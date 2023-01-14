Aldatılmanın intikamı acı oldu: Ben 22 yaşında iki tane genç kıza bedelim

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RENKLİ DÜNYADA OLAYLAR BİTMİYOR

Peki ya bir zamanlar nefesinizi tutarak dinlediğiniz o uzun kirpikli güzel gözlü yakışıklı şarkıcının şimdi nerelerde olduğunu merak ediyor musunuz? Ya iki yıl önce bebeğini ölü doğurup uzun bir yas sürecine giren ünlü modelin sonunda tekrar anne olduğun biliyor musunuz? Bakalım magazin dünyasında neler olup bitiyor. Buyurun "renkli dünya" turumuza.

Gözden Kaçmasın Yatağın kenarında ayak bileğini görünce mahvoldum Haberi görüntüle

İNTİKAM ŞARKISI: Shakira, kendisini yarı yaşındaki genç bir kızla aldatan Gerard Pique'den intikamını bir şarkıyla aldı.

Turumuza Shakira ve kendisini genç bir kızla aldatan eski sevgilisi Gerard Pique ile başlayalım. Daha doğrusu, Shakira'nın iki çocuğunun babası Pique'nin, 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile romantik bir ilişkiye girip kendisini bir kenara atmasının intikamını nasıl aldığıyla. Elbette bu konuda da müziğini ve şarkı sözü yazarlığını kullandı 45 yaşındaki Shakira. Üstelik bu şarkının sözleri öyle yenilir yutulur cinstendeğil. Hem Pique'yi hem de genç sevgilisini, kelimenin tam anlamıyla yerden yere vuracak türden.

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Shakira, Arjantinli DJ Bizarrap ile işbirliği yaptığı şarkısında Pique'ye “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm/ Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor" diye sesleniyor. Bununla yetinmeyen güzel yıldız "Ben iki tane 22'lik kıza bedelim, Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin" diye sesleniyor. Shakira'nın ‘Music Sessions #53’ adlı bu kaldı Youtube'da yayınlandığı ilk günde 63 milyondan fazla kişiye ulaştı.

SONUNDA BEBEKLERİNE KAVUŞTULAR: İki yıl önce ölü doğum acısı yaşayan ünlü çift, sonunda bebeklerini sağlıkla kucaklarına aldı.

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Şimdi gelelim mutlu bir habere. Bundan iki yıl önce karnındaki bebeği ölü bir şekilde dünyaya getiren model ve yemek kitapları yazarı Chrissy Teigen ile müzisyen eşi John Legend bu yaranın ilacına sonunda kavuştu. Bu korkunç olayın ardından tekrar hamile kalan Teigen, üçüncü bebeklerine sağlıkla dünyaya getirdi. Mutlu haberi 44 yaşındaki John Legend, kendi konserinde duyurdu. Ünlü müzisyen sahneye çıktı ve "Ne kadar da kutsanmış bir gün" diye sözlerine başladı. Yeteri kadar uyumadığını belirten Legend yine de kendini enerji dolu hissettiğini, geceyi de karısı Chrissy'nin hastane yatağının yanında geçirdiğini vurgulayarak doğum haberini paylaştı.

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Teigen, ölü doğum yaptıktan sonra tekrar hamile kaldığını geçen ağustos ayında sosyal medya hesabından duyurmuştu. Hamileliği sırasında giderek büyüyen karnının görüntülerini paylaşan Teigen bazı sosyal medya takipçileriyle "sanki senelerdir hamile gibisin" dedikleri için tartışmaya bile girmişti. Teigen karnındayken ölen ve ameliyatla alınan oğlu John'u kaybettikten sonra yaşadıklarını da sosyal medya üzerinden anlatmış, acısını paylaşmıştı.

DERİN DEKOLTE: Babasıyla birlikte Beyaz Saray'dan ayrılınca Ivanka Trump da daha renkli bir hayat sürmeye başladı.

Gelelim Ivanka Trump'a... Babası Donald Trump'ın ABD başkanlı seçimlerini kaybetmesinden sonra Ivanka ve kocası Jared Kushner deBeyaz Saray'a veda etti. Ama görünüşe göre bir zamanlar resmi şıklık sergileyen üç çocuk annesi Ivanka bu yeni ve geçmişe göre daha az gerilimli hayatından çok memnun. 41 yaşındaki Ivanka Trump, kocası Kushner ile birlikte önceki gün Florida'da objektiflere takıldı. Çift, son iki yıldır yaşadıkları lüks bölgede dostlarını balkonda ağırlarken görüntülendi.

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Açık renk derin göğüs dekolteli bir tişört giyen Ivanka Trump'ın güneş gözlüklerini hiç çıkarmaması dikkat çekti. Bu arada eski bir model olan Trump ile ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı. Genç kadın, kısa bir süre önce omuzlarından aşağıya dökülen saçlarını çene hizasında kestirdi. Ama söylenenlere göre bu yeni modelden pek de memnun kalmadığı için sürekli olarak toplamaya başladı.

O KASET HAKKINDA KONUŞTU: Sürekli çıplak gezer birbirimizin görüntülerini çekerdik. İki çıplak aşıktık biz

Bir dönemin en parlak yıldızlarından biri olan Pamela Anderson, son günlerde, hakkında hazırlanan bir belgeselle gündemde. Elbette bu konuda öne çıkan ayrıntı ise Anderson'ın hayatı boyunca başını ağrıtan özel görüntüleri. Eski eşi Tommy Lee ile balayındayken çekilen bu görüntüler çalınmış ve sonra da satışa çıkarılmıştı. Belgesel nedeniyle 54 yaşındaki Anderson'ın hem unutmak hem de unutturmak istediği bu görüntüler şimdi tekrar başını ağrıtıyor.

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Anderson, konuk olduğu CBS kanalında yayınlanan Sunday Morning programında bu görüntülerle ilgili sorulara da muhatap oldu. Kendisine neden böyle görüntüler çektikleri sorulduğunda, eski eşi Tommy Lee'yi kast ederek "İkimiz iki çıplak ve çılgın aşıktık. Yani şunu söylemek istiyorum..: O zamanlar ikimiz de çıplak gezer ve sürekli birbirimizin görüntülerini çekerdik" diye yanıt verdi. Fakat bu görüntülerin halka açılması için çekilmediğini, kendilerine özel olduğunu sözlerine ekledi.

NE GÜZEL ÇOCUKLARDIK BİZ: Ünlü şarkıcının kardeşi çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Bir dönemin en gözde müzik gruplarından biri olan One Direction'ın Harry Styles ile birlikte en çok dikkat çeken üyesi Zayn Malik'i nasıl bilirsiniz? Genellikle onun adı anıldığında ilk akla gelen, genç kızların yüreğini hoplatan güzel gözleri ve yakışıklı yüzü olur. Sonra da eski sevgilisi Gigi Hadid ile olaylı ayrılığı ve adının karıştığı tatsız olaylar. O ayrılık döneminde Malik'in Gigi'ye mesleği konusunda baskı yaptığı, annesi Yolanda Hadid'e de şiddet uyguladığı iddiaları gündeme gelmişti. Sonra da Malik, bir sessizliğe gömüldü.

Şimdilik bu karanlık geçmişi bırakıp onun çocukluğuna dair bir anıya bakalım. Zayn Malik'in kız kardeşi Waliyha Azad yıllar önce çocukluk dönemlerinde çekilen bir fotoğraflarını sosyal medya sayfasında paylaştı. O eski fotoğrafta iki masum kardeş bir koltukla sarmaş dolaş otururken görülüyor. Onun bu paylaşımı da aslında hayranlarına Zaln Malik'in uzun süredir nerelerde olduğunu düşündürdü. Waliyha'nın bu paylaşımı Zayn'ın12 Ocak'taki doğum gününü kutlamak için yaptığını da hatırlatalım.

MEĞER SAÇINI KAZITMIŞ: Geçen hafta annesinin yanında başında bere ile görüntülenen Shiloh Jolie Pitt, meğer saçını kazıtmış.

AngelinaJolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh, daha dünyaya gelmeden milyonların ilgisini çekmişti. Aradan geçen yıllarda dabu durum değişmedi. 15 yaşına gelen genç kız, şimdi hem annesinden hem de babasından aldığı güzelliğiyle ilgi odağı. Shiloh Jolie Pitt, geçen hafta annesiyle birlikte gittiği Londra'da görüntülenmişti. Arzu Tramvayı adlı oyunun başrol oyuncusu Paul Mescal ile Jolie'nin tiyatronun kafesinde giriştikleri sohbete de katılan Shiloh, o sırada başına taktığı bereyle dikkat çekmişti. Aslında oturdukları yer kapalı ve ısıtılan bir mekan olmasına rağmen beresini çıkarmamıştı Shiloh. İşte bunun ardındaki gerçek sonunda anlaşıldı. Shiloh saçını kısacık kestirmiş, deyim yerindeyse kazıtmıştı.

ELBİSE GİYİP ŞAŞIRTMIŞTI

Shiloh Jolie Pitt daha küçük yaşlarından bu yana erkek çocuklara özgü giyim tarzı ve saç şekliyle konuşuluyordu. Onun erkek kardeşleri Maddox, Pax Thien ve Leon'a özendiği söyleniyordu. Fakat iki yıl önce annesi ve dğer kardeşleriyle birlikte katıldığı film galalarında eskisinden çok farklı bir görüntü çizdi. Elbise giydi, saçını uzatmıştı ve üstelik hafif bir makyaj da yapmıştı. Fakat son gelişmeye göre Shiloh, kız çocuğu gibi görünmekten sıkıldı ve yine saçını kısacık kestirdi.