Haber duyuldu, yer yerinden oynadı! Prens Harry’nin kitabının ilk bombası patladı: Ağabeyim William beni dövdü!

Haberin Devamı

YILLARDIR ONLARI KONUŞMAKTAN HERKES BIKMIŞTI AMA...

En özel anları, nasıl tanıştıkları, aşklarını nasıl yaşadıkları, sadece çok az konuğun katıldığı düğün partilerinin detayları, çocukları ve elbette İngiltere’den kaçmalarına neden olacak saray draması… Hayatlarıyla ilgili tüm detayları bir dijital platforma verip haklarında bir belgesel çektiren Sussex Dükü Harry ve eşi Düşes Maeghan Markle. 2018’de evlendiklerinden beri ikisi de hep manşetlerde. Herkes onları merak ediyor ve haklarında sürekli konuşuyor. Amerika’ya gitmelerinden beriyse tek konu onlara sarayda yaşatılan zorluklar, prens kardeşler William ve Harry arasındaki kavga, eltiler Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki çekememezlik ve sürtüşme. Peki şimdi ne olacak? KİTAP DAHA PİYASAYA ÇIKMADAN YER YERİNDEN OYNADI

Haberin Devamı

İşte biz tam bu soruları sormaya devam ederken 10 Ocak’ta piyasaya sürülmesi beklenen Prens Harry’nin kaleme aldığı Spare kitabıyla birlikte bir bomba daha patladı. Kendi hayatını anlattığı otobiyografik kitabı herkes tarafından ama en çok da Buckingham Sarayı sakinleri tarafından merakla bekleniyordu. Kitaptan bazı bölümleri daha piyasaya çıkmadan yayınlayan The Guardian gazetesindeki haberi okuyanlar adeta küçük dillerini yuttu desek abartmış olmayız sanırım. Yedek anlamına gelen Spare kelimesini kitabına ad seçen ve kendi geride bırakılmışlığının, kıyıda köşede kalmışlığının altını böyle çizmek isteyen Harry, kitaba eklediği detaylar yüzünden ailesiyle bir daha belki de hiçbir araya gelememe tehlikesiyle karşı karşıya.

KRALİYET AİLESİ SESSİZ KALACAĞIZ DEMİŞTİ... BAKALIM SÖZLERİNİ TUTABİLECEKLER Mİ?

Harry & Meghan belgeseli yayınlanınca ve İngiliz Kraliyetinin en hassas noktası yara alınca büyük fırtınaların kopması bekleniyordu. Öyle de oldu: Kral III. Charles’ın taht varisi oğlu William ve gelini Kate konusundaki hassasiyeti biliniyor. Kral olduğundan beri bu ikili yanından ayırmayan ve hem desteğini gösteren hem de onları yeni edindikleri Kraliyet görevlerinin başında görmek isteyen Charles’ın, belgeselde özellikle de en sevdiği gelini Kate Middleton’la ilgili bir olumsuzluk gördüğü anda devreye girip Harry ve Meghan’ın tüm unvanlarını elinden almaya kalkışmayı düşündüğü saraydan sızan bilgiler arasındaydı. Herkesin fısıltıyla konuştuğu bir diğer gerçek de Charles’ın ve Camilla’nın yaşananlardan çok ‘yorgun ve bıkkın’ olduğu, Prens William’ın da küplere bindiği. Ancak son duyumlar Prens William ve Kral Charles'ın, belgesel dizilerinin ardından Prens Harry ve Meghan ile 'kısasa kısas' savaşına girmeyeceği yönünde.

HARRY & MEGHAN BELGESELİNİ BİLE UNUTTURACAK SKANDAL ORTAYA ÇIKTI!

Haberin Devamı

Saray kaynakları tarafından 'sirk' olarak adlandırılan yapımın ardından Kral II. Charles ve Prens William'ın 'işlerine her zamanki gibi' devam edeceği söyleniyor. Hem Kral'ın hem de varisinin 'onurlu bir sessizlik' sürdürmeye devam edeceğini iddia eden saray kaynakları, Galler Prensi William’ın zaten arasının bozuk olduğu kardeşi Harry’yle bir daha asla barışmayacağı fikri de oldukça baskın. William’ın henüz gündeme bomba gibi düşen belgeseli izlemediği biliniyor. Ancak bir noktada tamamını izlemesi de elbette bekleniyor. Ama şimdi yaşananlar bu belgeselin yarattığı skandalı da unutturacak kadar büyük ses getirecek belli ki.

Haberin Devamı

Windsorlar korkuyla onun kitabını beklerken Prens Harry'nin eserinden paylaştığı bölümler öfke tsunamisini öyle bir büyüttü ki tüm İngiliz kraliyeti bu dalganın altında kalacak.Kitaptan bu bölümler The Guardian gazetesinde yayınlandı ve yer yerinden oynadı.

TAM DA BİRKAÇ GÜN ÖNCE "BABAMI VE AĞABEYİMİ GERİ İSTİYORUM" DEMİŞKEN

Aslında Harry, daha sadece birkaç gün önce İngiliz ITV kanalına verdiği bir demeçte babası Kral Charles’ı ve ağabeyi William'ı ‘geri istediğini’ söylemiş, bir nevi onlara zeytin dalı uzatmıştı. Ancak kitapta yazdıkları ortaya çıkınca kendi istese bile ailesinin onu geri isteyeceği şüpheli hale geldi. Prens Harry’nin iddiasına göre William ve Kate 2019’da, Kensington Sarayı arazisinde bulunan ve 'Nott Cott' olarak bilinen Nottingham Kır Evi'nde yaşarken korkunç bir olay yaşandı.

Haberin Devamı

2019'da Londra'daki bu evde yaşanan bir çatışmayı anlatan Harry, ağabeyi Prens William 'ın Meghan Markle’ı 'zor', 'kaba' ve 'yıpratıcı' olarak nitelendirdiğini söyledi. Harry ise William’a bunun Amerikalı karısı hakkında basının yazdığı yalan yanlış şeyleri bir papağan gibi tekrarlamak olduğunu anlattı.

WILLIAM, MEGHAN'A LAF SÖYLEYİNCE OLANLAR OLMUŞ

Ancak bu yorum bardağı taşıran son damla olacaktı. Harry kitabında “Çatışma tırmandı” diye yazıyor ve devam ediyor “William beni yakamdan yakaladı, kolyemi kopardı ve ... beni yere düşürdü” Bu şoke edici detaylar Spare kitabının en şoke edici kısmı mı yoksa kitap daha büyük ve korkunç sırları mı saklıyor şimdiden bilmiyoruz ama bu kadarı bile tüm dünyayı şaşkına çevirmeye yetti.

Haberin Devamı

Her zaman ölçülü, duygularını saklayarak yaşayan ve birer medeniyet timsali olarak görülen kraliyet üyelerinin kardeş kardeşe yaşadığı bu fiziksel kavga çok şaşkınlık verici. Harry'nin sırtında gözle görülür bir yaralanmaya neden olduğunu söylediği bu olağanüstü sahne, önümüzdeki hafta dünya çapında yayınlanacak olan ve muhtemelen İngiliz kraliyet ailesi içinde ciddi bir öfkeye yol açacak olan Spare'deki pek çok böyle sahneden biri. The Guardian, kitabın lansman öncesi, sıkı güvenliğe rağmen bir kopyasını ele geçirmeyi başardı ve bu şiddetli kavgayı basarak gündemi değiştirdi.

KİTABIN ADI ASLINDA HARRY'NİN HAYATININ ÖZETİ

Kitabın adı, kraliyet ve aristokrat çevrelerdeki eski bir deyişten geliyor: İlk oğul unvanların, gücün ve servetin varisi ve bu nedenle, ilk çocuğa bir şey olursa ikinci oğul yedek olacak. Bu da Harry’nin ömrü boyunca büyük çocuk ve taht varisi olan ağabeyinin gölgesinde nasıl kaldığını, kendini nasıl itilmiş ve ikinci planda hissettiğinin bir sembolü aslında. Harry, William'ın yaşadıkları tartışmada mantıklı olmadığını kendini kaybettiğini söylüyor. Ve bunun üzerine iki kardeş birbirlerine bağırmaya başlıyor.

Harry daha sonra kardeşini bir varis gibi davranmakla suçlamış. Küçük erkek kardeşinin neden yedek olmaktan memnun olmadığını anlayamıyor, Harry’nin hislerini görmezden geliyordu. William aslında kardeşine yardım etmeye çalıştığını iddia etmeden önce iki adam karşılıklı birbirlerine hakaretler etti. Harry ağabeyine “Ciddi misin? Bana yardım mı ediyorsun? Üzgünüm, sen buna yardım mı diyorsun?” deyip ona doğru adım atarken küfreden kardeşini kızdırdığını söylüyor. William şimdi korkmuş gibiydi diye yazıyor Harry, mutfağa gitmişti, öfkeli kardeşi de onu takip etti.

WILLIAM HARRY'NİN YAKASINA YAPIŞIP ONU YERE FIRLATMIŞ

Harry, kardeşine bir bardak su verdiğini ve şöyle dediğini yazıyor “Willy, sen bu haldeyken seninle konuşamam.” İşte her şey de bu andan sonra oluyor. William elinden su bardağını bırakıp kardeşine küfürler ederek üzerine yürüyor ve sonra da onu boynundan yakaladığı gibi yere fırlatıyor. Kitapta yazdığına göre Harry, yere, köpeğin mama kabının üzerine düşmüş. Kırılan kap sırtının bir sürü yerini kesip yaralanmasına neden olmuş. “Bir an yerde kendime gelmeye çalıştım, sonra da ona gitmesini söyledim.” diyen Harry, hırısını alamayan William’ın ona kendisine saldırmasını söylediğini yazıyor. Tıpkı çocukluk günlerinde olduğu gibi kardeşinin de kavgaya katılmasını, ona vurmasını, belki de yumruk atmasını bekliyor.

Bu çağrıya cevap vermeyen Harry, William’ın odadan çıktığını sonra pişman olmuş şekilde geri geldiğini anlatıyor. William, geri geldiğinde Harry’den bu yaşananları Meghan’a söylememesini istemiş. William da karısından önce terapistine giderek olanları anlatmış. “Ama” diyor Harry kitabında, “Meghan sırtımdaki yaraları görünce anladı ve ona anlattım.” Meghan Markle ise yaşananlara şaşırmamış; belki de olayların böyle bir noktaya varacağını tahmin ettiği için… “Sadece çok üzgündü diyor” Harry kitabında.

HER ŞEY 'YEDEK' KALMAKLA BAŞLADI

Harry'nin 'yedek' olmaktan duyduğu kızgınlık, kitabının birleştirici teması; çocukluğu, okulu, kraliyet kariyeri ve İngiliz ordusundaki görevi, ebeveynleri ve erkek kardeşi ile ilişkisi ve flört döneminden başlayarak Meghan ile hayatı, düğünleri ve evlilik hayatları. Son olarak da kendi ebeveynlik deneyimlerine kadar uzanıyor Spare adındaki bu kitap.

Prens Harry kitabında, şimdi Kral olan babası Charles’ın, o doğduğu gün dediklerini yazıyor. Harry’nin daha küçücükken kaybettiği ve kaybını asla atlatamadığı annesi Prenses Diana’ya babası Charles’ın, Harry doğduğunda “Harika! Şimdi bana bir varis ve bir yedek verdin. Artık işim bitti.” dediği biliniyor. İşte bu ‘yedek’ olarak dünyaya gelen çocuk şimdi dünyaya aslında yedeklikten hiç hoşlanmadığını, bir birey gibi görülmemenin onda yarattığı tahribatı haykırıyor.

Harry ve Meghan 2018'de Windsor Kalesi'nde evlendiler. Sussex Dükü ve Düşesi olarak, yeni bir kraliyet ailesi oluşturdular. Ancak hızla aileden ayrıldılar ve sonunda önce Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındılar. Kraliyet ailesinden sert bir şekilde ayrılmaları, basında sonsuz kez yer aldı. 2021'de Oprah Winfrey ile Atlantik'in her iki yakasında ve dünya çapında büyük tartışmalara neden olan bir röportaj yaptılar. Bu röportajda anlattıkları hâlâ konuşuluyor.

KİTAP BÜTÜN SIRLARI ORTAYA DÖKECEK

Meghan'ın yaşadığı bir düşük ve intihar düşünceleri ve kraliyet çevrelerindeki ırkçılık da dahil olmak üzere, o röportajdan ve yakın zamanda yayınlanan hayatlarıyla ilgili belgeselden alınan konular, Harry'nin kitabında kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Bu kitap şimdiden çok konuşuldu ve Harry geçen hafta iki ayrı röportaj verdi.

Yayınlanması merakla beklenen ITV röportajından alınan bir klipte Harry şunları söylüyordu:

“Babamı geri almak istiyorum, erkek kardeşimi geri almak istiyorum.”

Kitabında anlatılan ayrıntılar göz önüne alındığında, bu ihtimal artık olası görünmeyebilir. Gerçekten de, Harry'nin üst düzey kraliyet mensupları arasındaki özel konuşmalarla ilgili en uygunsuz ifşaatlarından biri, kitabının daha en başında anlatılıyor.

CHARLES: SON YILLARIMI BİR SEFALETE ÇEVİRMEYİN

Harry, Nisan 2021'de kraliçenin kocası ve de dedesi olan Prens Phillip'in Windsor Şatosu'ndaki cenazesinin ardından Charles ve William ile ıstıraplı bir karşılaşmasını da kitapta anlatıyor.

Harry kitabında Charles’ın, savaşan oğulları arasında 'onların kızarmış yüzlerine bakarak' durduğunu söylüyor. “Lütfen çocuklar” diyerek Harry babasının sözlerini alıntılamaya başlıyor