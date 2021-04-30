Sette öfkeden deliye döndü: Ağaç dallarına kızıp ortalığı birbirine kattı

'BİNLERCE KİŞİYE İŞ YARATTIK' Aktör, bu sert konuşma sırasında pandemi yüzünden Hollywood'da birçok sete kilit vurulduğunu da hazırlatarak "Sayemizde Hollywood çekimlere döndü. Binlerce kişiye iş yaratıyoruz" diye bağırıp ardından da küfür ediyor. Tom Cruise hem İtalya'da hem de İngiltere'de yapılan çekimler sırasında kurallara son derece sıkı bir şekilde uyuyor. Kamera karşısında olmadığı zamanlarda maskesini de eksik etmiyor. Cruise'un hem filmin oyuncularını hem de kamera arkası ekibini hastalıktan korumak ve izole etmek için kendi kasasından 500 bin sterlin ödeyip bir gemi kiraladığı haberi de gündeme gelmişti.