'Mutlu prenses' olmak kolay değil: Yeni yıla ağlayarak girmiş!

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O GECE YENİ YILA AYRILIK ACISIYLA GİRDİ

Tabii ki İngiliz kraliyet ailesinin en gözde gelini Kate Middleton ya da yeni unvanıyla Galler Prensesi Catherine ve Prens William'dan söz ettiğimizi anladınız. Şimdi bakıldığında üç çocuklarıyla gayet mutlu bir görüntü sergiliyorlar. Soylu bir aileden gelmemesine rağmen ailenin kurallarına kolayca uyum sağlayan, zor beğenen biri olarak bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'in bile gönlünü çelen, hatta Kral Charles'ın halk içinde sevgisini saklamadığı gelini Kate Middleton'ın bugünlere gelmeden önce aşk acısı ve ayrılık sınavlarından geçtiğini biliyor musunuz? Hem de herkesin yeni umutlarla başladığı bir yılın arifesinde.

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Prens William ile St. Andrews Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında tanışan Kate Middleton, ondan çok uzun süre evlilik teklifi almadığı için "Bekleyen Katie" lakabıyla anıldı uzun süre. İlişkisi yüzünden paparazziler tarafından her adımı takip edildi, evi, arabası, gittiği her yer ablukaya alındı. Ama bugünkü "mutlu prenses" olmadan önce eşi William uğruna acı dolu günler de yaşadı. Gelin o günleri bir hatırlayalım.

O GECE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Kraliyet uzmanı olan yazar ve gazeteci Katie Nicholl'ın kitabında da yer alan bu öykü şöyle gelişti... Prens William, Kate ile üniversite yıllarında tanıştı. Arkadaşlıkla başlayan ilişkileri romantizme evrildi. Ondan sonra da artık herkesin bildiği gibi William, Kate Middleton'ın ailesi tarafından kısa sürede benimsendi. Öyle ki, daha aralarındaki ilişki resmiyete dökülmeden önce bile William, Noel ve yılbaşı gibi önemli günleri de Middleton ailesiyle birlikte geçirmeye başladı. Bu artık bir gelenek haline gelmişti. Ta ki William bir yılbaşı gecesini Kate ve onun ailesiyle değil kendi ailesiyle geçirmeye karar verinceye kadar.

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WILLIAM, ANİDEN YÜZÜSTÜ BIRAKTI

2006'nın yılbaşı gecesi William, Kate'e kendi ailesiyle birlikte olmak istediğini söyledi. Kate için üzücü olanı da bu toplantıya onu davet etmemesiydi. Bu durum da Nicholl'ün iddialarına göre Kate'in gözyaşlarına boğulmasına neden oldu. Sonradan anlaşıldığına göre William'ın o andaki amacı sevgilisi Kate'i terk etmek değildi. Fakat ilişkisinin geleceği için artık bir karar vermek zorundaydı ve bu konuda babası Charles ile babaannesi Elizabeth'in öğüdünü tutmaya kararlıydı. Çünkü her ikisi de ona "acele etmemesi gerektiğini" söylüyordu. İşte o yılbaşı gecesi William onların sözünü dinledi. Bir yandan da Kate ile gelecekleri konusunda babaannesi ve babasıyla ciddi bir konuşmak yapmak istiyordu. William'ın o sene yeni yılı tanıştıkları 2001 yılından beri ilk kez Kate'in değil kendi ailesiyle geçirmek istemesi ve son anda planını değiştirmesi genç kızı yıktı.

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O geceden sonra yani 2007 yılında çift, kısa bir ayrılık yaşadı. Zaten uzun süredir kraliyet çevrelerinde tanınan, artık dünya basını tarafından Prens William'ın sevgilisi olarak bilinen hatta bazı etkinliklere onunla birlikte katılan Kate Middleton için zorlu bir süreçti bu. O ayrılık sırasında Kate, kız kardeşi Pippa ile birlikte gece gezmelerine çıktığında paparazziler tarafından adım adım takip edildi.

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William ile ayrı oldukları o günler Kate için hiç kolay geçmedi. Özel hayatı hakkında çok az konuşan Middleton bir keresinde ayrılık sürecinde hiç mutlu olmadığını ama bu durumun ilişkilerinin süreceğinin bir kanıtı olduğunu söylemişti. Middleton o nadir konuşmalarından birinde William ile ayrı kaldıkları zamanda hissettiklerini şöyle anlatmıştı: " O dönemde çok mutlu değildim. Ama bu ayrılık beni daha güçlü bir insan haline getirdi. Kendinizle ilgili daha önce bilmediğiniz bazı şeylerin farkına varıyorsunuz."

Bu konuda Prens William da "Kısa bir ayrılığın, bazen çiftlerin ilişkisi için işe yarayan bir durum" olduğunu söyleyerek fikirlerini ifade etmişti.

SUSKUNLUĞU AİLENİN GÜVENİNİ KAZANMASINI SAĞLADI

Bazı iddialara göre Kate Middleton, William ile yaşadıkları o iki kısa ayrılık sürecinde kraliyet ailesinin gönlünü, daha da önemlisi güvenini kazandı. Çünkü peşinde koşan hatta bazları yüksek miktarda para teklif eden basın organlarına rağmen ilişkisi hakkında tek kelime etmedi. Kraliyet yorumcusu Kinsel Schofield'a göre de bu durum, İngiliz kraliyet ailesi açısından önemliydi.Ona göre Middleton, William ile ayrılıkları sırasında Kraliçe'ye olan saygısı yüzünden de suskun kalmayı tercih etti.

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Gelin bu konuda Schofield'ın sözlerine kulak verelim: "Kraliyet ailesi Kate'in iyi bir kız olduğunu ve medyaya konuşmayacağını biliyordu. Çünkü bu ayrılıklar sırasında Kate çok metanetli davrandı. Bütün o duygusal dalgalanmaları sırasında kendisini öyle iyi kontrol altında tuttu ki bu da aslında William ile evliliklerinin kaçınılmaz olduğunu gözler önüne serdi."

Bütün bu sınavları başarıyla geçen Kate Middleton ile Prens William, 2010 yılında nişanlandıklarını duyurdu. 29 Nisan 2011'de evlendiler. Düğün hediyesi olarak Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi unvanı verildi genç çifte. Kraliçe'nin ölümünden sonra Charles kral olur olmaz uzun süre kendisinin taşıdığı Galler Prensi unvanını oğlu William'a devrettiğini eşi Kate'in de Galler Prensesi olduğunu duyurdu. Bu da çok dikkat çeken bir durumdu. Nedenine gelirsek...

Aslında Charles veliaht olduğu sırada Galler Prensi unvanını taşıyordu ve onunla evlendiğinde Camilla Parker Bowles da otomatik olarak Galler Prensesi oluyordu. Fakat Charles'ın trajik şekilde ölen ilk eşi Diana'ya olan saygıdan, aynı zamanda halkın tepkisinden çekinildiği için Camilla hiç bu unvanla anılmadı. Onun yerine Cornwall Düşesi unvanını kullandı. Kate ise aynı unvanı Charles ile evliyken taşıyan Diana'dan tam 25 yıl sonra Galler Prensesi olarak anılan ilk kraliyet ailesi üyesi oldu.

Prens William ile Kate Middleton uzun süre arkadaşlık etti. Fakat iddialara göre William. Kate'i bir okul defilesinde bu kıyafet içinde gördüğünde ayakları yerden kesildi yani ona aşık oldu.

DIANA'NIN YÜZÜĞÜ ARTIK ONUN PARMAĞINDA

İri safir taşlı yüzüğü dünya ilk olarak Prens Charles ile nişanlandığında onun parmağında gördü. Öylesine ilgi çekti ki dünyada en çok benzeri ya da taklidi yapılan yüzük olma unvanını şimdiye kadar kimselere kaptırmadı. Bu arada aslında Charles'ın nişanlanırken Diana'ya o yüzüğü vermeyi planlamadığını, Diana'nın o mavi taşlı yüzüğü, göz rengine uyumlu bulup kendisinin seçtiğini hatırlatalım.safir yüzüğü William, 2010 yılında Kenya'da evlenme teklif ederken verdi. William, o dönemde "annemin bu durumu kaçırmadığını hissetmek için" o yüzüğü Kate'e verdiğini söylemişti. William o dönemde yüzüğü üç hafta boyunca sırt çantasında taşıdığını ve gittiği her yere götürdüğünü de söylemişti. Önce Diana'nın taktığı şimdi de Kate Middleton'ın parmağını süsleyen 18 karatlık oval mavi safir yüzük, etrafına dizilmiş 14 küçük elmastan oluşuyor.

Aslına bakılırsa bir iddiaya göre o ünlü yüzük Prens Harry'nin karısının yani Meghan Markle'ın parmağını süsleyecekti. Fakat William ile Harry arasında yaşananlar ve küçük prensin ağabeyine yaptığı jest sonucu Kate Middleton'ın oldu. Gelin bu konuda ortada dolaşan iddiaları da bir hatırlayalım.

ASLINDA BU YÜZÜK HARRY'YE KALMIŞTI

Anneleri Prenses Diana'nın ölümünden sonra iki kardeş William ve Harry onun değerli hatıralarını aralarında paylaştırdı. Buckingham Sarayı'nda uzun süre çalışan görevli Paul Burrell'a göre William, annesinin kullandığı ünlü bir markaya ait değerli bir saati seçti. Harry de babası tarafından annesine verilen bu değerli nişan yüzüğünü.

İki kardeş yıllarca bu değerli hatıraları sakladı. William, uzun süredir birlikte olduğu Kate Middleton'a evlenme teklif edeceğini açıkladığı zaman Harry ona bir jest yaptı. Harry, William'a, Middleton'ı kast ederek "Annemin yüzüğü ona uygun olmaz mı?" diye sordu. William da bunu kabul etti ve iki kardeş annelerinden kalan hatıraları değiştirdi. William, safir yüzüğü aldı, Harry de değerli kol saatini. İşte iki kardeş arasındaki bu değiş- tokuş nedeniyle Diana'nın gösterişli yüzüğü artık Kate Middleton'ın parmağını süslüyor.