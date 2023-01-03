Her iki eski eşinin de kanını içmişti: 26 yaşındaki meslektaşıyla 'arzu tramvayında'

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GÜNDEMDEN HİÇ DÜŞMEDİ

Oyunculuğuna yönetmenliği de ekledi. Sonra dünyanın en yakışıklı erkeklerinden birinin gönlünü çaldı, onunla evlendi. Biyolojik çocukları, evlatlık çocukları, boşanması, ardından eski eşiyle yaşadığı tartışmalar, kavgalar derken her zaman gündemin ilk sıralarında yer aldı. Üstelik bütün bunlara uluslararası kuruluşlarla birlikte sürdürdüğü insani yardım faaliyetleri de eklenince aradan kaç yıl geçerse geçsin, yaşı kaç olursa olsun merak uyandırmayı sürdürdü.

BİR TİYATRO OYUNU İZLEMEYE GİTTİ, YİNE HERKES MERAK ETTİ

Buraya kadar anlattıklarımızdan Angelina Jolie'den söz ettiğimizi anladınız zaten. Üçüncü eşi Brad Pitt ile boşanmasının ardından önce çocukların velayeti, ardından da bozulan iş ortaklıkları nedeniyle gergin günler geçiren Jolie, geçtiğimiz günlerde yine bazı söylentilerin odağına yerleşti. Bunun nedeni ise 47 yaşındaki Angelina Jolie'nin yan yana görüntülendiği isim.

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BOŞ KAFEDE DERİN SOHBET

Brad Pitt ile yollarını ayırdıktan sonra adı az da olsa bazı aşk söylentilerine karışan Jolie, bu kez tiyatro oyuncusu Paul Mescal ile baş başa sohbet ederken görüntülendi. O sırada yanlarında Jolie ile eski eşi Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan 16 yaşındaki Shiloh da vardı. Jolie ile Mescal, diğer masaların boş olduğu tiyatro kafesinde, bir yandan kahvelerini yudumlayıp bir yandan da derin bir sohbete daldılar. O anda çekilen görüntüleri sosyal medyaya yayıldı. Hatta bunları paylaşan kişi Paul Mescal'in kendisi. Bundan sonra da Angelina Jolie, bir anda günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Şimdi gelelim Angelina Jolie ile Paul Mescal'ın nasıl bir araya geldiğine...

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI: Paul Mescal, Angelina Jolie ve Shiloh ile sohbet ettiği sırada çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında "Angelina Jolie, dün Arzu Tramvayı'nı izledi. Sonra da tiyatronun kafesinde kahve içtik. Kızı Shiloh da oradaydı" mesajı eşliğinde paylaştı.

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ARKADAŞ OLUP OLMADIKLARI BİLİNMİYOR

Angelina Jolie, Londra'da Almeida Tiyatrosu tarafından sergilenen Tenessee Williams'ın A Streetcar Named Desire (Arzu Tramvayı) adlı oyununu izlemeye gitti. Güzel yıldıza kızı Shiloh da eşlik etti. Jolie, oyunu izledikten sonra da Arzu Tramvayı'nda Stanley karakterini canlandıran Paul Mescal ile sohbet etmek istedi. Daha önce herhangi bir arkadaşlıkları olduğu bilinmeyen Jolie ile Mescal, oyun sonrası tiyatronun kafesinde oturup sohbet ettiler. Pitt ile Jolie'nin kızı Shiloh da o sohbeti ilgiyle dinleyip kimi zaman annesiyle Mescal'e katıldı.

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BİR SÜRE ÖNCE NİŞANLISIYLA YOLLARINI AYIRDILAR

Angelina Jolie ile 26 yaşındaki Paul Mescal'ın bu sürpriz buluşmasını bu kadar ilgi çekici bir hale getiren ise genç oyuncunun nişanlısından kısa bir süre önce ayrılması oldu. Mescal, bir süredir Phoebe Bridgers ile birlikteydi. Çift, evlilik kararı aldı ve bir sonraki adımı atarak nişanlandı. Fakat Bridgers'ın adı geçen hafta Bo Burnham ile aşk söylentilerine karıştı. Zaten kısa bir süre sonra da Mescal ile yollarını ayırdılar. Bu arada Angelina Jolie'nin de uzun süredin bilinen bir ilişkisi yok. İşte bu yüzden daha önce arkadaş olup olmadıkları, hatta tanışıp tanışmadıkları bile bilinmeyen Jolie ile Paul Mescal'in bu derin sohbeti büyük merak uyandırdı.

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ESKİ EŞİYLE YAKINLIĞI İLGİ ÇEKTİ

Aslına bakılırsa Angelina Jolie'nin adı, Brad Pitt ayrılığının ardından çok sayıda aşk söylentisine karıştı. Jolie 2021 yılının ekim ayında eski eşi Jonny Lee Miller ile birlikte baş başa çıktıkları akşam yemeğinde görüntülendi. Restorandan birlikte çıkan eski eşler, aynı otomobile binip uzaklaştı. Bu kadarla da kalmadı. Jolie, birkaç kez de Miller'ın evinden yanında çocuklarından bazılarıyla çıkarken görüntülendi. Bu durum da Angelina Jolie ile Jonny Lee Miller'ın aşkının yeniden alev aldığı söylentilerine yol açtı. Her ne kadar Jolie ile ayrı kaldıkları sürede evlenmiş olsa da Miller, bu söylentilerin çıktığı dönemde boşanmıştı. Bu da Jolie'nin eski eşine döndüğü söylentilerini alevlendirdi. Ama tüm bunlardan bir sonuç çıkmadı.

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NİYE BULUŞTUKLARINI HERKES MERAK ETTİ

Jolie, bu olayın ardından bir süre önce de şarkıcı The Weeknd ile yine bir yemek çıkışı görüntülenmişti. Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd ile Angelina Jolie'nin bu yemek buluşmaları birkaç kez tekrarlandı. Elbette bu da başka bir aşk söylentisine neden oldu. Ama sonuç olarak bu da sadece söylenti olarak kaldı.

21 YAŞINDA İLK EVLİLİĞİNİ YAPTI: GELİNLİK GİYMEDİ, ADINI KANIYLA TİŞÖRTÜNE YAZDI

Jolie eski eşi Jonny Lee Miller ilk evliliğini yaptı. Çiftin aşkı, 1995 yılında birlikte oynadıkları Hackers filminde başladı. Filmin çekiminden bir yıl sonra evlendiler. O sırada Jolie 21, Miller ile 24 yaşındaydı. Jolie, bu ilk evliliğinde gelinlik giymedi. Bunun yerine siyah bir deri pantolon, üzerine de Jonny Lee Miller'ın adını, kendi kanıyla yazdığı beyaz bir tişört tercih etti. Fakat bu "kanla yüceltilen aşk" çok da uzun sürmedi. Jolie ile Jonny Lee Miller üç yıl sonra boşandı. İlerleyen yıllarda hayatlarına başka insanlar girdi. Miller, 2008 ile 2018 arasında Michele Hicks ile yaptığı evlilikten Buster Timothy adında bir erkek çocuk babası oldu.

İKİNCİ EVLİLİK BILLY BOB THORNTON İLE

Angelina Jolie'nin aşk hayatı ise Miller ile yollarını ayırdıktan sonra hız kesmedi. 1999'da Pushing Tin filminin çekimleri sırasında Billy Bob Thornton ile tanıştı. Aralarındaki yaş farkı aşka engel olmadı. Jolie ile Thornton 2000 yılında evlendiler. Fakat bu evlilik de sadece üç yıl sürdü. Jolie, bu ikinci evliliğinde de gelinlik giymedi. Bunun yerine hem o hem de Billy Bob Thornton, boyunlarında birbirlerinin kanının bulunduğu bir kolye taşımayı tercih etti. Jolie, neden böyle yaptığı kendisine sorulduğunda da "Bazı insanlar büyük bir mücevherin çok güzel olduğunu düşünüyor. Ama bana göre kocamın kanı dünyadaki en güzel şey" demişti.

'KENDİMİ KESİP ACIYI HİSSETMEK BİR RİTÜEL HALİNE GELMİŞTİ': Bu "kan" kısmı Jolie'nin çocukluğundan kalan bir durum aslına bakılırsa. Jolie, bir dönem CNN'e verdiği röportajda bıçak biriktirdiğini açıklayıp "Kendimi kesip acıyı hissetmek benim için bir ritüel haline gelmişti" diyerek bu alışkanlığını anlatmıştı.





BRANGELINA TARİHE KARIŞTI

Angelina Jolie, bu iki evliliklerin bitiminden bir süre sonra Brad Pitt ile birlikte olmaya başladı. Bay ve Bayan Smith filminin setinde başlayan aşk küçük çaplı bir skandala da neden oldu. Çünkü Pitt,Jennifer Aniston ile evliydi. Çift, 9 yıllık bir beraberliğin ardından 2014'te resmen evlendi. O süreçte Brangelina olarak anılan Pitt ile Jolie, üçü evlatlık üçü biyolojik altı çocuk sahibi oldu. Fakat evlilikleri kısa sürdü. 2019 yılında boşandılar.

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Angelina Jolie'nin hep merak konusu olan özel hayatında durum böyle. Jolie ile Mescal'in bu samimi sohbeti, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bir görüşe göre Paul Mescal ile aralarında herhangi romantik bir iletişim yok. Arzu Tramvayı'nı beğenen Jolie belli ki başrol oyuncusuyla da sohbet etmek istedi. Başka bir iddia da Jolie'nin yeni bir film için kamera arkasına geçeceği ve bu projede Mescal ile birlikte çalışmayı düşündüğü.

BRAD PITT YENİ AŞKIYLA KONUŞULUYOR

Angelina Jolie cephesinde bu ilginç gelişme olurken, diğer yanda da Brad Pitt'in yeni aşkı magazin dünyasında çok konuşulan konular arasında. Birkaç aydır süregelen iddialara göre 59 yaşındaki Pitt, Ines De Ramon adlı esmer güzeliyle birlikte. Hatta buna artık iddia demek doğru değil, çünkü ikili samimi şekilde birlikte görüntülendi. Hatta son olarak yeni yılı karşılamak için Meksika tatiline gittikleri bile konuşuluyor. Ines De Ramon; aslında gösteri dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Oyuncu Paul Wesley ile evli olah 22 yaşındaki De Ramon, ondan boşandıktan sonra Brad Pitt ile yeni bir aşka yelken açtı.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

