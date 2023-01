Eş olarak seçip 'insanlık görevi' diye kandırdılar: Güzel oyuncuya, diş fırçasıyla umumi tuvalet temizlettiler

Haberin Devamı

KORKUSUNDAN BİR DAHA TEK KELİME ETMEDİ

Güzel yıldız, eş adayı olarak seçildiği, o çok ünlü oyuncunun hoşuna gitmeyen bazı davranışlar sergilediği zaman da aldığı ceza çok ağır oldu. Oyuncunun ona yüksek sesle bağırması, yaşadıklarının belki de en hafif olanı. Çünkü, ünlü oyuncunun eşi olması için seçilen ve eğitilen genç kadının bir noktadan sonra buna yanaşmaması, ait oldukları topluluk için kabul edilebilir bir durum değildi. Genç kadın, dizlerinin ve ellerinin üzerinde yerlerde sürünerek, elindeki diş fırçasıyla genel tuvaletleri temizlemek zorunda bırakıldı. Bütün bunların ardından, hayatının bu dönemi hakkında tek kelime bile etmedi. Başına gelecekleri engellemenin tek yolu buydu çünkü.

Haberin Devamı

"ANLI ŞANLI" OYUNCUYA EŞ OLARAK SEÇİLMİŞTİ

Şimdi böyle okuduğunuz zaman gerçek hayattan bir öykü gibi değil de sanki bir film senaryosu gibi geliyor kulağa. Ama bütün bunlar gerçek... Hatta olaylar, çok yakın bir geçmişte meydana geldi, taraflar da hala hayatta. Daha fazla bekletmeden anlatalım, söz konusu bu genç kadın yıldızın ve eş adayı olarak seçildiği o çok ünlü oyuncunun kim olduğunu...

Gözden Kaçmasın Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi Haberi görüntüle

O ünlü oyuncu, son dönemde Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) ve Top Gun: Maverick filmleriyle gündemde olan Tom Cruise. 60 yaşına merdiven dayamasına rağmen, gençlik iksirini bulduğu var sayılan, gökyüzünde uçakların tepesinde gezen, trenlerin üzerinde çekilen kavga sahnelerinde dublör bile kullanmayan, İngiliz kraliyet ailesiyse yakınlığı da dillere destan olan Cruise... Onun eşi olması için seçilen ve bu işin olmayacağı anlaşılıp üstelik bu konuda konuşunca umumi tuvalet temizlemekle cezalandırılan kişi de İran asıllı İngiliz oyuncu Nazanin Boniadi. Şimdi bu çarpıcı öykü ile birlikte Hollywood'da epey taraftarı bulunan Scientology tarikatının önde gelenlerinden biri olan Tom Cruise ile ilgili dudak uçuklatan gerçeklere bir bakalım. Böylece belki de neden Tom Cruise'un Katie Holmes'tan boşandıktan sonra neden uzun süreli ilişkiye girmediğini de biraz olsun anlayabiliriz.

Haberin Devamı

GÜNDÜZ DİZİLERİNDEN HOLLYWOOD'A

Bugün 42 yaşında olan Nazanin Boniadi, 1980 yılında, İran devriminin hemen ertesinde Tahran'da dünyaya geldi. O daha bir aylık bile değilken, ailesi ülkeden kaçtı ve politik göçmen olarak İngiltere'ye, Londra'ya taşındı. Nazanin doğal olarak Londra'da büyüdü, eğitim hayatı da o ülkede geçti. Küçük yaşlarda keman çalmaya ve bale yapmaya başladı. Ardından ilerleyen yıllarda oyunculuğa yöneldi. Zaten onu Tom Cruise ile aynı çizgide buluşturan da mesleği oldu. General Hospital adlı gündüz dizisindeki Leyla Mir karakteriyle dikkat çekti. Bunun ardından General Hospital: Night Shift adlı diziyle, üzerine yönelen ilgiyi "katladı" kelimenin tam anlamıyla... Bu kadarla da kalmadı... Bu dizilerdeki başarılı performansı ona Charlie'nin Savaşı, Iron Man, The Next Three Days gibi Hollywood yapımlarının yolunu açtı.

Haberin Devamı

Böyle bakılınca Nazanin Boniadi'nin, Tom Cruise gibi. onunla aynı sektörde tanınan bir yıldızın dikkatini çekmesi normal karşılanabilir. Elbette bu bir yere kadar doğru. Ama onu Cruise ile ortak çizgide buluşturan ayrıntı annesi! Çünkü Nazanin Boniadi'nin annesi de tıpkı Tom Cruise gibi Scientology tarikatı üyesiydi. Nazanin de annesinin etkisiyle 17 yaşındayken tarikata katılmıştı. İşte bu denklemin sonucu olarak da o sırada Nicole Kidman'dan ayrılıp birkaç başarısız ilişki yaşayan Tom Cruise için iyi bir eş adayı olarak seçildi Boniadi. Tabii ki Scientology tarikatının ileri gelenleri tarafından.

Haberin Devamı

'İNSANİ BİR GÖREVE HAZIRLANDIĞI' KONUSUNDA İKNA EDİLDİ

Ama bu içine kapalı topluluğun ileri gelenlerinden biri olduğu bilinen Tom Cruise'un eşi olmak çok kolay değildi. Nazanin bazı değişimlerden geçti. Diş telleri çıkarıldı, saçlarını boyamak zorunda kaldı. Daha da ilginci o sırada birlikte olduğu erkek arkadaşından ayrıldı. Genç kadını, Tom Cruise'un eşi olmaya ikna etmek için ona sevgilisinin kendisini aldattığı söylenti. O arada Nazanin Boniadi'nin ikna edildiği başka bir ayrıntı daha vardı: Genç kadın bütün bu hazırlıkların "insani bir görev için" olduğunu sanıyordu. Yani Tom Cruise'un eşi olarak seçildiğini bilmiyordu.

Nazanin Boniadi, Tom Cruise'un eşi olarak seçilmeden önce bir dizi denemeden geçirildi. Aylar süren görüşmeler yapıldı, sonra da ailesinden ve sevdiklerinden ayrıldı. Ardından Boniadi, New York'a gitti. İşte orada da kendisine söylenilen o "insani görevin" ne olduğunu öğrendi: Tom Cruise'un eşi olmak!. Bu arada Nazanin Boniadi'nin insan hakları konusundaki faaliyetleriyle bilinen bir aktivist olduğunu da hatırlatalım.

Haberin Devamı

BAŞ AĞRISI HAYATINI KARARTTI

Tom Cruise ile Nazanin Boniadi, 2004 yılında birkaç ay birlikte yaşadılar. Bu da tam Cruise ile Boniadi hakkında birlikte olduklarına dair söylentilerin ortalarda dolaştığı dönemdi zaten. Fakat sonra bir dizi olay yaşandı ve ikilinin, bir çift olarak birbirlerine uygun olmadığı ortaya çıktı. Gelin o olaya da bir bakalım.

Bir gün Scientology tarikatının lideri David Miscavige, Cruise ile Boniadi'yi, birlikte yaşadıkları evde ziyaret etti. İleri sürelenlere göre Boniadi'nin o sırada başı ağrıyordu. Bu yüzden de Scientology lideri Miscavige'in kendisine söylediği bazı şeyleri anlayamadı. Bu durum ise hem Miscavieg'i hem de Cruise'u çok kızdırdı. Hatta iddialara göre Cruise, tarikat liderini aşağıladığı için Nazanin Boniadi ile amansız bir kavgaya tutuştu. Ona bağırdı, çağırdı. Birkaç hafta sonra da Cruise ile Boniadi'nin ilişkisi bitti. Ama Nazanin Boniadi'nin başına gelenler bununla bitmedi.

DİŞ FIRÇASIYLA TUVALET TEMİZLETTİLER

Cruise ile yollarını ayırdıktan bir süre sonra Nazanin Boniadi, bir arkadaşına ünlü aktörle birlikte olduğu sırada yaşadığı sıkıntıları anlattı. İşte bu onun yaptığı en büyük hata oldu. Çünkü dertleştiği o arkadaşı da Scientology ile bağlantılı biriydi ve Boniadi'nin kendisine anlattıklarını bir rapora dönüştürüp tarikat ileri gelenlerine iletti. İşte o noktadan itibaren Boniadi için çileli günler başladı. Boniadi, dizleri ve elleri üzerinde eğilerek, elindeki diş fırçasıyla tarikat üyelerinin kullandığı genel tuvalet ve banyoları temizlemek zorunda kaldı. Zaten ondan sonra da bir daha asla Tom Cruise ile yaşadıkları hakkında kimseyle konuşmadı.

O GÜN ASLINDA KATIE HOLMES'UN KADERİ DE DEĞİŞTİ

Tom Cruise'un eşi olması için seçilen Nazanin Boniadi'nin, Scienlotogy tarikatı lideri kendilerini ziyarete gittiği gün başının ağrıması hem onun hem de Katie Holmes'un kaderini değiştirdi. Belki Boniadi'nin o gün başı ağrımasaydı, Nicole Kidman'dan boşanan Tom Cruise'un eşi olacaktı. Ama olaylar öyle gelişmedi. Bir iddiaya göre Cruise'u üçüncü eşi Katie Holmes'a yönlendiren de Boniadi ile yürümeyen ilişkisi oldu.

Gözden Kaçmasın İlişki sekiz ayda bitti: Aşkta payına yine hüsran düştü Haberi görüntüle

Holmes'u, Cruise'a yaklaştıran ise daha 15 yaşında bir genç kızken ünlü oyuncuya uzaktan uzağa duyduğu hayranlıktı. Yani şöyle anlatalım, Holmes, kendisinden yaşça büyük olan Cruise'a hayrandı. Bu durumda onun günün birinde Cruise ile evlenmesi ise Holmes'u dünya üzerindeki şanslı azınlıktan biri haline getirdi. Ama altı yıl süren evliliğin ardından Cruise ile boşanması bunun böyle olmadığının kanıtı. Boşanmanın ardından Cruise'un tek biyolojik çocuğu Suri ile hiç ilgilenmemesi, daha da ilginci Katie Holmes'un, eski eşi hakkında asla tek kelime etmemesi, Scientology kurallarının, hayatlarındaki etkisinin bir göstergesi.

JOHANSSON'U DA MERCEK ALTINA ALMIŞLAR

Görünüşe göre Scientology'nin en önemli amaçlarından biri Tom Cruise'a eş bulmak! Bununla ilgili çarpıcı bir iddia daha var. Bir zamanlar Scarlett Johansson, Tom Cruise'un eşi olması için ikna edilmeye çalışılmış! Bu konudaki iddialar 2000'lerin başında bazı magazin organlarına yansımıştı. Johansson ise Cruise'un eşi olması için bazı seçmelere katıldığına dair tüm bu iddiaları reddetti. Güzel oyuncu olup bitenleri kendi açısından anlattı. Onun versiyonuna göre, bazı seçmelere davet edildi. Fakat bunun Tom Cruise'a eş seçimi olduğunu fark ettiğinde hemen teklifi reddedip, o çevreden uzaklaştı.

EŞLERİ 33 YAŞINA GELDİĞİNDE EVLİLİKLERİ BİTTİ: Bu arada ilginç bir nokta... Bugün herkes Hollywood'un müzmin bekarı Leonardo DiCaprio'nun, 23 yaşına gelen sevgililerini terk ettiğini konuşuyor. Buna benzer bir durum Tom Cruise için de geçerli. Her üç evliliği, yani Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile yaptğı evlilikler bittiğinde her üç ünlü kadın da 33 yaşındaydı. Bu kaderin bir cilvesi mi yokta Cruise'un tercihi mi hep kafalarda soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

SAATİ BİR DOLARA ELEMAN ÇALIŞTIRDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Tom Cruise ve Scientology ilişkisi hakkında başka bazı çarpıcı iddialar da var. Bunlardan birini 2011 yılında Mark Rathburn, Radar Online adlı internet sitesine anlatmıştı. Bu da Cruise'un itibarını sarsacak çarpıcı bir iddia aslına bakılırsa. Gelelim şimdi bu dudak uçuklatan ayrıntıya. İleri sürülenlere göre Tom Cruise, "köle işçi" çalıştırıyordu. Sonradan bu durumun mağdurlarından bazıları Cruise'un kendilerini saati 1 dolara her işi yaptırdığını ileri sürmüştü.

ÜNLÜ KADINLARLA AŞKLAR VE AŞK SÖYLENTİLERİ

Tom Cruise Katie Holmes'tan boşandıktan sonra uzun ve ciddi bir ilişki yaşamadı. Geçmişte yaşananlar göz önüne alındığında Cruise'un belki de tarikatının onayı olmadan hayatına kimseyi alamayacağı iddiaları doğru olabilir. Şimdilik durum böyle... Ama daha önce Tom Cruise hızlı aşk hayatıyla tanınıyordu. Daha bugünkü şöhretine kavuşmadan önce ardı ardına birçok ünlü kadınla adı aşk söylentilerine karıştı. Kısaca onları bir hatırlayalım.

KÜÇÜK EV'İN LAURA'SI İLE AŞK SÖYLENTİSİ: Tom Cruise daha bu kadar ünlü değilken ve herkes onu Tom Mapother olarak yani gerçek adıyla tanırken Küçük Ev dizisindeki Laurı Inglass karakteriyle bir çocuk yıldız olarak tanınan Melissa Gilbert ile kısa bir ilişki yaşadı. O sırada Cruise 19 yaşındaydı, Gilbert ise 17.





PENELOPE EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDETTİ

Tom Cruise, en yüksek profilli ilişkilerinden birini İspanyol oyuncu Penelope Cruz ile yaşadı. Hatta iddialara göre Cruise, Cruz'a evlilik bile teklfi etti. Fakat Penelope Cruz, aktören Scientology bağlantısı nedeniyle bu teklifi geri çevirdi. Cruz, uzun süredir meslektaşı Javier Bardem ile evli ve iki çocuk annesi.

Gözden Kaçmasın Babasından daha yaşlı bir adamla evlenmişti: O uğursuz mücevhere elini bile sürmedi Haberi görüntüle

JENNIFER GARNER İLE DE İLGİLENMİŞLER

Bu arada Cruise'un aşk hayatıyla ilgili başka bir iddia daha var. İleri gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatı bir dönem Jennifer Garner'ı Cruise'a uygun bir eş adayı olarak belirledi. Bu, Cruise ile Kidman'ın boşanmasından hemen sonra oldu. Fakat Garner, Cruise yerine Ben Affleck ile romantik ilişki yaşamayı seçti. Bu evlilik de sadece 10 yıl sürdü.

İLK EVLİLİĞİNİ ROGERS İLE YAPTI, RAHİP OLMAK İSTEDİĞİNDE AYRILDILAR

Tom Cruise, Scienlotogy tarikatıyla yeni yeni iletişime geçtiği sıralarda Mimi Rogers ile tanıştı. İki genç birbirlerine aşık oldu ve sonunda evlendiler. 1987 yılında başlayan evlilik 1990'da bitti. Rogers daha sonra bir dergiye verdiği röportajda evliliklerinin, Tom Cruise'un rahip olmayı istemesi nedeniyle sona erdiğini söyledi.

KIDMAN, EVLATLIK ÇOCUKLARIYLA ARTIK GÖRÜŞMÜYOR

Tom Cruise daha sonra 1990 ile 2001 arasında Nicole Kidman ile evlendi. Çiftin biyolojik çocukları olmadı. Isabella ve Connor adında iki çocuk evlet edindiler. Fakat boşanmalarından sonra Kidman'ın bu çocuklarla ilişkisi azalarak bitti. Bunun nedeni olarak da her iki çocuğun, Scientology kurallarına göre yaşaması fakat Kidman'ın bunu reddetmesi gösteriliyor.

TEK BİYOLOJİK ÇOCUĞUNU HAYATINDAN ÇIKARDI

Tom Cruise üçüncü evliliğini ise 2006 yılında Katie Holmes ile yaptı. Çiftin kızı Suri, düğünlerinde yanlarındaydı ve küçücük bir çocuktu. Holmes ile Cruise, 2012 yılında boşandı. Suri'nin velayeti annesinde kaldı. Cruise ise kızının hayatından tamamen çıktı.