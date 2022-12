Çığlık çığlığa ablasına koştu: Afacan prens bu kez gözleri yaşarttı

Haberin Devamı

HAŞARI UFAKLIK ALTI AY ARADAN SONRA TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

Sonra aradan dört yıl geçti. Nadir olarak kamuoyu karşısına çıktı. Herkes yaşı çok küçük olduğu için anne ve babasının henüz onun kalabalıklara hazır olmadığını düşündüğünden böyle bir karar aldığını sandı. Ama yine de diğer iki kardeşinden farklı bir durum vardı. Onlar küçücük yaştan itibaren anne ve babalarıyla birlikte ziyaretlere hatta yurt dışı gezilerine bile gidiyordu. Ailesinin en küçüğü, ilk dört yıl boyunca nadiren kamuoyu karşısına çıktı. Fakat geçen yaz bu gizemin olası nedeni ortaya çıktı. Çünkü küçük çocuk kelimenin tam anlamıyla bir fırtına gibiydi. Onu zapt etmek de gerçekten büyük bir çaba gerektiriyordu. Geçen hafta ise halkın en çok görmek istediği o ufaklık, tekrar sahneye çıktı. Altı ay öncesine göre daha ağırbaşlı ve usluydu... Üstelik, yine ailesinin bütün üyelerinden daha fazla dikkat çekti.

LOUIS BU KEZ DAHA AĞIRBAŞLIYDI

Muhtemelen hangi ufaklıktan söz ettiğimizi çoktan anladınız. İngiliz kraliyet ailesinin ele avuca sığmaz üyesi, 4 yaşındaki Prens Louis elbette. Geçen haziran ayında Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünde katıldığı etkinliklerde kimi zaman çığlıklar atarak, kimi zaman oradan oraya zıplayarak kimi zaman da oturduğu yerde ilginç dans figürleri sergileyerek herkesin dikkatini çeken Louis, altı aylık aranın ardından yine halkın karşısına çıktı. Bütün ailesiyle birlikte Sandringham'daki Noel ayinine katıldı. Sonra da annesi Kate, babası William, ağabeyi George ve ablası Charlotte'un gözetiminde halkla tanıştı. Onlarla tokalaştı, verilen hediyeleri aldı, kendisine verilen bir resmi yaşıtı olan bir küçük kıza gösterdi. Hatta bir ara ablasına çiçek bile verdi.

SÜREKLİ DENETİM ALTINDAYDI

Küçük prens Louis, bütün bunları yaparken de sıkı bir denetim altındaydı. Annesi Kate neredeyse hiç elini bırakmadı. Onun biraz uzaklaştığı yerlerde de kardeşler arasında en baskın karaktere sahip olduğunu belli eden 7 yaşındaki ablası Charlotte bazen de9 yaşındaki ağabeyi George ona göz kulak oldu. Louis, bir ara dedesi Kral Charles'ın eşi Camilla ile de kısa ama aralarındaki samimiyeti belli eden bir sohbet yaptı. O kısacık anlar da kameralardan kaçmadı. Haziran ayındaki Platin Jübile'de ortalığı kasıp kavuran Louis'nin eskisinden çok daha sakin tavırları da ilgi uyandırdı. Elbette yine 4 yaşındaki bir çocuk gibi davrandı ve halkla sohbet eden annesi Kate'in elinden çekiştirip ileriye doğru götürmek istedi. Ne olduysa oldu küçük Louis yine ailesindeki herkesi gölgede bırakacak davranışlara imza attı.

HALKIN KALBİNİ KAZANDI

Yerinde duramayan Louis, arada sırada etrafa muzip bakışlar atarak günü tamamladı. Ondan önce de etrafta toplanan halkın kalplerini ısıtan bazı davranışlar sergiledi. Önce kendisine hediye edilen ve bir çocuk tarafından çizilen rengarenk bir resmi, onu taşıyan yaveri çağırarak istedi. Sonra da annesi Kate ile sohbet eden kendi yaşıtı küçük kız çocuğuna gösterdi. Küçük Prens'in bu davranışı halkın kalbini kazandı. Fakat sonra Louis, yine halktan sempati toplayan, hatta sanki o bir rock yıldızıymış gibi çığlıklar atılmasına neden olan başka bir hareket yaptı.

BAĞIRARAK ABLASINA KOŞTU: CENTİLMEN UNVANI ALDI

Çevrede bulunanlar tarafından kendisine uzatılan bir demet çiçeği aldı. Sonra geri dönüp ablasına doğru koşmaya başladı. O anlarda da "Charlotte" diye seslendi küçük Louis. Nefes nefese ablasının yanına ulaşan Louis, kendisine verilen o çiçek demetini ablası Charlotte'e uzattı. Çiçeği kardeşinden gülümseyerek aldı küçük prenses. Bu arada Louis'nin bu centilmenliği halkın kalbini ısıttı. Birçok kişi onun çiçekleri, koşarak ablasına verdiği sırada çığlıklar attı. O anlar da etrafta toplananlar tarafından videoya çekildi ve sonra çeşitli sosyal medya sitelerinde paylaşıldı.

HAZİRAN AYINDA ANNESİNE TER DÖKTÜRDÜ

Geçen haziran ayındaki Platin Jübile etkinlikleri sırasında bazen annesine terler döktüren davranışlar sergileyen Louis'nin altı ayda eriştiği bu olgunluk seviyesi ise görenleri hayrete düşürdü. Küçük çocuğun zamanla konumuna ve bu gibi görevlere alışacağını söyleyenler oldu. Bazıları da "evden çıkmadan önce uslu durması konusunda sıkı sık tembihlenmiştir" diye görüş bildirdi.

ONLAR HER ZAMAN YAŞLARINDAN OLGUN

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine'in iki büyük çocuğu George ile Charlotte ise yine her zamanki temkinli ve yaşlarından olgun tavırlarıyla dikkat çekti. Yıllardır bu tür organizasyonlara katılan iki küçük çocuk, bir yandan halkla kibarca konuşurken diğer yandan da anneleri Kate'e, küçük Louis'ye hakim olunması konusunda yardım etti. O törende ağırbaşlılığıyla dikkat çeken Prens Louis, halkı isteğine uyarak zaman zaman onların cep telefonları için de poz verdi. Bir ara durup orta yaşlı bir kadın videosunu çekerken ona uzun uzun el salladı.

23 Nisan 2018'de dünyaya gelen Louis ile dünya ilk kez böyle tanışmıştı.