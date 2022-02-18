Tom Cruise'un eski menajeri anlattı: Çok hırslı ve özgüvensizdi, onun hiçbir insanı sevdiğini sanmıyorum

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'ÇOK HIRSLI VE KENDİNE GÜVENSİZDİ'

Bu ünlü, son yıllarda Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisi ve bu yapımın setinden yansıyan, bazıları tatsız haberlerle gündeme gelen Tom Cruise'dan başkası değil. Önümüzdeki temmuz ayında 60 yaşına girecek olan Tom Cruise'un, Hollywood'daki ilk menajeri Eileen Berlin, ünlü oyuncunun pek bilinmeyen özelliklerini anlattı. Henüz 18 yaşında Hollywood'a adım attığı ilk yıllarda Tom Cruise ile çalışan ve onun bugünlere gelmesinde de emeği olan Berlin, ünlü oyuncunun o dönemde "çok hırslı ve güvensiz" olduğunu belirtip bunun da sonradan titiz ve kontrolcü bir yetişkine dönüşmesinde büyük etkisi olduğunu savundu.

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'ONDA HİÇ GÖRMEDİĞİM ŞEY GERÇEK MUTLULUKTU'

Şu anda 86 yaşında olan eski menajer Eileen Berlin, bir zamanlar, isimsiz bir oyuncu adayıyken Tom Cruise'a da "yuva" olan New York'taki mülkte, İngiliz Daily Mail gazetesine bir röportaj verdi. Berlin, Cruise'un gençlik yıllarıyla ve kişiliğiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti. "Tommy" diye söz ettiği Tom Cruise'un bir yıldız olmak için çok ama çok kararlı ve hırslı olduğunu belirtti Berlin. Ardından da ekledi: "Tommy de hiç görmediğim şey gerçek bir mutluluktu."

BİTMEYEN ÖFKE

Tom Cruise, 2020 yılında Mission Impossible 7 filminin setinde çalışanlara yaptığı küfürlü konuşmayla gündeme gelmişti. Hatta o konuşmanın ses kayıtları basına da yansımıştı. Eileen Berlin röportajda Cruise'un bu tür bir öfke nöbetine kapılmasının nedenlerine de değindi. Ona göre Cruise'un içinde zaman zaman bu şekilde ortaya çıkan öfkenin kaynağı ilk gençlik yıllarında yaşadığı olaylar. Bunlardan birini de anlattı Berlin. O dönemde bir doğum gününde babası, onun kendisine aldığı bir doğum günü hediyesini Cruie'un yüzüne fırlatmıştı. Babasından gördüğü bu zorbalık da Cruise üzerindeki etkisini yetişkinlik yıllarında da sürdürüyor.

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'GÖRÜNÜMÜNÜ KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR'

Eski menajeri Eileen Berlin'in anlattığına göre Tom Cruise'un dış görünüşüne olan "takıntısı" gençlik yıllarında da farklı değildi. Berlin, Cruise'un fiziksel görünümüne ilişkin güvensizlikleri olduğunu anlattı. O yüzden de ona göre bugün oyuncu hakkında ileri sürülen "estetik operasyon" iddiaları kesinlikle doğru. Eileen Berlin, geçmiş yıllarını da göz önüne alarak Cruise'un gençliğini ve hoş görünümünü olabildiğince uzun süre korumak için her şeyi yapabileceğini söyledi.

Bu arada zaman zaman şiş yüzüyle görüntülenen Cruise'un düzenli olarak botoks ve dolgu yaptırdığı ileri sürülüyor. Burun estetiği ve saç ekimi yaptırdığı da iddialar arasında. Hollywood'a adım atmadan önce çektirdiği fotoğraflardaki görünümü de Cruise'un dişlerini yaptırdığının kanıtı.

BÜTÜN BİR GÜN PROVA YAPTI

Eileen Berlin, sözün bu noktasında Tom Cruise'un ilk tanıtım çekimine de değindi. Kamera karşısına geçen diğer genç erkek ve kadınların çekimlerinin kısa sürdüğünü anlatan Berlin, Cruise'un ise bütün bir gün uğraştığını anlattı. Aktörün daha o yıllarda "mükemmeliyetçi" olduğunu yakın plan çekim için bütün bir gün prova yaptığını da sözlerine ekledi.

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'BUGÜN DE ONU HIRS VE KARARLILIK YÖNLENDİRİYOR'

Cruise'un eski menajeri Berlin, oyuncunun iç dünyası hakkında da bazı ipuçları verdi: "Fotoğraflarında da görebileceğiniz gibi Tommy'nin birçok yüzü var. Ben onun bütün bu yüzlerini gördüm. Ama onda asla görmediğim şey "gerçek" mutluluktu. Çok, çok hırslıydı ve bir yıldız olma konusunda çok kararlıydı. Ve bu da onu bir mükemmeliyetçi haline getirdi. Onun menajeri olduğum sırada Tommy'yi yönleN

diren bu iki duyguydu. Eminim bugün de yine hırs ve kararlılık onun mesleki çalışmalarına yön veriyor."

'ONUN İNSANLARI SEVDİĞİNİ SANMIYORUM'

Eileen Berlin'in Cruise ile ilgili anlattığı bir başka çarpıcı ayrıntı daha var. Berlin, Cruise'un üç evliliğinin de boşanmayla sonuçlanmasına şaşırmadığını belirtti. "Tom'un hayatında başka şeyler de olsun isterdim. Ama ben onun insanları sevdiğini sanmıyorum. O yaptığı işi seviyor. Eğer evlilikleri uzun sürseydi işte bu benim için sürpriz olurdu."

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'BOŞANMASINA ŞAŞIRMADIM'

Tom Cruise, bugüne kadar üç kez evlendi. İlk evliliğini 1987 ile 1990 arasında Mimi Rogers ile yaptı. Ardından 19990 ile 2001 arasında Nicole Kidman ile evli kaldı. Bu süreçte çift, Isabel ve Connor adında iki çocuk evlat edindi. Boşanmalarının ardından çocuklar Cruise ile yaşamaya devam etti. Cruise, üçüncü evliliğini 2006 ile 2012 arasında Katie Holmes ile yaptı. Bu evlilikten Suri adında, bugün 15 yaşında olan kızı dünyaya geldi. Cruise, 2012'de Holmes'dan boşandıktan sonra kızıyla hiç ilgilenmediği, onu arayıp sormadığı iddialarıyla gündeme geldi. Sözcüzü aracılığıyla bu iddiaları yalanladı. Fakat onu boşanmadan sonra kızıyla gören de olmadı.

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CRUISE VE CRUZ AŞKI

Tom Cruise, Nicole Kidman'dan ayrıldıktan sonra bir süre Penelope Cruz ile flört etti. "Cruise ve Cruz'un aşkı" basının gündeminden de hiç inmedi.

'ZORBA VE KORKAK'

Tom Cruise, şöhretinin ilk yıllarında menajerliğini üstlenen Eileen Berlin ve kocası Simon ile 1980'de tanıştı. O dönemde kötü geçen çocukluğunun ruhunda ve kişiliğinde yarattığı yıkımın etkilerinden kaçmaya çalışıyordu. Annesi Mary Lee ve babası Thomas Cruise Mapother III boşandığında oyuncu henüz 14 yaşındaydı. Cruise'un babasıyla ilişkisi de çok iyi sayılmazdı. 2006 yılında verdiği bir röportajda babasını "zorba ve korkak" olarak tanımlamıştı ünlü oyuncu.

SADECE KÜÇÜK BİR ROL BULABİLDİ

Annesi Mary Lee, Tom'un babasından boşandıktan iki yıl sonra yeniden evlendi. Yeni eşi Jack, oğlu Tom ve üç kızıyla birlikte New Jersey'e yerleşti. İşte o sırada okulDa sahnelenen GuYs and Dolls adlı oyun, Tom Cruise'un zihninde yeni bir yaşam amacı oluşturdu: Oyuncu olmak! Fakat o süreçte bulabildiği tek rol Brooke Shields'ın yıldızını parlatan Endless Love'da küçük bir rol oldu.

'ONA OĞLUMUZUN ODASINI VERDİK'

İşte Tom Curise ile Eileen Berlin'in tanışması da o süreçte oldu. O dönemi Berlin röportajında şöyle anlattı: Bize bir menajere ihtiyacı olduğunu sölledi. 18'inci doğum gününden birkaç gün sonra da bir anlaşma imzaladık. Tommy o sırada para kazanmak için garsonluk yapıyordu. Bir ev kiralayacak parası yoktu. Oğlumuz da üniversite için evden ayrılmıştı, Tommy'ye onun odasını verdik. Arabaya ihtiyacı olduğunda eşimin otomobilini kullanıyordu."

'SCIENTOLOGY İÇİN MÜKEMMEL BİR ADAYDI'

Berlin'e göre Tom Cruise'un, bugün ileri gelenleri arasında yer aldığı Scientology tarikatına girmesi de onun için şaşırtıcı olmayan bir durum. "Bence Tommy, Scientology için mükemmel bir adaydı. Bana Los Angeles'da kimseyi tanımadığını söylemişti. Terapiye inanmıyordu ve açıkça görülüyor ki bir desteğe ihtiyacı vardı. İşte Scientology tarikatı da bunun için oradaydı."

'ÇALIŞAMADIĞINDA NE OLUR BİLMİYORUM'

Eileen Berlin, Tom Cruise ile ilgili anlattıklarını şu sözlerle bitirdi: "Onun için üzülüyorum. Yalnız ve bu yüzden endişeleniyorum. Çalışabildiği kadar çalıştığı ve bu tür filmler yaptığı süreçte mutlu olacak. Ama bir gün bunu yapamadığında ne olacak, bilmiyorum."