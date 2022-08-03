Brad Pitt kÄ±zÄ± Shiloh hakkÄ±nda konuÅŸtu: Ä°nsanÄ±n gÃ¶zleri yaÅŸarÄ±yor

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KIZI HAKKINDAKÄ° NADÄ°R AÃ‡IKLAMALARINDAN BÄ°RÄ°

Kimden mi sÃ¶z ediyoruz? Elbette yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Brad Pitt'ten. Son haftalarda, Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Bullet Train adlÄ± filmin galalarÄ±nda Ã¶n plana Ã§Ä±kan 58 yaÅŸÄ±ndaki aktÃ¶r, bu kez de eski eÅŸi Angelina Jolie ile birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh Nouvelle Jolie Pitt hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

O VÄ°DEOSU OLAY OLMUÅžTU

Ä°yi zamanlarÄ±nda Brangelina olarak anÄ±lan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh artÄ±k 16 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±z. Bir dÃ¶nem erkek Ã§ocuÄŸu gibi giyinmesiyle, ardÄ±ndan tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip elbiselere bÃ¼rÃ¼nÃ¼p makyaj yapmasÄ±yla konuÅŸulan Shiloh geÃ§en ay da dans konusundaki yeteneÄŸiyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yÃ¼kseldi.

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KIRMIZI HALIDA KONUÅžTU

Dans dersleri alan Shiloh'nun Ã¶ÄŸretmeni, genÃ§ kÄ±zÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir videoyu sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Bu ÅŸekilde de Ã¼nlÃ¼ bir anne ve babanÄ±n kÄ±zÄ± olduÄŸu iÃ§in ileride ne tÃ¼r bir meslek seÃ§eceÄŸi merak konusu olan Shiloh'nun dans konusundaki yeteneÄŸi de gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu. Ä°ÅŸte Brad Pitt, Bullet Train'in galasÄ±nda Entertainment Weekly muhabirinin bu konudaki sorusuna yanÄ±t verdi. Ve kurduÄŸu cÃ¼mlelerle de deyim yerindeyse ''hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼reÄŸini titretti.'

'Ä°NSANIN GÃ–ZLERÄ° YAÅžARIYOR'

Galada Brad Pitt'e, Doja Cat'in Vegas ÅŸarkÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte dans eden Shiloh'nun videosuyla ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ soruldu. Pitt de bu soruya "bu durumun, insanÄ±n gÃ¶zlerini yaÅŸarttÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yleyerek yanÄ±t verdi. Pitt, Shiloh'nun dans konusundaki yeteneÄŸini kendisinden almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. AktÃ¶r, iyi dans edemediÄŸini vurguladÄ±.

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Bu arada Brad Pitt rÃ¶portaj verdiÄŸi Vanity Fair dergisine diÄŸer kÄ±zÄ± Zahara hakkÄ±nda da konuÅŸtu. Pitt, Zahara ile ilgili olarak "Onunla gurur duyuyorum. O Ã§ok akÄ±llÄ±. Ãœniversitede daha da geliÅŸecek" dedi.

'KENDÄ° YOLLARINI BULMALARINI SEVÄ°YORUM'

Brad Pitt; hem Shiloh'nun hem de diÄŸer Ã§ocuklarÄ±nÄ±n, gelecekleri konusundaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini de anlattÄ±. Pitt "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n kendi yollarÄ±nÄ± bulmalarÄ±, ilgilerini Ã§eken ÅŸeyleri bulmalarÄ±nÄ± ve geliÅŸmelerini seviyorum" diye konuÅŸtu.

Pitt ile Angelina Jolie'nin üç tane evlatlÄ±k, üç tane biyolojik çocuÄŸu bulunuyor. Jolie'nin Pitt ile birlikte olmadan evlat edindiÄŸi sonra da birlikte nüfuslarÄ±na geçirip her ikisinin de soyadÄ±nÄ± verdiÄŸi Maddox 20 yaÅŸÄ±nda. VietnamlÄ± Pax 18, EtiyopyalÄ± Zahara 17, Shiloh 16 ve ikizler Knox ile Vivienne 14 yaÅŸÄ±nda. Bu arada Jolie ile Pitt'in boÅŸanma sonrasÄ±nda altÄ± çocuÄŸun velayeti için kÄ±yasÄ±ya bir hukuk savaÅŸÄ±na giriÅŸtiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

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BÄ°R SÃœREDÄ°R DANS DERSLERÄ° ALIYOR

GeÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda Shiloh Jolie Pitt'in dans ettiÄŸi bir video eÄŸitmeni tarafÄ±ndan sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ± ve Ã§ok dikkat Ã§ekti. Tam adÄ± Shiloh Nouvelle Jolie Pitt olan Shiloh'nun dans eÄŸitmeni Hamilton Evans, genÃ§ kÄ±zÄ±n arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte dans ederken Ã§ektiÄŸi bir videosunu Youtube kanalÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Video bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±. Doja Cat'in ÅŸarkÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde iki arkadaÅŸÄ±yla birlikte dans eden Shiloh'nun hareketlerindeki ustalÄ±k da dikkatlerden kaÃ§madÄ±. DiÄŸer beÅŸ kardeÅŸiyle birlikte annesi Angelina Jolie ile yaÅŸayan, babasÄ± Brad Pitt ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸen Shiloh Jolie Pitt'in dansa olan ilgisini aileye yakÄ±n bir kaynak US Weekly'ye aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶z konusu kaynak Shiloh hakkÄ±nda "Dans etmeyi seviyor. Ciddi bir yeteneÄŸi var ve birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r dans dersleri alÄ±yor" diye konuÅŸmuÅŸtu. AynÄ± kaynak Shiloh Jolie Pitt'in dans sayesinde arkadaÅŸ Ã§evresi edindiÄŸini de bu ÅŸekilde sosyalleÅŸtiÄŸini de sÃ¶zlerine belirtmiÅŸti.

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GÄ°YÄ°M TARZINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°P DÃœNYANIN DÄ°KKATÄ°NÄ° Ã‡EKTÄ°

Shiloh Jolie Pitt her ne kadar bebekliÄŸinden beri milyonlarca Ã§ift gÃ¶zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼se de geÃ§en yÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Film galasÄ±nda giyim tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesiyle dikkat Ã§ekmiÅŸti. Ã‡ocukluÄŸundan bu yana erkek kÄ±yafetleri giyen hatta takÄ±m elbise ve kravatla kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Shiloh, annesinin rol aldÄ±ÄŸÄ± Eternals filminin galalarÄ±nda ilk kez elbise giyip makyaj yaparak bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti.

TAKIM ELBÄ°SE GÄ°YÄ°P KRAVAT TAKIYORDU

Kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼yen Shiloh Jolie Pitt, diÄŸer kÄ±z kardeÅŸleri Zahara ve Vivienne'in aksine, o gala gecesine kadar bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu deÄŸil, erkek Ã§ocuÄŸu gibi giyiniyordu. Hatta bir dÃ¶nem adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip John ya da Peter diye Ã§aÄŸrÄ±lmak istediÄŸi haberleri de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlar iddia deÄŸil gerÃ§eÄŸin ta kendisiydi.

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KÄ°ME BENZEDÄ°ÄžÄ° TARTIÅžMA KONUSU OLDU

O galanÄ±n ardÄ±ndan Shiloh'nun kime benzediÄŸi konusu da gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nÄ± hayli meÅŸgul etti. GÃ¼zel olmasÄ±na gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zeldi Shiloh. BirÃ§ok kiÅŸi onu geleceÄŸin en gÃ¼zel ve Ã§ekici film yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. Fakat konuÅŸulan asÄ±l konu Shiloh Jolie Pitt'in kime benzediÄŸi oldu. BazÄ±larÄ±na gÃ¶re annesi Jolie'ye bazÄ±larÄ±na gÃ¶re de babasÄ± Pitt'e benziyor. Hatta bazÄ±larÄ± da onun hem annesinin hem babasÄ±nÄ±n en kusursuz genlerini aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde. Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± sosyal medyada Eternals filminin galalarÄ±na ilk kez elbiseyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± andan beri hep gÃ¼ndemde Jolie Pitt.

'ANNESÄ°NÄ°N KIZI' MI YOKSA 'BABASININ KIZI' MI?

Sosyal medya platformlarÄ±nda milyonlarca kiÅŸi de onun "annesinin kÄ±zÄ± mÄ±" yoksa "babasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± mÄ±" olduÄŸunu tartÄ±ÅŸÄ±yor. BirÃ§ok kullanÄ±cÄ±nÄ±n en Ã§ok tekrarladÄ±ÄŸÄ± yorum ise "Brad Pitt'in fotoÄŸrafÄ±yla birlikte bakÄ±nca babasÄ±na, Angelina Jolie'nin yanÄ±nda durduÄŸunda ise annesine benzediÄŸi." Twitter'da yorum yapan bir kullanÄ±cÄ±ya gÃ¶re Shiloh, hem annesinden hem babasÄ±ndan bazÄ± Ã¶zellikleri almÄ±ÅŸ. Bu kiÅŸiye gÃ¶re "Anne ve babanÄ±z Angelina Jolie ile Brad Pitt olduÄŸunda en iyisi ortaya Ã§Ä±kar, yani gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼zde ters giden bir ÅŸey olamaz." BazÄ± kullanÄ±cÄ±lara gÃ¶re Shiloh gÃ¼lmediÄŸi zaman annesine, gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman da babasÄ±na Ã§ok benziyor. BirÃ§ok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± Shiloh'nun "mÃ¼thiÅŸ bir genetik mirasa sahip olduÄŸunu" savunuyor. Shiloh'nun anne ve babasÄ±na olan benzerliÄŸini "yÃ¼zde 50- yÃ¼zde 50" olarak yorumlayan birÃ§ok kullanÄ±cÄ± olduÄŸunu da belirtelim.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜDÜLER: Anne ve babalarÄ± dünyanÄ±n en ünlü, en çok dikkat çeken isimlerinden olunca onlar da ister istemez aynÄ± oranda ilgi topluyor yÄ±llardÄ±r. Bir zamanlar Brangelina olarak anÄ±lan Brad Pitt ile Angelina Jolie, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± alalÄ± yÄ±llar geçti. Ama ne onlara ne de çocuklarÄ±na yönelen meraklÄ± bakÄ±ÅŸlar azaldÄ±. Hele boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda üçü biyolojik, üçü evlat edinilen altÄ± çocuklarÄ±nÄ±n velayeti için giriÅŸtikleri o mücadeleden sonra. Bu altÄ± çocuÄŸun, milyonlarÄ±n ilgisini üzerinde toplamasÄ±nÄ±n nedenlerinden biri de hepsinin kelimenin tam anlamÄ±yla dünyanÄ±n gözü önünde büyümesi. BakalÄ±m Jolie ve Pitt çiftinin çocuklarÄ±yla dünya ilk olarak ne zaman tanÄ±ÅŸtÄ±, ÅŸimdi her biri kaç yaÅŸÄ±na geldi. Ä°ÅŸte dünyanÄ±n gözü önünde büyüyen o altÄ± çocuk.

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ArtÄ±k 19 yaÅŸÄ±nda genÃ§ bir delikanlÄ± Maddox Jolie Pitt . Hatta yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim iÃ§in evinden bile ayrÄ±ldÄ±. Jolie en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu olan Maddox'u 2004 yÄ±lÄ±nda minik bir Ã§ocukken evlat edindi. KamboÃ§ya'dan evlat edindiÄŸi Maddox, artÄ±k annesine iÅŸ konusunda da yardÄ±mcÄ± oluyor. 2001 yÄ±lÄ±nda KamboÃ§ya'da doÄŸan Maddox'a o dÃ¶nemde Rath Vibol adÄ± verilmiÅŸti. Ancak Jolie onu evlat edindikten sonra Maddox Chivan adÄ±nÄ± verdi. Jolie, evlat edinme sÃ¼recinin baÅŸlarÄ±nda bazÄ± zorluklar yaÅŸadÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸun aslÄ±nda kimsesiz olmadÄ±ÄŸÄ±, evlatlÄ±k verilmediÄŸi tam tersine 100 dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±. Fakat bu iddialar kanÄ±tlanmadÄ±. ArtÄ±k bir yetiÅŸkin olan Maddox, iÅŸlerinde de annesine yardÄ±mcÄ± oluyor.

KAMERA ARKASINDA Ã‡ALIÅžTI

Jolie'nin yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi First They Killer My Father adlÄ± filmin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda kamera arkasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Maddox. Kendi kÃ¶klerinin geldiÄŸi KamboÃ§ya'nÄ±n en zorlu dÃ¶nemlerinden birini anlatan filmin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda annesinin en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi oldu.

PITT Ä°LE TERS DÜÅžTÜ: Maddox Jolie Pitt, Brad Pitt ile boÅŸanma sürecinde de Brad Pitt ile ters düÅŸtü. Hatta onun kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile ileri sürdü. 19 yaÅŸÄ±ndaki Maddox, Üniversite eÄŸitimi için Güney Kore'ye gitti. Biyokimya eÄŸitimi gören Maddox, hem okuduÄŸu ülkenin dilini hem de Rusça'yÄ± öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Fakat Koronavirüs pandemisi nedeniyle Los Angeles'a ailesinin yanÄ±nda bir süredir.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaÅŸ olarak ikinci, evlatlÄ±k edinilme sÄ±rasÄ±yla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸu Pax Thien, VietnamlÄ±. Åžu an 18 yaÅŸÄ±nda olan Pax Thien, aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda takvimler 2015 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Bir yetimhaneye bÄ±rakÄ±lalÄ± henÃ¼z bir hafta olmuÅŸtu Jolie onunla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda.

Jolie ve sevgilisi Brad Pitt'in yetimhaneden aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuÄŸa Pax Thien adÄ± verildi. Bu isim, Latince'de ''barÄ±ÅŸ'', Vietnam dilinde ise ''gÃ¶kyÃ¼zÃ¼'' anlamÄ±na geliyor. Jolie ile ilk karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n karÄ±ÅŸÄ±k duygular iÃ§indeydi.Ã–nce Jolie'ye gÃ¼lÃ¼mseyen minik Pax Thien sonra utangaÃ§ tavÄ±rlar sergiledi daha sonra da aÄŸlamaya baÅŸladÄ±. Jolie ve Pitt onu ailelerine kattÄ±ktan sonra eskiden kaldÄ±ÄŸÄ± yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adÄ±na Ã§ok sevindiklerini sÃ¶yleyerek "Onu Ã¶zleyeceÄŸiz ama geride Ã¶zen gÃ¶stermemiz gereken baÅŸka Ã§ocuklarÄ±mÄ±z var. Tek avuntumuz da bu olacak" demiÅŸlerdi.

ETÄ°YOPYALI ZAHARA

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaÅŸ sÄ±ralamasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, evlatlÄ±k edinilen ikinci Ã§ocuÄŸu Zahara, EtiyopyalÄ±. Jolie'nin 2005 yÄ±lÄ±nda evlat edindiÄŸi Zahara Marley Jolie, hem Ã¶ksÃ¼z hem de AIDS'liydi... Bu ikinci evlatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle de medyanÄ±n ilgi odaÄŸÄ±nda olan Jolie, Zahara'nÄ±n aileye katÄ±lmasÄ±ndan bir kaÃ§ yÄ±l sonra kÃ¶tÃ¼ bir sÃ¼rprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Jolie, Etiyopya'dan evlat edindiÄŸi Zahara'nÄ±n gerÃ§ek annesi olduÄŸunu iddia eden bir genÃ§ kadÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine, yakÄ±n Ã§evresinin deyimiyle "gÃ¼ndÃ¼z vakti kabuslar gÃ¶rmeye" baÅŸladÄ±. In Touch dergisinin bulup konuÅŸtuÄŸu ve Zahara'nÄ±n biyolojik annesi olduÄŸunu iddia eden Mentewab Dawit Lebiso adlÄ± kadÄ±n Ã§ocuÄŸuyla yeniden biraraya gelmek istediÄŸini sÃ¶yledi. 24 yaÅŸÄ±ndaki Lebiso, "KÄ±zÄ±mÄ±n evine geri dÃ¶nmesini ve kÃ¶klerinin geldiÄŸi yerleri gÃ¶rmesini istiyorum"diye konuÅŸtu. KÄ±zÄ±nÄ± doÄŸurduktan sonra Ã§ok gÃ¼Ã§ koÅŸullar altÄ±nda bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen genÃ§ kadÄ±n "KÄ±zÄ±mÄ±n gerÃ§ek kimliÄŸini tanÄ±masÄ±nÄ± istiyorum" diye konuÅŸtu.

Ä°LK YILLARI ZOR KOÅžULLARDA GEÃ‡TÄ°

Evine zorla giren bir kiÅŸinin tecavÃ¼zÃ¼ne uÄŸradÄ±ktan sonra Zahara'ya hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Lebiso, minik kÄ±zÄ±n 7 Ocak 2005'deki doÄŸumunun ardÄ±ndan annesinin evine taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. O sÄ±ralar maddi durumunun Ã§ok kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu belirten genÃ§ kadÄ±n "Ã‡ocuÄŸumun Ã¶leceÄŸini sandÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ne ona bakacak paramÄ±z vardÄ± ne de onu besleyecek yiyeceÄŸimiz" dedi Angelina Jolie geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada minik kÄ±zÄ± Zahara'nÄ±n bir AIDS yetimi olduÄŸunu hayatta kimsesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

MODA TASARIMCISI OLMAK Ä°STÄ°YOR

Ancak ABD'de yayÄ±nlanan In Touch dergisine gÃ¶re Zahara'nÄ±n Afrika'da yaÅŸayan bir ailesi olduÄŸu resmi kayÄ±tlarda da yer alÄ±yor.Zahara'nÄ±n ailesinin; minik kÄ±z evlatlÄ±k verildikten sonra da onu gÃ¶rmeyi ve iletiÅŸim halinde olmayÄ± talep ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Ancak Zahara bugÃ¼ne kadar biyolojik annesi ve onun ailesiyle hiÃ§ karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±. Zahara bugÃ¼n 17 yaÅŸÄ±nda ve moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± olmak istediÄŸi konuÅŸuluyor.

Ä°KÄ°ZLER EN KÃœÃ‡ÃœKLER

Pitt ve Jolie'nin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ± olan ikizler Knox Leon ve Vivienne Marcheline Jolie Pitt, 2008'de dÃ¼nyaya geldi. Jolie bu kez onlarÄ± dÃ¼nyaya getirmek iÃ§in annesinin kÃ¶klerinin ait olduÄŸu Fransa'yÄ± seÃ§ti. Ä°kizlerin ilk fotoÄŸraflarÄ± da 14 milyon dolara yine aynÄ± dergi grubuna satÄ±ldÄ±. Ä°kizlerin saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda ilginÃ§ dedikodular da Ã§Ä±ktÄ± bir ara. Knox ve Vivienne'in doxn sendromlu olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ama bu iddialarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± daha sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°kizler de bugÃ¼n 14 yaÅŸÄ±na geldiler. Her ikisi de sÄ±k sÄ±k anneleriyle birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ turlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.

SET AÅžKI, ALTI Ã‡OCUK VE ARDINDAN BOÅžANMA

AltÄ± Ã§ocuklarÄ±yla birlikte "gÃ¶kkuÅŸaÄŸÄ± ailesi" olarak anÄ±lan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 2005 yÄ±lÄ±na yani bir film setine uzanan geÃ§miÅŸini de yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlayalÄ±m. Bir zamanlarÄ±n Brangelina'sÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸki 2005 tarihli Mr and Mrs Smith (Bay ve Bayan Smith) adlÄ± filmin setinde baÅŸladÄ±. O dÃ¶nemde aralarÄ±nda romantik bir iliÅŸki olduÄŸu iddialarÄ± basÄ±na yansÄ±maya baÅŸladÄ±. Ã‡ekimleri bitmesinden bir sÃ¼re sonra aynÄ± yÄ±lÄ±n sonbaharÄ±nda Brad Pitt ile o dÃ¶nem evli olduÄŸu Jennifer Aniston boÅŸanacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

'EVLÄ° BÄ°R ERKEKLE BÄ°RLÄ°KTE OLAMAM' DEMÄ°ÅžTÄ°

Jolie o sÃ¼reÃ§te asla evli bir erkekle aÅŸk yaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Jolie Jolie o dÃ¶nemde eÄŸer evli bir erkekle birlikte olursa kendini asla affetmeyeceÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Jolie "Evli bir erkekle Ã¶zel bir iliÅŸkiye girmek, annemi aldatan babamÄ± da hatÄ±rlayÄ±nca benim affedebileceÄŸim bir ÅŸey deÄŸil. EÄŸer bunu yapsaydÄ±m aynada kendime bakamazdÄ±m" diye konuÅŸtu.

ARKADAÅž OLDUKLARINI SÃ–YLEDÄ°

O dÃ¶nemde Pitt ile iliÅŸkisi olduÄŸu iddialarÄ±na Jolie "sadece arkadaÅŸ" olduklarÄ±nÄ±, romantik bir iliÅŸki yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ±" sÃ¶yleyerek yanÄ±t verdi. Yine o sÃ¼reÃ§te hayatÄ±nda hiÃ§ kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Jolie, Brad Pitt ve ilk evlatlÄ±k oÄŸlu Maddox ile tatil yaparken objektiflere takÄ±ldÄ±.

Angelina Jolie'nin korumasÄ± Mark Behar da ünlü yÄ±ldÄ±zla çalÄ±ÅŸmayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra onu Mr and Mrs Smith'in setinde kamera arkasÄ±nda öpüÅŸürken gördüÄŸünü söylemiÅŸti. Brad Pitt ile Angelina Jolie o filmin tamamlanmasÄ±ndan sonra gerçek hayatta aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar.

ESKÄ° EÅžÄ° SÄ°MGE OLDU

Jennifer Aniston ise bu olaylarÄ±n ardÄ±ndan "aldatÄ±lan kadÄ±n" simgesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. YÄ±llar sonra bile hep aynÄ± ÅŸekilde anÄ±ldÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde erkeÄŸinin bir baÅŸkasÄ± uÄŸruna boÅŸandÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n olarak anÄ±ldÄ± Aniston. Daha sonra aralarÄ±nda John Meyer'in de bulunduÄŸu birÃ§ok Ã¼nlÃ¼yle aÅŸk yaÅŸadÄ±. Justin Theroux ile evlenip boÅŸandÄ±. Son olarak yine AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼l gecesinde en Ã§ok ilgi Ã§eken konuklardan biriydi. Ã–zellikle de Brad Pitt Ã¶dÃ¼le teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ± iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda kameralar yine ona dÃ¶ndÃ¼.

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VELAYET SAVAÅžLARI

ÃœÃ§ tane biyolojik, Ã¼Ã§ tane evlatlÄ±k olmak Ã¼zere altÄ± Ã§ocuk sahibi oldular. 2014 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§ift 2016 yÄ±lÄ±nda boÅŸanmaya karar verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. AltÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti iÃ§in isi amansÄ±z bir mÃ¼cadeleye giriÅŸtiler. Jolie ve bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Maddox, Pitt'in kendilerine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Pitt bir soruÅŸturma geÃ§irdi ve alkol konusunda tedavi gÃ¶rdÃ¼. ArdÄ±ndan Ã¶nce sosyal gÃ¶revliler eÅŸliÄŸinde Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. Sonra da normal bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±lar.

Ä°Åž DÃœNYASINDA DA MÃœCADELE

Ama Jolie ve Pitt arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klar bununla da bitmedi. Birlitte oduklarÄ± dÃ¶nemde Fransa'da satÄ±hn aldÄ±klarÄ± Miravayl Åžatosu ve orada giriÅŸtikleri alkollÃ¼ iÃ§ki iÅŸi nedeniyle de aralarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Jolie hisselerini Yuri Shefler'e satÄ±nca bu kez de iÅŸ nedeniyle aralarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

Jolie bir dönem de Brad Pitt ile birlikteyken hem kendisinin hem de çocuklarÄ±nÄ±n güvenliÄŸi için endiÅŸe ettiklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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