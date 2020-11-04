Bu adamın nasıl hayatta kaldığını anlamıyoruz

İki yıl sonra 60 yaşına girecek ama hala rol aldığı filmlerin tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmak yerine kendisi kamera karşısına geçiyor.
Splash News, Mega News Agency
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MESLEĞİNE BAĞLI
Onun mesleğine bu bağlılığı ve cesareti ise sadece seyircilerini değil setteki rol arkadaşlarını da şaşırtıyor.
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ÇEKİMLER YENİDEN BAŞLADI
Tom Cruise ile ekip arkadaşları, koronavirüs nedeniyle ertelenen Görevimiz Tehlike: 7 filminin çekimlerine geri döndü. İtalya'da yapılan çekimlerin kamera arkasından da ilginç görüntüler yansıyor. Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de başrol oyuncusu Tom Cruise'un atlarken ve bazen de kelimenin tam anlamıyla uçarken çekilen görüntüleri.
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İZLEMEK ÇOK ZOR
İşin ilginç yanı 58 yaşındaki Cruise'un bu sahnelerde genellikle dublör kullanmaması tam tersine kendisinin oynaması. İşte bu durum da setteki bazı arkadaşlarını şaşkınlık ve dehşet içinde bırakıyor. Tom Cruise'un Mission Impossible: 7 (Görevimiz Tehlike: 7) adlı filmdeki rol arkadaşı Simon Pegg, hem kendisi hem de diğer set çalışanları için Cruise'un bu sahnelerini izlemenin çok zor olduğunu söyledi.
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TIRNAKLARIMIZI YİYORUZ
Conan O'Brien'ın sunduğu Team Coco adlı programa konuk olan Kanadalı oyuncu Simon Pegg, bu sahnelerin çekimi sırasında Cruise'un hayatta kalıp kalmayacağını merak ettiklerini söyledi. Pegg, Cruise'un cesaretinin birçok kişinin tırnaklarını kemirmesine neden olduğunu belirterek "Çok korkutucu" diye ekledi.
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AYAK BİLEKLERİNİ KIRMIŞTI
Tom Cruise, bundan üç yıl önce yine böyle tehlikeli bir sahnenin çekimi sırasında ayak bileklerini kırmış ve tedavi altına alınmıştı. 58 yaşına gelen Tom Cruise, birçok yaşıtından çok daha formda bir görünüme ve hareket kabiliyetine sahip.
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ONU NASIL BİLİRSİNİZ?
Tom Cruise'u ilk kez ne zaman görmüştünüz? Kendisine şöhreti getiren Top Gun filminde mi, etkileyici bir performans sergilediği Rain Man'de mi? Yoksa aksiyon yıldızları arasına katıldığı Görevimiz Tehlike serisinde mi? Hangisinde görmüş olursanız olun bugün 57 yaşında olan yani 60'a merdiven dayayan ünlü oyuncu için söylenecek tek bir ortak cümle var: Sanki hiç yaşlanmıyor. Elbette ufak tefek değişiklikleri saymazsak.
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UÇUYOR, ATLIYOR
Birçok Hollywood yıldızı gibi uzun boylu olmasa da -çünkü boyu 1. 70 cm- fiziksel görüntüsü o kadar düzgün ki sanki daha uzun boylu gibi görünüyor.Aksiyon sahnelerinde genellikle dublör kullanmamaya özen gösteriyor. İplerle bağlanıp yükseklere tırmanıyor, aşağılara atlıyor.
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25 YAŞINDAKİ KASLARI DA YERLİ YERİNDE
Peki ama bu nasıl oluyor? Yeni birkaç kuşağın tanıdığı kadar uzun süre kameralar karşısında olan Cruise, nasıl oluyor da yaşlanmamayı, yıllara direnmeyi başarıyor. Nasıl oluyor da 25 yaşındaki kilosunu koruyor, yani istese o zaman giydiği kıyafetleri bile giyebilmeyi başaracak durumda.
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KENDİNE BAKIYOR
Bu konuda çeşitli dudak uçuklatan teoriler ortaya atılsa da hepsi kuşkulu. Kesin olan nokta ise Cruise'un kendine bakmaktan asla vazgeçmediği. Kolay değil, bir insanın 58 yaşına geldiğinde 25 yaşındaki kilosunu hatta kaslarını bile korumayı başarması.
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HER TÜR FİZİKSEL AKTİVİTEYİ YAPIYOR
Tom Cruise, beden ölçülerini gençlik yıllarıyla aynı tutuyor. Yani şu anda 58 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaki kilosunda. Bunu sağlayan da düzenli hatta katı bir disiplin içinde uyguladığı egzersiz programı. Bu programda, tırmanış, ağırlık kaldırma, yüzme, dalma, kardiyo özetle ne ararsanız var. Üstelik bütün bunları da bir profesyonel sporcu disipliniyle yapıyor.
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ESTETİK DOKUNUŞLAR
Elbette bütün Hollywood ünlüleri gibi Tom Cruise da kozmetik ve estetik cerrahinin nimetlerinden faydalanıyor. Hatta son yıllarda yüzündeki kırışıklıkların azaldığı ve cildinBir keresinde katıldığı bir galada yüzündeki tuhaf şişlik onun botoks yaptırdığının kanıtı olarak gösterilmişti.in daha gergin göründüğü dikkat çekiyor.
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GÜLÜŞÜ DE TASARLANDI
Tom Cruise, gençlik yıllarında şimdiki gibi kusursuz ve güzel bir gülüşe sahip değildi. Yani dişleri gayet düzensizdi ve iyi görünmüyordu. Kariyerine başlamadan önce onları düzelttirdi ve kusursuz bir gülüşe sahip oldu. Düzgün ve sağlıklı dişlerin, kişinin görünüşünü etkilediğini bildiği için de estetik müdahale yapılmış bile olsa dişlerinin bakımını asla ihmal etmiyor.
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DÜZENLİ BESLENME
Tom Cruise'un yaşıtlarından daha genç görünmesinin nedenlerinden biri de beslenme düzeni. Mission Impossible filminin çekildiği Yeni Zelanda'da Cruise ile çalışan kaynaklara göre aktör günde sadece 3 öğün yemek yemiyor. Ara öğünlere önem veriyor.
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ÖZEL YEMEKLER
Elbette ana yemeklerini ve ara öğünlerini kendisi nereye giderse gitsin ona eşlik eden özel bir şef hazırlıyor. Ara öğün olarak genellikle fındık ve yaban mersini yiyor. Şekeri asla ağzına bile koymuyor.
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ZARARLI ALIŞKANLIKLARI YOK
Elbette kapalı kapılar ardında ne yaptığını kimse bilemez ama bilindiği kadarıyla Cruise, tütün ürünleri ya da alkol kullanmıyor. Neredeyse 60 yaşına merdiven dayayan Cruise, asla ve asla beyaz saçlarıyla ve bakımsız halde görüntülenmedi.
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CİLT VE SAÇ BAKIMI
Belli ki saçlarını doğal rengine boyuyor ve cildi için botoks, dolgu dışında nemlendirme gibi daha sıradan uygulamaları da ihmal etmiyor.