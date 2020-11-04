Bu adamın nasıl hayatta kaldığını anlamıyoruz

25 YAŞINDAKİ KASLARI DA YERLİ YERİNDE Peki ama bu nasıl oluyor? Yeni birkaç kuşağın tanıdığı kadar uzun süre kameralar karşısında olan Cruise, nasıl oluyor da yaşlanmamayı, yıllara direnmeyi başarıyor. Nasıl oluyor da 25 yaşındaki kilosunu koruyor, yani istese o zaman giydiği kıyafetleri bile giyebilmeyi başaracak durumda.