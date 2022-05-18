Gırtlak kanseri yüzünden sesini kaybeden oyuncu o efsane rolü oynamak için yapımcılara 'yalvarmış'

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36 YIL ÖNCEKİ ROLÜNÜ TEKRARLADI

Söz konusu film, Tom Cruise'a şöhrete giden yolun kapılarını ardına kadar açan Top Gun'ın devamı olan Top Gun: Maverick. O yapımda rol almak için çabalayan ve sonunda amacına ulaşan oyuncu da Val Kilmer.

GIRTLAK KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR

Bir süredir gırtlak kanseriyle boğuşan ve bu yüzden sesini kaybeden 62 yaşındaki Kilmer, Top Gun'ın devamı niteliğindeki Top Gun: Maverick filminde Tom "Iceman" Kazansky karakterini kısa süreli de olsa yeniden canlandırıyor. Sonuçta amacına ulaşsa da onun bu hayalini gerçekleştirmesi için epey çaba harcaması gerekmiş kendi anlattığına göre.

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'İKiSİ TUZ VE BİBER GİBİ'

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Val Kilmer, Top Gun: Maverick filmi için yapımcılardan kendisine teklif gelmediğini ama bunun bir sorun olmadığını söyledi. Sonunda yapımcıları ikna eden Val Kilmer, o filmde perdede kısa süre kalsa da yıllar önceki Iceman karakterini bu devam filminde kısa süre de olsa hayat verdi. Val Kilmer bu karakterin film için önemli olduğunu da belirtti. "Tom Maverick'ti ama Maverick'in düşmanı da Iceman'di. İkisi tıpkı tuz ve biber gibi "diye konuştu.

SESİNİ KAYBEDİNCE KARİYERİ DE ZORA GİRDİ

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz rol olan Val Kilmer bir süredir Hollywood'un "kara listesinde". 2014 yılından bu yana gırtlak kanseriyle mücadele eden Kilmer, geçirdiği operasyonun ardından hayata döndü ama sesini kaybetti. Bu yüzden de eskisi gibi rahatça iş bulamıyor.

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KAYBETTİĞİ SESİ YENİDEN 'YARATILDI'

Top Gun. Maverick filminde de onun sesi için özel olarak bir yapay zeka ürünü kullanıldı. Bu sayede Kilmer'ın sesi yeniden "yaratıldı." Bunu da "ses fotoşopu" olarak nitelendirdi aktör. Filmde rol almasını sağlayan, bu işi yapan firma için de "Bütün ekibe minnettarım. Benim sesimi hayal bile edemeyeceğim kadar restore ettiler" diye konuştu.

İletişim kurmanın insan varlığının ana özü olduğunu söyleyen Val Kilmer gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybettiği için diğer insanlarla bağlantı kurmasının güçleştiğini anlattı.





'BEN HALA AYNI İNSANIM'

Kilmer, gırtlak kanserine yakalandıktan sonra sesinin elinden gittiğini söylemişti bir röportajında. Konuştuğu zaman insanların kendisini anlamakta güçlük çektiğini de sözlerine eklemişti. Ardından da "Ama bütün bunlara rağmen ben kendimi hala aynı insan gibi hissediyorum" diye eklemişti.

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SENARYOYU APTALCA BULMUŞ

Val Kilmer, ilk Top Gun'da oynadığında henüz 26 yaşındaydı. O dönemde senaryo kendisine geldiğinde "aptalca" bulduğunu da gizlemedi. Fakat bağlı olduğu stüdyoyla anlaşması gereği rolü kabul etmek zorunda kaldı.

EN GENÇ ÖĞRENCİ: Tam adı Val Edward Kilmer olan oyuncu 1959 yılında Los Angeles'ta dünyaya geldi. Henüz 17 yaşındayken Juilliard Drama Okulu'na kabul edilen en genç öğrenci olarak hafızalara kazındı. Sonra da oyunculuk kariyerine başladı. The Deep ile 1977'de kamera karşıına geçen Kilmer daha sonra Apocalypse Now, Body Heat gibi yapımlarda oynadı. Top Secret adlı filmde dikkat çekti ve ardından da Top Gun geldi. O film sayesinde de kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti.





JIM MORRISON'I DA CANLANDIRDI

Ardırndan birçok yapımda oynadı Kilmer. True Romance., Batman Forever, Kiss kiss Bang Bang onun oynadığı yapımlardan bazıları. 1991 yılında The Doors adlı filmde müzik dünyasının 27 yaşında hayata veda eden efsanelerinden Jim Morrison'ı canlandırdı.





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ALTI YIL SONRA YENİDEN

2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulup sesini kaybedince mesleğinde bir duraklama dönemine girdi. Top Gun: Maverick onun altı yıl sonra tekrar kamera karşısına geçtiği yapım oldu.

35 YIL ÖNCE, 35 YIL SONRA

Bu filme gelirsek... Top Gun: Maverick, 1986'da çekilen Top Gun filminin 36 yıl sonra çekilen devamı.

İlk Top Gun filmi ise 1986 yılında çekilmişti. O filmin yönetmen koltuğunda ise Tonny Scott oturuyordu. O yıl 25 yaşında olan Tom Cruise'un yanı sıra yine Val Kilmer, Kelly McGillis, Anthony Edwards da kadroda yer alıyordu.