Ödül gecesi tuvalette taciz edildim, keşke o zaman susmayıp hepsini anlatsaydım

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HENÜZ 15 YAŞINDAYDI

Geçmişte pırıltılı dünyanın en karanlık yanını yaşayan oyuncular konuştukça bu durum bir kez daha gözler önüne seriliyor. İşte şimdi de bütün bunlara yeni bir halka daha eklendi. Bugün artık 30'lu yaşlarının sonuna gelen oyuncu, henüz 15 yaşındayken başına gelenleri anlattı. O zamanlar ne olup bittiğini anlayamadığı için suskun kaldığını söyleyen oyuncu hissettiklerini ise "korkunçtu" diye tanımladı.

ÖDÜL MUTLULUĞUNU TACİZ GÖLGELEDİ

Evet doğru anladınız. Yine sinema ve TV dünyasından yürek burkan bir taciz öyküsü var gündemde. Bu kez bu korkunç olayı yaşayan, bugün 39 yaşında olan İngiliz oyuncu Gemma Bissix. Olayı daha da tüyler ürpertici bir duruma getiren ise Bissix'in, bütün bunları yaşadığında henüz 15 yaşında olması. Üstelik de En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü kazandığı ödül gecesinde! Haydi biraz daha ayrıntı verelim... Tacizine uğradığı kişi ise henüz 18 yaşından küçük olduğu için, ödül gecesini organize edenler tarafından kendisini koruyup gözetmekle görevlendirilen kişi. Ama söylediğine göre Bissix'in başına gelenler bununla da sınırlı kalmadı. Daha sonra da yine küçük yaşta çalıştığı sırada ve yine ne olduğunu anlayamadan bir kez daha tacize uğradı.

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' O ZAMAN KONUŞMAM GEREKİYORDU'

EastEnders ve Hollyoaks gibi İngiltere'de çok izlenen dizilerde oynayarak ün kazanan Gemma Bissix bu konuda "Geriye dönüp baktığımda bütün bunları o zaman bildirmem gerekiyordu. Ama bunu şimdi yetişkin bir kadın olarak biliyorum. O zaman henüz çocuktum, 16 yaşına bile gelmemiştim. O sırada yaşım küçük olduğu için cinsellikle ilgili bilgim yoktu. Onun ne yapmaya çalıştığını bilmiyordum. Sadece korkunç bir şey olduğunun farkındaydım" dedi. Gemma Bissix, o dönemde konuşmadığını çünkü bütün bunların ne olduğunu anlayamaması bir yana ünlü olduğu için minnettarlık duyduğunu anlattı. Sonra da şunları ekledi: " Bütün bunlar yüzünden çenemi tuttum ve devam ettim. Ama bu böyle olmamalı."

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'HİÇ KİMSENİN BUNLARI YAŞAMASINI İSTEMEM'

Bissix'in yaşadıkları ona çok büyük bir ders oldu anlattığına göre. Şu sıralar Noel ve yeni yıl için hazırlanan Külkedisi (Cinderella) adlı gösterinin yönetmenliğini üstleniyor ve görev alan genç yaştaki yıldızları güvende tutabilmek, kendisi gibi kötü tecrübeler yaşamalarını engellemek için çaba harcıyor. Bu konudaki düşünceleri de şöyle Bissix'in: "Televizyon ya da tiyatro sektöründe hiçbir genç oyuncunun başına bunların gelmesini istemiyorum. Ama olduğu zaman da benim o zamanlar yapamadığım yapmalarını, başlarına gelenler hakkında konuşabilmelerini diliyorum."

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' O ZAMANLAR HER ŞEY ÇOK GİZLİYDİ'

Gemma Bissix, EastEnders adlı ünlü dizinin kadrosuna katıldığında henüz 9 yaşında bir çocuktu. 1993 yılında rol aldığı bu yapımda Clare Bates karakterine hayat veren Bissix daha sonra da kariyerini aynı alanda sürdürdü. O dönemi " TV sektöründe çalışan en ünlü üç çocuktan biriydim. İnsanların beni koyduğu ama asla olmamam gereken pozisyonlar vardı. Tıpkı o ödül töreninde olduğu gibi" diye anlattı. O dönemde ne sosyal medya ne de polis olduğunu vurgulayan oyuncu "Her şey çok gizliydi" dedi.

GERÇEK DÜNYA KÖTÜ VE KARANLIKTI: EastEnders adlı dizide son derece güvenli bir ortamda çalıştıklarını anlattı Bissix. Ama o diziden ayrıldıktan sonra kendi deyimiyle "gerçek büyük dünyaya" geçiş yaptı ve çevresinde kendisine rehberlik yapacak kimse yoktu.





'NELER OLDUĞUNU ANLAYAMAMIŞTIM'

Bissix, 1997 yılında katıldığı bir ödül töreninde o gerçek ve büyük dünyanın karanlık yüzüyle tanıştı. EastEnders dizisindeki performansıyla En İyi Genç Oyuncu ödülünü alacağı törende olanları anlattı. O törende dizideki çalışma arkadaşlarından Barbara Windsor, Steve McFadden, Mike Reid vardı anlattığına göre. Kendisini gözetmekle görevli bir de genç adam atanmıştı organizatörler tarafından. Gelin sonrasını Bissix'ten dinleyelim: "O sırada ben 15 yaşındaydım. Sanırım bu görevli kişi de 20'li yaşlarındaydı. Benden çok büyüktü. Tuvalette yanıma yaklaştı. Korkutucu bir pozisyondu. Neler olduğunu, onun ne yapmaya çalıştığını bilmiyordum. Gülmeye başladım ve yolundan çekildim." Gemma Bissix'in anlattığına göre bu durum tacizleri durdurmadı. Zorla onu öpmeye çalıştı. "Hayır" diyerek direnmesine rağmen ısrarını sürdürdü. Sonunda da geri çekildi. Fakat törenden sonraki partide de kendisini korumakla görevli o 20'li yaşlarındaki genç, tacizlerini sürdürdü. Oyuncu şöyle konuştu: "Bir yandan bunların normal olduğunu düşünmüştüm. Ama geriye dönüp baktığınızda bunların hoş olmadığını fark ediyorsunuz. Yine de bu deneyimlerin beni daha güçlü bir insan haline getirdiğini düşünüyorum."

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KIZLARINI KORUMAK EN BÜYÜK KAYGISI

Şimdi Kristian Ruse ile evliliğinden iki çocuk annesi olan Bissix, kızlarını korumak için elinden geldiğini yapıyor. Oyuncunun büyük kızı Juliette yedi, küçüğü Vienna ise beş yaşında. İlerleyen zamanda onları, kendi başına gelen tarzdaki olaylardan nasıl koruması gerektiği konusunda çok düşündüğünü söyledi Bissix. "Kızlarım, bana henüz çocuk yaşta yaşadıklarımı hatırlatıyor. Şu anda yönettiğim Külkedisi alı yapımda görev alan çocukları korumak için de elimden geleni yapıyorum. Giyinme odalarını üst kata taşıdım ve oraya hiçbir yetişkinin girmemesi için gerekli önlemleri aldım."

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