Şaşırtan sır Kraliçe Elizabeth’in ölümünden sonra ortaya çıktı… Tom Cruise’la gizlice buluşmuşlar!

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Gencecik bir prensesken ve aslında taht sırasında ismi geçmezken, talihin cilvesiyle kraliçe olduğunda daha gencecikti Elizabeth. Tarihin o dönemlerinde kimse bir kraliçeden çok büyük şeyler başarmasını beklemez hatta bunun mümkün bile olamayacağı düşünülürdü gizliden gizliye. Ama o, oturduğu tahttan inmemeye sanki yeminliymişçesine, taht sırasını bekleyen oğlu Charles’ın gözümüzün önünde yaşlı bir adama dönüştüğü uzun yıllar boyunca kraliçe kalmaya ve dünyayı kendisi hakkında konuşturmaya devam etti. ÖLÜMÜ BEKLENSE DE YİNE DE BÜYÜK BİR ŞOK DALGASI YARATMIŞTI

Ölümü beklenmedik değildi, ani olduğu bile söylenemez. Ama yine de haber geldiğinde dünya şaşkına döndü, sevenleri çok ağladı, yaşadığı sarayın önün çiçeklerde donatıldı, ailesi ve onu 70 yıl baş tacı eden ülkesi günler süren bir yas sürecine girdi. Sevmeyenler bile hep ondan söz etti, hayatı, evliliği, çocuklarıyla olan ilişkisi ve gelinleriyle ilgili dedikodular bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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İngiliz monarşisinin başında 70 yıl durmak elbette Elizabeth’i dünyanın en ünlü isimleriyle tanış yaptı, çoğuyla da sağlam dostluklar kurdu. Bu isimlerin arasında sadece dünya siyaset sahnelerinin en önemli isimleri yoktu. Elizabeth, yıllar içinde sanatçılarla, şarkıcılarla, Hollywood’un ünlü isimleriyle görüldü, onlarla sayısız açılışa, hayır işine ve etkinliğe katıldı. Bunlardan en çok konuşulanları ölümünden sonra haberleri süsledi, fotoğrafları bir kez daha paylaşıldı, ilginç anılar ve eğlenceli anlar tekrar tekrar anlatıldı.

Tom Cruise, Platin Jübile için İngiltere'ye gittiğinde hayranlarının ilgisi nedeniyle sokakta adım bile atamadı

ELIZABETH'İN ÜNLÜ DOSTLARI

Bu isimlerin arasında Hollywood’un gelmiş geçmiş en önemli aktörlerinden biri olan, aksiyon sineması denince akla gelen ilk isim olmayı başaran ve tıpkı Elizabeth gibi ilerleyen yaşına aldırmadan hep zirvede kalmayı başaran Tom Cruise da vardı.

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Bugün gazete manşetlerine taşınan bir başlık oldukça dikkat çekiciydi: Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise, kraliçe ölmeden önce gizli arkadaş oldular…

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ölümünden sadece birkaç ay önce tahttaki 70. yılı nedeniyle gerçekleştirilen Platin Jübile etkinliğine katıldı. Kutlamalar kraliçenin sağlık sorunlarıyla gölgelenmişti ve tüm davetlere katılamayan 96 yaşındaki Kraliçe, sadece halkı ve kendisini görmeye gelen ünlü isimleri selamlayabilmişti. Yine de oldukça keyifli görünüyordu. Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise çok isteseler de törende tanışamadılar

TOM CRUISE PLATİN JÜBİLE'NİN DAVETLİSİYDİ

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Windsor Kalesi’nde düzenlenen etkinliğe elindeki bastonuyla katılan Kraliçe’ye İngiltere’den birçok önemli isim eşlik etti. İngiliz oyuncular Helen Mirren ve Damian Lewis’ın yanı sıra Amerikalı oyuncu Tom Cruise da misafirler arasındaydı.

Mayıs ayında, Platin Jübile’nin hemen öncesinde Tom Cruise, bir televizyon röportajı sırasında Kraliçe'ye olan hayranlığından bahsetmişti.

“O çok takdir ettiğim bir kadın. Onun muazzam bir haysiyete sahip biri olduğunu düşünüyorum ve bağlılığına hayranım. Kraliçe Elizabeth’in başardıkları tarihi oldu” diyen Cruise, belki de bu konuşma sayesinde kraliyet ailesinin en ‘sevdiği’ ünlülerin arasındaki yerini sağlamlaştırmış ve 70. yıla özel kutlamalarda kendine sağlam bir yer bulmuştu.

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TÖRENDE KONUŞMA YAPTI

Aksiyon filmlerinin aranan ismi Tom Cruise, törende kraliçenin İngiltere ve dünya tarihine katkılarıyla ilgili özel bir konuşma yaptı. Cruise, konuşmasında Elizabeth’e olan hayranlığını sık sık dile getirdi.

Ne var ki 60 yaşındaki Cruise, elizabeth’in tahttaki 70. yıldönümünü kutlayan Platin Jübile kutlamalarının bir parçası olarak ortaya çıkmıştı çıkmasına ancak hasta olan ve doktorların çok fazla hareket etmesini yasakladıkları kraliçe, törenlerde izleyici olmakla yetinmiş ve kendisine hayran ünlülerle tanışma ve görüşme fırsatını yakalayamamıştı.

Bu durum onunla tanışacağını düşünen Tom Cruise için büyük bir hayal kırıklığı demekti. Üzgün aktör ülkesine döndü. Ancak duruma çok üzülen sadece Cruise değildi anlaşılan. Aktör törenden sonra İngiltere’den onu çok sevindirecek bir haber alacaktı.

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Tom Cruise, onunla tanışmayı isteyen kraliçe tarafından İngiltere’ye bir daha davet edildi. Bu özel davet Cruise’a saray tarafından özel olarak iletilmişti. ABD’li aktör sevinçten havalara uçarak bir kez daha İngiltere’nin yolunu tuttu.

Tom Cruise, kraliçenin tahta çıkışının 70. yıl kutlamalarında kürsüye çıkıp konuşmaya yapmıştı

SARAYDAN GELEN ÖZEL DAVET!

Kraliyet tarafından yapılan açıklamada ‘’Kraliçe, Tom'la tören sırasında tanışmadığı için gerçekten hayal kırıklığına uğradığını bildirdi, bu yüzden Tom, kendisi için her şeyin önceden hazırlandığı özel bir Windsor Şatosu turuna davet edildi. Daha sonra sadece ikisi birlikte çay içtiler” ifadeleri kullanıldı.

Bir kaynak, Sunday Times of London'a verdiği demeçte, hükümdar ve 'Görevimiz Tehlike' yıldızı için şöyle diyordu: Yaz boyunca gerçekten çok iyi anlaştılar ve iyi birer arkadaş oldular.

Ziyaret gerçek bir başarıydı ve Cruise'a tören silahını ateşleme onur verildi.

İngiltere basınına göre ikili birbirlerinin varlığında çok mutluydu. Onunla görüşmek Elizabeth’in çok hoşuna gitti diyordu herkes. Her şey o kadar yolundaydı ki kraliçe Tom’u öğlen yemeğine davet etti. Hatta ünlü aktöre şatoya helikopterle inme izni bile verilmişti.

İKİSİ DE ÇOK MUTLU OLDU

Bu yeni tomurcuklanan ve bir öğle yemeği randevusu ile devam eden dostluk ikisi de çok mutlu etmişti ancak Tom Cruise ve Kraliçe Elizabeth ikinci kez buluşamadan her şey bitti. Yaz aylarında yaşanan bu tatlı hatıranın ardından Elizabeth, 8 Eylül'de, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bu buluşma Tom Cruise için ilk ve tek kraliyet ailesi buluşması değildi.

Bundan 36 yıl önce Cruise'un kariyeri için önemli bir köşe taşı olarak sinema tarihine geçen Top Gun filminin devamı niteliğindeki Top Gun: Maverick'ın yıldızları 75'inci Cannes Film Festivali'nden sonra Londra'da boy gösterdi. Filmin mayıs ayı sonunda gerçekleşen İngiltere galasında oldukça ilginç anlar yaşanmıştı. KATE MIDDLETON GALADA GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI

Galaya katılanlar arasında filmin yıldızlarından rol çalan bir ikili vardı: O günlerde unvanları Prens William Cambridge Düşesi Kate Middleton olan kraliyet ailesinin en gözde çifti de galadaydı ve özellikle de Kate her zamanki gibi güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırıyordu.

Kate Middleton ve Prens William, galada önce görevliler tarafından karşılandı. Daha sonra ise ev sahipliği görevini filmin yıldızı Tom Cruise üstlendi. Kırmızı halıdan geçip filmin gösterileceği salona giden yolda merdivenleri çıkarken Kate Middleton'ın elinden tutarak ona yardımcı oldu.

Ancak Cruise, kraliyet geleneklerine alışkın olmayan ABD’li bir yıldız olarak yaptığı bu jestin sonuçlarından habersizdi.

GAF MI CENTİLMENLİK Mİ?

Tom Cruise'un, merdivenlerden çıkarken Kate Middleton'ın elini tutması birçok kişi tarafından kibar bir jest olarak nitelendirilse de bazıları da bu durumu eleştirdi. Sosyal medya platformlarında bazı kişiler, Cruise'un düşesin elini tutmasının uygunsuz olduğunu savundu.

Bu kişiler "Kate, ülkemizin gelecekteki kraliçesi" diyerek görüş bildirdi. Bu görüştekiler o anlarda Kate Middleton'ın yüzündeki ciddi ifadeyi de durumdan hoşnutsuz olmasının kanıtı olarak gösterdi. Bazı kişiler de merdivenlerden çıkarken Kate'e yardım etmesi gereken kişinin Tom Cruise değil, eşi William olduğunu savundu.

Birçokları da aktörü bu kibar tavrından dolayı tebrik etti ve bu basit hareketin kimseyi kızdırmaması gereken basit bir centilmenlik gösterisi olduğunu söyledi. Zaten belli ki duruma en çok kızabilecek kişi olan Elizabeth olan biteni hiç önemsememiş ve tanışmak için can attığı aktörü gizlice saraya bile davet etmişti.