Kate ile Meghan fena kapışmış: Bebek beyinli olmuşsun sen!

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Şimdi o olayı kısaca bir hatırlayalım. 2018 yılında Harry ile Meghan'ın düğünü öncesi hazırlıklar sırasında İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini, Prens William'ın karısı Kate Middleton ve resmen Prens Harry'nin karısı olmaya hazırlanan Meghan Markle arasında bir tartışma yaşandığı haberleri basına yansımıştı.

Söylenenlere göre tartışmanın konusu, gelinin nedimelerinin giysisiydi. Kate Middleton, kızı Charlotte'un da aralarında bulunduğu nedimelerin çorap giymesi taraftarıydı, Meghan Markle ise tam tersine buna karşı çıkıp küçük kızların çorapsız olması gerektiğini savunuyordu. Hatta başka bir iddiaya göre Meghan, Kate'in kızı Charlotte'un nedime kıyafeti için kilolu olduğunu söyleyip arkadaşı Jessica Mulroney'in küçük kızını ideal olarak göstermişti.

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İşte bu tartışma sırasında taraflardan biri gözyaşı döktü. İlk anda basına yansıyan iddialara göre ağlayan taraf Kate, ağlatan taraf da Meghan'dı. Fakat Markle, Oprah Winfrey'e, eşiyle birlikte verdikleri röportaj sırasında tam tersine ağlayan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Hatta Kate'in daha sonra özür dilemek için kendisine çiçek gönderdiğini de ileri sürdü. İşte Prens Harry, anılarını kaleme aldığı Spare adlı kitapta bu olaya da değindi. Hatta Meghan Markle'ın, o sırada henüz bir ay önce en küçük oğlu Louis'yi dünyaya getirmiş olan Kate Middleton hakkında sarf ettiği sözlere de yer verdi.

Harry'nin kitabında yazdığına göre Meghan Markle, o sırada henüz bir ay önce en küçük oğlu Louis'yi dünyaya getirmiş olan eltisi Kate'e "Hormonların yüzünden bebek beyinli olmalısın" dedi. Meghan'ın bu sözleri doğal olarak Kate'in üzülmesine neden oldu. Ama yine Harry'nin ileri sürdüğüne göre Meghan da Kate'in onu azarlamasından dolayı gücenmiş hissetti.

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Kitapta anlatılanlara göre Meghan'ın kendisine "Hormonların yüzünden bebek beyinlisin" demesine Kate tepki gösterdi. Eltisine, hormonları hakkında yorum yapabilecek kadar yakın olmadıklarını ifade etti. Onun bu tepkisi de Meghan'ı gücendirdi.

O sırada olanları gören bir tanık iki elti arasında yaşananlar hakkında şunları söyledi:"Harry kitapta Kate ile Meghan arasında düğün provasının zamanlaması ve nedime kızların kıyafetleri nedeniyle tartıştıklarını anlatıyor. Meghan, Kate'e 'hormonların yüzünden bebek beyinli olmalısın' dedi. Bu da ikisi arasında bir gerilime neden oldu. Çünkü Meghan'a; eltisiyle hormonlarını tartışacak kadar yakın olmadıkları söylendi." Bu tanık yorumunu şu sözlerle toparladı: "Kraliyet ailesinde insanlar birbirleriyle bu şekilde iletişim kurmaz:"

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Bu tanığın yorumuna göre kitapta Meghan'ın bu gerilimden sorumlu olmadığını ifade ediliyor.Ama bu onu daha iyi biri olarak da göstermiyor.

Spare adlı kitabında Harry ağabeyi William ile aralarındaki uçurumun derinliği hakkında da ipuçları veriyor. Okuru şoke etmek için tasarlarmış gibi görünen bir dil kullanılan kitapta Harry'nin William'ı tanımlamak için kullandığı deyim de sarsıcı: "Baş düşmanım".

Bu arada kitapta Harry, hem ağabeyi William'ı hem de eşi Kate'i, gençlik yıllarında yarattığı bir skandal nedeniyle de suçladı. İddia ettiğine göre Harry, bir dönem çok tartışılan ve gerçek bir skandal yaratan Nazi amblemli kıyafeti giymesini kendisine William ile Kate'in önerdi. Harry, kitabında William ile Kate'in, 2005 yılındaki o parti için kolunda gamalı haç bulunan kıyafeti giydiğini gördüklerinde kahkahalara boğuldular.

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Söz konusu o kıyafeti Harry, bir kostümlü baloda giymişti. O anlarda çekilen fotoğrafları da İngiliz The Sun gazetesinin baş sayfasında yayınlanmıştı. Elbette o görüntü nedeniyle bir skandal çıkmış ve Harry de eleştiri bombardımanına tutulmuştu.

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Harry, kitabında o kıyafeti giymeye nasıl karar verdiğini şu satırlarla anlattı: " Willy ve Kate'i aradım ve ne düşündüklerini sordum. Onlar da bana 'Nazi üniforması' dedi." Sonra da eve gittiğini ve kıyafetini onların önünde denediğini anlattı.