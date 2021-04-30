Sette öfkeden deliye döndü: Ağaç dallarına kızıp ortalığı birbirine kattı
Rol aldığı filmin çekimleri sırasında dinlenmek için karavanına çekildi ünlü oyuncu... Fakat karavanın çatısına çarpan ağaç dallarının çıkardığı sesten rahatsız olunca kelimenin tam anlamıyla ortalığı birbirine kattı.
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AĞAÇ DALLARINA KIZDI
Bundan kısa bir süre Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) filminin setindeki çalışanların sosyal mesafe kuralları ve kovid 19 önlemlerine uymaması nedeniyle öfkelenip küfürlü ifadeler kullanan Tom Cruise bu kez de ağaç dalları yüzünden öfke patlaması yaşadı.
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ÇEKİMLER İNGİLTERE'DE
Hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği filmin İngiltere'deki seti yine Tom Cruise'dan kaynaklanan ilginç bir gerilime sahne oldu. Olay, Kuzey Yorkshire'daki çekimlerde yaşandı.
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AĞAÇ DALLARININ ÇIKARDIĞI SESE SİNİRLENDİ
Set çalışanlarının anlattıklarına göre Tom Cruise, kamera karşısına geçtiği sahneler arasında biraz dinlenmek için karavanına çekildi. Fakat, 58 yaşındaki aktör, karavanın çatısına çarpan ağaç dallarının sesinden rahatsız oldu. Dalların sesi yüzünden bir türlü rahatlayıp dinlenemeyen Tom Cruise, görevlilere haber verip bu dalların kesilmesi için görevli çağrılmasını istedi.
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'BÜYÜK GÜRÜLTÜ KOPARDI'
Mission Impossible filminin setinde çalışanlardan biri de İngiliz basınına "Tom'un dayanamayacağı bir durum yoktu" diyerek bir ağaç dalı üzerinden bu kadar gürültü koparılmasının tuhaf olduğunu savundu.
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HAYRANLARI DA BÖLGEYE AKIN ETTİ
Bu arada Tom Cruise'un aksiyon sahneleriyle dikkat çektiği Mission Impossible 7 filminin setine ünlü aktörün hayranlarının da akın ettiği belirtildi. Bu kalabalık, Tom Cruise'u uzaktan da olsa görebelmik ve onunla birlikte fotoğraf çektirmek için fırsat kolladıkları da eklendi. Hatta iki ambulans görevlisinin durup fotoğraf çektiği, güvenlik görevlilerinin çektikleri fotoğrafı silmelerini istediği de ileri sürüldü.
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KORONA ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYDE
Filmin setinde, koronavirüs bulaşmaması için sıkı önlemler alınıyor. Bir temizlik görevlisi ekibi, sık sık seti dezenfekte ediyor ve bu şekilde sette koronavirüsün yayılması önlenmeye çalışılıyor.
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SET ÇALIŞANLARINI AZARLAMIŞTI
Bu arada Tom Cruise'un Mission Impossible setinde çalışanları azarladığı bir ses kaldı da geçen yılın son haftalarında basına sızmıştı. Aktörün, film setinde geçerli olan Covid 19 önlemlerine uymayanlara arada küfür ederek azarladığı bir ses kaydı ortaya çıktı. Mission Impossible serisinin yedinci halkasının çekimleri geçtiğimiz mart ayında İtalya'da yapılıyordu.
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KALDIĞI YERDEN DEVAM
Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimler durdurulmuştu. Kısa bir süre önce de filmin çekimlerine tekrar başlandı. Hem özel hayatında hem de film setlerinde titizliğiyle bilinen 58 yaşındaki Cruise, sette koronavirüs önlemlerine uymayan çalışanlara ateş püsürdü. Cruise'un zaman zaman nezaket sınırlarını aşarak küfür de ettiği duyulan ses kaydı da basına sızdı. Bu ses kaydında Cruise'un "Bir daha bunu yaptığınızı görürsem hepiniz defolup gidersiniz" dediği duyuluyor.
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'BU LANET ŞEYİ YAPMAYACAKSINIZ'
Tom Cruise daha sonra da bazı çalışanları işaret ederek "Sen de, sen de ve sen... Bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksınız" diye bağırıyor. Cruise ses kaydının devamında "Özür dilemek yok. Onu, endüstri bittiğinde evlerini kaybedenlere söylersiniz. Biz bu lanet filmin çekimlerini durdurmayacağız" diye kurallara uymayan çalışanları azarlıyor.
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'BİNLERCE KİŞİYE İŞ YARATTIK'
Aktör, bu sert konuşma sırasında pandemi yüzünden Hollywood'da birçok sete kilit vurulduğunu da hazırlatarak "Sayemizde Hollywood çekimlere döndü. Binlerce kişiye iş yaratıyoruz" diye bağırıp ardından da küfür ediyor. Tom Cruise hem İtalya'da hem de İngiltere'de yapılan çekimler sırasında kurallara son derece sıkı bir şekilde uyuyor. Kamera karşısında olmadığı zamanlarda maskesini de eksik etmiyor. Cruise'un hem filmin oyuncularını hem de kamera arkası ekibini hastalıktan korumak ve izole etmek için kendi kasasından 500 bin sterlin ödeyip bir gemi kiraladığı haberi de gündeme gelmişti.