Bir zamanların çocuk yıldızıydı… Gösteri dünyası yasta: Aaron Carter evindeki küvette ölü bulundu!

Dün öğlen saatlerinde Los Angeles’ta 911’i arayan bir ses ‘küvette boğulma’ vakasını haber veriyordu titreyen bir sesle. Olay yerine sevk edilen polisler bir cinayet ya da suç delili bulamamışlardı ancak polis sirenleri susmadan tüm ABD medyası çoktan ihbarın yapıldığı eve ulaşmıştı bile. Onları eski sevgililer ve sayısız hayran izledi. Haber kısa sürede tüm dünyaya ulaştı.

Haber başlıklarında ‘’Ünlü pop ikonu ve Backstreet Boys şarkıcısı Nick Carter'ın kardeşi 34 yaşındaki Aaron Carter, Lancaster, California'daki evinde 'küvetinde ölü bulundu'.’’ yazıyordu.

Eski kız arkadaşı Hilary Duff, Courtney Stodden ve New Kids on the Block Aaron’la ilgili kötü haber duyulur duyulmaz paylaşım yapan ilk ünlüler oldular.

HABER HERKESİ YIKTI

Aaron’ın oğlu Prince'in annesi ve bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi ve nişanlısı Melanie Martin, haberi alır almaz hemen eve koştu. Olanlara inanamayan genç kadının olay yerindeki hali görenlerin yüreğini burktu. Gözyaşları içinde bir video çekip sosyal medya hesabında paylaşan Martin daha sonra resmi bir açıklama da yaptı:

‘’Nişanlım Aaron Carter vefat etti. Aaron'ı tüm kalbimle seviyorum ve bu, babasız bir oğul yetiştirme yolculuğu olacak. Lütfen çok sevdiğimiz birinin kaybıyla yüzleşirken ailemin mahremiyetine saygı gösterin. Hâlâ bu talihsiz gerçeği kabul etme sürecindeyiz. Düşünceleriniz ve dualarınız bizim için çok değerli.’’

İlk albümünü 9 yaşında çıkaran çocuk yıldız Aaron Carter, Backstreet Boys’un vokali erkek kardeşi Nick Carter’la olan kavgalarıyla akıllarda yer etmişti. Tıpkı Brittney Spears’ın başına geldiği gibi ağabeyi Nick de Aaron’u yasal olarak kontrol altında tutmak ve vesayetine almak için bir mücadeleye girişmişti ve iki kardeş yıllar süren bu kavga yüzünden birbirleriyle görüşmedi.

Aaron’ın ablası Leslie Carter da 2012 yılında, daha 25 yaşındayken yüksek doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetmişti. Aaron ve Leslie arasında da sorunlu bir ilişki vardı ve çocuk yıldızın ablası hakkındaki suçlamaları uzun süre manşetlerin ilk sırasında yer aldı.

HER ZAMAN IŞILTILI AMA TRAJEDİLERLE DOLU BİR HAYAT...

Aaron Carter, spot ışıklarının altında, zaman zaman çok renkli olsa da skandallar ve trajedilerle dolu bir hayat yaşadı.

Aaron, 1989'da Florida, Tampa Bay'de, her biri bir şekilde ünlenen bireylerle dolu bir ailenin içine doğdu. Erkek kardeşi Nick, ikiz kız kardeşi Angel ve BJ ve Leslie adında iki kız kardeşi daha vardı. Hayat, bu aileye bolca ün ve başarının yanında büyük acılar da hazırlamıştı…

Şarkıcı, ağabeyi Nick Carter'ın dünyayı fetheden erkek grubunun gölgesinde büyüdü ama aynı zamanda pop müzikte kendi iddiasını ortaya koymaya çalıştı ve ilk kaydını 1997'de henüz dokuz yaşındayken, Nick’in de dahil olduğu Jive Records şirketi etiketiyle yayınladı. Aaron, daha o günlerde yıldızlığa giden yolu yürümeye başlamıştı.

İkinci albümü, 'Aaron's Party (Come Get It)’, 2000'de piyasaya çıktıktan sonra üç kez platin plak kazandı ve şarkıcının NBA yıldızı Shaquille O'Neal ile çektiği 'That's How I Beat Shaq' videosu büyük ses getirdi.

Backstreet Boys'un 1997 tarihli turnesinde açılışını da yapan yapan Carter, 90'lı yıllarda dört stüdyo albümü yayınladı.

EVİNDEKİ KÜVETTE ÖLÜ BULUNDU

Ölüm haberi yetkililere ulaştığında olay yerine cinayet dedektifleri sevk edildi, ancak şu anda açıklanan herhangi bir bilgi veya suç kanıtı yok. Acil servis yetkilileri Carter'ın polis bandıyla kordon altına alınan Lancaster’daki evinin dışında görüldü. Dün, akşam saatlerine doğru bir adli tabip yetkilisi Carter'ın cesedini evden çıkarırken görüldü.

E! Haber sitesine göre 34 yaşındaki yıldız, uzun yıllar boyunca bağımlılıkla mücadele etti, yasal sorunlarla karşılaştı ve müzik kariyerine devam ederken rehabilitasyona girdi. Kendisini Brittney Spears'a verilene benzer bir koruma kararıyla vesayeti altına aldırmaya çalışmakla suçladığı kardeşi Nick de dahil olmak üzere birçok kişiyle alenen kavga etti.

Aaron Carter, Nick Carter da dahil olmak üzere birkaç kardeşiyle çalkantılı bir ilişki yaşadı. Üç yıl arayla doğan kardeşler, 90'larda uzun yıllar birlikte turneye çıktılar ve Aaron genellikle Backstreet Boys'un açılış sahnesinde şarkı söylüyordu.

Aaron, ağabeyinin Lauren Kitt ile Nisan 2014'teki düğününe katılmazken, kardeşler tatillerini birlikte kutlamaya ve sosyal medya aracılığıyla birbirlerinin kariyerlerini desteklemeye devam ettiler.

Ancak Eylül 2019'da Nick, kız kardeşi Angel Carter’la birlikte Aaron'a karşı bir yasaklama emri çıkardı. Karar iki ay sonra devreye girecekti. AĞABEYİ NICK'LE YILLARDIR KÜSTÜLER

42 yaşındaki Backstreet Boys üyesi, Aaron'ın, Nick'in o sırada hamile olan karısını ve doğmamış çocuğunu öldürme niyeti taşıdığını ve bunu dile getirdiği iddia edecekti.

Nick o günlerde Twitter'da ‘’Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, kız kardeşim Angel ve ben bugün kardeşimiz Aaron'a karşı bir yasaklama emri çıkarmamız gerektiği için üzgünüz’’ demişti. ‘’Aaron'ın giderek artan endişe verici davranışlarının ışığında... kendimizi ve ailemizi korumak için mümkün olan her önlemi almaktan başka seçeneğimiz kalmadı.’’

Bu inanılmaz olay o günlerde gösteri dünyasında bomba etkisi yaratmış, tüm gözler bir anda Carter ailesine çevrilmişti.

Nick ‘’Kardeşimizi seviyoruz ve kendisine veya bir başkasına herhangi bir zarar gelmeden önce ihtiyacı olan tedaviyi görmesini gerçekten umuyoruz’’ açıklamasını yaparak onun iyiliği için bu işe kalkıştıklarını açıklıyordu. Bir yıllık yasaklama emrine göre, Aaron'a, Nick, Kitt, çocukları, diğer aile üyeleri ve Las Vegas'taki ikametlerinden en az 30 metre uzakta olması emredildi.

Aaron suçlamaları reddetti ve şöyle tweet attı ‘’Bana karşı yapılan suçlamalara hayret ediyorum ve kimseye, özellikle aileme zarar gelmesini istemiyorum. Onlar olmadan da iyi olacağım. Beni rahat bırakmaları gerekiyor. Michael Jackson bana bunun olacağını söyledi ve haklıydı.” Aaron'ın kendisini taciz etmekle suçladığı ablası Leslie

''BENİ ARTIK RAHAT BIRAKIN''

Aaron artık büyük harflerle, adeta bağırır gibi yazarak paylaşıyordu dünyayla aile içinde yaşananları:

“BENİ YALNIZ BIRAKIN. HAYATIM BOYUNCA. SİZE YALVARIYORUM. LÜTFEN.’’

Genç yıldız ailesinin ve özellikle de Nick’in kendisine hayatı boyunca zorbalık yaptığını iddia etmişti. Bana çocukken işkence ettiler diyordu ve bu ciddi suçlamaların aslında herkes tarafından bilindiğini ancak kimsenin konuşmaya cesareti olmadığı iddia ediyordu.

Bu korkunç suçlamalara bir yenisini daha eklediğinde tüm dünya buz kesecekti: Aaron, 2021 yılında uyuşturucu yüzünden hayatını kaybeden ablası Leslie Carter’ı cinsel tacizle suçlamış, bu korkunç durumun 3 yıl boyunca devam ettiğini anlattı. Bu akılalmaz olaylar 2019’da magazin dünyasını derinden sarsmıştı. ABLASIYLA İLGİLİ İDDİASI ÇOK KONUŞULDU

Ancak tüm bunlara rağmen Aaron, bu yılın başlarında Leslie için bir dövme yaptırdı. Hem de alnına. Bu kocaman, mavi dövme bir kelebek motifiydi. ‘’Ne zaman mavi bir kelebek görsem… Leslie’nin en sevdiği renk maviydi. Dünyanın en güzel buz mavisi gözleri ondaydı.’’ demişti Instagram hesabından dövmesini paylaşırken.

Aaron’ın çocuk yıldızlıktan yetişkinliğe adım attığında hayatına ünlü aşklar da girmişti.

2000'lerin başında Carter ile ilişkisiyle ünlü olan Hilary Duff, eski aşkı için dokunaklı bir mesaj paylaştı. İkili 2001-2003 yılları arasında büyük bir aşk yaşamış, Carter Duff’ın o dönem çok popüler olan Disney Channel komedisi Lizzie McGuire'ın bir bölümünde yer almıştı. Aaron'ın adı o günlerde aynı zamanda Lindsay Lohan ile de bir aşk söylentisine karışmış, üçlünün arasındaki bu inişli çıkışlı romantik ilişki basında çok yer almıştı. HILARY DUFF VE LINDSAY LOHAN ONUN UĞRUNA BİRBİRİNE GİRDİ

Hatta bu durum iki aktris arasında bir kan davasına yol açtı ve küs kalmalarına sebep oldu. 2003 yılında, genç çift, Aaron'un Duff’ı aldattığına dair söylentiler yüzünden ayrıldı.

Hilary Duff, eski aşkı için ‘’Aaron için… Hayat senin için bu kadar zor olduğu ve tüm dünyanın önünde mücadele etmek zorunda kaldığın için çok üzgünüm. Kesinlikle bambaşka bir çekiciliğin vardı... seni ne çok sevmiştim. Ailene sevgilerimi yolluyorum. Rahat uyu.’’ satırlarını paylaştı.

CNN'de yer alan habere göre Aaron 2019'da katıldığı 'The Doctors' programında kendisine 'çoklu kişilik bozukluğu, şizofreni, akut anksiyete ve manik depresyon' teşhisi konduğunu açıklamıştı. GERİDE KÜÇÜK OĞLU KALDI

Son yıllarda rap söyleyen Aaron’ın yakın zaman önceki son performansında söylediği şarkıda ‘’O gidecek, ama bu uzun sürmez, geri gelecek’’ dediği duyuluyordu…

Aaron Carter geride Melanie Martin'den olan oğlu Prince’i bıraktı.