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Kraliçe Elizabeth’i bir de çocuklarından dinleyin… En özel anlarını paylaştılar… ‘Meğer annem o filmde başrolde oynamış!’

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#Kraliçe 2. Elizabeth#Kral 3. Charles#İngiltere
Kraliçe Elizabeth’i bir de çocuklarından dinleyin… En özel anlarını paylaştılar… ‘Meğer annem o filmde başrolde oynamış’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 10:48

Perşembe akşamı hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth günlerdir dünyada tek gündem konusu olmaya devam ediyor. Hayatı, hükümdarlığı ve onun gidişiyle İngiltere’de değişecek şeyler dünyanın en çok konuşulan konuları. Gelin bir de bilmediğimiz Elizabeth’i çocuklarından dinleyelim.

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Kraliçe 2. Elizabeth, sadece İngiltere tahtında 70 yıl oturmakla kalmadı, dünya tarihinin en önemli anlarına da tanıklık etmeyi başardı.

Dört çocuğu ve tam on iki torunu olan kraliçeyi en iyi tanıyanlar ve en çok sevenler de şüphesiz bu çekirdek ailesiydi.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC, kraliçenin çocuklarına annelerini sordu ve onlar da kraliçe Elizabeth’i değil anneleri Elizabeth’i ve onunla olan ilginç anılarını anlattı.

Kraliçe Elizabeth’i bir de çocuklarından dinleyin… En özel anlarını paylaştılar… ‘Meğer annem o filmde başrolde oynamış’
TÖREN ÖNCESİ TAÇ GİYME PRATİĞİ

Kral Charles, annesinin 1953’teki taht giyme töreni öncesi bir anısını paylaştı:

“Küçükken banyodaydım ve içeri annem girdi, taç giyme töreni öncesi tacını giyme alıştırması yapıyordu. Bunun gibi fevkalade anları hiçbir zaman unutmayacağım.”

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Annesi hükümdar olduğunda Charles üç yaşındaydı.

Şimdi 73 yaşında ve Kral olmadan önce en fazla tecrübe kazanmış hükümdar olarak tarihe geçti.

Fakat annesiyle sohbet etmeyi çok özleyeceğini söyledi:

“Her zaman oradaydı. Hangi konu olursa olsun ona gidip konuşabilirdim. Bu, eksikliğini en çok hissettiğim şeylerden biri olacak.”

Kraliçe Elizabeth’i bir de çocuklarından dinleyin… En özel anlarını paylaştılar… ‘Meğer annem o filmde başrolde oynamış’
Kraliçenin tek kızı Anne

TATİL ANILARI

Kraliçe’nin tek kızı Prenses Anne, kamuoyu önünde geçen bir ömürde, baş başa geçen anların çok nadir olduğunu ve genellikle tatillerde bu imkânı bulduklarını anlattı.

BBC’ye konuşan 72 yaşındaki Prenses Anne “O anlarda çok şey yaşıyorduk ve muhtemelen onun da en çok keyif aldığı anlardı. Çünkü o anlarda sevdiği her şey vardı: Kırsal bölgeler, atlar, köpekler, özgürce dolaşmak ve kamuoyunun gözü önünden biraz da olsa uzaklaşmak” dedi.

Kraliçe Elizabeth’i bir de çocuklarından dinleyin… En özel anlarını paylaştılar… ‘Meğer annem o filmde başrolde oynamış’
‘GÖZLERİNE İNANAMAMIŞLARDI’

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Kraliçe’nin en genç oğlu Prens Edward, ‘muhtemelen film prodüksiyon tarihinde en şaşırtıcı an’ olarak tanımladığı anı anlattı:

Kraliçe 2. Elizabeth’in 2012 Londra Olimpiyat Oyunları için Olimpiyat Stadı’na gelişi ve öncesinde yayımlanan video.

Videoda Kraliçe Elizabeth, ünlü gizli ajan James Bond’u beş defa canlandıran aktör Daniel Craig ile Buckingham Sarayı’nda buluşuyor.

Köpekleriyle birlikte yürüdükten sonra helikoptere biniyor ve sonrasında da atlayarak Olimpiyat Stadı’na giriş yapıyor.

58 yaşındaki Prens Edward o anları şöyle anlattı:

“Daniel Craig, James Bond rolünde Buckingham Sarayı’na girdiğinde herkes Kraliçe’yi kimin oynayacağını merak ediyordu. Ve bir anda gördüler ki aslında Kraliçe kendisini canlandırıyordu. İnsanlar gördüklerine inanamadı.”

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Edward o inanılmaz anları anlatmaya şöyle devam etti:

“Bu çok sıra dışı bir andı çünkü fantastik bir mizahi yönü vardı. Ve annem bunu film yayınlanmadan önce kimseyle paylaşmadı, çekim ekibinin dışında kimsenin haberi yoktu.”

‘KOMİK KRALİÇE’

Kraliçe 2. Elizabeth muzip kişiliğiyle de ün salmıştı hiç beklenmedik anlarda yaptığı şakalar, bir anda belirdiği fotoğraflar, sorduğu sorular ve kendisinden beklenmeyen neşeli anları yıllardır efsane gibi dilden dile dolaşmaya devam ediyor.

Kraliçe Elizabeth’i bir de çocuklarından dinleyin… En özel anlarını paylaştılar… ‘Meğer annem o filmde başrolde oynamış’
KRALİÇE’NİN AYI PADDINGTON’LA ÇAY PARTİSİ

Haziran ayındaki Platin Jübile kutlamaları kapsamında Kraliçe’nin Ayı Paddington’la birlikte çay içtiği bir video hazırlandı.

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Kraliçe’nin tahttaki 70. Yılının kutlandığı Platin Jübile sırasında paylaşılan videoda Paddington şapkasından bir sandviç çıkararak “Her zaman acil durumlar için bir tane saklarım” diyor.

Ardından da Kraliçe “Ben de” diyerek siyah el çantasından bir sandviç çıkarıyor.

Kraliçe Elizabeth’i bir de çocuklarından dinleyin… En özel anlarını paylaştılar… ‘Meğer annem o filmde başrolde oynamış’
TÖREN KILICIYLA PASTA KESTİ!

Kraliçe hayatı boyunca çok sayıda pasta kesti fakat bunlardan biri, tören kılıcıylaydı.

2021’den Cornwall’da bir hayırseverlik etkinliğinde kılıçla pasta keserken bir gönüllü, ona bıçak da olduğunu hatırlattı.

Kraliçe ise “Biliyorum. Ama bu daha sıra dışı” diye yanıt verdi.

Kraliçe Elizabeth’i bir de çocuklarından dinleyin… En özel anlarını paylaştılar… ‘Meğer annem o filmde başrolde oynamış’
AVUSTRALYALI HOKEY OYUNCULARININ FOTOĞRAFINDA BELİRDİ

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2014 yılında iki Avustralyalı hokey oyuncusu, Glasgow’daki İngiliz Milletler Topluluğu oyunları sırasında selfie çektiğinde, arkalarında Kraliçe’nin kameraya gülümsemekte olduğundan habersizdi.

Fotoğrafı Twitter’da paylaşan Jayde Taylor (solda) “Kraliçe fotoğraf karemize girmiş!” dedi ve fotoğraf internette viral oldu.

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