Dokuz yıl sonra muratlarına erdiler! Bir sabah uyandım ve onunla evlenmek istedim

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DOKUZ YILLIK AŞKTA MUTLU SON

İşte bu sosyal medya ünlülerinden birisi şu sıralarda sıra dışı düğünüyle gündemde. Önce Youtube'da adını duyuran sonra da başka bir sosyal medya ortamına bunu taşıyan bu kişi, tam 9 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi. Elbette o en mutlu gününün fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden paylaştı. Gelin bakalım kim bu sosyal medya ünlüsü ve nasıl evlendi.

2013 YILINDAN BU YANA ÇIKIYORLAR

O sosyal medya ünlüsü önce Youtube'da şöhret kazandıktan sonra bir başka sosyal medya platformu olan Twitch'te de kariyerini sürdüren 36 yaşındaki Jenna Marbles(önde). Evlendiği kişi ise Instagram ünlüsü Julien Solomita. 36 yaşındaki Marbles ile 30 yaşındaki Solomita, geçen yıl nişanlanmıştı. Çiftin ilişkisinin, 2013 yılına kadar uzanan bir geçmişi var.

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GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR: İlişkilerini genel olarak gözlerden uzak olarak sürdüren Marbles ve Solomita, sonunda geçen yılın nisan ayında nişan duyurusu yaptı. Julien Solomita, kendi sosyal medya hesabından mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. Solomita bu paylaşımında "Bir süre önce Jenna'dan benimle evlenmesini istedim. O da bana "evet" dedi. Sonuç olarak nişanlandık" satırlarıyla durumu açıkladı.

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Julien Solomita, dokuz yıllık birliktelikten sonra sevgilisi Jenna Marbles'a nasıl evlenme tekif etme fikrinin nasıl ortaya çıktığını da şu ilginç cümleyle anlattı: "Bir sabah uyandım ve birden onunla evlenmek istedim."

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Çiftin ağırlıklı olarak siyah- beyaz olan düğün fotoğraflarına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi. Solomita'nın bir milyonu aşkın takipçisinden biri "Aman Tanrım, tebrikler! Sonunda yaptınız" diye yazdı. Bir başkası "Çocuklar sizi çok seviyorum" diyerek seslendi yeni evli çifte ve onları tebrik etti.

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'SİZİN İÇİN ÖYLE MUTLUYUM Kİ GÖZLERİM DOLUYOR'

Bir başka takipçi "Kalbim sizlerle dopdolu. İkinizi de tebrik ediyorum" diyerek genç çiftin mutluluğunu paylaştı. Jenna Marbles ve Julien Solomita'nın bir başka takipçisi "Sizin için öylesine mutluyum ki gözlerim doluyor" diyerek bu evlilik haberiyle ne kadar mutlu olduğunu ifade etti. Hatta Solomita ile Marbles'ın dokuz yılın ardından sonunda evlenmelerini "Eğer birileri bu tür bir aşkı hak ediyorsa o da sizsiniz" diyerek değerlendirdi.





Gelin Jenna Marbles'ın köpekleriyle birlikte verdiği poz ise özellikle hayvansever takipçilerinden tam not aldı

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM