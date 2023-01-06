'Kime aşık olacağımı size sormam' demişti... Eski sevgilisinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Mutlu yıllar efsane!

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'EFSANE' DİYE HİTAP ETTİ

Aradan üç yıl geçti... Gösteri dünyasındaki her aşk gibi onların aşkının da sonu geldi. Bundan beş ay önce ayrıldıklarını açıkladılar. Ama belli ki yine de birbirlerine olan dostça hisleri sona ermemişti. İkisi de birbirlerine saygı duyuyordu. Ki zaten ayrılık açıklamasından sonra da aleyhte tek kelime etmediler. İşte ünlüler dünyasının yollarını ayıran bu çiftinden çok ilginç bir haber geldi şimdi. Kendisinden 21 yaş büyük eski sevgilisi, genç yıldızın yeni yaşını "mutlu yıllar, efsane" diyerek kutladı.

KAVGASIZ, GÜRÜLTÜSÜZ AYRILDILAR

Gösteri dünyasında sayıları çok da fazla olmayan yani kavgasız gürültüsüz ayrılan bu çift, 47 yaşındaki Zach Braff ile bu ayın başında 27 yaşına giren Florence Pugh. Braff, 3 Ocak'dta 27 yaşına giren Pugh'un doğum gününü kendi Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Florence'ın, o ünlü Hollywood yazısının yakınında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Yanına da "Mutlu yıllar efsane" diye yazdı.

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Braff, eski sevgilisinin doğum gününü 'Mutlu yıllar efsane' mesajıyla kutladı.

Braff'ın, eski sevgilisi Florence Pugh da bu paylaşımı, beyaz bir kalp emojisi eşliğinde kendi hesabından tekrar paylaştı. Pugh, eski sevgilisi Zach Braff'ın bu mesajıyla birlikte aralarında Harris Reed, Millie Bobby Brown'ın da bulunduğu başka ünlü arkadaşlarının kutlama mesajlarını da tekrar paylaştı.

ÜÇ YILLIK İLİŞKİ KISA SÜRE ÖNCE BİTTİ

Florence Pugh ile Zach Braff, üç yıl süren ilişkilerini bundan beş ay önce bitirdiklerini açıklamışlardı. Fakat buna rağmen, hem hayatta hem de mesleki olarak birbirlerini desteklemeyi sürdürüyorlar.

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Genç oyuncu Florence Pugh, Zach Braff ile ayrılığı hakkında, ağustos ayında Harper's Bazaar'a verdiği röportajda "Biz bu ayrılığı bütün dünya duymadan gerçekleştirmek için çabalıyorduk. Çünkü bu, herkesin fikir sahibi olduğu bir ilişki oldu. Biz sadece milyonlarca insanın, bizim ayrılığımızla mutlu olmasını istemedik. Ve bunu da başardık" diye konuştu.

Florence Pugh, o röportajda, Zach Braff ile ilişkisine medya ilgisine ve paparazzilerin ne kadar da acımasız olduğuna değindi. "Ne zaman hayatımdaki özel çizgilerin aşıldığını hissetsem, ne zaman gerçek olmayan haberlerin yayıldığını görsem bunun çok yanlış olduğunu düşünürüm. İnsanların (paparazzileri kast ediyor) sırf işleri bu olduğu için ünlü kişilerin hayatlarının her yönünü izlemesi ve hakkında yazı yazmasını haklı bulmuyorum" dedi.

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'KİME AŞIK OLACAĞIMI SİZE SORACAK DEĞİLİM'

Beş ay önce ayrılan Florence Pugh ile Zach Braff'ın aşkları ilk gününden bire gerçekten büyük bir sosyal medya ve basın ilgisi altında. İkisi arasındaki 21 yaş fark bu ilgili körükleyen nedenlerin ilk sırasında geliyor. Fakat Pugh, bütün bu eleştirilere 2020 yılında sosya medya hesabı üzerinden yanıt vermişti.

Rol aldığı Küçük Kadınlar dizisiyle 2020 yılında Oscar'a aday gösterilen Florence Pugh, aşkına eleştiri oklarını yöneltenlere verdiği yanıtla çok konuşulmuştu. Pugh, o dönemde sevgilisi olan Braff'ın doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. İşte ondan sonra da ikiliye, bu yaş farkını vurgulayan eleştiriler yönelmeye başladı. Pugh da dayanamadı ve bir video aracılığıyla yanıt verdi.

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Genç oyuncu "Kimi sevip kimi sevmeyeceğimi söylemenize ihtiyacım yok" dedi. Pough, geçtiğimiz birkaç gün boyunca bu videoyu çekip çekmemeyi çok düşündüğünü ve sonunda kararını verdiğini anlattı. Genç oyuncu videosunu hayranlarının sağlık ve güvende olmasını dileyerek bitirdi.

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS, INSTAGRAM