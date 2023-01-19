Yasak aşkı, dolaptaki reçel kavanozu ele verdi

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GÜN GELİR KENDİNİ ELE VERİR!

Sizi aldattığı için hayatını, programını kısacası her şeyini dikkatlice düzene koysa da gün gelir küçücük bir tedbirsizlik bu yasak aşkı ortaya çıkarır. Tıpkı futbol sahalarının yıldızı Gerard Pique gibi. Her ne kadar Shakira'yı, 23 yaşındaki sevgilisi Clara Chia ile aldattığını ilk zamanlarda olabildiğince gizli tutsa da Pique hiç ummadığı bir şekilde yakalandı. Yaşadığı yasak aşkı ortaya çıkaran ise buzdolabında unuttuğu bir kavanoz çilek reçeli. Gelin, bu olaya bir bakalım.

ÖNCE VİDEODAKİ GÖRÜNTÜ

Kısa bir süre önce basına yansıyan bir iddiaya göre Shakira iki oğluyla birlikte, yaşadıkları Barcelona'dan uzaktayken Gerard Pique, online bir görüşmeye katıldı. O kamera karşısında konuşurken arkasında zaman zaman kadraja giren bir genç kadın vardı. Sosyal medyadaki bu görüşmede diğer katılımcılar onun Shakira olmadığını hemen anladı ve böylece aldatma ortaya çıktı. Fakat yeni ortaya atılan başka bir iddiaya göre de Gerard Pique'yi ele veren, Shakira'nın buzdolabında bulduğu bir miktarı yenilmiş bir kavanoz çilek reçeli oldu.

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REÇEL KAVANOZU YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARDI: Shakira, buzdolabındaki çilek reçeli kavanozunu görünce bir terslik olduğunu anladı.

İleri sürülenlere göre şehir dışında olan Shakira, evine döndü. Buzdolabını açan güzel şarkıcı, çilek reçeli kavanozunu görünce evde bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. Kesinlikle eve başka biri gelmişti, çünkü Gerard Pique asla çilek reçeli yemezdi. Bu ipucunun izini süren Shakira da sonunda acı gerçekle yüzleşti.

Shakira kendi itiraf ettiğine göre bu aldatılma onun için büyük bir yıkım oldu. Fakat evdeki izleri takip edip ulaştığı gerçek, yani Gerard Pique'nin birlikte yaşadıkları eve başka bir kadını götürmüş olması ona gelen asıl darbeydi. Önce online görüşme ardından reçel kavanozu derken artık Pique'nin yasak aşkı saklanır olmaktan çıktı. o olayları da bir hatırlayalım...

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KİM O GENÇ KADIN: Video görüşmede ekrana yansıyan genç kadın, hemen fark edildi.



35 yaşındaki Gerard Pique, 2021 yılında sevgilisi Shakira ve çocukları Sacha ile Milan şehir dışındayken, online olarak bir görüşmeye katıldı. O bilgisayarının kamerasına doğru dönüp konuşurken arka planda olup biten bir şey o görüşmeye katılanların dikkatini çekti. Pique'nin arkasından genç bir kadın zaman zaman görüntüye girip çıkıyordu. İşin ilginç yanı o kadın Shakira değildi! Çünkü Shakira'nın, o sırada iki oğluyla birlikte Barcelona dışında olduğu biliniyordu. Peki o görüşme sırasında Gerard Pique'nin yanında olan genç kadın kimdi?

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2022'de futbol yıldızının 12 yıl boyunca birlikte olduğu Shakira'yı genç bir kadınla aldattığı, o kadının kim olduğu ortaya çıktı. İşte o zaman da 2021 yılındaki video görüşmesi sırasında Gerard Pique'nin evindeki kadının kim olduğu da anlaşıldı: Shakira'ya ihanet ettiği Clara Chia Marti! Yani özetlemek gerekirse, Pique uzun zamandır Shakira'yı aldatıyordu. Hatta o evden uzaktayken sevgilisini, Shakira ile birlikte yaşadıkları eve bile götürmüştü. Öte yandan da o sıralarda Shakira ile ilişkilerinin iyi gittiğine, her şeyin yolunda olduğuna dair demeçler bile veriyordu. Ama gerçek çok başkaydı.

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'BİZİMKİ NORMAL BİR AYRILIK DEĞİL': Belki de Shakira'nın bu sözleri bir ipucuydu.

Page Six'e konuşan bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Shakira, 2021 yılındaki o görüşmede takipçilerinin fark ettiği o ayrıntıdan elbette haberdar oldu. Zaten o süreçte sevgilisi Pique ile birlikte katıldığı etkinliklerde sergilediği "yüzünden düşen bir parça" tarzındaki görüntü de hafızalara kazınmıştı. Bütün bu olup bitenler yüzünden Shakira'nın gerçekten zor bir süreç geçirdiğini söylemek yanlış olmaz. Ünlü şarkıcı, Geçen eylül ayında Elle dergisine verdiği bir röportajda bu konudaki duygularını da ifade etmişti.

Skahira dergiye verdiği röportajda 11 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile ayrılığı hakkında çok detay vermese de "Bu konuda konuşmak zor. Özellikle de şu anda hala bu olup bitenlerle başa çıkmaya çalışırken" demişti. Shakira, toplumun gözü önünde bir insan olduğunu hatırlatıp "Bizim ayrılığımız öyle normal bir ayrılık değil" diye sürdürmüştü sözlerini. İşte onun demecinin bu kısmı çok büyük olasılıkla, kendisi yokken Pique'nin evine genç sevgilisini getirdiğini aslında bildiğini ama belki de açıklamak istemediği yorumlarına neden oldu.

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'YARALARIMIZ AÇIK OLSA DA ZAMAN, TIPKI BİR CERRAHIN ELİ GİBİ': Shakira'nın ilk hedefi iki oğlunu tüm bu karmaşadan korumak.



Shakira, özel hayatının üzerine sürekli "spot ışıklarının tutulmasının zaten zor olduğunu ama böyle durumlarda hem kendisi hem de ailesi için işlerin daha da zorlaştığını ekledi sözlerine o röportajda. Yaşadığı süreçte kendisi için en öneli şeyin çocukları olduğunu vurgulayan Shakira, bu durumu çocuklarından saklamaya çalıştığını belirtti. "Onları korumaya çalışıyorum çünkü benim hayattaki bir numaralı görevim bu" dedi. Shakira her ne kadar kendisi çocuklarını olumsuz söylemlerden korumaya çalışsa da bazen arkadaşlarından bazen de internette olup bitenlerle ilgili hoş olmayan şeyler duyabileceğini de anlattı. Çocuklarının bütün bunlardan etkileneceğinin de altını çizdi.

Üzerinden belli bir süre geçmiş olsa da Shakira için bu ayrılığı daha da ötesinde bu ihaneti kabullenmek kolay olmasa gerek. Ünlü şarkıcı 2023 yılını kutlamak için sosyal medyada paylaştığı mesajında da henüz bu durumun üstesinden gelemediğini saklamadı zaten: "Bu yeni yılda her ne kadar yaralarımız hala açıksa da zaman sanki bir cerrahın eli gibi. Her ne kadar birileri bize ihanet etse de diğerlerine güvenmeye devam etmek zorundayız."

ORTAK AÇIKLAMA: Shakira ile Gerard Pique 12 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini geçen haziran ayında yayınladıkları ortak bir bildiriyle duyurmuştu. Çift, çocuklarının mutluluğu için özel hayatlarına saygı istemişti.





2010 DÜNYA KUPASI SIRASINDA TANIŞTILAR: Ünlü çift, 2010 Dünya Kupası sırasında tanışıp birbirlerine aşık oldular.



Shakira ile Gerard Peque'nin aşklarına kısaca bakmak gerekirse... Çift, 2010 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında Güney Afrika'da tanıştı. 45 yaşındaki Kolombiyalı Shakira Mebarak ile tam adı Gerard Pique, Bernabéu olan 35 yaşındaki futbolcu, aralarındaki yaş farkına rağmen 12 yıl mutlu bir birliktelik sürdürdü.

Shakira ile Peque hiç evlenmeseler de uzun yıllar boyu, ünlüler dünyasının ve mutlu ve uyumlu çiftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir röportajında evlenmek istemeyen tarafın Shakira olduğu belirterek hallerinden mutlu olduklarını söylemişti. Shakira ise evlilik yerine sevgilisini "yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayı tercih ettiğini" belirtmişti bir röportajında. Her ikisi de iki çocuklarıyla mutlu ve uyumlu bir hayat sürdüklerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadığını belirtmişti.

PIQUE'NİN ŞİRKETİNDE ÇALIŞIYOR: Aşıkların ayrılma nedeni olarak Pique'nin Shakira'yı aldatması gösterilmişti. Zaten ayrılık açıklamasından kısa bir süre sonra da Pique, Clara Chia adındaki genç kadınla samimi bir şekilde görüntülendi. Bu arada Pique'nin sevgilisi Chia ile ayrılık açıklamasından daha önce birlikte olmaya başladığı da belirtiliyor. Yeri gelmişken Chia'nın, Gerard Pique'nin şirketi Kosmos'un halkla ilişkiler departmanında çalıştığını da hatırlatalım.





ŞARKILI İNTİKAM: Shakira, kendisini aldatan sevgilisinden bir şarkıyla intikam aldı.

Bu arada Shakira, her ne kadar yıkılsa da Pique'den kendisine uygun bir intikam aldı. Bir şarkı yaptı ve kendisini aldatan sevgilisini yerden yere vurdu 45 yaşındaki Shakira.

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Shakira, Arjantinli DJ Bizarrap ile işbirliği yaptığı şarkısında Pique'ye “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm/ Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor" diye sesleniyor. Bununla yetinmeyen güzel yıldız "Ben iki tane 22'lik kıza bedelim, Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin" diye sesleniyor. Shakira'nın ‘Music Sessions #53’ adlı bu kaldı Youtube'da yayınlandığı ilk günde 63 milyondan fazla kişiye ulaştı.