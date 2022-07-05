Lokantada masalarÄ± temizleyen Ã§ocuk iÅŸini hÄ±rsla yaptÄ±, ÅŸimdi parayla oynuyor

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PEKÄ° AMA KÄ°M BU TOM CRUISE?

Ã–yle ki Ã¶zel hayatÄ±nÄ±, Ã§ok bilinen ayrÄ±ntÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda asla meraklÄ±larÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼ne sermiyor. EvlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ±yla samimi ama Ã¶te yandan ikinci evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±nÄ± yÄ±llarca gÃ¶rmediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Peki ama gerÃ§ekten kim bu Tom Cruise?

YAÅžAM Ã–YKÃœSÃœ 3 TEMMUZ 1962'DE BAÅžLADI

Ã–nce, geÃ§en 3 Temmuz'da hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir dÃ¶nemecine gelen, yani 60'Ä±ncÄ± yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan Tom Cruise ile ilgili bilinenlerle baÅŸlayalÄ±m. Sonra da Ã¼nlÃ¼ olmadan Ã¶nceki hayatÄ±na bir uzanÄ±p daha az bilinenlere bir bakalÄ±m. 3 Temmuz 1962'de dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ± Tom Cruise ya da tam adÄ±yla Thomas Cruise Mapother IV. Ã–ÄŸretmen Mary ile elektrik mÃ¼hendisi Thomas'Ä±n oÄŸlu olarak dÃ¼nyaya geldi. Ailenin Tom'dan baÅŸka Ã¼Ã§ tane de kÄ±z Ã§ocuÄŸu vardÄ±.

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AÄ°LESÄ° GÄ°BÄ° YAÅžAMAK Ä°STEMÄ°YORDU

Tom Cruise'un bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ aile, ekonomik aÃ§Ä±dan Ã§ok da rahat bir durumda deÄŸildi. Annesi ve babasÄ±, Ã¼Ã§ kÄ±zlarÄ± ile oÄŸullarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tebilmek iÃ§in durup dinlenmeden Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Fakat daha o yÄ±llarda Tom'un aklÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce vardÄ±: "HayatÄ±nÄ± ailesi gibi zorluk iÃ§inde deÄŸil, zenginlik ve gÃ¼Ã§ iÃ§inde geÃ§irecekti. BÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli iÅŸler yapacaktÄ±." Zaten baÅŸÄ±ndan bugÃ¼ne kadar olup bitene baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Cruise'un bu hayalini hem de Ã§ok uzun sÃ¼re beklemeden gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.

'BABAM BANA HEM GÃœVENDE HÄ°SSETTÄ°RDÄ° HEM DE TEKMEYÄ° VURDU'

AktÃ¶rÃ¼n Ã§ocukluÄŸunda biraz daha kalÄ±rsak... Cruise'un, ekonomik sorunlar dÄ±ÅŸÄ±nda ailesiyle ilgili baÅŸka sorunlarÄ± da vardÄ±. Sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re babasÄ± "bir kaos tÃ¼ccarÄ±, korkak ve aynÄ± zamanda bir zorbaydÄ±." Tom Cruise yÄ±llar sonra Fox News'a verdiÄŸi bir rÃ¶portajda babasÄ± hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti: "Babam Ã¶yle bir adamdÄ± ki, eÄŸer orada bir ÅŸeyler ters giderse size hemen bir "tekme atardÄ±". Bu benim hayatÄ±mda edindiÄŸim en iyi derslerden biriydi. Babam bir yandan bana kendimi gÃ¼vende hissettirdi ama bir yandan da tekmeyi vurdu!"

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Tom Cruise, o dönemde babasÄ±yla ilgili olarak neler düÅŸündüÄŸünü de yine aynÄ± röportajda ÅŸöyle ifade etmiÅŸti: "Kendime 'bu adama güvenme, onun etrafÄ±ndayken dikkatli ol' diye telkin verirdim."

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OKULDA YAKIN BÄ°R ARKADAÅžI BÄ°LE YOKTU

Fakat Cruise'un hayatÄ±nÄ±n ilk yÄ±llarÄ±nda tek sorunu babasÄ±nÄ±n bu iniÅŸli- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± ve kendi sÃ¶zleriyle "gÃ¼venilmez" tavÄ±rlarÄ± deÄŸildi. Okulda da sorunlarÄ± vardÄ±. YÄ±llar sonra bir rÃ¶portajÄ±nda da sÃ¶ylediÄŸi gibi "okulda Ã§ok yakÄ±n arkadaÅŸÄ± yoktu. Gelin o deneyimi onun aÄŸzÄ±ndan dinleyelim: " Ben her zaman okuldaki yeni Ã§ocuktum, aksanÄ±m bile yanlÄ±ÅŸtÄ±. Bir ÅŸeyler paylaÅŸabileceÄŸim ve gÃ¼venebileceÄŸim arkadaÅŸlarÄ±m yoktu." Bu arada okul yÄ±llarÄ±nda Tom Cruise'un, hayatÄ±nÄ± de eÄŸitimini de etkileyen Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sorunu daha olduÄŸunu da hatÄ±rlayalÄ±m: Cruise disleksikti. Bu da eÄŸitim konusunda gÃ¼Ã§lÃ¼klere neden oldu ve hayatÄ±nÄ± hiÃ§ kolaylaÅŸtÄ±rmadÄ±.

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10 YAÅžINDA MOTOSÄ°KLET ALMIÅž: Tom Cruise'un hayatÄ±nÄ±n ilk yÄ±llarÄ±yla ilgili baÅŸka bir konuya gelelim ÅŸimdi de. Onun 10 yaÅŸÄ±nda ilk motosikletini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor muydunuz? Jay Leno'nun programÄ±na konuk olduÄŸunda bu tutkusunu ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ± Cruise: "Elimdeki parayla istediÄŸimi almama izin veriyorlardÄ±. Ben de bir motosiklet aldÄ±m. Ama bunu anneme söylemedim. Annem hafta sonlarÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yordu, ben de o görmesin diye motosikletimi evin bodrumunda saklardÄ±m." Cruise'un ilk satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± motosiklet, ucuz ve çok çarpÄ±cÄ± özellikleri olmayan bir araçtÄ±. Fakat ÅŸimdi en pahalÄ±sÄ±ndan birkaç tane motosikleti var.

ASLINDA RAHÄ°P OLMAK Ä°STÄ°YORDU

Åžimdi onunla ilgili baÅŸka Ã§arpÄ±cÄ± bir gerÃ§eÄŸi hatÄ±rlayalÄ±m. Tom Cruise, yeni yetmelik yÄ±llarÄ±nda aslÄ±nda bir rahip olmak istiyordu. Ama hayat onlara farklÄ± sÃ¼rprizler hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Lisedeyken oyunculuÄŸa merak sardÄ± ve bu konudaki ilk deneyimini de Glen Ridge Lisesi'nde yaÅŸadÄ±, sonra da gerisi geldi. Kim bilir belki de onun Scientology gibi, Ã¼nlÃ¼lerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir tarikatÄ±n Ã¶nde gelenlerinden biri olmasÄ±nda bu genÃ§lik hayalinin yani rahip olma isteÄŸinin de bir etkisi vardÄ±r.

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1981 YILINDA Ä°LK SÄ°NEMA DENEYÄ°MÄ°

Tom Cruise, oyunculuÄŸa olan ilgisini fark edince bu konuya da bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±rsla sarÄ±ldÄ±. 1981 yÄ±lÄ±nda Franco Zeffirelli'nin Endless Love (Sonsuz AÅŸk) adlÄ± filminde kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlendi. Ama o bununla yetinmedi. CanÄ±nÄ± diÅŸine takÄ±p Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve bugÃ¼nlere geldi. Bu arada Tom Cruise'un oyunculuk hayali uÄŸruna lisedeki eÄŸitimini yarÄ±da bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, New York'a taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

Hollywood'un yÄ±llara meydan okuyan, kendine çok iyi bakan ve aksiyon sahnelerinde bile dublör kullanmayan aktörü Tom Cruise, birçok kiÅŸiye göre hala yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±. Peki onun sinema dünyasÄ±na adÄ±m atmadan önce nasÄ±l göründüÄŸünü biliyor musunuz? Kesinlikle ÅŸimdiki kadar yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± deÄŸil! En çok dikkat çeken sorunu ise ön diÅŸleriydi. Çocukluk yÄ±llarÄ±nda hokey oynarken ön diÅŸlerinden biri kÄ±rÄ±ldÄ± Cruise'un. AyrÄ±ca diÄŸer diÅŸlerinin de kusursuz olduÄŸu söylenemezdi. Cruise, kariyerinin ilk döneminde elbette diÅŸlerini düzelttirdi ve bugünkü gülüÅŸüne sahip oldu.

HOKEY, BASKETBOL VE GÃœREÅž

Tom Cruise, Ã§ocukluk ve genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda birÃ§ok yaÅŸÄ±tÄ± gibi Ã§eÅŸitli spor dallarÄ±na yÃ¶neldi. Hokey, basketbol ve gÃ¼reÅŸ yaptÄ±. O dÃ¶nemdeki arkadaÅŸlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¶zellikle de bu gÃ¼reÅŸ sporunun onun Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼k etkisi oldu. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re "gÃ¼reÅŸ yapmak, Tom Cruise'un saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tÃ¶rpÃ¼lÃ¼yordu." Ama gÃ¼nÃ¼n birinde sakatlanÄ±nca bu spordan uzaklaÅŸtÄ±.

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LÄ°SEDEKÄ° FLÖRTÜ ANLATTI: KONTROLCÜ BÄ°RÄ°YDÄ°: Bugüne kadar üç kez evlenip boÅŸanan her ne kadar kendisi Ä±srarla gizlese de adÄ± sayÄ±sÄ±z aÅŸk söylentisine karÄ±ÅŸan Tom Cruise, gençlik yÄ±llarÄ±nda da çapkÄ±ndÄ± anlatÄ±lanlara göre. O dönemde iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±z arkadaÅŸlarÄ±ndan biri olan Diane Cox, 2016 yÄ±lÄ±nda bu gençlik aÅŸkÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada 17 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve Cruise'un dikkatini çektiÄŸini belirten Cox, sonra flört etmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Diane Cox, Cruise'un duygularÄ±nÄ± yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aynÄ± zamanda "kontrolcü" bir kiÅŸiliÄŸi olduÄŸunu anlattÄ±.

KOMÄ°LÄ°K YAPTI

Cruise, Hollywood'da baÅŸarÄ±lÄ± bir kariyere baÅŸlayÄ±p hem ÅŸÃ¶hret hem de servet kazanmadan Ã¶nce elbette baÅŸka iÅŸler de yaptÄ±. Onun Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi The Firm (Åžirket) filminin bir sahnesinde, canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Mitch McDeere karakterinin iÃ§ki bardaklarÄ±nÄ± ve tabaklarÄ± bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±yla dengede tutarak taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlayacaktÄ±r. Cruise o sahnede Ã¶ylesine inandÄ±rÄ±cÄ±ydÄ± ki onu geÃ§miÅŸte tanÄ±yanlar nasÄ±l bu kadar inandÄ±rÄ±cÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu hemen hatÄ±rladÄ±: Cruise, Hollywood'da Ã¼nlÃ¼ olmadan Ã¶nce komilik yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte bu sahnedeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±nda yatar sÄ±r da buydu. Bu arada Cruise'un sadece komilik deÄŸil aynÄ± zamanda restoranda masa temizleyicisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

ADI HAFIZALARA KAZINDI

Cruise, ilk ciddi oyunculuk deneyimini 1981 yÄ±lÄ±nda Endless Love (Sonsuz AÅŸk) filminde yaptÄ±. Elbette kÃ¼Ã§Ã¼k bir rolÃ¼ vardÄ±. Cruise aynÄ± yÄ±l baÅŸka bazÄ± filmlerde de kÃ¼Ã§Ã¼k roller Ã¼stlendi.Â 1983'e gelindiÄŸinse ise sadece Hollywood deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nya Tom Cruise adÄ±nÄ± bir daha hafÄ±zalarÄ±ndan silinmemek Ã¼zere Ã¶ÄŸrendi. Cruise o yÄ±l Risky Business adlÄ± film iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu filmde, belki de kendini oynadÄ± bir yeni yetmeyi canlandÄ±rdÄ±. AynÄ± yÄ±l The Outsiders adlÄ± film iÃ§in de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. 1983 yÄ±lÄ±nÄ± All the Right Moves adlÄ± filmle kapattÄ± Cruise.Â Bu kÃ¼Ã§Ã¼k adÄ±mlarÄ±ndan sonra da Tom Cruise, ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± neredeyse "koÅŸarak" tÄ±rmandÄ±.

Tom Cruise'un küçük bir rol üstlendiÄŸi ve 1980'lere damgasÄ±nÄ± vuran Endless Love (Sonsuz AÅŸk) filmini de hatÄ±rlamadan geçmeyelim. Ülkemizde Affedilmeyenler adÄ±yla gösterilen filmin yönetmen koltuÄŸunda Franco Zeffirelli oturuyordu. Scott Spencer'Ä±n 1979 yÄ±lÄ±ndala yayÄ±nlanan aynÄ± adlÄ± romanÄ±nÄ±n uyarlamasÄ± olan bu filmin bir baÅŸka oyuncu için de önemi büyük. BaÅŸroldeki Brooke Shields bu filmle birkaç neslin hafÄ±zalarÄ±na kazÄ±ndÄ±. Shields'e filmde Martin Hewitt eÅŸlik ediyordu. Film, aÅŸklarÄ± aileleri tarafÄ±ndan kabul görmeyen David ve Jade'in öyküsü üzerine kuruluydu. Filmin, "AÅŸkÄ±m, hayatÄ±mda sadece sen varsÄ±n" sözleriyle baÅŸlayan ve Lionel Ritchie ile Diana Ross tarafÄ±ndan seslendirilen ÅŸarkÄ±sÄ± ise 1980'lerde gençliklerini yaÅŸayanlarÄ±n hafÄ±zalarÄ±ndan hala silinmedi. Tom Cruise'un küçük bir rol üstlendiÄŸi ve 1980'lere damgasÄ±nÄ± vuran Endless Love (Sonsuz AÅŸk) filmini de hatÄ±rlamadan geçmeyelim. Ülkemizde Affedilmeyenler adÄ±yla gösterilen filmin yönetmen koltuÄŸunda Franco Zeffirelli oturuyordu. Scott Spencer'Ä±n 1979 yÄ±lÄ±ndala yayÄ±nlanan aynÄ± adlÄ± romanÄ±nÄ±n uyarlamasÄ± olan bu filmin bir baÅŸka oyuncu için de önemi büyük. BaÅŸroldeki Brooke Shields bu filmle birkaç neslin hafÄ±zalarÄ±na kazÄ±ndÄ±. Shields'e filmde Martin Hewitt eÅŸlik ediyordu. Film, aÅŸklarÄ± aileleri tarafÄ±ndan kabul görmeyen David ve Jade'in öyküsü üzerine kuruluydu. Filmin, "AÅŸkÄ±m, hayatÄ±mda sadece sen varsÄ±n" sözleriyle baÅŸlayan ve Lionel Ritchie ile Diana Ross tarafÄ±ndan seslendirilen ÅŸarkÄ±sÄ± ise 1980'lerde gençliklerini yaÅŸayanlarÄ±n hafÄ±zalarÄ±ndan hala silinmedi. "AÅžKIM, HAYATIMDA BÄ°R TEK SEN VARSIN"

Ä°LK EVLÄ°LÄ°K ROGERS Ä°LE

ÅžÃ¶hreti arttÄ±kÃ§a Tom Cruise'un Ã¶zel hayatÄ± da daha fazla mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°lk evliliÄŸini 1987 ile 1990 arasÄ±nda Mimi Rogers ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan uzun evliliÄŸi geldi.

EN UZUN EVLÄ°LÄ°K

Cruise, o dÃ¶nemde kariyerine hÄ±zlÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan Nicole Kidman ile 1990 yÄ±lÄ±nda evlendi. Bu evlilik 2001 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼. Bu sÃ¼reÃ§te Ã§ift, Isabel ve Connor adÄ±nda iki Ã§ocuk evlat edindi. BoÅŸanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ocuklar Cruise ile yaÅŸamaya devam etti. Cruise, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini 2006 ile 2012 arasÄ±nda Katie Holmes ile yaptÄ±. Bu evlilikten Suri adÄ±nda, bugÃ¼n 15 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldi. Cruise, 2012'de Holmes'dan boÅŸandÄ±ktan sonra kÄ±zÄ±yla hiÃ§ ilgilenmediÄŸi, onu arayÄ±p sormadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme geldi. SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu iddialarÄ± yalanladÄ±. Fakat onu boÅŸanmadan sonra kÄ±zÄ±yla gÃ¶ren de olmadÄ±.

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KATIE HÄ°Ã‡ KONUÅžMADI

Cruise, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini ise 2006 ile 2012 arasÄ±nda Katie Holmes ile yaptÄ±. Bu evlilikten ÅŸu anda 16 yaÅŸÄ±nda olan Suri adÄ±nda bir kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldi. Cruise ile Holmes'un boÅŸanmasÄ±ndan sonra aktÃ¶rÃ¼n kÄ±zÄ±yla hiÃ§ ilgilenmediÄŸine dair haberler yÄ±llarca manÅŸetlerde kaldÄ±.

KIZINI GÃ–RMEDÄ°ÄžÄ° Ä°DDÄ°ASI HEP GÃœNDEMDE

Cruise ise tÃ¼m bu iddialarÄ±, sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla "KÄ±zÄ±mÄ± elbette gÃ¶rÃ¼yorum. Ama bunu kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yapmÄ±yorum" diyerek yalanladÄ±. Bu arada eski eÅŸi Katie Holmes ise ne bu konuda ne de Cruise ile biten evliliÄŸi konusunda tek kelime etmedi. Bunun da Tom Cruise'un boÅŸanma ÅŸartlarÄ±ndan biri olduÄŸu iddia edildi.

GeçmiÅŸte rahip olmak isterken bir Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± olan, önceleri hayatÄ±nÄ± kazanmak için komilik yapan o genç yani Tom Cruise artÄ±k sinema dünyasÄ±nÄ±n en zengin ve en nüfuzlu kiÅŸilerinden biri. Sert ve zaman zaman settekilere zor anlar yaÅŸatan bir çalÄ±ÅŸma hayatÄ± var. OynadÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n ortak yapÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu ve tanÄ±tÄ±mÄ± için canÄ±nÄ± diÅŸine taktÄ±ÄŸÄ± filmleriyle hala tahtÄ±nÄ± kimseye bÄ±rakmÄ±ÅŸ deÄŸil. Cruise, 2022 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla 600 milyon dolarlÄ±k bir servetin de sahibi.

Tom Cruise, Nicole Kidman'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bir sÃ¼re Penelope Cruz ile flÃ¶rt etti. "Cruise ve Cruz'un aÅŸkÄ±" basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminden de hiÃ§ inmedi.

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