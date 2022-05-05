Galaya kendi kullandığı helikopterle 'gökyüzünden' indi!

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GALAYA GÖKYÜZÜNDEN İNDİ

59 yaşındaki Cruise, önemli rollerinden birini üstlendiği Top Gun: Maverick filminin, California San Diego'daki USS Midway Hava Üssü'nde düzenlenen galasına kelimenin tam anlamıyla "gökyüzünden indi." Aynı zamanda helikopter pilotu sertifikası da bulunan Tom Cruise filmin galasına kendi kullandığı helikopterle gitti.

GALANIN YILDIZI OLDU

Rol aldığı filmlerde tehlikeli sahnelerde bile genellikle dublör kullanmayan ve ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken Cruise, böylece galaya en gösterişli şekilde giden oyuncu da oldu. Cruise'un kullandığı helikopterin üzerinde yer alan ve filmin adını taşıyan logo da dikkatlerden kaçmadı.

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İLK TOP GUN FİLMİNDE DE OYNAMIŞTI

Top Gun filminin Tom Cruise'un kariyerinde çok önemli bir yeri olduğunu da hatırlatalım. Bundan tam 35 yıl önce Cruise, rol aldığı ilk Top Gun filmi sayesinde kariyerinde hızlı bir yükselişe geçmişti. O ilk filmin devamı niteliğinde olan Top Gun: Maverick ABD ordusundaki pilotların hikayesini anlatıyor.

ÜNLÜ ROL ARKADAŞLARI

Yönetmenliğini Joseph Kosinski'in üstlendiği Top Gun Maverick filminde Tom Cruise'un yanı sıra Val Kilmer, Jennifer Connelly, Miles Teller gibi oyuncular da rol alıyor.

35 YIL ÖNCE, 35 YIL SONRA

İlk Top Gun filmi ise 1986 yılında çekilmişti. O filmin yönetmen koltuğunda ise Tonny Scott oturuyordu. O yıl 25 yaşında olan Tom Cruise'un yanı sıra yine Val Kilmer, Kelly McGillis, Anthony Edwards da kadroda yer alıyordu.