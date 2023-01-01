2022’nin en ‘bıkılan’ ünlüleri olmuşlardı: Harry’nin kitabından sonra bir de Meghan kitabı geliyormuş!

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2018'DEN BERİ HERKES SÜREKLİ ONLARI KONUŞUYOR

Evlilikleri büyük olay oldu, tüm dünya 2018’in mayıs ayında gerçekleşen büyük töreni izledi. Uzun zamandır kraliyet ailesine giren en sıra dışı insan olan Meghan Markle, Prens Harry’den yaşça üyük olması, evlenip boşanmış bir kadın oluşu ve ailesinin siyahi kökenleri yüzünden bir türlü köklü ailede kendine istediği yeri bulamadı. Üstelik büyük kısmı bu konularda tutucu olan İngiliz halkı da ondan pek hazzetmemiş, tabolid gazeteleri de bunu bir fırsat olarak görerek hakkında sayısız karalama haberi yapmıştı. Prens eşine bir erkek varis doğuran Meghan Markle, bir kez daha hamile kalmış ancak kendini güvende hissetmediği İngiltere’den ayrılmayı da kafasına koymuştu. AMERİKA'YA GİTTİLER AMA DERTLERİ BİTMEDİ

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2021 ve 2022 yılları onların Amerika’ya taşınma, yerleşme ve oradaki yaşamları hakkındaki haberlerle dolu geçti. Kraliçe II. Elizabeth’in eylül ayında hayatını kaybetmesiyle birlikte İngiltere’ye, cenazeye gelen Harry ve Meghan çifti yine çok konuşuldu. Amerika’ya taşınma süreçlerinde arasının bozulduğu ağabeyi ve tahtın bir sonraki varisi olan Prens William’la küçük kardeşi Harry bir araya gelince tüm gözler bu iki isme çevrildi. Üstelik iki kardeşim eşlerinin, Kate ve Meghan’ın da birbirlerinden hiç hazzetmedikleri ve hatta kardeşlerini arasını açan sebeplerden birinin de bu olduğu hep konuşuluyordu.

BELGESEL ÇOK KONUŞULDU, AİLEDE İPLER İYİCE GERİLDİ

Tüm bunlar yetmezmiş gibi Harry ve Meghan, zorlu (!) hayatlarının hakkını dünyanın en büyük dijital platformuna sattılar ve kendi isimlerini taşıyan 6 bölümlük bir mini belgesel dizisi çektirdiler. Bu yapımda anlatılanlar ve ikilinin sarf ettiiği sözler zaten ipleri kopardıkları aileleriyle olan tüm bağlarını geri dönüşsüz şekilde bir kez daha bozdu. Kral III. Charles’ın her şeye rağmen küçük oğluna kıyamadığı, unvanlarını elinden almayı düşünmediği söyleniyor. Üstelik Charles, oğlu Harry ve gelini Meghan’ı herkesin karşı çıkmasına rağmen mayıs ayındaki taç giyme törenine de çağıracak. Çiftin bu davete icabet edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. HARRY'NİN KİTABI KISA SÜRE SONRA PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

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Fakat belgesel yüzünden kral babasının gazabına uğramayacak olan Harry, ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen kitabıyla muhtemelen her şeyi bir kez daha yıkıp geçecek ve bu kez durumun tamiri olamayacak. Belgesel yüzünden köpüren ve kardeşine öfkeli olan Prens William’ın kitaptan sonra alacağı tavır şimdiden merakla bekleniyor. Zira belgeselde İngiltere’deki yaşantılarını anlatan Harry ve Meghan en çok ağabey William hakkında kırıcı konuşmuş ve en büyük suçlamaları ona yöneltmişti. Prens Harry’nin merakla beklenen kitabı ‘Spare’de de babası Charles hakkında daha yumuşak şeyler yazdığı ancak ağabeyi William’ı yerden yere vurduğu sanılıyor. Bu kitap iki kardeşin bir daha hiçbir araya gelmeme sebebi olabilir.

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BİR KİTAP YETMEDİ, MEGHAN DA ANILARINI YAZMIŞ!

Peki kraliyet ailesini bekleyen tek felaket bu kitap mı? Tabii ki değil. İngiliz basınına yansıyan son bomba habere göre Meghan Markle da hayatını anlatan bir kitaba imza atmış. Kitabın Meghan Markel, Prens Harry ve kraliyet ailesiyle ilgili ‘her şeyi’ anlattığı söyleniyor ve Harry’ni,n kitabından sonra piyasaya verileceğine inanılıyor. The Times'a konuşan bir kraliyet kaynağına göre kitap, genel itibarıyla kraliyet ailesinin beklediğinden de daha kötü şeylere gebe. İsmi açıklanmayan kaynak durumla ilgili “Her şey açığa çıktı. Charles kitapta beklediğinden daha iyi durumda ama özellikle William için durum zor ve hatta bu, eşi Kate’e bile yansıyor. Bu küçük ayrıntılar ve kardeşler arasındaki kavganın bir açıklaması kitapta var. Harry ve William'ın bundan sonra nasıl barışabileceklerine dair bir yol göremiyorum.” diyor. 4 KİTAPLIK ANLAŞMA İMZALAMIŞLAR

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Harry ve Meghan çiftinin 2021'de yayıncı Penguin Random House ile dört kitaplık bir anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. Prens Harry'nin Spare için 20 milyon dolar avans aldığı söyleniyor. Meghan, çocuk kitabı The Bench'i aynı yayıncıyla çıkardı ve çiftin bir de 'sağlık' kitabı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şimdi ise gizemli dördüncü kitabın Meghan'ın otobiyografisi olacağına inanılıyor. Bu haber Sussex Düşesi hakkında fikir sahibi olanlar için şaşırtıcı değil. Ancak uzmanlar Sussex'lerin dünyayı kendilerine aşırı maruz bıraktıklarını, bunun da uzun vadede onlara çok zarar vereceği görüşünde. “Oprah Winfrey röportajı, ardından belgesel projesi ve şimdi de Harry'nin kitabını aldık.” Diyen bir üst düzey Hollywood yöneticisi “Dünyanın şu anda Meghan'ın hikayesini duymaya gerçekten ihtiyacı olup olmadığını sormalısınız. Ona tavsiyede bulunsaydım, çok hızlı bir şekilde kitap yayınlamaması konusunda uyarıda bulunurdum çünkü insanların 'Sussex yorgunluğu' yaşamaya başlaması gibi çok gerçek bir tehlike var.” diyerek durumu açıklıyor. DÜNYA ONLARA "2022'DE SİZDEN BIKTIK" DEDİ

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Bu sözlerin doğruluğu ise Meghan Markle ve Prens Harry’nin ‘2022’nin en bıkılan ünlüleri’ listesinde ilk sırada yer almalarıyla kanıtlanıyor sanki. İnsanların bıktığı ünlüler anketinde birinci sırada Harry ve Meghan, ikinci sırada ünlü talk şovcu Oprah Winfrey, üçüncü sırada ise Amber Heard yer alıyor. Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet ailesini eleştiren gösterişli, multimilyon dolarlık özel belgesellerinin yayınlanmasından sadece haftalar sonra, 2022'nin en sinir bozucu ünlüleri olarak damgalanmış oldular. Böylece acı çeken kraliyet üyeleri olarak kazandıkları tüm krediyi ve sempatiyi de böylece harcamış oldular. Bakalım merakla beklenen kitapları Prens Harry ve Düşes Meghan Markle’a istedikleri tarzda bir popülerlik kazandıracak mı?