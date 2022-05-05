Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Galaya kendi kullandığı helikopterle 'gökyüzünden' indi!

#Tom Cruise#Top Gun#Top Gun: Maverick
Galaya kendi kullandığı helikopterle gökyüzünden indi

Hollywod'un ünlüleri başrol oynadıkları filmlerin galasına nasıl giderler dersiniz? Genellikle lüks otomobilleriyle... Eğer Venedik Film Festivali'ne katılmışlarsa çoğu tekne- taksilerle. Bazen denizden gelenler bile olur. Ama Tom Cruise, oynadığı filmin galasına kendi kullandığı helikopterle giden ilk ünlü olarak hafızalara kazındı.

Haberin Devamı

GALAYA GÖKYÜZÜNDEN İNDİ
59 yaşındaki Cruise, önemli rollerinden birini üstlendiği Top Gun: Maverick filminin, California San Diego'daki USS Midway Hava Üssü'nde düzenlenen galasına kelimenin tam anlamıyla "gökyüzünden indi." Aynı zamanda helikopter pilotu sertifikası da bulunan Tom Cruise filmin galasına kendi kullandığı helikopterle gitti.

Gözden Kaçmasın

Öpüşme sahnesinde rol yapmıyordu: Ben bu adama sırılsıklam aşıktım... Bu kez gözyaşları eşlik ettiÖpüşme sahnesinde rol yapmıyordu: Ben bu adama sırılsıklam aşıktım... Bu kez gözyaşları eşlik ettiHaberi görüntüle

Galaya kendi kullandığı helikopterle gökyüzünden indi

GALANIN YILDIZI OLDU
Rol aldığı filmlerde tehlikeli sahnelerde bile genellikle dublör kullanmayan ve ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken Cruise, böylece galaya en gösterişli şekilde giden oyuncu da oldu. Cruise'un kullandığı helikopterin üzerinde yer alan ve filmin adını taşıyan logo da dikkatlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

Galaya kendi kullandığı helikopterle gökyüzünden indi

İLK TOP GUN FİLMİNDE DE OYNAMIŞTI
Top Gun filminin Tom Cruise'un kariyerinde çok önemli bir yeri olduğunu da hatırlatalım. Bundan tam 35 yıl önce Cruise, rol aldığı ilk Top Gun filmi sayesinde kariyerinde hızlı bir yükselişe geçmişti. O ilk filmin devamı niteliğinde olan Top Gun: Maverick ABD ordusundaki pilotların hikayesini anlatıyor.

Gözden Kaçmasın

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misinÜnlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı şaşırttı: Bu sen misin? Haberi görüntüle

Galaya kendi kullandığı helikopterle gökyüzünden indi

ÜNLÜ ROL ARKADAŞLARI
Yönetmenliğini Joseph Kosinski'in üstlendiği Top Gun Maverick filminde Tom Cruise'un yanı sıra Val Kilmer, Jennifer Connelly, Miles Teller gibi oyuncular da rol alıyor.

Gözden Kaçmasın

Merakla bekleniyordu: Kraliçe Elizabeth üzdüMerakla bekleniyordu: Kraliçe Elizabeth üzdü!Haberi görüntüle

Galaya kendi kullandığı helikopterle gökyüzünden indi

35 YIL ÖNCE, 35 YIL SONRA
İlk Top Gun filmi ise 1986 yılında çekilmişti. O filmin yönetmen koltuğunda ise Tonny Scott oturuyordu. O yıl 25 yaşında olan Tom Cruise'un yanı sıra yine Val Kilmer, Kelly McGillis, Anthony Edwards da kadroda yer alıyordu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tom Cruise#Top Gun#Top Gun: Maverick

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave