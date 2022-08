Brad Pitt kÄ±zÄ± Shiloh hakkÄ±nda konuÅŸtu: Ä°nsanÄ±n gÃ¶zleri yaÅŸarÄ±yor

Haberin Devamı

KIZI HAKKINDAKİ NADİR AÇIKLAMALARINDAN BİRİ

Kimden mi söz ediyoruz? Elbette yakışıklı oyuncu Brad Pitt'ten. Son haftalarda, önemli rollerinden birini üstlendiği Bullet Train adlı filmin galalarında ön plana çıkan 58 yaşındaki aktör, bu kez de eski eşi Angelina Jolie ile birlikteliğinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu Shiloh Nouvelle Jolie Pitt hakkındaki görüşleriyle bütün dikkatleri üzerine çekti.

O VİDEOSU OLAY OLMUŞTU

İyi zamanlarında Brangelina olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh artık 16 yaşında bir genç kız. Bir dönem erkek çocuğu gibi giyinmesiyle, ardından tarzını değiştirip elbiselere bürünüp makyaj yapmasıyla konuşulan Shiloh geçen ay da dans konusundaki yeteneğiyle gündemin ilk sıralarına yükseldi.

Haberin Devamı

KIRMIZI HALIDA KONUŞTU

Dans dersleri alan Shiloh'nun öğretmeni, genç kızın yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Bu şekilde de ünlü bir anne ve babanın kızı olduğu için ileride ne tür bir meslek seçeceği merak konusu olan Shiloh'nun dans konusundaki yeteneği de gün yüzüne çıkmış oldu. İşte Brad Pitt, Bullet Train'in galasında Entertainment Weekly muhabirinin bu konudaki sorusuna yanıt verdi. Ve kurduğu cümlelerle de deyim yerindeyse ''hayranlarının yüreğini titretti.'

'İNSANIN GÖZLERİ YAŞARIYOR'

Galada Brad Pitt'e, Doja Cat'in Vegas şarkısı eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte dans eden Shiloh'nun videosuyla ilgili görüşü soruldu. Pitt de bu soruya "bu durumun, insanın gözlerini yaşarttığını" söyleyerek yanıt verdi. Pitt, Shiloh'nun dans konusundaki yeteneğini kendisinden almadığını da belirtti. Aktör, iyi dans edemediğini vurguladı.

Haberin Devamı

Bu arada Brad Pitt röportaj verdiği Vanity Fair dergisine diğer kızı Zahara hakkında da konuştu. Pitt, Zahara ile ilgili olarak "Onunla gurur duyuyorum. O çok akıllı. Üniversitede daha da gelişecek" dedi.

'KENDİ YOLLARINI BULMALARINI SEVİYORUM'

Brad Pitt; hem Shiloh'nun hem de diğer çocuklarının, gelecekleri konusundaki düşüncelerini de anlattı. Pitt "Çocuklarımın kendi yollarını bulmaları, ilgilerini çeken şeyleri bulmalarını ve gelişmelerini seviyorum" diye konuştu.

Pitt ile Angelina Jolie'nin üç tane evlatlık, üç tane biyolojik çocuğu bulunuyor. Jolie'nin Pitt ile birlikte olmadan evlat edindiği sonra da birlikte nüfuslarına geçirip her ikisinin de soyadını verdiği Maddox 20 yaşında. Vietnamlı Pax 18, Etiyopyalı Zahara 17, Shiloh 16 ve ikizler Knox ile Vivienne 14 yaşında. Bu arada Jolie ile Pitt'in boşanma sonrasında altı çocuğun velayeti için kıyasıya bir hukuk savaşına giriştiğini de hatırlatalım.

Haberin Devamı

BİR SÜREDİR DANS DERSLERİ ALIYOR

Geçtiğimiz haziran ayında Shiloh Jolie Pitt'in dans ettiği bir video eğitmeni tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve çok dikkat çekti. Tam adı Shiloh Nouvelle Jolie Pitt olan Shiloh'nun dans eğitmeni Hamilton Evans, genç kızın arkadaşlarıyla birlikte dans ederken çektiği bir videosunu Youtube kanalında paylaştı. Video büyük beğeni topladı. Doja Cat'in şarkısı eşliğinde iki arkadaşıyla birlikte dans eden Shiloh'nun hareketlerindeki ustalık da dikkatlerden kaçmadı. Diğer beş kardeşiyle birlikte annesi Angelina Jolie ile yaşayan, babası Brad Pitt ile de görüşen Shiloh Jolie Pitt'in dansa olan ilgisini aileye yakın bir kaynak US Weekly'ye açıklamıştı. Söz konusu kaynak Shiloh hakkında "Dans etmeyi seviyor. Ciddi bir yeteneği var ve birkaç yıldır dans dersleri alıyor" diye konuşmuştu. Aynı kaynak Shiloh Jolie Pitt'in dans sayesinde arkadaş çevresi edindiğini de bu şekilde sosyalleştiğini de sözlerine belirtmişti.

Haberin Devamı

GİYİM TARZINI DEĞİŞTİRİP DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Shiloh Jolie Pitt her ne kadar bebekliğinden beri milyonlarca çift gözün önünde büyüse de geçen yıl katıldığı Film galasında giyim tarzını değiştirmesiyle dikkat çekmişti. Çocukluğundan bu yana erkek kıyafetleri giyen hatta takım elbise ve kravatla kameralar karşısına çıkan Shiloh, annesinin rol aldığı Eternals filminin galalarında ilk kez elbise giyip makyaj yaparak bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

TAKIM ELBİSE GİYİP KRAVAT TAKIYORDU

Kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyen Shiloh Jolie Pitt, diğer kız kardeşleri Zahara ve Vivienne'in aksine, o gala gecesine kadar bir kız çocuğu değil, erkek çocuğu gibi giyiniyordu. Hatta bir dönem adını değiştirip John ya da Peter diye çağrılmak istediği haberleri de basına yansımıştı. Üstelik bütün bunlar iddia değil gerçeğin ta kendisiydi.

Haberin Devamı

KİME BENZEDİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

O galanın ardından Shiloh'nun kime benzediği konusu da gündemin ilk sıralarını hayli meşgul etti. Güzel olmasına gerçekten çok güzeldi Shiloh. Birçok kişi onu geleceğin en güzel ve çekici film yıldızlarından biri olarak görmeye başladı. Fakat konuşulan asıl konu Shiloh Jolie Pitt'in kime benzediği oldu. Bazılarına göre annesi Jolie'ye bazılarına göre de babası Pitt'e benziyor. Hatta bazıları da onun hem annesinin hem babasının en kusursuz genlerini aldığı görüşünde. Uzun sözün kısası sosyal medyada Eternals filminin galalarına ilk kez elbiseyle katıldığı andan beri hep gündemde Jolie Pitt.

'ANNESİNİN KIZI' MI YOKSA 'BABASININ KIZI' MI?

Sosyal medya platformlarında milyonlarca kişi de onun "annesinin kızı mı" yoksa "babasının kızı mı" olduğunu tartışıyor. Birçok kullanıcının en çok tekrarladığı yorum ise "Brad Pitt'in fotoğrafıyla birlikte bakınca babasına, Angelina Jolie'nin yanında durduğunda ise annesine benzediği." Twitter'da yorum yapan bir kullanıcıya göre Shiloh, hem annesinden hem babasından bazı özellikleri almış. Bu kişiye göre "Anne ve babanız Angelina Jolie ile Brad Pitt olduğunda en iyisi ortaya çıkar, yani görüntünüzde ters giden bir şey olamaz." Bazı kullanıcılara göre Shiloh gülmediği zaman annesine, güldüğü zaman da babasına çok benziyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı Shiloh'nun "müthiş bir genetik mirasa sahip olduğunu" savunuyor. Shiloh'nun anne ve babasına olan benzerliğini "yüzde 50- yüzde 50" olarak yorumlayan birçok kullanıcı olduğunu da belirtelim.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜDÜLER: Anne ve babaları dünyanın en ünlü, en çok dikkat çeken isimlerinden olunca onlar da ister istemez aynı oranda ilgi topluyor yıllardır. Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Brad Pitt ile Angelina Jolie, yollarını ayırma kararı alalı yıllar geçti. Ama ne onlara ne de çocuklarına yönelen meraklı bakışlar azaldı. Hele boşanma aşamasında üçü biyolojik, üçü evlat edinilen altı çocuklarının velayeti için giriştikleri o mücadeleden sonra. Bu altı çocuğun, milyonların ilgisini üzerinde toplamasının nedenlerinden biri de hepsinin kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözü önünde büyümesi. Bakalım Jolie ve Pitt çiftinin çocuklarıyla dünya ilk olarak ne zaman tanıştı, şimdi her biri kaç yaşına geldi. İşte dünyanın gözü önünde büyüyen o altı çocuk.

Artık 19 yaşında genç bir delikanlı Maddox Jolie Pitt . Hatta yüksek öğrenim için evinden bile ayrıldı. Jolie en büyük oğlu olan Maddox'u 2004 yılında minik bir çocukken evlat edindi. Kamboçya'dan evlat edindiği Maddox, artık annesine iş konusunda da yardımcı oluyor. 2001 yılında Kamboçya'da doğan Maddox'a o dönemde Rath Vibol adı verilmişti. Ancak Jolie onu evlat edindikten sonra Maddox Chivan adını verdi. Jolie, evlat edinme sürecinin başlarında bazı zorluklar yaşadı. Küçük çocuğun aslında kimsesiz olmadığı, evlatlık verilmediği tam tersine 100 dolara satıldığı iddiaları ortaya atıldı. Fakat bu iddialar kanıtlanmadı. Artık bir yetişkin olan Maddox, işlerinde de annesine yardımcı oluyor.

KAMERA ARKASINDA ÇALIŞTI

Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği First They Killer My Father adlı filmin çekimleri sırasında kamera arkasında çalıştı Maddox. Kendi köklerinin geldiği Kamboçya'nın en zorlu dönemlerinden birini anlatan filmin çekimleri sırasında annesinin en büyük destekçisi oldu.

PITT İLE TERS DÜŞTÜ: Maddox Jolie Pitt, Brad Pitt ile boşanma sürecinde de Brad Pitt ile ters düştü. Hatta onun kendisine şiddet uyguladığını bile ileri sürdü. 19 yaşındaki Maddox, Üniversite eğitimi için Güney Kore'ye gitti. Biyokimya eğitimi gören Maddox, hem okuduğu ülkenin dilini hem de Rusça'yı öğrenmeye çalışıyor. Fakat Koronavirüs pandemisi nedeniyle Los Angeles'a ailesinin yanında bir süredir.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaş olarak ikinci, evlatlık edinilme sırasıyla üçüncü çocuğu Pax Thien, Vietnamlı. Şu an 18 yaşında olan Pax Thien, aileye katıldığında takvimler 2015 yılını gösteriyordu. Bir yetimhaneye bırakılalı henüz bir hafta olmuştu Jolie onunla tanıştığında.

Jolie ve sevgilisi Brad Pitt'in yetimhaneden aldığı çocuğa Pax Thien adı verildi. Bu isim, Latince'de ''barış'', Vietnam dilinde ise ''gökyüzü'' anlamına geliyor. Jolie ile ilk karşılaştığı gün karışık duygular içindeydi.Önce Jolie'ye gülümseyen minik Pax Thien sonra utangaç tavırlar sergiledi daha sonra da ağlamaya başladı. Jolie ve Pitt onu ailelerine kattıktan sonra eskiden kaldığı yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adına çok sevindiklerini söyleyerek "Onu özleyeceğiz ama geride özen göstermemiz gereken başka çocuklarımız var. Tek avuntumuz da bu olacak" demişlerdi.

ETİYOPYALI ZAHARA

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in yaş sıralamasında üçüncü, evlatlık edinilen ikinci çocuğu Zahara, Etiyopyalı. Jolie'nin 2005 yılında evlat edindiği Zahara Marley Jolie, hem öksüz hem de AIDS'liydi... Bu ikinci evlatlığı nedeniyle de medyanın ilgi odağında olan Jolie, Zahara'nın aileye katılmasından bir kaç yıl sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Jolie, Etiyopya'dan evlat edindiği Zahara'nın gerçek annesi olduğunu iddia eden bir genç kadının ortaya çıkması üzerine, yakın çevresinin deyimiyle "gündüz vakti kabuslar görmeye" başladı. In Touch dergisinin bulup konuştuğu ve Zahara'nın biyolojik annesi olduğunu iddia eden Mentewab Dawit Lebiso adlı kadın çocuğuyla yeniden biraraya gelmek istediğini söyledi. 24 yaşındaki Lebiso, "Kızımın evine geri dönmesini ve köklerinin geldiği yerleri görmesini istiyorum"diye konuştu. Kızını doğurduktan sonra çok güç koşullar altında büyüttüğünü söyleyen genç kadın "Kızımın gerçek kimliğini tanımasını istiyorum" diye konuştu.

İLK YILLARI ZOR KOŞULLARDA GEÇTİ

Evine zorla giren bir kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra Zahara'ya hamile kaldığını söyleyen Lebiso, minik kızın 7 Ocak 2005'deki doğumunun ardından annesinin evine taşındığını ve işçi olarak çalışmaya başladığını söyledi. O sıralar maddi durumunun çok kötü olduğunu belirten genç kadın "Çocuğumun öleceğini sandım. Çünkü ne ona bakacak paramız vardı ne de onu besleyecek yiyeceğimiz" dedi Angelina Jolie geçen yıl yaptığı bir açıklamada minik kızı Zahara'nın bir AIDS yetimi olduğunu hayatta kimsesi olmadığını söylemişti.

MODA TASARIMCISI OLMAK İSTİYOR

Ancak ABD'de yayınlanan In Touch dergisine göre Zahara'nın Afrika'da yaşayan bir ailesi olduğu resmi kayıtlarda da yer alıyor.Zahara'nın ailesinin; minik kız evlatlık verildikten sonra da onu görmeyi ve iletişim halinde olmayı talep ettikleri öne sürülüyor. Ancak Zahara bugüne kadar biyolojik annesi ve onun ailesiyle hiç karşılaşmadı. Zahara bugün 17 yaşında ve moda tasarımcısı olmak istediği konuşuluyor.

İKİZLER EN KÜÇÜKLER

Pitt ve Jolie'nin en küçük çocukları olan ikizler Knox Leon ve Vivienne Marcheline Jolie Pitt, 2008'de dünyaya geldi. Jolie bu kez onları dünyaya getirmek için annesinin köklerinin ait olduğu Fransa'yı seçti. İkizlerin ilk fotoğrafları da 14 milyon dolara yine aynı dergi grubuna satıldı. İkizlerin sağlık durumu hakkında ilginç dedikodular da çıktı bir ara. Knox ve Vivienne'in doxn sendromlu olduğu ileri sürüldü. Ama bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı daha sonra ortaya çıktı. İkizler de bugün 14 yaşına geldiler. Her ikisi de sık sık anneleriyle birlikte çıktıkları alışveriş turlarında görüntüleniyor.

SET AŞKI, ALTI ÇOCUK VE ARDINDAN BOŞANMA

Altı çocuklarıyla birlikte "gökkuşağı ailesi" olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 2005 yılına yani bir film setine uzanan geçmişini de yeri gelmişken hatırlayalım. Bir zamanların Brangelina'sı arasındaki ilişki 2005 tarihli Mr and Mrs Smith (Bay ve Bayan Smith) adlı filmin setinde başladı. O dönemde aralarında romantik bir ilişki olduğu iddiaları basına yansımaya başladı. Çekimleri bitmesinden bir süre sonra aynı yılın sonbaharında Brad Pitt ile o dönem evli olduğu Jennifer Aniston boşanacaklarını duyurdu.

'EVLİ BİR ERKEKLE BİRLİKTE OLAMAM' DEMİŞTİ

Jolie o süreçte asla evli bir erkekle aşk yaşamayacağını söylemişti. Jolie Jolie o dönemde eğer evli bir erkekle birlikte olursa kendini asla affetmeyeceğini de sözlerine ekledi. Jolie "Evli bir erkekle özel bir ilişkiye girmek, annemi aldatan babamı da hatırlayınca benim affedebileceğim bir şey değil. Eğer bunu yapsaydım aynada kendime bakamazdım" diye konuştu.

ARKADAŞ OLDUKLARINI SÖYLEDİ

O dönemde Pitt ile ilişkisi olduğu iddialarına Jolie "sadece arkadaş" olduklarını, romantik bir ilişki yaşamadıklarını" söyleyerek yanıt verdi. Yine o süreçte hayatında hiç kimse olmadığını söyleyen Jolie, Brad Pitt ve ilk evlatlık oğlu Maddox ile tatil yaparken objektiflere takıldı.

Angelina Jolie'nin koruması Mark Behar da ünlü yıldızla çalışmayı bıraktıktan sonra onu Mr and Mrs Smith'in setinde kamera arkasında öpüşürken gördüğünü söylemişti. Brad Pitt ile Angelina Jolie o filmin tamamlanmasından sonra gerçek hayatta aşk yaşamaya başladılar.

ESKİ EŞİ SİMGE OLDU

Jennifer Aniston ise bu olayların ardından "aldatılan kadın" simgesine dönüştü. Yıllar sonra bile hep aynı şekilde anıldı. Dünyanın en gözde erkeğinin bir başkası uğruna boşandığı kadın olarak anıldı Aniston. Daha sonra aralarında John Meyer'in de bulunduğu birçok ünlüyle aşk yaşadı. Justin Theroux ile evlenip boşandı. Son olarak yine Altın Küre ödül gecesinde en çok ilgi çeken konuklardan biriydi. Özellikle de Brad Pitt ödüle teşekkür konuşması için çıktığında kameralar yine ona döndü.

VELAYET SAVAŞLARI

Üç tane biyolojik, üç tane evlatlık olmak üzere altı çocuk sahibi oldular. 2014 yılında evlenen çift 2016 yılında boşanmaya karar verdiklerini açıkladı. Altı çocuklarının velayeti için isi amansız bir mücadeleye giriştiler. Jolie ve büyük oğlu Maddox, Pitt'in kendilerine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Pitt bir soruşturma geçirdi ve alkol konusunda tedavi gördü. Ardından önce sosyal görevliler eşliğinde çocuklarını görmeye başladı. Sonra da normal bir şekilde görüşmeye başladılar.

İŞ DÜNYASINDA DA MÜCADELE

Ama Jolie ve Pitt arasındaki anlaşmazlıklar bununla da bitmedi. Birlitte odukları dönemde Fransa'da satıhn aldıkları Miravayl Şatosu ve orada giriştikleri alkollü içki işi nedeniyle de araları açıldı. Jolie hisselerini Yuri Shefler'e satınca bu kez de iş nedeniyle araları açıldı.