Bu üç çocuk yüzünden arkalarına bile bakmadan kaçmışlar

Haberin Devamı

ASLINDA AİLE DE ONLARDAN BIKTI

Son iki yıldır, başlangıçta açıkladıkları amaçlarının tam tersine davranışlar sergileyen Harry ile Meghan, bazı iddialara göre İngiliz kraliyet ailesini de bıktırdı. Durum böyle... Ama çiftle ilgili olarak ortalarda dolaşan öyle bir iddia var ki işte onu görmezden gelmek mümkün değil.

HER DOĞAN YEĞENİ ONU GERİYE İTTİ

Bu tür bir iddia, geçtiğimiz eylül ayında da gündeme gelmişti. Bu kez kraliyet ailesi uzmanı Andrew Morton, aslında doğruluk payı taşıyan bu iddiaya biraz daha yakından baktı ve bazı somut kanıtlar öne sürdü. Önce Harry ile yeğeni George hakkındaki bu iddiayı bir hatırlayalım. Geçen eylül ayında ortaya atılan bu iddiaya göre Prens Harry, dünyaya geldiği andan itibaren kendisini taht sıralamasında geriye iten yeğeni Prens George'dan yani ağabeyi William ile eşi Kate Middleton'ın, şu anda 9 yaşında olan en büyük çocuğundan hiç ama hiç hoşlanmıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Çığlık çığlığa ablasına koştu: Afacan prens bu kez gözleri yaşarttı Haberi görüntüle

Yeri gelmişken söyleyelim ki, başlangıçta taht sırası, Kraliçe 2. Elizabeth, ilk sıradaki veliahtı Prens Charles, sonra onun oğulları William ve Harry olarak devam ediyordu. Fakat Prens William evlenip de ardı ardına üç çocuk dünyaya gelince bu sıralama değişti. Harry, dünyaya gözlerini açan her yeğeniyle birlikte taht sıralamasında gerilere düştü. İşte, Harry'nin, yeğeni George'dan korktuğu iddialarının temeli de bu sıralama. Bunu kısaca hatırlattıktan sonra gelin Harry ve yeğeni George ile ilgili son iddiaya bir bakalım.

Haberin Devamı

Bu söylentiye göre, haydi dolandırmadan ifade edelim, Harry ile Meghan, İnglitere'yi de aileyi de George nedeniyle terk etmiş. B:u çarpıcı iddianın sahibi ünlü yazar ve kraliyet uzmanı Andrew Morton. Ona göre yıllar önce Kraliçe 2. Elizabeth hayattayken bir Noel öncesi çekilen fotoğraf, Harry ile Meghan'a, ailenin onlara ihtiyaç duymadığı konusunda bir mesaj oldu. O fotoğrafta Kraliçe 2. Elizabeth, üç kuşaktan veliahtı, yani Charles, William ve George ile görünüyordu.

İşte o poz, Morton'a göre Harry ve Meghan için "ölüm çanlarının çalması" anlamına geliyordu. Çünkü Kraliçe ve üç farklı kuşaktan veliahtının objektife gülümsediği o poz, Harry ile Meghan'a, yakın gelecekte, taht üzerinde herhangi bir hakları olmayacağını açık açık gösterdi. O pozun ardından Prens Harry ile Meghan, "yarı zamanlı olarak aile için çalışma, geri kalan zamanda da kendi hayatlarını yaşama" teklifinde bulundu. Elbette bu teklif aile tarafından hoş karşılanmadı.

'HARRY, KENDİSİNE KARŞI KOMPLO KURULDUĞUNA İNANIYORDU'

Andrew Morton bu konuda şu değerlendirmede bulundu: "Harry ile Meghan, kraliyet kurumunun kendilerine karşı bir komplo kurduğunu düşünmeye başladı. Kanıtlar da ortadaydı." Morton'a göre bu dörtlü poz, Harry ile Meghan orada olsalar da olmasalar da kraliyet kurumunun geleceğinin güvence altına alındığının bir göstergesi olarak tam karşılarında duruyordu.

Haberin Devamı

Morton bu konuya, Meghan: A Hollywood Princess (Meghan: Bir Hollywood Prensesi) adlı kitabında da değindi. Buna göre Prens Harry, bu yarı zamanlı kraliyet ailesi üyeliği önerisi reddedilince aileden dışlanacağından emin oldu ve bu konudaki korkusu giderek arttı. Harry, kendisinin ve eşinin sahip olduğu tüm uluslararası popülerliğe rağmen, kraliyet hiyerarşisinde iyice alt sıralara itildiğini hissetti. Bu yüzden de 2020 yılının ocak ayı başlarında Kraliçe 2. Elizabeth'ten görüşme talep etti. Fakat bu toplantı son anda iptal edildi.

Bu durum, Harry'yi daha da endişelendirdi. Sonra kendisini,"ikinci sırada" olan amcası Andrew ile kıyasladı. Bir başka kraliyet yazarı Valentine Low'a göre Harry bu süreçte "George 18 yaşına gelene kadar vaktim var. Bu sınırlı süre içinde ilerlemek istiyorum" diye düşünmüş olabilir. Fakat yeğenleri George, Charlotte hatta Louis, halkın karşısına çıkıp dikkatleri üzerlerine çekmeye başladıkça bu konudaki umutları da giderek azaldı.

Haberin Devamı

ÜÇ YEĞENİNİN POPÜLARİTESİ ARTTIKÇA ÇAREYİ ÜLKEDEN GİTMEKTE ARADILAR

Bir başka kraliyet uzmanı Eric Schiffer'e göre ise Harry ile Meghan, üç küçük çocuğun popülaritesinin giderek artması sonrasında kendilerine ülke dışında seçenekler aramaya başladı. Çünkü, İngiltere'de kalırlarsa, şöhretlerinin bu üç çocuğun gerisinde kalması muhtemeldi. Schiffer'in ileri sürdüğüne göre Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde daha acı bir gerçekle karşılaştı. Charles'ın kral olmasından sonra ailenin çalışan üyelerinin birçoğunun rütbeleri, hiyerarşideki konumları yükseldi. Fakat Harry için bunun ta tersi oldu. Etkisinin giderek daha da azaldığını gördü.

Haberin Devamı

Her üç uzmanın da yorumları da Prens Harry ile Meghan Markle'ın popülerlik ve öne çıkma hırslarıyla ilgili. Bir açıdan bakıldığında Oprah Winfrey röportajından bu yana yaptıkları, bunun böyle olacağını kanıtlar durumda. Bir dijital platform için hazırlanan belgesel, Harry'nin yakında piyasaya çıkacak olan kitabı Spare ve verdiği son röportajda söylediği "Babamın ve ağabeyimin benim arkamda olmasını isterdim" sözleri bunu kanıtlar nitelikte. Belki de Harry'nin ailesine karşı bu saldırganlığının ardında büyük bir kalp kırıklığı yatıyor. Çünkü, İngiliz kraliyet ailesinin içinde doğup büyüyen bir prensin, taht sıralaması hakkındaki kuralları bilmemesi mümkün değil.

BENZER İDDİALAR

Geçen eylül ayında piyasaya çıkan Extracts of Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown adlı kitapta ailenin bazı üyeleriyle ilgili çok çarpıcı bölümler yer alıyor. Saray kaynaklarına dayandırılarak kaleme alınan bu bölümlerde öne çıkan kişilerden ikisi Prens Harry ile eşi Meghan Markle. Aslında bu kitapta yer alan bu iddialardan bazıları, son yıllarda sık sık gündeme geliyordu. Bazıları da büyük olasılıkla, aileyi gözlemleyenlerin uzun süredir kafasında oluşan bazı ayrıntılar. Gelin bunlara bir bakalım.

Kitabın Harry'ye odaklanan bölümünde yer alan bir iddiaya göre aileden ayrılan ancak o zamandan bu yana yüzünün güldüğü nadir olarak görülen prensin, büyük yeğeni George ile ilgili bazı korkuları var. Bunları anlatmadan önce şöyle biraz geriye gidelim ve Kral Charles'ın küçük oğlu olan bu yüzden de taht sırasında ağabeyinden geriden gelen Harry'ye biraz daha yakından bakalım.

EVLENİNCEYE KADAR KIZ KARDEŞİ GİBİYDİ: Anneleri Diana'nın ölümünden sonra büyük oğlu William ile kardeşi Harry, çok uzun süre birbirlerine destek oldular. Arada anlaşmazlıkları olsa da yine de dışarıya karşı, iyi geçinen iki kardeş görüntüsü sergilediler. William ile Kate Middleton evlendikten sonra da değişmedi bu durum. Üçlü, kameralar karşısında mutluluk tablosu sergilemeyi sürdürdü. Harry'nin Kate'i "hiç sahip olmadığı kız kardeşi" olarak görmesi, ağabeyinin flört döneminde de evlendikten sonra da onlara hep destek olması uzun süre konuşuldu zaten.





HER ZAMAN GERİDE DURDU

Bu mutluluk tablosunun arka planında ise Harry'nin, tahtın en yakın varisi olan ağabeyi William'ın hep birkaç adım gerisinde durması vardı. Hem de her anlamda. Yani özetle Harry "üçüncü" kişiydi. Sonra William ile Kate'in her bir çocuğu dünyaya geldikçe Harry, tahtın varisi olarak hep birer sıra geriye düştü.

İşte Valentine Low'un kaleme aldığı 'Extracts of Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown' adlı kitapta bu durumda ilgili bazı değerlendirmeler yer alıyor. Buna göre Harry, ağabeyi William ile Kate'in büyük oğlu George ile ilgili çok uzun süreli ve büyük bir korku taşıyordu içinde. Şu anda 9 yaşında olan yeğeni George'un 18 yaşına gelmesiyle birlikte kendisinin popülerliğini iyice yitirip, bir "kaybeden" gibi görüneceğinden korkuyordu. Hatta iddiaya göre bu korku Harry'de bir tür sabit fikir haline dönüşmüştü. Yeri gelmişken söyleyelim...

WILLIAM'DAN SONRA ÇOCUKLARI GELİYOR: Kral 3. Charles'tan sonra tahtın ilk sıradaki varisi Prens William. Sonra da kardeşleri Charlotte ve Louis geliyor. Bu durumda Harry ve çocukları taht için, Galler Prensi William ve eşi Kate'in üç çocuğundan sonra. Yani olağanüstü bir gelişme olmazsa Harry'nin tahta erişmesi çok uzak bir ihtimal.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY