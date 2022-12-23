'Sonsuza kadar hamile gibisin' diyen takipçisine bikinili pozuyla yanıt verdi

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TRAJİK BİR KAYIP YAŞAMIŞTI

Bu sözünü ettiğimiz ünlü, model olarak tanınan sonra da kişisel merakı olan yemek yapmayı bir tür kazanç kapısına dönüştüren, hatta bu konuda kitaplar yazan Chrissy Teigen. Müzisyen John Legend ile evli olan 37 yaşındaki Teigen, şu sıralar üçüncü kez hamile. Üstelik bu hamilelik, iki yıl önce ölü dünyaya getirdiği, yani trajik bir şekilde kaybettiği oğlundan sonra geldi. Legend ile evliliğinden 6 yaşında Luna Simone ve 4 yaşında Miles Theodore adında iki tane çocuk sahibi olan Teigen, bu kez aileye katılacak olan yeni üye konusunda dikkatli davranıyor.

NEZAKET SINIRLARINI AŞAN ELEŞTİRİ

İki yıl önce bebeğini ölü doğuran ve büyük bir travma yaşayan Chrissys Teigen, bu kez daha temkinli davrandı ve mutlu haberi sosyal medyadan paylaşmak izin biraz bekledi. Sonunda geçen ağustos ayında kamera karşısına geçti ve bir kez daha hamile olduğunu duyurdu. Zaman zaman giderek büyüyen karnını, aralarına katılması için gün saydıkları yeni bebeğin durumunu gözler önüne serdi. İşte Teigen, bu tür paylaşımlarından birine yapılan sert ve nezaket sınırlarını geçen bir yoruma yine bir sosyal medya pozuyla yanıt verdi.

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'NEREDEN BİLDİN? TEŞEKKÜR EDERİM'

Teigen, üç gün önce Instagram sayfasından ilginç bir paylaşım yaptı. Tırnak İçinde "Aman Tanrım! Sanki o sonsuza kadar hamileymiş gibi hissediyorum" cümlesine yer verdi Teigen. Bu, onun büyüyen karnını gözler önüne serdiği bir fotoğrafına, bir takipçisinin yaptığı alaylı bir yorumdu. Sonra da kendi düşüncesini "Nasıl hissettiğimi nereden bildin. Teşekkür ederim" cümlesiyle dile getirdi.

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'HAMİLELİĞİN NEREDEYSE BİR YIL SÜRDÜĞÜNÜ UNUTUYORLAR'

Chrissy Teigen ile kullanıcı adını vermediği takipçisi arasındaki bu sosyal medya düellosuna gazeteci Yaşar Ali bir yorumla katıldı. Ali "Bu, hamileliklerinizde her zaman olur. İnsanlar zaman kavramını yitiriyor" yorumunu yaptı. Teigen ise onun bu mesajına "hamile olduğunu ağustos ayında açıkladığını" belirterek yanıt verdi. Sonra da kendisinin, cinsine göre en uzun hamilelik süreci 24 gün olan bir keseli sıçan olmadığını belirtti. Teigen'i destekleyen diğer takipçileri ise gazeteci Ali kadar nazik davranmamayı tercih etti. Bunlardan biri "İnsanlar hamileliğin neredeyse bir yıl sürdüğünü unutmuş gibi görünüyor. Tekrar normal hayata dönüp insan içine karışıncaya kadar neredeyse bir yıl geçiyor" diye yazdı.

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'ONLAR KISKANÇ'

Teigen'in bir başka takipçisi "Chrissy ne güzel yanıt verdin" diyerek görüşünü belirtti. Bu kadar acımasız eleştiri yapanların "kıskanç" olduğunu ileri süren bir takipçisi de çıktı Chrissy Teigen'in. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Sen benim hayatımda gördüğüm en güzel hamile kadınlardan birisin. Ve çok güzel bir ailen var." Modelin başka bir takipçisi Teigen'e bu dönemin keyfini çıkarmasını önerdi. Bütün bunlara ek olarak Teigen'in 65 yaşındaki bir takipçisi kendi hamileliklerini hatırlayarak "Ben kıskanç değilim, 65 yaşında bir büyükanneyim. Ve istediğim son şey hamile kalmak. Ve ben de hamileyken bunun sonsuza kadar süreceğini düşünmüştüm" diye yazdı. Modelin, kendileri de hamile olan bazı takipçileri "Hepimiz bu uzun ve sağlıklı hamilelik için müteşekkiriz" diye görüş bildirdi.

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UMUTLU BEBEK BEKLEYİŞİ BİR TRAJEDİYLE SONA ERDİ

Chrissy Teigen, bundan iki yıl önce, 2020 yılında yani Covid 19 pandemisinin dünyayı esir aldığı, en küçük bir umut ışığına bile ihtiyaç duyulan bir dönemde trajik bir haberle gündeme gelmişti. Müzisyen kocası John Legend ve iki çocuğuyla birlikte aralarına katılacak oğlunu heyecanla bekleyen model Chrissy Teigen, 2020 yılında ölü doğum yaptı. Daha dünyaya gözlerini açmadan önce Jack adını verdikleri oğulları, beklendiği zamandan beş ay önce anne karnında hayatını kaybetti. Chrissy Teigen ve John Legend, minik oğullarına kavuştukları gün onunla sonsuza kadar vedalaşmak zorunda kaldı. Teigen, hastanedeki zor anlarda eşi ve annesinin kendisini görüntülemesini istedi. Sonra da o anlarda olup bitenleri sosyal medya hesabında paylaştı. O paylaşımlar tartışma yaratsa da Teigen, benzer bir açı yaşayan anne adaylarının yanında olduğunu belirtmek için böyle davrandığını açıkladı.

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ÖNCE KALP ATIŞLARINI DUYDU SONRA DUYURDU

Bunun üzerinden yaklaşık iki yıl geçmişti ki bu kez Teigen'den mutlu bir haber geldi. Tüp bebek tedavisi gören model, bir kez daha hamileydi. Bunu duyurmak için sabırsızlık içinde ağustos ayına kadar beklemişti. Teigen sonunda, giderek büyüyen karnını gözler önüne seren bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak bir kez daha hamile olduğunu açıkladı. Bebeğinin kalp atışlarını duyduktan sonra mutlu haberi paylaşmak istediğini belirten Chrissy Teigen, şu ana kadar da her şeyin yolunda gittiğini açıkladı. Model, kendini güzel, umutlu ve harika hissettiğini de satırlarına ekledi. Teigen, bu mutlu haberi bugüne kadar kendine saklamanın da çok zor olduğunu ifade etti.

BÜYÜK ACISINI PAYLAŞTIĞI İÇİN ELEŞTİRİLDİ: Chrissy Teigen, Ekim 2020'de geçirdiği yoğun bir kanamanın ardından eşi John Legend ile birlikte Jack adını verdikleri bebeğini ölü olarak dünyaya getirmişti. Teigen, yaşadığı bu korkunç deneyimi anlatan bir makale ile acısını sosyal medya üzerinden paylaştı.





ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİLER

Bebeğini kaybettikten sonra hastane odasında çekilen fotoğrafları tartışma yaratan model, o görüntülere neden Instagram sayfasında yer verdiğini de açıklayan bir online makale kaleme aldı. Chrissy Teigen, online olarak yayınladığı makalesine "Bunu yazmak için ne zaman hazır olacağımı bilmiyordum" satırlarıyla başladı. "Bir parçam bunun için henüz erken olduğunu düşünüyordu, bir parçam da doğru zaman olduğunu söylüyordu."

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'BİR KÖŞEDE DÜŞÜNCELERE DALDIM'

Teigen daha sonra bir gün yatak odasının bir köşesinde oturup kendini düşüncelere kaptırınca da makalenin şekillendiğini belirtti. Chrissy Teigen, daha dünyaya gelmeden "Jack" diye çağırdıkları üçüncü bebeğini, hamileliğinin dördüncü ayında geçirdiği yoğun bir kanamanın ardından ölü olarak dünyaya getirmişti.

'ONU GÜVENDE TUTMAYA ÇALIŞTIM'

Ünlü model, daha önünde 5 ay olmasına rağmen hastanede doğum odasında bebeğini dünyaya getirirken eşi John Legend'in "Neler oluyor burada?" dediğini belirtti. Teigen bebeğini dünyaya getirdikten dakikalar sonra ona veda ettiğini yazdı.Teigen, bu korkunç olay başına gelmeden önce aylarca yatak istirahati yapıp bebeğini 'güvenli bölgede' tutmaya çalıştığını yazdı. Kanaması başladıktan sonra ilk dönemde evinde yine doktor kontrolünde olduğunu anlattı. Model, doktorların söylediği olumsuz şeylerin olumluya döneceğini düşündüğünü de ekledi.

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TEDAVİLER SONUÇ VERMEDİ

Hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan tedaviye de cevap vermeyen Teigen, sonunda doktorların acı gerçegi açıkladığını ve bebeğe veda vaktinin geldiğini anlattı. O an önce biraz ağladığını sonrasının ise daha dayanılmaz olduğunu ifade etti model. Nefesinin, derin acısına yetişemediğini yazdı.

ANNESİ VE KOCASINDAN FOTOĞRAF ÇEKMELERİNİ İSTEDİ: Teigen o fotoğrafları neden çektirdiğini ve paylaştığını da makalesinde ifade etti. Derin acısı içinde yanında bulunan annesi ve kocasından fotoğraflarını çekmesini istemiş Teigen. Kocası John Legend her ne kadar tedirgin olsa da onun dediğini yapmış. Teigen, John Legend'ın fotoğrafları çekmek zorunda kaldığını ve bundan nefret ettiğini belirti.





'BUNU BEN YAŞADIM VE BU DA BENİM SEÇİMİM'

Chrissy Teigen fotoğrafları çektirme sebebini de şöyle anlattı: "Bu anı sonsuza kadar hatırlamak istediğimi biliyordum. Tıpkı evlendiğimiz gün birbirimize verdiğimiz o öpücüğü hatırlamak istediğim gibi. Luna ve Miles'ın doğumundan sonra döktüğümüz gözyaşlarını hatırlamak istediğim gibi. Ve bu hikayeyi paylaşmam gerektiğini kesinlikle biliyordum.'Chrissy Teigen hastanede çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşmasına yönelik eleştirilere de "Bunu ben yaşadım, ben bunu seçtim" diye yanıt verdi.

OĞLU DA ERKEN DOĞDU: Model, hamilelikle ilgili sorunları diğer iki çocuğunda da yaşadığını anlattı. Teigen oğlu Miles'ı da bir ay erken dünyaya getirdiğini yazdı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM