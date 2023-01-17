Sevgili seÃ§imi hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi...Â  AÅŸk piyangosunda bÃ¼yÃ¼k ikramiye kazandÄ±

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MASAL PRENSESLERÄ° GÄ°BÄ° DEÄžÄ°L

Ama Ã¶yle Kate Middleton gibi orta halli bir ailenin kÄ±zÄ±yken veliaht prensin gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ fethedip Ã¼lkenin mÃ¼stakbel kraliÃ§esi olanlardan sÃ¶z etmiyoruz. Bu anlatacaÄŸÄ±mÄ±z biraz daha "normal" bir Ã¶ykÃ¼. KahramanlarÄ± da yeÅŸil sahalarÄ±n "paraya para" demeyen yÄ±ldÄ±zÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks giyim maÄŸazasÄ± sayesinde onunla tanÄ±ÅŸan ve artÄ±k o sporcunun lÃ¼ks hayatÄ±nÄ± paylaÅŸan, kendine ait bir servet edinen bir genÃ§ kadÄ±nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼. Ã–zellikle de o genÃ§ kadÄ±nÄ±n pahalÄ± mÃ¼cevherlerinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼...

MÃœCEVHERLERÄ°YLE GÃœNDEMDE: Georgina Rodriguez son dÃ¶nemde mÃ¼cevherlerini sergilediÄŸi sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla gÃ¼ndemde.Â

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Elbette anladÄ±nÄ±z Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'den sÃ¶z ettiÄŸimizi. Kariyerinin farklÄ± bir dÃ¶nemecine giren Ronaldo, 175 milyon sterline Suudi Arabistan'Ä±n Al Nassr futbol takÄ±mÄ±na transfer oldu. Elbette sadece o deÄŸil, 28 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Georgina Rodriuez ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hayatÄ±nda da bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler oldu. Ama bu kez konumuz bu deÄŸil. Bu kez konumuz, Georgina Rodriguez'in yani eski tezgahtar kÄ±zÄ±n mÃ¼cevherleri.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ronaldo ile beraberliÄŸinden iki Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiren Rodriguez son zamanlarda sahip olduÄŸu dudak uÃ§uklatan mÃ¼cevherlerini sosyal medya sayfasÄ±ndan da paylaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ãœstelik bunu her zaman belirli firmalarla reklam ortaklÄ±ÄŸÄ± olarak da yapmÄ±yor. Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Georgina Rodriguez, sadece kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da deÄŸil, sosyal medyada da takÄ±p takÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor ve sahip olduÄŸu Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± mÃ¼cevherlerini sergiliyor.

KORKAKLIK DEÄžÄ°L GÃœÃ‡ VE DÄ°SÄ°PLÄ°N: GenÃ§ kadÄ±n son sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla gÃ¼ndeme oturdu.

Georgina Rodriguez, dÃ¼nyanÄ±n en zengin futbolcu eÅŸlerinden biri. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n sahip olduÄŸu mÃ¼cevher koleksiyonunun deÄŸerinin toplamda 3.4 milyon sterlin olduÄŸu bile konuÅŸuluyor. Rodriguez'in, son Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan birinde kullandÄ±ÄŸÄ± ve kelimenin tam anlamÄ±yla gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran takÄ±larÄ±nÄ±n deÄŸerinin 100 bin sterlin olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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Rodriguez, Instagram sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi ve Ã§ok dikkat Ã§eken bu fotoÄŸrafÄ±nÄ± " Ã‡Ã¼nkÃ¼ TanrÄ± bize korkaklÄ±k deÄŸil, gÃ¼Ã§, sevgi ve kendine hakimiyet duygusu verdi" mesajÄ± eÅŸliÄŸinde paylaÅŸtÄ±.

BU POZU DA OLAY OLMUÅžTU: Rodriguez'in sosyal medyada olay yaratan paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan biri de bu oldu.



Ronaldo ile iliÅŸkisinden iki tane Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiren, bir bebeÄŸi de karnÄ±nda Ã¶len, futbol yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n diÄŸer Ã§ocuklarÄ±na da kendi anneleri gibi davranan Rodriguez'in sadece takÄ±larÄ± deÄŸil, kÄ±yafet ve aksesuarlarÄ± da servet deÄŸerinde. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Katar'da gerÃ§ekleÅŸenFÄ°FA DÃ¼nya KupasÄ±'nda Rodriguez'in sadece bir tek etkinlikte kullandÄ±ÄŸÄ± takÄ±larÄ± ve Ã§antalarÄ±nÄ±n deÄŸeri hesaplandÄ± ve ortaya dudak uÃ§uklatan bir rakam Ã§Ä±ktÄ±. Buna gÃ¶re genÃ§ kadÄ±nÄ±n kolyesi yaklaÅŸÄ±k 450 bin sterlin, saati 400 bin sterlin, sol elinin yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±ndaki yÃ¼zÃ¼k 300 bin sterlin olarak belirlendi. Bu ÅŸatafat iÃ§indeki en mÃ¼tevazÄ± parÃ§a ise el Ã§antasÄ±ydÄ±. Tabii onun da deÄŸeri 7 bin sterlin belirtilenlere gÃ¶re. Tabii "yÃ¼rÃ¼yen mÃ¼cevher kasasÄ±" gibi gezen Rodriguez'in niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ayrÄ± bir konu. Ä°ri taÅŸlÄ± bu pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼k 600 bin sterlir deÄŸerinde. Ona eÅŸlik eden pÄ±rlanta alyans ise 50 bin sterlin.

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Gelin son dönemde sadece lüks takÄ±larÄ±yla deÄŸil, dudak uçuklatan yaÅŸamÄ±yla da dikkat çeken Rodriguez'e bir kez daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

GÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nda bu kadar pahalÄ± takÄ±larla dolaÅŸan Georgina Rodriguez, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda da elbette bundan geri kalmÄ±yor. Ä°ddialÄ± dekoltelere sahip kÄ±yafetlerini Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan mÃ¼cevherlerle sÃ¼slÃ¼yor. Elbet bunlarÄ±n hepsi birer servet deÄŸerinde. Buraya kadar tamam... Ronaldo aÅŸkÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra model olarak kariyer yapmaya baÅŸlayan ve hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir gelir elde eden Georgina Rodriguez, daha 30 yaÅŸÄ±na gelmeden bir servet kazandÄ±. Zaten lÃ¼ks yaÅŸam tarzÄ±nÄ± da sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan sergiliyor. Peki ya genÃ§ kadÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ± bundan Ã¶nce bÃ¶yle miydi? DeÄŸildi... Yani o aÅŸÄ±k olduÄŸunda sadece "ruh eÅŸini" bulmakla yetinenlerden deÄŸil, aynÄ± zamanda hayatÄ± da olumlu anlamda deÄŸiÅŸenlerden.

HAYAT Ã–YKÃœSÃœ KÃœÃ‡ÃœK BÄ°R KASABADA BAÅžLADI: BugÃ¼n dÃ¼nya Ã§apÄ±nda milyonlarca hayranÄ± olan Rodriguez'in hayatÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada baÅŸladÄ±.Â



Onun Ã¶ykÃ¼sÃ¼, modern Ã§aÄŸlarÄ±n KÃ¼lkedisi masallarÄ±ndan biri olarak nitelendiriliyor. BugÃ¼n sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ lÃ¼ks hayatÄ±n yanÄ±ndan bile geÃ§meyen bir ailenin kÄ±zÄ± olarak baÅŸlayan hayatÄ±nÄ± ÅŸimdi kelimenin tam anlamÄ±yla lÃ¼ks iÃ§inde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada baÅŸlayan hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼, bugÃ¼n milyonlarla oynayan bir sevgiliye, gÃ¶steriÅŸli malikanelerde yaÅŸamaya ve bu aÅŸk sayesinde kazandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¶hret ile geÃ§miÅŸte hayal bile edemeyeceÄŸi bir servete uzandÄ±. O genÃ§ kadÄ±n hala 20'li yaÅŸlarÄ±nda ve ÅŸimdi pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± hayatÄ±yla gÃ¼ndeme geliyor.

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SANÄ°YESÄ°NDE AÅžIK OLDU: Ronaldo, Georgina'yÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ ederken tezgahtar olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± maÄŸazada gÃ¶rdÃ¼ ve anÄ±nda aÅŸÄ±k oldu.



BugÃ¼ne kadar aralarÄ±nda Irina Shayk'Ä±n da bulunduÄŸu bir Ã§ok gÃ¼zelle aÅŸk yaÅŸayan Cristiano Ronaldo'nun ÅŸu ana kadarki en uzun sÃ¼reli sevgilisi Georgina Rodriguez. Ã‡iftin tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼leri de oldukÃ§a Ã§arpÄ±cÄ±, benzerine ancak romantik filmlerde rastlanacak tÃ¼rden.DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan futbolcularÄ±ndan biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genÃ§ kadÄ±n Madrid'de lÃ¼ks bir maÄŸazada tezgahtar olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken tanÄ±ÅŸtÄ±lar. DÃ¼ÅŸÃ¼k bir Ã¼crete Ã§alÄ±ÅŸan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lÃ¼ks maÄŸazaya alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya gittiÄŸinde gÃ¶rdÃ¼. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aÅŸÄ±k oldu.

Ä°spanya'nÄ±n 13 bin nüfuslu Jaca adlÄ± küçük bir kasabasÄ±nda dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalÄ±ÅŸtÄ±.Sonra dil öÄŸrenmek için Ä°ngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Garsonluktan tezgahtarlÄ±ÄŸa birçok iÅŸ yapan genç kadÄ±n ÅŸimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadÄ±ÄŸÄ± bir hayatÄ± yaÅŸÄ±yor. YanÄ±nda hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± ve çok sevdiÄŸi çocuklarla birlikte.

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HAYATI BELGESEL OLDU: Rodriguez'in hayatÄ± bir dijital platform iÃ§in belgesele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Rodriguez'in hayatÄ± ve Ronaldo ile iliÅŸkisi bir sÃ¼re Ã¶nce bir dijital platformda yayÄ±nlanmaya baÅŸlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldÄ± belgesele de konu oldu. Belgeselin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanalÄ±n yÃ¶neticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, Ã§ekimler sÄ±rasÄ±nda olup biteni anlatma konusunda son derece dÃ¼rÃ¼st davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu aÅŸkÄ±n hayatÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini, hiÃ§bir ÅŸeye sahip deÄŸilken nasÄ±l bir anda her ÅŸeye sahip olduÄŸunu dÃ¼rÃ¼stÃ§e ifade ettiÄŸini sÃ¶yledi.

ARANAN BÄ°R MODEL: Ronaldo ile 2017 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikte olan Georgina Rodriguez, aranan bir model. Ünlü firmalarla milyon dolarlÄ±k anlaÅŸmalar yapan Rodriguez, kendi servetini de oluÅŸturdu.

Rodriguez bir sÃ¼re Ã¶nce ailesinin kendisine yÃ¶nelttiÄŸi "sonradan gÃ¶rme" suÃ§lamalarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Rodriguez'in dayÄ±sÄ± Jesus Hernandez, Ronaldo'nun bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na "yanÄ±ndaki kadÄ±n bir ÅŸeytan" diye yorum yaptÄ±. BabasÄ±nÄ±n kokainle yakalanÄ±p hapse girdiÄŸi gÃ¼nden sonra Georgina Rodriguez 'e kendisinin baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren dayÄ± Hernandez "Ronaldo ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve sonra beni unuttu. Onunda iliÅŸkisine baÅŸladÄ±ktan sonra beni bir ya da iki kez aradÄ±" diye konuÅŸtu.

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ACILARIN EN BÃœYÃœÄžÃœNÃœ YAÅžADILAR: Ã‡iftin, ikiz bebeklerinden biri anne karnÄ±nda hayata veda etti.Â

BÃ¼tÃ¼n bu ÅŸatafata raÄŸmen Rodriguez, niÅŸanlÄ±sÄ± Cristiona Ronaldo ile birlikte acÄ±larÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de yaÅŸadÄ±. GeÃ§en yÄ±l ikizlere hamile olan genÃ§ kadÄ±n bebeklerden birini anne karnÄ±nda kaybetti. Ronaldo ile Rodriguez, birkaÃ§ ay Ã¶nce biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz bebekler beklediklerini sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyurmuÅŸtu. Fakat geÃ§en nisan ayÄ±nda Ã§ift bu kez acÄ± haberi paylaÅŸtÄ±lar. Bebeklerden kÄ±z olanÄ± hayata tutunmayÄ± baÅŸarÄ±rken, erkek ikizi ise anne ve babasÄ±nÄ± yasa boÄŸarak Ã¶ldÃ¼.

Ronaldo bu acÄ± haberi, sosyal medya sayfasÄ±ndan "Yeni doÄŸan oÄŸlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanÄ±n yaÅŸayabileceÄŸi en bÃ¼yÃ¼k acÄ±. KÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸumu, biraz da olsa ÅŸu anda bize gÃ¼Ã§, umut ve mutluluk veriyor... CanÄ±m oÄŸlumuz, sen bizim meleÄŸimizsin. Seni her zaman seveceÄŸiz" satÄ±rlarÄ±yla paylaÅŸtÄ±. Ã‡iftin hayatta kalan bebeÄŸi bir sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼nyaya geldi.

KALABALIK AÄ°LE: Georgina ve Ronaldo, Ã§ok Ã§ocuklu kalabalÄ±k aileleriyle mutlu bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.Â Â

Ronaldo ile Rodriguez'in yeni doÄŸan ve hayatta kalan ikizlerinden Bella'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Alana adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±zlarÄ± var. Rodriguez, sevgilisinin taÅŸÄ±cÄ± anneden dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu ile ikizlerine de annelik yapÄ±yor.