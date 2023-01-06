Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Kate ile Meghan fena kapışmış: Bebek beyinli olmuşsun sen!

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Meghan Markle#Prens Harry
Kate ile Meghan fena kapışmış: Bebek beyinli olmuşsun sen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 09:17

Gündemi sallayıp duran İngiliz kraliyet ailesinin yakın geçmişindeki en çok konuşulan olay hangisi sizce? Bugüne kadar olup biten, basına yansıyan yansımayan her şey bir yana bir zamanlar "Muhteşem Dörtlü" olarak anılan William- Kate, Harry-Meghan arasında yaşanan bir olay vardı ki herkes 2018 yılından bu yana bu olayın perde arkasını, yani gerçekte neler olduğunu merak ediyordu. İşte daha tanıtımları aşamasında büyük gürültü koparan Prens Harry'nin biyografisi Spare, bu çok merak edilen olayla ilgili olarak bugüne kadar bilinmeyen bir ayrıntıyı ortaya çıktı. Elbette anlatılan her şey Harry'nin bakış açısıyla ama olay gerçekten ilgi çekici.

Haberin Devamı

Şimdi o olayı kısaca bir hatırlayalım. 2018 yılında Harry ile Meghan'ın düğünü öncesi hazırlıklar sırasında İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini, Prens William'ın karısı Kate Middleton ve resmen Prens Harry'nin karısı olmaya hazırlanan Meghan Markle arasında bir tartışma yaşandığı haberleri basına yansımıştı.

Kate ile Meghan fena kapışmış: Bebek beyinli olmuşsun sen

Söylenenlere göre tartışmanın konusu, gelinin nedimelerinin giysisiydi. Kate Middleton, kızı Charlotte'un da aralarında bulunduğu nedimelerin çorap giymesi taraftarıydı, Meghan Markle ise tam tersine buna karşı çıkıp küçük kızların çorapsız olması gerektiğini savunuyordu. Hatta başka bir iddiaya göre Meghan, Kate'in kızı Charlotte'un nedime kıyafeti için kilolu olduğunu söyleyip arkadaşı Jessica Mulroney'in küçük kızını ideal olarak göstermişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bir cehennemin içinden birlikte geçtik diyordu: Kardeşinin sesinden de görüntüsünden de bıktı 'Bir cehennemin içinden birlikte geçtik' diyordu: Kardeşinin sesinden de görüntüsünden de bıktı! Haberi görüntüle

İşte bu tartışma sırasında taraflardan biri gözyaşı döktü. İlk anda basına yansıyan iddialara göre ağlayan taraf Kate, ağlatan taraf da Meghan'dı. Fakat Markle, Oprah Winfrey'e, eşiyle birlikte verdikleri röportaj sırasında tam tersine ağlayan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Hatta Kate'in daha sonra özür dilemek için kendisine çiçek gönderdiğini de ileri sürdü. İşte Prens Harry, anılarını kaleme aldığı Spare adlı kitapta bu olaya da değindi. Hatta Meghan Markle'ın, o sırada henüz bir ay önce en küçük oğlu Louis'yi dünyaya getirmiş olan Kate Middleton hakkında sarf ettiği sözlere de yer verdi.

Kate ile Meghan fena kapışmış: Bebek beyinli olmuşsun sen

Harry'nin kitabında yazdığına göre Meghan Markle, o sırada henüz bir ay önce en küçük oğlu Louis'yi dünyaya getirmiş olan eltisi Kate'e "Hormonların yüzünden bebek beyinli olmalısın" dedi. Meghan'ın bu sözleri doğal olarak Kate'in üzülmesine neden oldu. Ama yine Harry'nin ileri sürdüğüne göre Meghan da Kate'in onu azarlamasından dolayı gücenmiş hissetti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İki eltinin gözyaşı savaşı bitmedi: Kızına lâf edince dayanamamışİki eltinin 'gözyaşı savaşı' bitmedi: Kızına lâf edince dayanamamışHaberi görüntüle

Kitapta anlatılanlara göre Meghan'ın kendisine "Hormonların yüzünden bebek beyinlisin" demesine Kate tepki gösterdi. Eltisine, hormonları hakkında yorum yapabilecek kadar yakın olmadıklarını ifade etti. Onun bu tepkisi de Meghan'ı gücendirdi.

Kate ile Meghan fena kapışmış: Bebek beyinli olmuşsun sen

O sırada olanları gören bir tanık iki elti arasında yaşananlar hakkında şunları söyledi:"Harry kitapta Kate ile Meghan arasında düğün provasının zamanlaması ve nedime kızların kıyafetleri nedeniyle tartıştıklarını anlatıyor. Meghan, Kate'e 'hormonların yüzünden bebek beyinli olmalısın' dedi. Bu da ikisi arasında bir gerilime neden oldu. Çünkü Meghan'a; eltisiyle hormonlarını tartışacak kadar yakın olmadıkları söylendi." Bu tanık yorumunu şu sözlerle toparladı: "Kraliyet ailesinde insanlar birbirleriyle bu şekilde iletişim kurmaz:"

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kayıp taç onun başında ortaya çıktı: ABDdeki eltiye selâm gönderdiKayıp taç onun başında ortaya çıktı: ABD'deki eltiye selâm gönderdiHaberi görüntüle

Bu tanığın yorumuna göre kitapta Meghan'ın bu gerilimden sorumlu olmadığını ifade ediliyor.Ama bu onu daha iyi biri olarak da göstermiyor.

Kate ile Meghan fena kapışmış: Bebek beyinli olmuşsun sen

Spare adlı kitabında Harry ağabeyi William ile aralarındaki uçurumun derinliği hakkında da ipuçları veriyor. Okuru şoke etmek için tasarlarmış gibi görünen bir dil kullanılan kitapta Harry'nin William'ı tanımlamak için kullandığı deyim de sarsıcı: "Baş düşmanım". 

Gözden Kaçmasın

Kral Charles ile ilgili çarpıcı iddia: Gelini Katee kötü söz söyleyenin unvanı gidecekKral Charles ile ilgili çarpıcı iddia: Gelini Kate'e kötü söz söyleyenin unvanı gidecekHaberi görüntüle

Bu arada kitapta Harry, hem ağabeyi William'ı hem de eşi Kate'i, gençlik yıllarında yarattığı bir skandal nedeniyle de suçladı. İddia ettiğine göre Harry, bir dönem çok tartışılan ve gerçek bir skandal yaratan Nazi amblemli kıyafeti giymesini kendisine William ile Kate'in önerdi. Harry, kitabında William ile Kate'in, 2005 yılındaki o parti için kolunda gamalı haç bulunan kıyafeti giydiğini gördüklerinde kahkahalara boğuldular.

Haberin Devamı

Kate ile Meghan fena kapışmış: Bebek beyinli olmuşsun sen

Söz konusu o kıyafeti Harry, bir kostümlü baloda giymişti. O anlarda çekilen fotoğrafları da İngiliz The Sun gazetesinin baş sayfasında yayınlanmıştı. Elbette o görüntü nedeniyle bir skandal çıkmış ve Harry de eleştiri bombardımanına tutulmuştu.

Gözden Kaçmasın

Bu üç çocuk yüzünden arkalarına bile bakmadan kaçmışlarBu üç çocuk yüzünden arkalarına bile bakmadan kaçmışlarHaberi görüntüle

Harry, kitabında o kıyafeti giymeye nasıl karar verdiğini şu satırlarla anlattı: " Willy ve Kate'i aradım ve ne düşündüklerini sordum. Onlar da bana 'Nazi üniforması' dedi." Sonra da eve gittiğini ve kıyafetini onların önünde denediğini anlattı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kate Middleton#Meghan Markle#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele