Karımın aşk sahnelerini internette arayıp izledim: Büyük hataydı! Görüntüleri beynimden silemedim

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SIRA ÖZEL HAYATINA GELDİ

Bu son iki yıllık süreçte de o kadar çok ayrıntı anlatıldı ki. Zaten ayrılık kararından önce William ile Harry arasında giderek derinleşen uçurum,ırkçılık dahil bir sürü suçlamayla bugünlere kadar geldi. Belki de bu aileyi izleyen milyonlarca kişi artık söylenecek yeni bir şey kalmadığını düşünürken bunun böyle olmadığı da ortaya çıktı. Çünkü Harry'nin, iddialara göre hayalet yazar J.R. Moehringer tarafından kaleme alınan kitabında daha neler, neler var. Üstelik sadece ağabeyi William ve ailenin diğer üyeleri arasındaki gerilim değil, Harry'nin özel hayatıyla ilgili bugüne kadar anlatılmayan ayrıntılar da yer alıyor. İsterseniz, biraz da bunlara bakalım.

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KARIMIN SEVİŞME SAHNELERİNİ İZLEDİM: BEYNİMDEN SİLMEK İÇİN ELEKTRO ŞOK GEREKTİ

Prens Harry'nin kitabında, karısı Meghan'la ilişkilerinin ilk dönemine dairi çarpıcı bölümler de yer alıyor. Bunlardan biri Markle'ın adını duyurduğu Suits dizisiyle ilgili. Prens, anlattığına göre yeni yeni görüşmeye başladıkları dönemde Markel'ın söz konusu dizideki sevişme sahnelerini izledi. Bunu da bir "hata" olarak nitelendirdi.

Hatta kitabının satırlarında itiraf ettiğine göre Harry, o sırada çiçeği burunda kız arkadaşı olan Meghan Markle'ın Suits dizisindeki söz konusu sahnelerini internetteki arama motorunda aratarak bulup izlemiş. Bunu yaparken aklından ne geçiyordu bilinmez ama sonrasında anlattığına göre gerçekten büyük bir pişmanlığa kapıldı. Bunu şaka yollu ifade ettiği satırları ise şöyle: "O görüntüleri beynimden silmek için bir elektrik şoku terapisi gerekti."

2019 yılına kadar dokuz sezon boyunca yayınlanan dizi, New York'taki bir hukuk firması çalışanlarının öyküsü üzerine kuruluydu. Dizide Rachel Zane karakterini canlandıran Meghan Markle, senaryo gereği bu tür yakınlaşma sahnelerinde kamera karşısına geçiyordu. İşte Harry de özellikle internette aratıp o sahneleri bulup seyretti ve sonra da pişman oldu. Anılarının bu konuyla ilgili bölümünde şu satırlara yer verdi: " Meghan'ın ile rol arkadaşının ofis ya da konferans odalarında birbirlerine yakınlaştıklarını gördüm. Bunları görmeme gerek yoktu."

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AŞK HOCASI YAŞÇA BÜYÜK KADINLA TARLADA BULUŞTU

Prens Harry'nin özel hayatıyla ilgili olarak anlattıkları sadece bununla sınırlı sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. İddialara göre İspanya'da "yanlışlıkla" piyasaya çıkan, tüm dünyada da 10 Ocak'ta satışa sunulacak olan Spare'de ilk aşk deneyimini de anlattı. Harry, 17 yaşındayken hayatında ilk kez kendisinden yaşça büyük bir kadınla özel bir deneyim yaşadığını satırlara döktü. O sırada henüz Windsor'daki Eton Koleji'nde öğrenci olduğunu da ekledi.

Harry, söz konusu kadını adını vermedi. Ama kendisinden yaşça büyük ve deneyimli olan bu kadınla, 2001 yılındaki bu buluşmasının, çok kalabalık bir barın arka tarafındaki tarlada gerçekleştiğini belirtti.

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Sppare'de yazılanlara göre bu olaydan kısa bir süre sonra kraliyet ailesinin korumalarından biri olan Marco, Eton Koleji'nde Harry'yi ziyaret etti. Harry, başlarda Marco'nun o kadınla buluşmasından haberdar olduğunu ve bu yüzden kendisiyle konuşmak istediğini düşündü. Fakat sonradan Harry, Marco'nun "aşağılayıcı bir deneyim" olarak nitelendirdiği o tek gecelik ilişkiden haberdar olmadığını, onu başta bir amaçla ziyaret ettiğini anladı.

'BU OLAYIN BİR TARLADA GERÇEKLEŞMESİ BİR HATAYDI'

Koruma Marco, gerçekten de kraliyet ailesi tarafından gönderilmişti. Birlikte öğle yemeği yedikleri sırada Marco, Harry'nin yüzüne ciddi bir şekilde baktı ve "Gerçeği öğrenmek için buraya gönderildim" dedi. Harry bu sözlerin ardından neler hissettiğini ve düşündüğünü kitabında şöyle anlattı: "Marco'nun benim o tek gecelik ilk ilişkimi kast ettiğini sandım. Yaptığım birçok hatadan biri bu olayın, kalabalık bir barın hemen arkasındaki çayırda olmasına izin vermekti. Birilerinin bizi gördüğünden hiç şüphem yoktu."

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Fakat Marco'nun Harry'yi ziyarete gönderilmesinin amacı başkaydı. O sırada veliaht prens olan Charles'ın basın ofisi, bir gazetenin Harrry'nin uyuşturucu kullandığına dair kanıtlar ele geçirdiği haberini almıştı. Koruma da bu konuda konuşmak için gönderilmişti. Fakat Harry, bu iddianın yalan olduğunu savundu.

'O YAŞLI KADIN BEN DEĞİLİM'

Bu arada Harry'nin ilk kaçamağını yaşadığı yaşça büyük kadın ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı: İleri sürülenlere göre o kadın ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley idi. Bundan birkaç hafta önce basına da yansıyan iddialara göre Harry, karşı cinsle ilişkiler konusunda deneyimsizken, kırsal bir bölgede, güzel ve kendisinden çok büyük bir kadınla buluştu. İşte Liz Hurley'nin adı da bu noktada devreye girdi. Harry'den yaşça büyük güzel kadın" Elizabeth Hurley idi. Fakat Hurley bütün bu iddialara yanıt verdi ve 'o kadın ben değilim' dedi.

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Steve Bing ile ilişkisinden Damian adında 20 yaşında bir oğlu olan Hurley, The Times'ın bu konudaki sorusunu yanıtladı. Güzel oyuncu bu iddialara kahkahalarla güldüğünü belirtip "Ben değilim. Ben suçlu değilim. Kesinlikle ben değilim" diyerek net bir yanıt verdi.

YAŞADIKLARI KISA İLİŞKİYİ ANLATTI: MUHTEMELEN O SÖYLEMEZ, BENDEN DUYUN'

Bütün bunlar olup biterken daha kitap yayınlanmadan önce "Harry kesin benden söz etmemiştir. Bari ben anlatayım" diyerek Prens ile yaşadığı kısa ilişkiyi ayrıntılarıyla anlatan bir kişi de geçtiğimiz haftalarda gündemi meşgul etti. Bu kişi The Real Housewives of DC adlı reality şov'la tanınan Catherine Ommanney. Şu anda 51 yaşında olan Ommaney, Prens Harry ile bir gece kulübünde tanıştıklarını sonra birlikte bir eve gittiklerini söyleyip daha pek çok ayrıntı verdi. Bunu yapma nedenini de şöyle anlattı: 'Çünkü, Harry'nin Spare adlı kitabında bu kısa ilişkinin yer alacağını sanmıyorum."

ÜÇ YIL SONRA CHELSY DAVY İLE ÇIKMAYA BAŞLADI

Harry, kendisinden büyük kadınla yaşadığı o tek gecelik ilişkinin üzerinden üç yıl geçtikten sonra uzun süre sevgilisi olan Chelsea Davy ile çıkmaya başladı. Londra'daki öğrencilikleri sırasında 2004 yılından tanışan ikili, altı yıl flört etti. Zengin bir aileden gelen Zimbabwe doğumlu Davy'nin günün birinde İngiliz kraliyet ailesine gelin olacağına herkes o kadar inanmıştı ki ayrılıklarının da yine barışmayla sonuçlanacağı düşünüldü. Ama öyle olmadı. Harry ile Chelsy, gerçekten ayrıldılar. Fakat öte yandan Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe de konuk olarak katılan Chelsy Davy'nin ağlamaklı görüntüsü dünya basınının manşetlerine de çıkmıştı.

Prens Harry ile Chelsy Davy'nin evleneceğine de bir dönem kesin gözüyle bakılıyordu. O dönemde kraliyet yorumcularına göre Harry ile Davy, ideal bir çiftti. Hem de her anlamda... Chelsy Davy, Zimbabwe'de doğdu. Babası milyarder bir işadamı annesi ise 1973 yılının Rodezya güzeli. Kendisinden büyük bir erkek kardeşi olan Chelsy Davy, öğrenimini İngiltere'de tamamladı. Ünlü Cheltenham kız okulundan mezun oldu.

HARRY İLE MEGHAN'IN DÜĞÜNÜNE KATILDI

Prens Harry ile Chelsy Davy, 2004 yılında tanıştı. 2011 yılında yolarını kesin olarak ayırana kadar da inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Bir iddiaya göre de Harry Meghan Markle ile evleninceye kadar da dostlukları sürdü. Hatta Harry düğününden önce Davy ile telefonda duygu dolu bir konuşma yaptı. İkisinin de bu konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı da ileri sürülenler arasında. Dostlukları belli ki güçlüydü çünkü Chelsy Davy, Harry'nin düğününe de katıldı. Hatta gergin ve biraz da üzüntülü yüz ifadesi nedeniyle neler kaçırdığına üzüldüğü bile ileri sürüldü. Prens Harry'nin Chelsy Davy'den sonraki sevgilisi ise Cressida Bonas oldu. Davy, zengin bir iş insanının kızıydı, Bonas da aristokrat bir ailenin kızı. Fakat Harry, sonunda 'hayatının aşkını' yani Meghan Markle'ı uzaklarda, ABD'de buldu.

Prens Harry'nin, Meghan Markle ile düğünü öncesinde Chelsy Davy ile telefonda bir veda konuşması yaptığı da basına yansımıştı. O dönemdeki haberlere göre Prens Harry, Meghan Markle ile evlenmeden birkaç gün önce yedi yıl birlikte olduğu eski sevgilisi, ilk büyük aşkı Chelsy Davy'yi arayarak veda konuşması yaptı. İngiliz basınına yansıyan haberlerde Prens ile yedi yıl boyunca bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı ilk büyük aşkı, eski sevgilisi Davy'nin telefonda vedasının da duygu dolu olduğu ileri sürüldü.

YÜZ İFADESİ ÇOK DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daily Express gazetesine konuşan bir kaynak "Bu onların son konuşmasıydı. Chelsy çok duygusaldı, gözyaşları içindeydi ve neredeyse düğüne gitmekten de vazgeçecekti" dedi. Chelsy Davy, Prens Harry ile Meghan Markle'ın nikah törenine katıldı. Genç kadının, nikah sırasında duygusal açıdan zor anlar yaşadığı kameralara da yansımıştı. Chelsy Davy, törenin ardından düzenlenen öğle yemeğine de katıldı. Ancak, Vanity Fair dergisinin haberine göre Davy, akşamki eğlenceye gitmedi.

HARRY'NİN OKUL ARKADAŞIYLA BİRLİKTE, BİR BEBEĞİ OLDU: Bu arada Chelsy Davy, bu yılın mart ayında yine gündemin ilk sırasındaydı. Bunun nedeni de bir bebek sahibi olmasıydı. Davy'nin bebeğinin babasının kim olduğu uzun süre merak konusu oldu. Sonunda gerçek ortaya çıktı ve merak de giderildi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Leo adı verilen bebeğin babası, Prens Harry'nin de mezun olduğu Eton Collage'i bitiren Sam Cutmore Scott. 37 yaşındaki Cutmore- Scott, ünlü ve soylu ailelerin çocuklarının devam ettiği Eton Collage'da Harry'nin bir sınıf üstünde öğrenim görüyordu. Daha sonra da Oxford Üniversitesi'nden mezun oldu. Her ne kadar çok yakın olmasalar da Chelsy Davy'nin eski sevgilisi Prens Harry ile bebeğinin babası Sam Cutmore- Scott, okul arkadaşıydı. Bu arada Cutmore- Scott'ın başarılı bir otel işletmecisi olduğunu da ekleyelim.





O BAŞKA BİR HARRY İLE EVLENDİ

Prens Harry, evlenmeden önce çok konuşulan aşklarından birini de Cressida Bonas ile yaşamıştı. Hatta Harry'nin onunla da evleneceği çok konuşulmuştu. Fakat Bonas ile Harry yollarını ayırdılar. Cressida Bonas, 2020 yılında Harry Wentworth-Stanley ile evlendi.

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Chelsy Davy ile Harry Wentworth-Stanley, Covid 19 karantinasının ilk dönemlerinde evlendiler. O dönemde genç kadın o büyük gününde giydiği kıyafetle gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Bonas, James Arthur'ın Naked adlı şarkısının klibi için kamera karşısına geçtiğinde üzerinde olan beyaz elbiseyle sevgilisine "evet" dedi. Bunu da o dönemde şu sözlerle anlattı Cressida Bonas: " " Eve gittim ve dolabımın arka tarafında o tozlu elbiseyi buldum. Ütüledikten sonra yeni gibi görünüyordu."

TÖRENE 30 KİŞİ KATILDI

Bonas ile Harry Wentworth-Stanley, sadece 30 kişinin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi. Kilisede yapılacak nikaha 40 dakika geç giden Cressida Bonas'ın düğününde yüksek sesle konuşmak da yasaktı, nefesli çalgılar da.Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında evlenen Bonas, tecrübelerini The Spectator için kaleme aldığı "Gelinin Not Defteri" başlıklı bir yazıda anlattı. Bu arada Bonas ile eşinin Leo adını verdikleri bir erkek bebekleri olduğunu hatırlatalım.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON