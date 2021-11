Tom Cruise'un son hali: Yaşlılık onu da vurdu

Haberin Devamı

BEYZBOL MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞIRTMIŞTI

Geçen ay gittiği bir beyzbol maçında şiş yüzüyle görüntülenip herkesi şaşırtan ve hakkındaki "estetik yaptırıyor" iddialarının bir kez daha gündeme gelmesine neden olan Tom Cruise, önceki gün de İngiltere'de görüntülendi.

UÇUŞ DERSLERİ ALIYOR

Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin yedinci halkasının çekimlerini tamamlayan Tom Cruise, bir sonraki film için bu kez de uçuş dersleri almaya başladı. Filmlerindeki aksiyon sahnelerinde genellikle dublör kullanmayan Cruise, önceki gün de ders almaya gittiği merkezde görüntülendi.

YER ÇEKİMİNE YENİLİYOR

Bir kot pantolon ve kazak giyen Tom Cruise'un yüzü yine dikkat çekti. Beyzbol maçındaki şişlik inmiş olsa da aktörün yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı. Sık sık magazin basınında yüzüne dolgu yaptırıp yılların izlerini silmeye çalıştığı haberleri çıkan Tom Cruise, bu kez yer çekimine yenilmiş gibi görünüyordu. Dudaklarının iki yanındaki çizgiler uzaktan bile dikkat çeken Cruise, kendisini görüntüleyen fotoğrafçıların önünden hızla geçip uçuş dersine doğru yöneldi.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDEKİ UÇAKLARI KULLANMAYI ÖĞRENİYOR

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7'nin çekimlerini tamamladı. Şimdi de serinin bir sonraki filmi için hazırlıklara başladı. Bu yüzden de İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma uçakları kullanmak için ders alıyor.

EKİP ARKADAŞLARI TIRNAKLARINI YİYOR

Cruise ilerleyen yaşına rağmen filmlerinde tehlikeli sahnelerde dublör kullanmamasıyla da biliniyor. Bu durum onun meslektaşlarını da etkiliyor. Tom Cruise'un Mission Impossible: 7 (Görevimiz Tehlike: 7) adlı filmdeki rol arkadaşı Simon Pegg, hem kendisi hem de diğer set çalışanları için Cruise'un bu sahnelerini izlemenin çok zor olduğunu katıldığı bir programda söylemişti.

BU UĞURDA AYAK BİLEKLERİNİ BİLE KIRDI

Conan O'Brien'ın sunduğu Team Coco adlı programa konuk olan Kanadalı oyuncu Simon Pegg, bu sahnelerin çekimi sırasında Cruise'un hayatta kalıp kalmayacağını merak ettiklerini söyledi. Pegg, Cruise'un cesaretinin birçok kişinin tırnaklarını kemirmesine neden olduğunu belirterek "Çok korkutucu" diye ekledi. Tom Cruise, bundan üç yıl önce yine böyle tehlikeli bir sahnenin çekimi sırasında ayak bileklerini kırmış ve tedavi altına alınmıştı. 59 yaşına gelen Tom Cruise, birçok yaşıtından çok daha formda bir görünüme ve hareket kabiliyetine sahip.

YILLARA ÇOK İYİ DİRENİYOR

Birçok Hollywood yıldızı gibi uzun boylu olmasa da -çünkü boyu 1. 70 cm- fiziksel görüntüsü o kadar düzgün ki sanki daha uzun boylu gibi görünüyor. Aksiyon sahnelerinde genellikle dublör kullanmamaya özen gösteriyor. İplerle bağlanıp yükseklere tırmanıyor, aşağılara atlıyor. Peki ama bu nasıl oluyor? Yeni birkaç kuşağın tanıdığı kadar uzun süre kameralar karşısında olan Cruise, fiziksel görünümünü koruma yani bir başka deyişle yaşlanmama konusundaki iddiasıyla biliniyor. Nasıl oluyor da 25 yaşındaki kilosunu koruyor, yani istese o zaman giydiği kıyafetleri bile giyebilmeyi başaracak durumda.

KENDİNE BAKIYOR

Bu konuda çeşitli dudak uçuklatan teoriler ortaya atılsa da hepsi kuşkulu. Kesin olan nokta ise Cruise'un kendine bakmaktan asla vazgeçmediği. Kolay değil, bir insanın 58 yaşına geldiğinde 25 yaşındaki kilosunu hatta kaslarını bile korumayı başarması. Tom Cruise, beden ölçülerini gençlik yıllarıyla aynı tutuyor. Yani şu anda 58 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaki kilosunda. Bunu sağlayan da düzenli hatta katı bir disiplin içinde uyguladığı egzersiz programı. Bu programda, tırmanış, ağırlık kaldırma, yüzme, dalma, kardiyo özetle ne ararsanız var. Üstelik bütün bunları da bir profesyonel sporcu disipliniyle yapıyor.

ESTETİK DOKUNUŞLAR

Elbette bütün Hollywood ünlüleri gibi Tom Cruise da kozmetik ve estetik cerrahinin nimetlerinden faydalanıyor. Hatta son yıllarda yüzündeki kırışıklıkların azaldığı ve cildinBir keresinde katıldığı bir galada yüzündeki tuhaf şişlik onun botoks yaptırdığının kanıtı olarak gösterilmişti.in daha gergin göründüğü dikkat çekiyor. Tom Cruise, gençlik yıllarında şimdiki gibi kusursuz ve güzel bir gülüşe sahip değildi. Yani dişleri gayet düzensizdi ve iyi görünmüyordu. Kariyerine başlamadan önce onları düzelttirdi ve kusursuz bir gülüşe sahip oldu. Düzgün ve sağlıklı dişlerin, kişinin görünüşünü etkilediğini bildiği için de estetik müdahale yapılmış bile olsa dişlerinin bakımını asla ihmal etmiyor.

BESLENMEYE ÖZEL DİKKAT GÖSTERİYOR

Tom Cruise'un yaşıtlarından daha genç görünmesinin nedenlerinden biri de beslenme düzeni. Mission Impossible filminin çekildiği Yeni Zelanda'da Cruise ile çalışan kaynaklara göre aktör günde sadece 3 öğün Yemek yemiyor. Ara öğünlere önem veriyor. Elbette ana yemeklerini ve ara öğünlerini kendisi nereye giderse gitsin ona eşlik eden özel bir şef hazırlıyor. Ara öğün olarak genellikle fındık ve yaban mersini yiyor. Şekeri asla ağzına bile koymuyor. Elbette kapalı kapılar ardında ne yaptığını kimse bilemez ama bilindiği kadarıyla Cruise, tütün ürünleri ya da alkol kullanmıyor. Neredeyse 60 yaşına merdiven dayayan Cruise, asla ve asla beyaz saçlarıyla ve bakımsız halde görüntülenmedi. Belli ki saçlarını doğal rengine boyuyor ve cildi için botoks, dolgu dışında nemlendirme gibi daha sıradan uygulamaları da ihmal etmiyor.

1962 YILINDA DÜNYAYA GELDİ

Tom Cruise ya da tam adıyla Thomas Cruise Mapother IV, 3 Temmuz 1962 tarihinde Syracuse, New York'da dünyaya geldi. Üç kere Akademi Ödülü'ne (Oscar) aday gösterilmesine rağmen şimdiye kadar hiç ödül kazanamadı.

EN ÇOK KAZANAN VE KAZANDIRAN OYUNCU

Buna rağmen üç tane Altın Küre'si var. Forbes dergisi tarafından 2006'da 67 milyon dolar kazancıyla dünyanın en güçlü ünlüsü seçildi. 2007 yılına kadar " dünyada en fazla para kazanan ve yapımcısına kazandıran" oyuncusu oldu

ÜÇ EVLİLİK YAPTI

İlk evliliğini 1987 yılında Mimi Rogers ile yaptı. 1990 yılında Nicole Kidman ile evlendi ve 2001 yılında boşandı. Bu evlilik sırasında Connor adında oğlu, Isabella Jane adında bir kız çocuk evlat edindiler.

KIZI SURI'Yİ YILLARDIR GÖRMÜYOR İDDİASI

2006 yılında Katie Holmes ile evlendi ve 2012 yılında boşandı. Bu evliliğinden uzun süredir görüşmediği Suri adında bir kızı bulunuyor.

BİRÇOK ÜNLÜ FİLMDE OYNADI

İlk oyunculuk deneyimini "Endless Love (1981) isimli filmle yapan Cruise, 1994 yapımı Interview with the Vampire (Vampirlerle Görüşme) filminde Brad Pitt, Antonio Bandera, Kirsten Dunst, Thandie Newton ile birlikte rol aldı. Kariyerindeki en önemli çıkışı ise Top Gun filmiyle oldu. Ardından Rain Man(Yağmur Adam) Risky Business, eyes Wide Shut (Gözler Tamamen Kapalı) Days of Thunder (Fırtına Günleri) The Last Samurai (Son Samuray) gibi birçok filmde rol aldı.