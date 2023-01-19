DoÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ oyuncu bir haftadÄ±r kayÄ±p: LÃ¼tfen dua edin

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AÄ°LESÄ° VE YAKINLARI Ä°YÄ° HABER BEKLÄ°YOR

AralarÄ±nda Oscar adayÄ± olan A Room With a Wiev (ManzaralÄ± Oda) adlÄ± yapÄ±mÄ±n da bulunduÄŸu birÃ§ok filmde ve dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Ä°ngiliz oyuncu Julian Sands, doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± California'daki San Gabriel DaÄŸlarÄ±'nda kayboldu. 65 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuyla geÃ§tiÄŸimiz cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren iletiÅŸim kurulamadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Julian Sands'in ailesi ve yakÄ±nlarÄ±, ondan gelecek iyi haberi bekliyor.

HAVA KOÅžULLARI ARAMA VE KURTARMA Ã‡ALIÅžMALARINI OLUMSUZ ETKÄ°LÄ°YOR

Julian Sands'in 3 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼, karla kaplÄ±Baldy Bowl bÃ¶lgesinde doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve o gÃ¼nden bu yana kayÄ±p olduÄŸu belirtildi. Oyuncunun kaybolduÄŸu San Bernardino bÃ¶lgesinin ÅŸerif sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Glaria Huerta, Sands'i bulabilmek iÃ§in arama ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak bu konuda da hava koÅŸullarÄ±ndan kaynaklanan olumsuzluklar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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ManzaralÄ± Oda, Julian Sands'in oynadÄ±ÄŸÄ± en Ã¼nlÃ¼ filmler arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

Los Angeles'Ä±n 65 kilometre kuzeydoÄŸusunda yer alan San Gabriel DaÄŸlarÄ±'ndaki arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle zaman zaman durduruluyor. Fakat yetkililerin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, insansÄ±z hava araÃ§larÄ± ve helikopterler Julian Sands'e ait izleri bulmak iÃ§in Ã§abalÄ±yor.Â Yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re karadan yapÄ±lacak olan Ã§alÄ±ÅŸmalar da hava koÅŸullarÄ±na gÃ¶re yeniden planlandÄ±.Â

Ä°KÄ° YÃœRÃœYÃœÅžÃ‡Ãœ BÃ–LGEDE HAYATINI KAYBETTÄ°

San Gabriel DaÄŸlarÄ±'nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede son haftalarda hava koÅŸullarÄ± hayatÄ± olumsuz ÅŸekilde etkiliyor.Julian Sands'in kaybolduÄŸu bÃ¶lgede kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce iki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ§Ã¼nÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor.

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Yetkililer,bu bÃ¶lgede doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã§Ä±kacak olan kiÅŸilere, bunu yapmadan Ã¶nce bir deÄŸil iki kez dÃ¼ÅŸÃ¼nmeleri ve uyarÄ±larÄ± dikkate almalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

2020 YILINDAN BU YANA ABD'DE YAÅžIYOR

1958 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'de West Yorkshire'da dÃ¼nyaya gelen Sands, The Killing Fields (Ã–lÃ¼m TarlalarÄ±) Boxing Helena (Helena'yÄ± Kurtarmak), Arachnophobia gibi filmlerle tanÄ±nÄ±yor. Oyuncu yakÄ±n zamanlarda Smallville adlÄ± Ã§ok izlenen yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti. Julian Sands, 2020 yÄ±lÄ±ndan bu yana California'da yaÅŸÄ±yordu.

Â Ä°lk evliliÄŸini, 1984 ile 1987 arasÄ±nda Sarah Sands ile yapan oyuncu daha sonra 1990 yÄ±lÄ±nda Eugenia Citkowitz ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Sands'in Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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'LÃœTFEN DUA EDÄ°N'

Julian Sands'in geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼nden beri kayÄ±p olmasÄ± meslektaÅŸlarÄ±nÄ± da Ã¼zdÃ¼. BirÃ§ok sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan konuyla ilgili duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini ifade etti. YapÄ±mcÄ± Cassian Elwes "GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana Julian'Ä±n kayÄ±p olduÄŸunu biliyorum. Bu haber yeni yÄ±ktÄ±" diye yazdÄ±.

Senaryo yazarÄ± Brian Lynch de "HayÄ±r! Julian Sands'i seviyorum. UmarÄ±m en kÄ±sa zamanda bulunur" diyerek endiÅŸesini dile getirdi.

AmerikalÄ± oyuncu Melanie Kinnaman da "ArkadaÅŸÄ±mÄ±z Julian Sands, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ sonrasÄ± neredeyse bir haftadÄ±r kayÄ±p. Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. LÃ¼tfen gÃ¼venli bir ÅŸekilde geri dÃ¶nmesi iÃ§in dua edin" diyerek sosyal medyadan seslendi.