BÃ¶yle mi gelecekti sonumuz Yasak aÅŸkÄ±nÄ±, sevgilisiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ

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YILLARI BÄ°RLÄ°KTE GEÃ‡Ä°RDÄ°LER

Ä°ÅŸte bir zamanlar dillere destan bir aÅŸk yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Shakira ile futbol yÄ±ldÄ±zÄ± sevgilisi Gerard Pique'nin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± da buna bir Ã¶rnek. YÄ±llarÄ±nÄ± verdiÄŸi ve iki Ã§ocuÄŸunu dÃ¼nyaya getirdiÄŸi sevgilisi Gerard Pique'nin, kendisini genÃ§ bir kadÄ±nla aldatmasÄ±, 45 yaÅŸÄ±ndaki Shakira iÃ§in kolay kolay hazmedilecek bir durum deÄŸil. Zaten kimin iÃ§in olabilir ki?

ÃœNLÃœ ÅžARKICIYI ASIL YIKAN AYRINTI: YASAK AÅžKINI EVÄ°NE BÄ°LE GÃ–TÃœRDÃœ

Fakat bu iÅŸin bir de baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ±sÄ± var ki iddialara gÃ¶re Shakira'yÄ± asÄ±l yÄ±kan da o oldu. Bu iddialara gÃ¶re, Shakira Ã§ocuklarÄ±yla birlikte uzaklardayken Gerard Pique, 23 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Clara Chia Marti'yi evine bile gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Yani Shakira ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve! Ä°ÅŸte bunu Ã¶ÄŸrenen Shakira da kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle Gerard Pique, sevgilisi Shakira ve iki Ã§ocuÄŸu evde yokken sevgilisini evine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ ve bunu kimsenin asla fark etmeyeceÄŸine inanmak gibi bir hataya dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ama Ã¶yle olmadÄ±. Gelin, bir bakalÄ±m neler olduÄŸuna.

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KÄ°M O ARADA SIRADA GÃ–RÃœNTÃœYE TAKILAN KADIN?

35 yaÅŸÄ±ndaki Gerard Piquet, 2021 yÄ±lÄ±nda sevgilisi Shakira ve Ã§ocuklarÄ± Sacha ile Milan ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndayken, online olarak bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±ldÄ±. O bilgisayarÄ±nÄ±n kamerasÄ±na doÄŸru dÃ¶nÃ¼p konuÅŸurken arka planda olup biten bir ÅŸey o gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lanlarÄ±n dikkatini Ã§ekti. Piquet'nin arkasÄ±ndan genÃ§ bir kadÄ±n zaman zaman gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye girip Ã§Ä±kÄ±yordu. Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± o kadÄ±n Shakira deÄŸildi! Ã‡Ã¼nkÃ¼ Shakira'nÄ±n, o sÄ±rada iki oÄŸluyla birlikte Barcelona dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu biliniyordu. Peki o gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda Gerard Pique'nin yanÄ±nda olan genÃ§ kadÄ±n kimdi?

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2022'de futbol yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n 12 yÄ±l boyunca birlikte olduÄŸu Shakira'yÄ± genÃ§ bir kadÄ±nla aldattÄ±ÄŸÄ±, o kadÄ±nÄ±n kim olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ÅŸte o zaman da 2021 yÄ±lÄ±ndaki video gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda Gerard Pique'nin evindeki kadÄ±nÄ±n kim olduÄŸu da anlaÅŸÄ±ldÄ±: Shakira'ya ihanet ettiÄŸiClara Chia Marti! Yani Ã¶zetlemek gerekirse, Piquet uzun zamandÄ±r Shakira'yÄ± aldatÄ±yordu. Hatta o evden uzaktayken sevgilisini, Shakira ile birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± eve bile gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–te yandan da o sÄ±ralarda Shakira ile iliÅŸkilerinin iyi gittiÄŸine, her ÅŸeyin yolunda olduÄŸuna dair demeÃ§ler bile veriyordu. Ama gerÃ§ek Ã§ok baÅŸkaydÄ±.

ELBETTE ONUN DA HABERÄ° OLDU

Page Six'e konuÅŸan bir kaynaÄŸÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Shakira, 2021 yÄ±lÄ±ndaki o gÃ¶rÃ¼ÅŸmede takipÃ§ilerinin fark ettiÄŸi o ayrÄ±ntÄ±dan elbette haberdar oldu. Zaten o sÃ¼reÃ§te sevgilisi Pique ile birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde sergilediÄŸi "yÃ¼zÃ¼nden dÃ¼ÅŸen bir parÃ§a" tarzÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ de hafÄ±zalara kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¼tÃ¼n bu olup bitenler yÃ¼zÃ¼nden Shakira'nÄ±n gerÃ§ekten zor bir sÃ¼reÃ§ geÃ§irdiÄŸini sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ olmaz. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, GeÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda Elle dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bu konudaki duygularÄ±nÄ± da ifade etmiÅŸti.

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'BÄ°ZÄ°MKÄ° NORMAL BÄ°R AYRILIK DEÄžÄ°L'

Skahira dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda 11 yÄ±llÄ±k sevgilisi Gerard Pique ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda Ã§ok detay vermese de "Bu konuda konuÅŸmak zor. Ã–zellikle de ÅŸu anda hala bu olup bitenlerle baÅŸa Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken" demiÅŸti. Shakira, toplumun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bir insan olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±p "Bizim ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶yle normal bir ayrÄ±lÄ±k deÄŸil" diye sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼ sÃ¶zlerini. Ä°ÅŸte onun demecinin bu kÄ±smÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla, kendisi yokken Pique'nin evine genÃ§ sevgilisini getirdiÄŸini aslÄ±nda bildiÄŸini ama belki de aÃ§Ä±klamak istemediÄŸi yorumlarÄ±na neden oldu.

'Ã‡OCUKLARIMI KORUMAYA Ã‡ALIÅžIYORUM'

Shakira, Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n Ã¼zerine sÃ¼rekli "spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n tutulmasÄ±nÄ±n zaten zor olduÄŸunu ama bÃ¶yle durumlarda hem kendisi hem de ailesi iÃ§in iÅŸlerin daha da zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi sÃ¶zlerine o rÃ¶portajda. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te kendisi iÃ§in en Ã¶neli ÅŸeyin Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu vurgulayan Shakira, bu durumu Ã§ocuklarÄ±ndan saklamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. "OnlarÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ benim hayattaki bir numaralÄ± gÃ¶revim bu" dedi. Shakira her ne kadar kendisi Ã§ocuklarÄ±nÄ± olumsuz sÃ¶ylemlerden korumaya Ã§alÄ±ÅŸsa da bazen arkadaÅŸlarÄ±ndan bazen de internette olup bitenlerle ilgili hoÅŸ olmayan ÅŸeyler duyabileceÄŸini de anlattÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n bunlardan etkileneceÄŸinin de altÄ±nÄ± Ã§izdi.

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'YARALARIMIZ AÃ‡IK OLSA DA ZAMAN, TIPKI BÄ°R CERRAHIN ELÄ° GÄ°BÄ°'

Ãœzerinden belli bir sÃ¼re geÃ§miÅŸ olsa da Shakira iÃ§in bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha da Ã¶tesinde bu ihaneti kabullenmek kolay olmasa gerek. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± 2023 yÄ±lÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda da henÃ¼z bu durumun Ã¼stesinden gelemediÄŸini saklamadÄ± zaten: "Bu yeni yÄ±lda her ne kadar yaralarÄ±mÄ±z hala aÃ§Ä±ksa da zaman sanki bir cerrahÄ±n eli gibi. Her ne kadar birileri bize ihanet etse de diÄŸerlerine gÃ¼venmeye devam etmek zorundayÄ±z."

ORTAK AÇIKLAMA: Shakira ile Gerard Pique 12 yÄ±llÄ±k iliÅŸkilerini bitirdiklerini geçen haziran ayÄ±nda yayÄ±nladÄ±klarÄ± ortak bir bildiriyle duyurmuÅŸtu. Çift, çocuklarÄ±nÄ±n mutluluÄŸu için özel hayatlarÄ±na saygÄ± istemiÅŸti.

2010 DÃœNYA KUPASI SIRASINDA TANIÅžTILAR

Shakira ile Gerard Peque'nin aÅŸklarÄ±na kÄ±saca bakmak gerekirse... Ã‡ift, 2010 DÃ¼nya KupasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÄ±rasÄ±nda GÃ¼ney Afrika'da tanÄ±ÅŸtÄ±. 45 yaÅŸÄ±ndaki KolombiyalÄ± Shakira Mebarak ile tam adÄ± Gerard PiquÃ© BernabÃ©u olan 35 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±na raÄŸmen 12 yÄ±l mutlu bir birliktelik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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PIQUE'NÄ°N ÅžÄ°RKETÄ°NDE ÇALIÅžIYOR: AÅŸÄ±klarÄ±n ayrÄ±lma nedeni olarak Pique'nin Shakira'yÄ± aldatmasÄ± gösterilmiÅŸti. Zaten ayrÄ±lÄ±k açÄ±klamasÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra da Pique, Clara Chia adÄ±ndaki genç kadÄ±nla samimi bir ÅŸekilde görüntülendi. Bu arada Pique'nin sevgilisi Chia ile ayrÄ±lÄ±k açÄ±klamasÄ±ndan daha önce birlikte olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da belirtiliyor. Yeri gelmiÅŸken Chia'nÄ±n, Gerard Pique'nin ÅŸirketi Kosmos'un halkla iliÅŸkiler departmanÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

Shakira ile Peque hiÃ§ evlenmeseler de uzun yÄ±llar boyu, Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ve mutlu ve uyumlu Ã§iftlerinden biri olarak kabul edildi. Pique bir rÃ¶portajÄ±nda evlenmek istemeyen tarafÄ±n Shakira olduÄŸu belirterek hallerinden mutlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Shakira ise evlilik yerine sevgilisini "yasak bir meyve gibi dikkatle tutmayÄ± tercih ettiÄŸini" belirtmiÅŸti bir rÃ¶portajÄ±nda. Her ikisi de iki Ã§ocuklarÄ±yla mutlu ve uyumlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼klerini ve bu durumda evlenmelerine gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

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FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, INSTAGRAM