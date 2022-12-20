Kraliyet ailesinin yeni silahı: Haşarı Louis, amcasına karşı

Haberin Devamı

BİR ANDA YILDIZ OLDU, SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Küçük çocuk, ailesiyle birlikte katıldığı bütün etkinliklerde dünyanın dikkatini üzerinde topladı. Buckingham Sarayı'nın balkonunda Kraliçe'nin hemen yanında duran 4 yaşındaki Louis, kimi zaman uçaklar gösteri yaparken sesten rahatsız olup bir yandan kulaklarını kapattı diğer yandan çığlıklar attı. Bazen annesi ve diğer kardeşleriyle geçit törenini izlediği sırada yerinde duramayıp kendine özgü figürlerle dans etti, annesine dil çıkardı, kendisini uyardığında eliyle Kate'in ağzını kapattı. Özetle, küçük Louis, Platin Jübile'de ailesindeki herkesin önüne geçti. O kutlamaların yıldızı olan Louis, ondan sonra ortadan kayboldu. Büyük kardeşleri George ve Charlotte zaman zaman anne ve babalarına eşlik ederken Louis ortalarda görünmedi. Şimdi ise İngiliz kraliyet ailesinin 4 yaşındaki Prens'e yeni bir rol verdiği ileri sürüldü.

Haberin Devamı

SON ANDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, yerinde duramayan küçük Louis, önümüzdeki hafta yapılacak olan Noel yürüyüşünde ailesiyle birlikte kamuoyunun karşısına çıkacak. Kraliyet ailesi, geleneksel olarak her Noel günü, Sandringham'daki mülklerinde kalıyor ve ayine giderken ve çıkışta yolun iki yanına toplanan halkla selamlaşıyor. Daha önce 9 yaşındaki George ve 7 yaşındaki Charlotte, bu etkinlikte yer almıştı. Şimdi de sırada küçük prens Louis var. The Mirror gazetesinin iddiası bu yönde. Ama onun gibi hareketli ve küçük yaşta bir çocuk söz konusu olduğunda Louis ile ilgili olarak son anda bir karar değişikliği yapılabileceği de belirtiliyor.

HARRY AMCA'YA KARŞI LOUIS

İngiliz basın organlarında yer alan iddialara göre Louis için böyle bir durumun söz konusu olmasının bir nedeni var. O da aileden ayrılık kararıyla zaten dünyanın ilgisini üzerlerine çeken Prens Harry ile Meghan Markle'ın son yayınlanan belgeselde ileri sürdükleri. İngiliz kraliyet ailesi tarafından yalnız bırakıldıklarını savunan Harry ile Meghan, bu şekilde aileyle ilgili bazı soru işaretlerinin yeniden alevlenmesine neden olmuştu. İleri sürülenlere göre işte bu yüzden, havayı yumuşatmak ve ailenin popülaritesini yükseltmek için Louis'nin 'sahneye çıkması' isteniyor.

Haberin Devamı

ÜÇ KARDEŞ BİR ARADA

George, Charlotte ve Louis ilk kez geçen temmuz ayında yapılan ve Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılının kutlandığı Platinum Jubile sırasında "tam kadro" olarak halkın karşısına çıktı. George ve Charlotte'un ağırbaşlılığı dikkatlerden kaçmadı. En küçük kardeş Louis ise hareketli tavırlarıyla herkesten rol çaldı. Öyle bir an geldi ki Buckingham Sarayı'nın balkonunda halkı selamlayan Kraliçe, bir ara Louis'yi oyalamak zorunda kaldı. Minik çocuk, kutlamaların ilk günü gerçekleşen Trooping the Color etkinliğinde ailesiyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktı ve orada Kraliçe'yi bile kendisini oyalamak zorunda bıraktı. Ardından gerçekleşen tüm etkinliklerde de annesi Kate Middleton'ı uğraştırdı. Bazen onun ağzını eliyle kapattı, ona nanik yaptı, bazen de dedesi Charles'ın kucağında oturdu. Louis, kimi zaman ilginç yüz ifadeleriyle de dikkat çekti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Büyük nine öldü, çocukların soyadı değişti Haberi görüntüle

ANNESİNİ YORDU

Bu arada henüz yaşı küçük olduğu için kalabalıklar içinde onu sakinleştirmeye çalışan Kate Middleton, kendileri de yakın yaşta çocuk sahibi olan milyonlarca annenin sempatisini kazandı. Özellikle de kalabalık ortamlarda çocuklarıyla benzer bir mücadeleye girmek zorunda kalan anneler, sosyal medyada Louis ile Kate Middleton'ın tavırlarına ilişkin yorumlar yağdırdı. Küçük çocuk sahibi olan annelerin buluşma platformu olan Mumsnet'te Louis'nin törenler sırasındaki tavırlarıyla ilgili yorumlar yapıldı.

Louis, geçen eylül ayında okulun ilk günü, elini tutmak isteyen babası William'ı reddetmişti.

Haberin Devamı

'ANNELİK BECERİNİZİN BÖYLE SINANDIĞINI DÜŞÜNÜN'

Kendisi de tıpkı Louis gibi 4 yaşında bir çocuk sahibi olan bir anne "Benim çocuğum da böyle. Bunları izlemek, bana kendimi daha az yalnız hissettirdi" diye yazdı. Bir başkası Kate Middleton gibi yoğun bir kalabalık içinde küçük çocuğunu denetim altında tutmaya çalışma düşüncesinin bile soğuk terler dökmesine neden olduğunu itiraf etti. Bir başkası da buna "Ebeveynlik becerinizin, 4 yaşındaki inatçı bir çocukla tüm dünyaya sergilendiğini hayal edin" diye yazarak görüşünü bildirdi.

'GAYET STANDART DAVRANIŞLAR': Louis'ye yakın yaşta çocuğu olan ya da çocuklarının o dönemini hatırlayan başka anneler de minik prensin uzun saatler boyunca belli bir noktada bulunmak zorunda kaldığını belirtip yaptıklarının gayet standart davranışlar olduğunu ekledi. Bir başka anne de şunları yazdı: " Sıkılmasına ve kıpır kıpır davranışlarına şaşırmadım. Çok uzun bir zaman ve dört yaşında bir çocuğun saatlerce yerinde oturtulması zor" diyerek görüşünü belirtti.

NE KADAR YORULDU KİM BİLİR!

Louis'in büyük kardeşleri 8 yaşındaki George ve 7 yaşındaki Charlotte'un dört günlük kutlamalar boyunca gayet iyi bir görünüm sergilediklerini belirten bazı anneler de "Kate, 4 yaşında bir çocukla gayet iyi bir şekilde başa çıktı" diye yazdılar. Hatta bir anne "Bu dört günün ardından bence Kate bir gün boyunca yataktan çıkmadan dinlenebilir" diyerek üç çocuk annesi Düşes'in ne kadar yorulmuş olabileceğini hatırlattı.

Haberin Devamı

HER ÇOCUĞUN SERGİLEYECEĞİ NORMAL DAVRANIŞLAR

Minik prens Louis'nin kıpır kıpır tavırları, farklı sosyal medya platformlarında da gündem oldu. Bir kullanıcı bazı kişilerin, çocukların robot gibi davranmasını beklediğini belirtip Louis'nin annesinin ağzını eliyle kapatması konusuna değindi. Bu kullanıcıya göre birçok çocuk böyle davranıyor ve aslında bu Louis ile annesi Kate'in yakınlığının bir göstergesi.

'KÜÇÜK ÇOCUĞU NİYE ORAYA GÖTÜRDÜLER?'

Bazı kişiler henüz 4 yaşında olan bu kadar hareketli bir çocuğun neden etkinliğe getirildiğini sordu. Hatta Louis'nin dadısıyla birlikte evde bırakılması gerektiğini savunanlar da çıktı. Buna yanıt verenlerden biri de Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılının olağanüstü bir durum olduğunu hatırlatıp "Bu tarihi bir olay ve hepsinin orada olması gerekiyordu. Louis'nin bile. Bu bir insanın hayatı boyunca sadece bir kez yaşayabileceği bir olay" diye yazdı.Sosyal medya platformlarında görüşlerini bildiren birçok kişi Louis'yle katıldığı tüm etkinliklerde çoğunlukla annesi Kate Middleton'ın ilgilendiğini belirtip "özellikle de kameralar kendisine yönelmişken bu kadar hareketli bir çocuğu gayet başarılı bir şekilde kontrol altında tuttuğunu" yazdılar.

'SİZİN ÇOCUĞUNUZ YOK GALİBA': Bu arada bazıları da Louis'nin "şımarık" bir çocuk olduğunu savundu. Onlara göre ailenin en küçüğü olan Louis, bu sayede büyük kardeşlerinden daha özgür davranışlar sergiliyor. Fakat bunu savunanlara da birçok kişi sosyal medya platformlarında "Sizin çocuğunuz yok galiba" ya da buna benzer yanıtlarla karşı çıktı.

UZMANA GÖRE GAYET NORMAL: Her ne kadar sosyal medyada yorum yapan bazı kişiler Louis'nin dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olabileceğini ileri sürerken New York Post'a konuşan aile ve evlilik terapisti Kaitlin Soule, minik Louis'nin davranışlarının yaşına göre gayet normal olduğunu söyledi. Soule, Louis'nin kutlamalar kapsamında sergilediği tavırları "tamamen normal ve gelişimsel açıdan uygun" diyerek nitelendirdi. Bu arada Kate Middleton ile Prens William'ın her ne kadar bazı kurallar uygulasalar da geleneksel kraliyet anlayışından farklı daha modern bir çocuk yetiştirme tarzı tercih ettiği belirtiliyor. Görev dışı zamanlarını çocuklarıyla geçiren çift, her biri için farklı bir dadı yerine sadece bir tane dadıyla üç çocuklarını büyütüyor.

Bazı kişiler Louis'nin davranışlarını amcası Harry'nin küçükken benzer ortamlarda sergilediği tavırlara benzetti. Harry de küçük bir çocukken Trooping the Colors etkinliklerinden birinde annesi Diana'ya zor anlar yaşatmıştı. Kameralara dil çıkaran Harry, kendisi gibi küçük birer çocuk olan kuzenleri Beatrice ve Eugenie'nin de saçlarını ya da elbiselerini çekmeye çalışmıştı. O anlarda da Diana, küçük oğlunu kontrol altında tutabilmek için epey çaba harcamıştı.