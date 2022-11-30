Otoriter anne Angelina Jolie, korkularÄ±nÄ± bir yana bÄ±raktÄ±: Shiloh artÄ±k kendi kanatlarÄ±yla uÃ§uyor

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Ã‡ARPILAN KAPILAR, SERT Ã‡IKIÅžLAR

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh Jolie Pitt ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re Shiloh, ÅŸu anda annesi ve diÄŸer beÅŸ kardeÅŸiyle birlikte yaÅŸÄ±yor olsa da eÄŸitim hayatÄ±nÄ±n ilerleyen yÄ±llarÄ±nda evinden olabildiÄŸince uzakta olmak istiyordu. Yine bu iddialara gÃ¶re ÅŸu anda 16 yaÅŸÄ±nda olan Shiloh, bu konuda Seul'de Ã¶ÄŸrenimini sÃ¼rdÃ¼ren aÄŸabeyi Maddox'u kendine Ã¶rnek alÄ±yordu. Bu iddianÄ±n ardÄ±ndan Angelina Jolie'nin kÄ±zÄ±nÄ±n iÃ§indeki bu baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k duygusundan endiÅŸe etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve ondan uzaklaÅŸmaya henÃ¼z hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± da konuÅŸulmuÅŸtu. Fakat bu konuda baÅŸka bir geliÅŸme oldu. Angelina Jolie ise bÃ¼tÃ¼n endiÅŸelerini bir kenara koymaya karar verdi.

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Hollywood Life'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re Shiloh Jolie Pitt iÃ§in artÄ±k zaman geldi ve genÃ§ kÄ±z direksiyonun baÅŸÄ±na geÃ§ti. Hatta GÃ¼ney California'da bÃ¼yÃ¼k bir olasÄ±lÄ±kla kendisine ait olan siyah bir otomobille gezerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ä°ÅŸte bu geliÅŸme Ã¼zerine, kÄ±zÄ±nÄ±n evden ayrÄ±lmak iÃ§in acele etmesinden endiÅŸe duyan Jolie'nin tepkisi merak edildi. Fakat sitenin, Jolie'ye yakÄ±n bir kaynaÄŸa dayandÄ±rarak verdiÄŸi habere gÃ¶re yÄ±ldÄ±z, dÃ¼nyaya getirdiÄŸi ilk Ã§ocuÄŸunun artÄ±k kendi baÅŸÄ±na otomobil kullanabiliyor olmasÄ±ndan dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk ve heyecan duyuyor. Bu kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Angelina Jolie, kÄ±zÄ±na dair hissettiÄŸi endiÅŸeleri 'kalbine gÃ¶mÃ¼p' onun, kendi baÄŸÄ±msÄ±z hayatÄ±nda baÅŸka bir aÅŸamaya geÃ§mesini izlemenin keyfini Ã§Ä±karmaya baÅŸladÄ±.

GERÃ‡EKTEN SÄ°NÄ°RLERÄ° YIPRATAN BÄ°R DURUM

Hollywood Life'a konuÅŸan sÃ¶z konusu kaynak "Bir ebeveyn iÃ§in Ã§ocuÄŸunun direksiyon baÅŸÄ±na geÃ§mesi gerÃ§ekten sinirleri yÄ±pratabilen bir durum. Ama Angelina, Shiloh'dan Ã¶nce Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸuyla ilgili olarak bu endiÅŸelerinin Ã¼stesinden geldi" dedi. Jolie'ye yakÄ±n bu kaynak; Jolie'nin en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Maddox, diÄŸer oÄŸlu Pax ve kÄ±zÄ± Zahara'nÄ±n daha Ã¶nce ehliyetlerini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§oktan otomobil kullanmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ekledi.

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JOLIE'NÄ°N Ä°Ã‡Ä°NÄ° RAHATLATAN GELÄ°ÅžMELER

Ä°ddialara gÃ¶re Shiloh her ne kadar otomobilinin direksiyonunda Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor olsa da yine de bu ilk bir sene iÃ§in uymasÄ± gereken katÄ± kurallar var. Bunlardan biri yanÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lÃ¼k konusunda daha deneyimli bir refakatÃ§i olmadan bir arkadaÅŸÄ±yla sehat etmemek. DiÄŸeri de gece 23:00'ten sonra yalnÄ±z Ã§Ä±kmamak. Bu arada bu durumun, Angelina tarafÄ±ndan koyulan bir kural olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zaten yasalarÄ±n bunu gerektirdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m. AslÄ±nda Angelina Jolie'ye yakÄ±n kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bu kurallar yÄ±ldÄ±zÄ±n rahatlamasÄ±nÄ± da saÄŸlÄ±yor. AyrÄ±ca ona gÃ¶re Shiloh harika bir Ã§ocuk ve sorumluluk duygusu geliÅŸmiÅŸ durumda. O yÃ¼zden yalnÄ±z baÅŸÄ±na otomobil kullanÄ±yor olmasÄ± annesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir gerilim kaynaÄŸÄ± olmayacak.

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ÖZGÜRLÜÄžÜN HER DAKÄ°KASINI KULLANIYOR: GörünüÅŸe göre Shiloh yeni elde ettiÄŸi bu özgürlüÄŸü sonuna kadar kullanÄ±yor. Genç kÄ±z önceki gün siyah otomobiliyle atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k almaya gittiÄŸinde görüntülendi.

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GeÃ§en ay ABD magazin basÄ±nÄ±nda Shiloh Jolie Pitt ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re genÃ§ kÄ±z, annesi Angelina Jolie ile Ã§ok iyi geÃ§inemiyordu. YaÅŸÄ±nÄ±n gereÄŸi olarak zaman zaman ani ve sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yapÄ±yor ve kapÄ±larÄ± Ã§arpÄ±p evden gitmek gibi asi davranÄ±ÅŸlarda bulunuyordu. Bu iddialardan bir baÅŸkasÄ±na gÃ¶re 16 yaÅŸÄ±ndaki Shiloh, annesinden olabildiÄŸince uzakta bir okulda okumak istiyor. Celebrity Insider adlÄ± internet sitesinin iddiasÄ±na gÃ¶re bÃ¼yÃ¼me Ã§aÄŸÄ±ndaki Shiloh, annesiyle zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸÄ±yor. Bu yÃ¼zden de Angelina Jolie'nin olabildiÄŸince uzaÄŸÄ±nda bir okula gitmek ve hayatÄ±na yeni bir yÃ¶n vermek istiyor.

ANNE- BABASI ARASINDAKÄ° GERÄ°LÄ°MDEN ETKÄ°LENÄ°YOR: Bir iddiaya göre Shiloh diÄŸer kardeÅŸleri gibi annesi ve babasÄ± arasÄ±ndaki gerilimden de etkileniyor.

Siteye gÃ¶re Shiloh, evde annesiyle sÄ±k sÄ±k sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸmalara giriyor. Hatta kimi zaman tartÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸiddeti yÃ¼kseliyor ve Shiloh evdeki bÃ¼tÃ¼n kapÄ±larÄ± Ã§arpÄ±yor. Shiloh Jolie Pitt ile ilgili bu iddiaya gÃ¶re iki erkek kardeÅŸi Maddox ve Pax, onun yaÅŸÄ±ndayken evden dÄ±ÅŸarÄ±ya yalnÄ±z baÅŸlarÄ±na Ã§Ä±kabiliyorlardÄ±. Fakat yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Shiloh'nun bÃ¶yle bir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yok. Bu yÃ¼zden de annesiyle zaman zaman tartÄ±ÅŸÄ±yor. Biraz daha rahat etmek iÃ§in annesi Jolie'den uzakta okumak istiyor.

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MADDOX, OKUMAK Ä°ÇÄ°N GÜNEY KORE'YE GÄ°TTÄ°: Shiloh, annesinden uzakta okuma isteÄŸini gerçekleÅŸtirir mi bilinmez ama en büyük aÄŸabeyi Maddox; yüksek öÄŸrenim için Güney Kore'ye gitti. Pandemi kÄ±sÄ±tlamalarÄ± nedeniyle bir dönem ABD'de kalan Maddox sonra yeniden okuluna döndü.

Bu arada Pitt her ne kadar eski eÅŸi Angelina Jolie ile tartÄ±ÅŸmalÄ± ve hatta mahkeme salonlarÄ±na uzanan bir sÃ¼reÃ§ yaÅŸasa da Ã§ocuklarÄ±yla zaman geÃ§iriyor. Ama bunun iÃ§in bazÄ± Ã¶zel dÃ¼zenlemeler yapÄ±lÄ±yor. Ä°ddialara gÃ¶re Pitt ile kÄ±zÄ± Shiloh'nun arasÄ±nda Ã¶zel bir yakÄ±nlÄ±k var. Birlikte eÄŸlenceli ve gÃ¼zel vakit geÃ§iriyorlar. SÃ¶ylenenlere gÃ¶re baba ile kÄ±zÄ±n benzerliÄŸi "aynÄ± kumaÅŸtan dikilmiÅŸ iki elbise gibi." Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Pitt ile Shiloh, birlikte mÃ¼zik yaPÄ±yorlar, Film izliyorlar, sanat stÃ¼dyosunda yaratÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yorlar.

BRANGELINA'NIN Ä°LK BÄ°YOLOJÄ°K Ã‡OCUÄžU

Tam adÄ±yla Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, 2006 yÄ±lÄ±nda Namibya'da Swakopmund kentinde dÃ¼nyaya geldi. Angelina Jolie ile Brad Pitt7in ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu olan Shiloh daha doÄŸamadan dÃ¼nyanÄ±n ilgi odaÄŸÄ±ndaydÄ±. Ä°lk fotoÄŸrafÄ± People dergisinin kapaÄŸÄ±nda yer aldÄ±. O sayÄ± 2.2 milyon sattÄ±, 4.1 milyon dolar gelir elde edildi. TÃ¼m para AfrikalÄ± Ã§ocuklara yardÄ±m iÃ§in kullanÄ±ldÄ±.

GEÃ‡EN YIL GALADA HERKESÄ° ÅžAÅžIRTTI

Shiloh Jolie Pitt her ne kadar bebekliÄŸinden beri milyonlarca Ã§ift gÃ¶zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼se de geÃ§en yÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± film galasÄ±nda giyim tarzÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesiyle dikkat Ã§ekmiÅŸti. Ã‡ocukluÄŸundan bu yana erkek kÄ±yafetleri giyen hatta takÄ±m elbise ve kravatla kameralar karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Shiloh, annesinin rol aldÄ±ÄŸÄ± Eternals filminin galalarÄ±nda ilk kez elbise giyip makyaj yaparak bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti.

DÄ°ÄžER KARDEÅžLERÄ°NDEN FARKLIYDI

Kelimenin tam anlamÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼yen Shiloh Jolie Pitt, diÄŸer kÄ±z kardeÅŸleri Zahara ve Vivienne'in aksine, o gala gecesine kadar bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu deÄŸil, erkek Ã§ocuÄŸu gibi giyiniyordu. Hatta bir dÃ¶nem adÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirip John ya da Peter diye Ã§aÄŸrÄ±lmak istediÄŸi haberleri de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlar iddia deÄŸil gerÃ§eÄŸin ta kendisiydi.

'BUNLAR UYGUNSUZ GÃ–RÃœNEBÄ°LÄ°R'

Brad Pitt, 2008'de Oprah Winfrey'in programÄ±na konuk olduÄŸunda, o dÃ¶nemde 2 yaÅŸÄ±nda olan Shiloh'nun John ya da Peter adÄ±yla Ã§aÄŸrÄ±lmak istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Pitt, kÄ±zÄ±nÄ±n kendisine bu isimleri yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n da James Matthew Barrie'nin Ã¼nlÃ¼ romanÄ± Peter Pan'in etkisi olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Pitt o sÃ¶yleÅŸide "Bilirsiniz, bu tÃ¼r ÅŸeyler aileler iÃ§in sevimli olsa da diÄŸer insanlara uygunsuz gÃ¶rÃ¼nebilir" diye konuÅŸmuÅŸtu.

'BU, DÜNYAYA ANLATILMASI GEREKEN BÄ°R DURUM DEÄžÄ°L' Jolie, daha sonra verdiÄŸi bir baÅŸka röportajda da Shiloh'un bu tercihinin dünyaya açÄ±klanmasÄ± ve yorumlanmasÄ± gereken bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu. Ünlü yÄ±ldÄ±z "BazÄ± çocuklar pelerin giyer ve Süpermen olmak ister, Shiloh da erkek kardeÅŸleri gibi görünmek istiyor. Bu bize sürpriz oldu ve gerçekten ilginç. Fakat Shiloh bundan daha fazlasÄ±. Çok eÄŸlenceli, tatlÄ± ve sevimli" demiÅŸti.

Angelina Jolie de kÄ±zÄ± Shiloh'nun erkek kardeÅŸleri gibi gÃ¶rÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin sorularla sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ± yÄ±llar iÃ§inde. KÄ±zÄ±nÄ±n, kendisini erkek kardeÅŸlerinden biri gibi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Jolie 2011 yÄ±lÄ±nda Vanity Fair'e verdiÄŸi rÃ¶portajda "Erkek Ã§ocuÄŸu gibi olmak istiyor. Biz de saÃ§larÄ±nÄ± kestirdik. Shiloh, erkek kardeÅŸlerinden biri olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor" demiÅŸti.

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