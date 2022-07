Lokantada masalarÄ± temizleyen Ã§ocuk iÅŸini hÄ±rsla yaptÄ±, ÅŸimdi parayla oynuyor

Haberin Devamı

PEKİ AMA KİM BU TOM CRUISE?

Öyle ki özel hayatını, çok bilinen ayrıntılar dışında asla meraklıların gözleri önüne sermiyor. Evlatlık çocuklarıyla samimi ama öte yandan ikinci evliliğinden dünyaya gelen kızını yıllarca görmediği ileri sürülüyor. Peki ama gerçekten kim bu Tom Cruise?

YAŞAM ÖYKÜSÜ 3 TEMMUZ 1962'DE BAŞLADI

Önce, geçen 3 Temmuz'da hayatının önemli bir dönemecine gelen, yani 60'ıncı yaşını kutlayan Tom Cruise ile ilgili bilinenlerle başlayalım. Sonra da ünlü olmadan önceki hayatına bir uzanıp daha az bilinenlere bir bakalım. 3 Temmuz 1962'de dünyaya gözlerini açtı Tom Cruise ya da tam adıyla Thomas Cruise Mapother IV. Öğretmen Mary ile elektrik mühendisi Thomas'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ailenin Tom'dan başka üç tane de kız çocuğu vardı.

AİLESİ GİBİ YAŞAMAK İSTEMİYORDU

Tom Cruise'un büyüdüğü aile, ekonomik açıdan çok da rahat bir durumda değildi. Annesi ve babası, üç kızları ile oğullarını büyütebilmek için durup dinlenmeden çalışıyorlardı. Fakat daha o yıllarda Tom'un aklında bir düşünce vardı: "Hayatını ailesi gibi zorluk içinde değil, zenginlik ve güç içinde geçirecekti. Büyük ve önemli işler yapacaktı." Zaten başından bugüne kadar olup bitene baktığımızda Cruise'un bu hayalini hem de çok uzun süre beklemeden gerçekleştirdiğini görmek mümkün.

'BABAM BANA HEM GÜVENDE HİSSETTİRDİ HEM DE TEKMEYİ VURDU'

Aktörün çocukluğunda biraz daha kalırsak... Cruise'un, ekonomik sorunlar dışında ailesiyle ilgili başka sorunları da vardı. Sonradan anlattığına göre babası "bir kaos tüccarı, korkak ve aynı zamanda bir zorbaydı." Tom Cruise yıllar sonra Fox News'a verdiği bir röportajda babası hakkında şunları söylemişti: "Babam öyle bir adamdı ki, eğer orada bir şeyler ters giderse size hemen bir "tekme atardı". Bu benim hayatımda edindiğim en iyi derslerden biriydi. Babam bir yandan bana kendimi güvende hissettirdi ama bir yandan da tekmeyi vurdu!"

Tom Cruise, o dönemde babasıyla ilgili olarak neler düşündüğünü de yine aynı röportajda şöyle ifade etmişti: "Kendime 'bu adama güvenme, onun etrafındayken dikkatli ol' diye telkin verirdim."

OKULDA YAKIN BİR ARKADAŞI BİLE YOKTU

Fakat Cruise'un hayatının ilk yıllarında tek sorunu babasının bu inişli- çıkışlı ve kendi sözleriyle "güvenilmez" tavırları değildi. Okulda da sorunları vardı. Yıllar sonra bir röportajında da söylediği gibi "okulda çok yakın arkadaşı yoktu. Gelin o deneyimi onun ağzından dinleyelim: " Ben her zaman okuldaki yeni çocuktum, aksanım bile yanlıştı. Bir şeyler paylaşabileceğim ve güvenebileceğim arkadaşlarım yoktu." Bu arada okul yıllarında Tom Cruise'un, hayatını de eğitimini de etkileyen çok büyük bir sorunu daha olduğunu da hatırlayalım: Cruise disleksikti. Bu da eğitim konusunda güçlüklere neden oldu ve hayatını hiç kolaylaştırmadı.

10 YAŞINDA MOTOSİKLET ALMIŞ: Tom Cruise'un hayatının ilk yıllarıyla ilgili başka bir konuya gelelim şimdi de. Onun 10 yaşında ilk motosikletini aldığını biliyor muydunuz? Jay Leno'nun programına konuk olduğunda bu tutkusunu şöyle anlatmıştı Cruise: "Elimdeki parayla istediğimi almama izin veriyorlardı. Ben de bir motosiklet aldım. Ama bunu anneme söylemedim. Annem hafta sonları çalışıyordu, ben de o görmesin diye motosikletimi evin bodrumunda saklardım." Cruise'un ilk satın aldığı motosiklet, ucuz ve çok çarpıcı özellikleri olmayan bir araçtı. Fakat şimdi en pahalısından birkaç tane motosikleti var.

ASLINDA RAHİP OLMAK İSTİYORDU

Şimdi onunla ilgili başka çarpıcı bir gerçeği hatırlayalım. Tom Cruise, yeni yetmelik yıllarında aslında bir rahip olmak istiyordu. Ama hayat onlara farklı sürprizler hazırlamıştı. Lisedeyken oyunculuğa merak sardı ve bu konudaki ilk deneyimini de Glen Ridge Lisesi'nde yaşadı, sonra da gerisi geldi. Kim bilir belki de onun Scientology gibi, ünlülerin yer aldığı bir tarikatın önde gelenlerinden biri olmasında bu gençlik hayalinin yani rahip olma isteğinin de bir etkisi vardır.

1981 YILINDA İLK SİNEMA DENEYİMİ

Tom Cruise, oyunculuğa olan ilgisini fark edince bu konuya da büyük bir hırsla sarıldı. 1981 yılında Franco Zeffirelli'nin Endless Love (Sonsuz Aşk) adlı filminde küçük bir rol üstlendi. Ama o bununla yetinmedi. Canını dişine takıp çalıştı ve bugünlere geldi. Bu arada Tom Cruise'un oyunculuk hayali uğruna lisedeki eğitimini yarıda bıraktığını, New York'a taşındığını da hatırlatalım.

Hollywood'un yıllara meydan okuyan, kendine çok iyi bakan ve aksiyon sahnelerinde bile dublör kullanmayan aktörü Tom Cruise, birçok kişiye göre hala yakışıklı. Peki onun sinema dünyasına adım atmadan önce nasıl göründüğünü biliyor musunuz? Kesinlikle şimdiki kadar yakışıklı değil! En çok dikkat çeken sorunu ise ön dişleriydi. Çocukluk yıllarında hokey oynarken ön dişlerinden biri kırıldı Cruise'un. Ayrıca diğer dişlerinin de kusursuz olduğu söylenemezdi. Cruise, kariyerinin ilk döneminde elbette dişlerini düzelttirdi ve bugünkü gülüşüne sahip oldu.

HOKEY, BASKETBOL VE GÜREŞ

Tom Cruise, çocukluk ve gençlik yıllarında birçok yaşıtı gibi çeşitli spor dallarına yöneldi. Hokey, basketbol ve güreş yaptı. O dönemdeki arkadaşlarına bakılırsa özellikle de bu güreş sporunun onun üzerinde büyük etkisi oldu. Bir arkadaşının iddiasına göre "güreş yapmak, Tom Cruise'un saldırganlığını törpülüyordu." Ama günün birinde sakatlanınca bu spordan uzaklaştı.

LİSEDEKİ FLÖRTÜ ANLATTI: KONTROLCÜ BİRİYDİ: Bugüne kadar üç kez evlenip boşanan her ne kadar kendisi ısrarla gizlese de adı sayısız aşk söylentisine karışan Tom Cruise, gençlik yıllarında da çapkındı anlatılanlara göre. O dönemde ilişki yaşadığı kız arkadaşlarından biri olan Diane Cox, 2016 yılında bu gençlik aşkını anlatmıştı. O sırada 17 yaşında olduğunu ve Cruise'un dikkatini çektiğini belirten Cox, sonra flört etmeye başladıklarını anlattı. Diane Cox, Cruise'un duygularını yoğun olarak yaşadığını ve aynı zamanda "kontrolcü" bir kişiliği olduğunu anlattı.

KOMİLİK YAPTI

Cruise, Hollywood'da başarılı bir kariyere başlayıp hem şöhret hem de servet kazanmadan önce elbette başka işler de yaptı. Onun önemli rollerinden birini üstlendiği The Firm (Şirket) filminin bir sahnesinde, canlandırdığı Mitch McDeere karakterinin içki bardaklarını ve tabakları büyük bir başarıyla dengede tutarak taşıdığını hatırlayacaktır. Cruise o sahnede öylesine inandırıcıydı ki onu geçmişte tanıyanlar nasıl bu kadar inandırıcı ve başarılı olduğunu hemen hatırladı: Cruise, Hollywood'da ünlü olmadan önce komilik yapmıştı. İşte bu sahnedeki başarısının altında yatar sır da buydu. Bu arada Cruise'un sadece komilik değil aynı zamanda restoranda masa temizleyicisi olarak çalıştığını da hatırlatalım.

ADI HAFIZALARA KAZINDI

Cruise, ilk ciddi oyunculuk deneyimini 1981 yılında Endless Love (Sonsuz Aşk) filminde yaptı. Elbette küçük bir rolü vardı. Cruise aynı yıl başka bazı filmlerde de küçük roller üstlendi. 1983'e gelindiğinse ise sadece Hollywood değil tüm dünya Tom Cruise adını bir daha hafızalarından silinmemek üzere öğrendi. Cruise o yıl Risky Business adlı film için kamera karşısına geçti. Bu filmde, belki de kendini oynadı bir yeni yetmeyi canlandırdı. Aynı yıl The Outsiders adlı film için de kamera karşısına geçti. 1983 yılını All the Right Moves adlı filmle kapattı Cruise. Bu küçük adımlarından sonra da Tom Cruise, şöhret basamaklarını neredeyse "koşarak" tırmandı.

Tom Cruise'un küçük bir rol üstlendiği ve 1980'lere damgasını vuran Endless Love (Sonsuz Aşk) filmini de hatırlamadan geçmeyelim. Ülkemizde Affedilmeyenler adıyla gösterilen filmin yönetmen koltuğunda Franco Zeffirelli oturuyordu. Scott Spencer'ın 1979 yılındala yayınlanan aynı adlı romanının uyarlaması olan bu filmin bir başka oyuncu için de önemi büyük. Başroldeki Brooke Shields bu filmle birkaç neslin hafızalarına kazındı. Shields'e filmde Martin Hewitt eşlik ediyordu. Film, aşkları aileleri tarafından kabul görmeyen David ve Jade'in öyküsü üzerine kuruluydu. Filmin, "Aşkım, hayatımda sadece sen varsın" sözleriyle başlayan ve Lionel Ritchie ile Diana Ross tarafından seslendirilen şarkısı ise 1980'lerde gençliklerini yaşayanların hafızalarından hala silinmedi.

İLK EVLİLİK ROGERS İLE

Şöhreti arttıkça Tom Cruise'un özel hayatı da daha fazla mercek altına alındı. İlk evliliğini 1987 ile 1990 arasında Mimi Rogers ile yaptı. Ardından uzun evliliği geldi.

EN UZUN EVLİLİK

Cruise, o dönemde kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Nicole Kidman ile 1990 yılında evlendi. Bu evlilik 2001 yılına kadar sürdü. Bu süreçte çift, Isabel ve Connor adında iki çocuk evlat edindi. Boşanmalarının ardından çocuklar Cruise ile yaşamaya devam etti. Cruise, üçüncü evliliğini 2006 ile 2012 arasında Katie Holmes ile yaptı. Bu evlilikten Suri adında, bugün 15 yaşında olan kızı dünyaya geldi. Cruise, 2012'de Holmes'dan boşandıktan sonra kızıyla hiç ilgilenmediği, onu arayıp sormadığı iddialarıyla gündeme geldi. Sözcüsü aracılığıyla bu iddiaları yalanladı. Fakat onu boşanmadan sonra kızıyla gören de olmadı.



KATIE HİÇ KONUŞMADI

Cruise, üçüncü evliliğini ise 2006 ile 2012 arasında Katie Holmes ile yaptı. Bu evlilikten şu anda 16 yaşında olan Suri adında bir kızı dünyaya geldi. Cruise ile Holmes'un boşanmasından sonra aktörün kızıyla hiç ilgilenmediğine dair haberler yıllarca manşetlerde kaldı.

KIZINI GÖRMEDİĞİ İDDİASI HEP GÜNDEMDE

Cruise ise tüm bu iddiaları, sözcüsü aracılığıyla "Kızımı elbette görüyorum. Ama bunu kameraların karşısında yapmıyorum" diyerek yalanladı. Bu arada eski eşi Katie Holmes ise ne bu konuda ne de Cruise ile biten evliliği konusunda tek kelime etmedi. Bunun da Tom Cruise'un boşanma şartlarından biri olduğu iddia edildi.

Geçmişte rahip olmak isterken bir Hollywood yıldızı olan, önceleri hayatını kazanmak için komilik yapan o genç yani Tom Cruise artık sinema dünyasının en zengin ve en nüfuzlu kişilerinden biri. Sert ve zaman zaman settekilere zor anlar yaşatan bir çalışma hayatı var. Oynadığı, bazılarının ortak yapımcısı olduğu ve tanıtımı için canını dişine taktığı filmleriyle hala tahtını kimseye bırakmış değil. Cruise, 2022 yılı itibarıyla 600 milyon dolarlık bir servetin de sahibi.

Tom Cruise, Nicole Kidman'dan ayrıldıktan sonra bir süre Penelope Cruz ile flört etti. "Cruise ve Cruz'un aşkı" basının gündeminden de hiç inmedi.