Keşke daha önce tanıyıp daha çok sevseydim: Hepsi benim, paylaşmam!

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ARTIK ÖZEL HAYATI DAHA SAKİN

Gençlik yıllarında çalkantılı bir özel hayat yaşadıktan sonra artık "durulup oturmuş" bir şekilde günlerini geçiren bu ünlü, Oscar ödüllü Halle Berry'den başkası değil. 56 yaşındaki iki çocuk annesi Berry, bir süredir müzisyen sevgilisi Van Hunt ile mutluluk içinde yaşıyor. ABD'de dün kutlanan Ulusal Sarılma Günü'nde de bu mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı Berry.

'HEPSİ BENİM, PAYLAŞMIYORUM'

2001 tarihli Monster's Ball filmiyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan ve bu dalda heykelciği kucaklayan ilk siyahi kadın olarak tarihe geçen Berry, dün Instagram sayfasında Van Hunt'a sımsıkı sarıldığı bir fotoğrafına yer verdi. Bu sıcacık görüntünün yanına da "Hepsi benim... Paylaşmıyorum" mesajını yazdı. Berry'nin bu paylaşımına birkaç saat içinde 37 bine yakın beğeni geldi. Elbette takipçileri yorumlar da yaptı.

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Bir takipçisi yorumunda Halle Berry'ye Van Hunt'ın bir ikiz kardeşi olup olmadığını sordu. Bir başkası "Birileri bana Van Hunt'ın da aynı şeyi düşündüğünü söylüyor" diye yazdı. Güzel oyuncunun bir takipçisi de "Sen mutluysan ben de mutluyum Halle" diyerek bu güzel tabloyu yorumladı. Halle Berry'nin birçok takipçisi ona Van Hunt'a sımsıkı sarılmasını ve gerçekten de kimseyle paylaşmamasını yazdı. Çok sayıda kişi de bu tablonun hiçbir zaman bozulmamasına dair dileklerini sundu. Hatta Berry'nin bir takipçisi gördüğü bu mutluluk fotoğrafına uzun ve duygu yüklü bir yorum yaptı: "Onu paylaşma konusunda asla endişe duymamalısın. O tamamen senin. Kollarını ona dola. Birbirinizi sımsıkı tutun, bu dünyada ihtiyacınız olan tek şey birbirinizsiniz."

'KEŞKE DAHA ÖNCE TANIYIP DAHA ÇOK SEVSEYDİM'

Bugüne kadar özel ilişkilerinde ve evliliklerinde mutsuz olan Halle Berry, müzisyen, şarkıcı ve besteci Van Hunt hayatına girdiğinden bu yana daha mutlu ve huzurlu. 2020 yılından bu yana birlikte olan Halle Berry ile 52 yaşındaki Van Hunt, kelimenin tam anlamıyla bir mutluluk tablosu çiziyorlar. Halle Berry, 2021 yılında Women's Health'e verdiği röportajda sevgilisiyle nasıl mutlu olduğunu şu sözlerle ifade etmişti. "Keşke onunla daha önce tanışsaydım ve onu daha çok sevseydim." Berry o röportajda Van Hunt ile birlikte kendini "tamamlanmış" hissettiğini vurgulayıp "Hayatımda hem romantik olarak hem de bir sanatçı olarak kendimi mutlu hissediyorum" diye konuştu.

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Berry, 2002 yılında Monster's Ball adlı filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanıp tarihe geçti. Çünkü Berry, o zamana kadar bu ödüle değer görülen ilk Afro Amerikalı kadın yıldızdı.

İLK EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASIYLA BOŞANDI

Halle Berry, ilk evliliğini gençlik yıllarında David Justice ile yaptı. 1993 yılında başlayan bu evlilik, sadece 4 yıl sürdü. O dönemde Berry'nin Justice'den şiddet gördüğü haberleri basına yansımıştı. Fakat boşanmalarından çok uzun zaman sonra 2015 yılında bu iddialar hakkında konuşmuş ve "Halle'ye asla vurmadım, şiddet uygulamadım" demişti.

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İKİNCİ EVLİLİĞİ ALDATMA YÜZÜNDEN BİTTİ: İNTİHAR ETMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜM

Halle Berry, ikinci evliliğini 2001 ile 2005 arasında Eric Benet ile yaptı. Ödül kazandığı Oscar töreninde eşiyle mutluluk tablosu sergileyen Berry'nin hayatındaki gerçeğin ise öyle olmadığı bir süre sonra ortaya çıktı. Benet, kendisini aldattığı için bu evlilik de yıkıldı. Bu boşanma, magazin basınının ilgisini çekecek türden oldu.

Eric Benet ile evliliğini bitirmek isteyen Halle Berry, geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Güzel oyuncu, evlilik süresince çok acı çektiğini ve kalp kırıklığı yüzünden birçok kez intiharı düşündüğünü öne sürdü. Fakat öte yandan Los Angeles’taki mahkemeye dilekçe veren Benet, da evlenmeden önce yaptıkları anlaşmanın değiştirilmesini isteyerek, Berry’den yüklü miktarda nafaka istedi. Mahkeme Benet'in istediği nafakayı vermedi. Böylece çift boşandı.

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TOKAT YÜZÜNDEN KULAK ZARI PATLADI

Aslında Halle Berry'nin eş ve sevgililerinden şiddet gördüğü iddiaları bir değil birkaç farklı şekilde basına yansımıştı. Her ne kadar eski eşi Eric Benet, "Halle'ye hiç vurmadım" dese de onunla boşanma nedeni olarak şiddet görmesini öne sürdü Berry. Bu arada bazı iddialara göre Berry, eski sevgilisi Wesley Snipes'tan da şiddet gördü. Hatta sağ kulağının Snipes'tan yediği tokat yüzünden iyi duymadığı bile öne sürüldü.

KANADALI MODELLE İLİŞKİSİ OLAYLI BİTTİ

Halle Berry en çok konuşulan ilişkilerinden biri de Kanadalı model Gabriel Aubry ile yaşadı. Şu anda 14 yaşında olan kızı Nahla Ariela Aubry, bu ilişkiden dünyaya geldi. Önceleri mutlu bir şekilde ilişkilerini yürüten Halle Berry ile Gabriel Aubry'nin ayrılığı ise olaylı oldu. Bu olayların bir bölümüne Berry'nin, 2013 ile 2016 arasında evli kaldığı Fransız oyuncu Olivier Martinez de dahil oldu.

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Olivier Martinez ile Gabriel Aubry arasındaki kavgada, Kanadalı modelin yüzü darmadağın olmuştu.

2012 yılında; Gabriel Aubry ile ayrıldığı sevgilisi Halle Berry, kızları Nahla'nın velayeti nedeniyle yasal bir savaş içindeydi. Hatta Aubry'ye hem kızına hem de eski sevgilisi Berry'ye yaklaşmama cezası verilmişti. Fakat bir Şükran Günü'nde Gabriel Aubry, Martinez ile Berry'nın yaşadığı eve gitti. İşte o sırada da iki adam arasında korkunç bir kavga çıktı. Kavganın sonunda Gabriel Aubry'nin yüzü gözü darmadağın oldu. Martinez ise gözaltına alınıp nezarete atıldı.

'AİLE ÜYELERİNDEN BİRİYLE İLİŞKİSİ VARDI'

Halle Berry, Kanadalı model Gabriel Aubry,'den ayrılmalarıyla ilgili olarak çarpıcı iddialar ortaya koydu. Berry ile kızları Nahla'nın velayeti için giriştikleri yasal mücadelenin dava dosyalarında yer alan bu iddialara göre Gabriel Aubry, Halle Berry ile birlikteyken ile aile üyelerinden biriyle de bir ilişki sürdürüyordu. Bu durum da çiftin ilişkisini bozdu. Mahkeme belgelerinde ileri sürüldüğüne göre sekiz kardeşi daha olan Gabriel Aubry, aile üyesiyle girdiği bu ilişkiye yetişme çağında başladı. Ve kimliği belirtilmeyen aile üyesi sonlandırana kadar da bu ilişki devam etti.O belgelerde Gabriel Aubry'nin, Halle Berry'ye karşı ırkçı davranışlarda bulunduğu iddiası da yer alıyor.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİK DE KOLAY BİTMEDİ

Halle Berry, üçüncü evliliğini ise Fransız oyuncu Olivier Martinez ile yaptı. Bu evlilik 2013 ile 2016 arasında yaşandı. Eski çiftin, şu anda 9 yaşında olan Maceo adında bir oğlu bulunuyor.Berry'nin bu boşanması da pek sakin geçmedi. Martinez'den olan oğlunun velayetini almak için büyük çaba gösterdi Berry. Hatta o dönemde Martinez'in, Maceo'yu memleketi Fransa'ya götürmesini engellemeye çalıştı. Martinez, şimdi oğluyla Los Angeles sokaklarında gezinti yaparken görüntüleniyor.