Ancak Zahara bugüne kadar biyolojik annesi ve onun ailesiyle hiç karşılaşmadı. Zahara bugün 15 yaşında ve moda tasarımcısı olmak istediği konuşuluyor.