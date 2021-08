Görevimiz Tehlike 7'de aksilikler bitmiyor: Şimdi de Tom Cruise soyuldu!

KORUMASININ KULLANDIĞI OTOMOBİL ÇALINDI

İddialara göre Tom Cruise'un korumasının kullandığı ünlü bir markaya ait otomobil, Birmingham'da hırsızlar tarafından çalındı. Cruise'un konakladığı otelin dışında park halindeyken hırsızların hedefi haline gelen otomobilde ünlü oyuncunun bavulları da bulunuyordu. Araba ile birlikte çalınan eşyaların değerinin binlerce sterlin olduğu ileri sürülüyor. Çalınan otomobilde elektronik gereçler olduğu da iddialar arasında.





ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ

Tom Cruise'un korumasının kullandığı ve bin sterlin değerinde olduğu belirtilen aracı soyan hırsızlar iddialara göre aracın kontak anahtarından gelen sinyali bir tarayıcı kullanarak kopyaladılar ve bu şekilde de aracı çaldılar. Tom Cruise'un hırsızlık olayını öğrendikten sonra çok sinirlendiği de öne sürülenler arasında.





POLİS MERKEZİNE YÜRÜME MESAFESİNDE

Kent'te konaklayan Tom Cruise, Birmingham'a helikopterle geliyor, orada ulaşım için de çalınan otomobili kullanıyordu. Bu yüzden otomobilin bagajında aktöre ait eşyalar da bulunuyordu. Otomobilin çalındığı noktanın, West Midlands Polis Merkezi'nden yürüme mesafesiyle sadece birkaç dakika uzaklıkta olduğu da gelen bilgiler arasında.





ÇEKİMLER PANDEMİ NEDENİYLE SÜREKLİ KESİNTİYE UĞRADI

Çekimleri sırasında yaşanan aksilikler bir türlü bitmek bilmeyen Mission Impossible 7 (Görevimiz Tehlike) filminin setinden en azından filmin senaryosu kadar heyecanlı haberler geliyor. Geçen haziran ayında gelen haberlere göre, pandemi nedeniyle sürekli kesintiye uğranan çekimler bir kez daha durmuştu. Bunun nedeninin de setten birinin Covid 19'a yakalanması olduğu iddiaları basına yansıdı. Hatta bu kişinin Tom Cruise olduğu da öne sürüldü. Fakat bu haberin aslı çıkmadı.



AKSİLİKLER BİTMEK BİLMEDİ

Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri sırasında bir dizi aksilik de yaşandı. Önce pandemi yüzünden İtalya'daki çekimler durduruldu. Uzun bir aradan sonra İngiltere'de yeniden kurulan sette de bir kriz çıkmıştı. Cruise, Londra'daki çekimlerde, sosyal mesafe kurallarına uymayan çalışanlara sinirlenmiş ve onlara küfürlü bir dille kurallara uymayanların işine son verileceğini söylemişti. O anlarda yapılan ses kayıtları da basına yansımıştı.





KÜFÜRLÜ UYARI

Ses kayıtlarına göre Cruise o gün "Şu an Hollywood'da bizim sayemizde film yapılabiliyor. Çünkü bize ve yaptıklarımıza inanıyorlar. Ben geceleri her kahrolası stüdyo ile, sigorta şirketiyle, prodüktörlerle telefonda geçiriyorum; gözleri bizim üzerimizde ve filmleri için bizi kullanıyorlar. Biz binlerce istihdam sağlıyoruz" dedikten sonra küfürlü bir ifade kullanmıştı.





EKİPMANA TIRMANDILAR

Mission Impossible setinde yaşanan son olay da İngiliz basınına yansıdı. Haberlerde yer verilen iddialara göre çevrede yaşayan meraklılar sete akın etti. Bir yandan da Tom Cruise'u görmeye çalışan meraklılar ve aktörün hayranları, sette aksiyon sahnelerinin çekiminde kullanılan ekipmana da tırmandı.



YÖRE HALKI FİLM EKİBİNE TEPKİLİ

Bu arada filmin çekildiği bölgede yaşayan bazı kişilerin de çevredeki sükunetin bozulmasından şikayet ettiği de belirtildi. Köyün sakinlerinden 80 yaşındaki Elizabeht Longbottom ile 76 yaşındaki kocası Robin de The Sun gazetesine konuşup, film ekibinin yarattığı karmaşadan dert yandı. Longbottom çifti, bölgedeki sakin ve huzurlu ortamın Tom Cruise ve ekibi geldiğinde bozulduğunu ileri sürdü. Elizabeth Longbottom, kendisi ve kocasının en son 46 yıl önce sinemaya gittiklerini belirterek Tom Cruise'un kendisi için hiçbir anlam ifade etmediğini ekledi.





ÜNLÜ TV DİZİSİNDEN İLHAM ALDI

Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) esin kaynağını Bruce Geller'ın yarattığı aynı adlı TV dizisinden alıyor. Sinema için uyarlanan serinin ilki 1996'da çekilmişti. Tom Cruise o filmde de başroldeydi. Serinin ilk altı filmi dünya çapında 4 milyar dolara yakın hasılat elde etti. Serinin bu yedinci halkasının yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstleniyor. Filmde Tom Cruise'un yanı sıra Hayley Atwell, Vanesas Kirby'nin de aralarında bulunduğu bir oyuncu kadrosu rol alıyor. Tom Cruise, aynı zamanda filmin yapımcıları arasında da yer alıyor. Görevimiz Tehlike 7'nin önümüzdeki yıl gösterime girmesi planlanıyor.





GÜLÜMSETEN HATIRALAR DA VAR

Bu arada filmle ilgili bütün bu aksiliklerin yanı sıra gülümseten haberler de yansıyor kimi zaman. Tom Cruise, geçen hafta bir Hint restoranına gittiğinde orada çalışanlarla çektirdiği ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf çok konuşulmuştu. Bunu nedeni de Cruise'un yüzündeki, özellikle de yanak bölgesindeki şişliklerdi. Bu göründü Cruise'un çekim aralığını fırsat bilip yüzüne dolgu ya da botoks yaptırdığı iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.





ARKA BAHÇELERİNE TOM CRUISE İNDİ

Yine geçen hafta bir İngili aile, arka bahçelerine iniş izni verdikleri helikopterden Cruise'un çıkması nedeniyle hayatlarının şokuru yaşamıştı. İngiltere’nin Baginton kasabasında yaşayan Alison Webb, Warwickshire’daki evinin bahçesini toplantısına geç kalan bir VIP’nin helikopterinin inmesine kullanması için istek gelince hiç beklemeden 'evet' yanıtını verdi. Mission: Impossible filminin çekimleri için İngiltere’de bulunan Tom Cruise, Alison Webb'in arka bahçesine inince, aile şaşkına döndü.





AİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

BBC’ye yaşadıklarını anlatan Webb, helikopterde kimin olduğunu bilmediklerini, sadece 'geç kalan VIP isimsiz bir helikopter' olduğunun söylendiğini belirterek, "Çocukların bahçemize bir helikopter indiğini görmesi onlar için çok havalı olur diye düşünüyordum. Fakat helikopterden kanlı canlı Tom Cruise’un inmesi herkesi şaşkına çevirdi" dedi.





GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Webb yaşadıklarını anlatırken, "Hemen çocuklarımın yanına gitti ve sohbet ettiler. Sonra yanıma geldi ve dirseklerimizle tokalaştık ve bize çok teşekkür etti. Daha sonra eğer istersek çocuklarla birlikte kısa bir helikopter turu önerdi. Biz de çocuklar ve arkadaşlarıyla, onun pilotu sayesinde helikoptere bindik. Çok harika bir gün oldu. Gerçek dışıydı ve halen bunun yaşandığına inanamıyorum" ifadesini kullandı.

En lezzetli yemek tarifleri burada