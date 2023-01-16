Shakira Gerard Pique atışmasında son durum… Aldatılmasının intikamını şarkıyla almıştı: Kayınvalidesi görsün diye balkonuna cadı koydu!

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10 YILLIK AŞK BİTTİ YER YERİNDEN OYNADI

45 yaşındaki Kolombiya asıllı şarkıcı Shakira ve 35 yaşındaki Katalan futbolcu Gerard Pique… Bu çiftin 12 yıl boyunca yaşadığı büyük aşk adeta parmakla gösterildi, sahip oldukları iki evlatla birlikte kurdukları yuvaya hep gıptayla bakıldı. Ama işte derler ya “her güzel şeyin bir sonu vardır” diye. Bu aşk da 2022’nin haziran ayında bitecekti. Çift ortak bir açıklama yapıp ayrıldıklarını açıkladı. Herkes bu işin altından ne çıkacağını beklerken bombalar birer birer patlamaya başladı. PİQUE SHAKIRA'YI ALDATMIŞ

Gerard Pique’nin 23 yaşında Clara Chia Mart adında bir güzelle aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Üstelik Pique Shakira’yı aldatmıştı. Dünyanın en büyük gösteri dünyası yıldızlarından olan Shakira’nın egosu bu haberle çok yara almış olacak ki, güzel yıldız eski aşkından intikam almaya karar verdi ve günlerdir tüm dünyanın kendisinden bahsetmesine neden oldu. İNTİKAM ŞARKISI YAPTI, REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

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Shakira, Arjantinli DJ Bizarrap’la birlikte yaptığı şarkısında Pique'ye “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma” diyordu ama şarkının sözlerinde öyle detaylar vardı ki kimse duruma kayıtsız kalamadı. "Ben iki tane 22'lik kıza bedelim, Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin, Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin” derken Pique'nin kendisini tercih ettiği kadına seslendiği açık olan Shakira aynı zamanda devrin değiştiğini, kadınların artık ayrılık acılarıyla yerle yeksan olmadığını; hayatına ve keyfine baktığını da söylüyordu. ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALMADI

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Şarkı hem çok ilgi çekti hem de çok eleştirildi. Shakira’nın onu aldatan sevgilisinden intikam almaya çalışırken bir başka kadına karşı aşağılayıcı terimler kullanılması doğru bulunmadı. Yıldız şarkıcı ise şarkının kendisi için bir duygu boşaltımı sağladığını, hayatının en hassas noktasıyla ilgili olduğunu ve güçlü bir kadın olma imajıyla ilişkili olduğunu söyleyerek eleştirileri savuşturdu. ŞARKI REKORLARI ALTÜST ETTİ

Zaten eleştirilerin konusu ne olursa olsun şarkı o kadar etkili oldu ki internette rekorlar kırmaya başladı. Önce YouTube’a yüklendiğinde dinlenme sayısı en hızlı artan şarkı oldu ve bir günde 63 milyon kez dinlenerek kırılması güç bir rekora imza attı. Bu yetmezmiş gibi Spotify’ın da küresel listelerini altüst etti ve ilk 50 şarkıdan oluşan listenin tepesine yerleşti. Uzun süre de zirveyi bırakmayacağa benziyor. ESKİ KAYINVALİDEYE 'CADI' GÖNDERMESİ

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Şarkının en dikkat çekici sözlerinden biri de Shakira’nın eski kayınvalidesi yani Pique’nin annesiyle ilgili olan kısmıydı. Shakira, şarkısında "Beni kayınvalidemle komşu olmaya zorladın, kapımda basın yığınıyla ve hükümete karşı borç içinde bıraktın / Beni incittiğini sandın ama beni daha güçlü biri yaptın" diyordu. Ünlü yıldızın evinin balkonunun Pique’nin annesinin evinden görülebildiği biliniyor. Bu balkonda son günlerde beliren şeyse herkesi hem şaşkına çevirdi hem de kahkahaya boğdu.

2022'de futbol yıldızının 12 yıl boyunca birlikte olduğu Shakira'yı genç bir kadınla aldattığı duyulmuştu. O kadının kim olduğu ise ilerleyen aylarda ortaya çıktı. 2021 yılında evinden yaptığı bir video görüşmesi sırasında Gerard Pique'nin evinde bir kadın olduğu görülmüş, aldatma iddiaları da böylece doğrulanmıştı. Bu kişinin evde Shakira yokken sık sık geldiği ve orada kaldığı da konuşuluyordu. Clara Chia adındaki 23 yaşındaki bu kadının Gerard Pique'nin şirketi Kosmos'un halkla ilişkiler departmanında çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Gerard Pique'nin uğruna Shakira'dan vazgeçtiği güzelle geçen kasım ayında çekilen fotoğrafı

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İNTİKAM ŞARKISINI YÜKSEK SESLE MAHALLEYE DİNLETİYOR

Hayranları durumu öğrenince yıldızın evinin bulunduğu sokağa koştular ve deyim yerindeyse gözlerine inanamadılar. Shakira’nın kayınvalidesinin evini gören balkonunda devasa boylarda bir cadı vardı. Evet yanlış okumadınız: Shakira intikam planının tek parçasının yazdığı şarkı olmadığını açıkça ortaya koymuştu. Kayınvalidesine cadı benzetmesi yapan yıldız balkonuna da gerçek boyutlarda bir cadı figürü yerleştirmiş ve bunun herkes tarafından görülmesini sağlamıştı.

Bölgeden gelen dedikodulara göre zaman zaman büyük öfke yaratan bu cadı ricalar sayesinde evin personeli tarafından kaldırılıyor ancak sonra Shakira tarafından yerine konuyormuş. Ayrıca evinin sokağına giden hayranları Shakira’nın intikam şarkısını bütün mahallenin duyabileceği kadar yüksek bir sesle bütün gün dinliyormuş. ALTTA KALMADI: GERARD PİQUE'DEN SAATLİ VE ARABALI PAYLAŞIMLAR

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Tüm bu olup bitenler karşısında sessiz kalamayan Gerard Pique de şarkı yayınlandıktan sonra kolunda Casio marka bir saatle poz vermiş ve “Bu saat evladiyeliktir, sağlamdır, bozulmaz” diyerek o da Shakira’ya kendince karşılık vermek istemişti. Bu yetmezmiş gibi Pique “Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin” diyen eski aşkına inat Twingo model bir araca bindi ve bu anları paylaştı. İki eski aşık birbirlerine bu şekilde karşılık vermeye devam ederse biz de daha buna benzer birçok ilginç şeyle karşılaşacağız gibi görünüyor…