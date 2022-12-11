Meghan ve Harry için karar verildi: Prens William ve Kral Charles sessiz kalacak… Halk ise kızgın: Unvanlarını geri alın!

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En özel anları, nasıl tanıştıkları, aşklarını nasıl yaşadıkları, sadece çok az konuğun katıldığı düğün partilerinin detayları, çocukları ve elbette İngiltere’den kaçmalarına neden olacak saray draması… hayatlarıyla ilgili tüm detayları bir dijital platforma verip haklarında bir belgesel çektiren Sussex Dükü Harry ve eşi Düşes Maeghan Markle. 2018’de evlendiklerinden beri ikisi de hep manşetlerde. Herkes onları merak ediyor ve haklarında sürekli konuşuyor. Amerika’ya gitmelerinden beriyse tek konu onlara sarayda yaşatılan zorluklar, prens kardeşler William ve Harry arasındaki kavga, eltiler Kate Middleton ve Meghan Markle arasındaki çekememezlik ve sürtüşme. Peki şimdi ne olacak? TARTIŞMALI BELGESELİN İLK KISMI YAYINLANDI: PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

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100 milyon sterlinlik Harry & Meghan belgesel serisi, bu hafta ilk kısmı yayınlanınca büyük bir fırtına kopardı. Herkes bir yandan belgeselde neler izleyeceklerini merak etti bir yandan da İngiltere Kraliyeti bu yaşananlara ne tepki verecek diye bekledi. Üstelik ünlü soylu çiftimiz hafta başında Robert F. Kennedy İnsan Hakları örgütü tarafından verilen ırkçılıkla mücadele ödülünü aldı ve böylece kraliyet sarayında yaşandığı iddia edilen sistematik ırkçılığı da böylece kabul etmiş oldular. Bu da aslında Harry’nin babası Kral Charles ve tahtın varisi ağabeyi Prens William için oldukça sıkıntılı bir durum. Saray konudan rahatsız olsa da ödülün ve ödül etrafında oluşan dedikoduların çok sözü edilmedi. Belgesel için ne tepki verileceği ise şimdinin en merak uyandıran konusu haline geldi.

PRENS WİLLİAM VE KRAL CHARLES KISASA KISAS SAVAŞ VERMEYECEK

Belgeselin ilk kısmı yayınlanınca ve İngiliz Kraliyetinin en hassas noktası yara alınca büyük fırtınaların kopması bekleniyordu. Öyle de oldu: Kraliyete yakın kaynaklar Kral III. Charles’ın taht varisi oğlu William ve gelini Kate konusundaki hassasiyeti biliniyor. Kral olduğundan beri bu ikili yanından ayırmayan ve hem desteğini gösteren hem de onları yeni edindikleri Kraliyet görevlerinin başında görmek isteyen Charles’ın, belgeselde özellikle de en sevdiği gelini Kate Middleton’la ilgili bir olumsuzluk gördüğü anda devreye girip Harry ve Meghan’ın tüm unvanlarını elinden almaya kalkışmayı düşündüğü saraydan sızan bilgiler arasında. Herkesin fısıltıyla konuştuğu bir diğer gerçek de Charles’ın ve Camilla’nın yaşananlardan çok ‘yorgun ve bıkkın’ olduğu, Prens William’ın da küplere bindiği. Ancak son duyumlar Prens William ve Kral Charles'ın, belgesel dizilerinin ardından Prens Harry ve Meghan ile 'kısasa kısas' savaşına girmeyeceği yönünde. 'ONURLU BİR SESSİZLİK' SÜRDÜRECEKLER

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Saray kaynakları tarafından 'sirk' olarak adlandırılan yapımın ardından Kral II. Charles ve Prens William'ın 'işlerine her zamanki gibi' devam edeceği söyleniyor. Tabii, henüz belgesel serisinin ikinci bölümünün yayınlanmadığını da sözlerimize ekleyelim. Hem Kral'ın hem de varisinin 'onurlu bir sessizlik' sürdürmeye devam edeceğini iddia eden saray kaynakları, Galler Prensi William’ın zaten arasının bozuk olduğu kardeşi Harry’yle bir daha asla barışmayacağı fikri de oldukça baskın. William’ın henüz gündeme bomba gibi düşen belgeselin ilk üç bölümünü izlemediği biliniyor. Ancak bir noktada tamamını izlemesi de elbette bekleniyor.

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Üst düzey kraliyet mensuplarının perşembe günü Westminster Abbey'de Galler Prensesi Birlikte Noel ilahisi ayinine katılması bekleniyor. Aynı gün Harry ve Meghan dizisinin sonraki üç bölümü yayınlanacak. Ve yine önemli bir saray etkinliği bu diğer gündemle gölgelenecek. Zaten uzunca bir süredir Harry ve Meghan’ın, William ve Kate’in öne çıkacağı önemli günlerde ya da etkinliklerde ortaya çıkarak onu baltalamaya çalıştıkları söyleniyor. Önümüzdeki Perşembe de buna benzer bir soğuk savaş yaşanacağı şimdiden aşikar…

WILLIAM HARRY'YE KRALİÇE ELIZABETH YÜZÜNDEN Mİ KÜSTÜ?

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William’ın kardeşi Harry ve eşi Meghan’a kırgınlığının en büyük sebebinin yakın zamanda hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth olduğu sanılıyor. William’ın, ikilinin Megxit olarak adlandırılan İngiltere’yi terk edişleri sırasında merhum büyükanneleri Elizabeth’e olan davranışlarına olan kızgınlığı hala geçmiş değil. Saray kaynakları bu konuda “Tüm ilişkiler güven üzerine kuruludur, ancak hayatlarını spot ışıkları altında yaşayan Kraliyet Ailesi üyeleri için bu iki kat daha fazladır. Prens William çok özel bir adam ve Harry'nin yaptığı şey, onun inandığı her şeyi yerle bir ediyor. Sırf bu konu yüzünden bile birçok kişi William’ın onlarla olan ilişkisini düzeltemeyeceğini düşünüyor. Köprünün altından çok sular aktı.” ANKETLER İNGİLİZ HALKININ BELGESELE TEPKİSİNİ ÖLÇTÜ

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Kraliyet sarayında durum aşağı yukarı böyle. Peki belgeseli büyük bir merakla izleyen İngiliz halkı ne düşünüyor? Harry ve Meghan’ın evliliği ve sonrasında verdikleri kararlar konusunda halk da bugüne kadar hep ikiye bölünmüş bir tutum sergilemişti. Kimi Dük ve Düşesi haklı bulup gitmelerini desteklerken, halkın bir kısmı da gmnülden bağlı oldukları Kraliyetin böyle yara almasına çok sinirlenmişti. Zaten bir Amerikalı olan ve İngilizlerin sırf bu sebepten bile ısınamadığı ve sürekli davranışları eleştirilen Meghan’ın toplumdaki yeri de tartışmalı. Belgesele verilen tepkiler de bu nedenle karmaşık. İngiltere medyası, geçen Perşembe yayınlanan ilk bölümlerden sonra halkın nabzını tuttu ve sorulan sorulara verilen cevaplarla bir çeşit istatistiki bilgilere ulaşıp bunları yayınladı. HALKIN YARIYA YAKINI "HARRY VE MEGHAN UNVANLARINI KAYBETSİN" DEDİ!

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Yapılan ankete göre, İngiliz halkının yüzde 44'ü, yani yarısına yakını Harry ve Meghan’ın unvanlarını kaybetmeleri gerektiğini düşünürken, yalnızca yüzde 19'unun aynı fikirde olmadığı ortaya çıktı. Benzer bir oranla, halkın yüzde 42’si Harry'nin taht varisleri sıralamasından çıkarılması gerektiğini düşünürken, yüzde 23 buna katılmıyor. Yine İngiliz halkının yaklaşık üçte biri, yani yüzde 28’i, Kral III. Charles’ın taç giyme törenine Harry ve Meghan’ın çağırılmaması gerektiği görüşünde. Bu konuda Harry ve Meghan çağırılmalı diyenler daha fazla; yüzde 31’lik bir orana sahipler. Ankete verilen cevaplar, yaşa göre de değişiyor. Kraliyeti daha çok destekleyen yaşlı kesim bu konuda daha tutucu cevaplar verirken, genç insanlar Harry ve Meghan’ı destekler tavrı daha çok gösteriyor.

YAŞLILAR DAHA ÇOK RAHATSIZ

65 yaş üstü insanların yarısından fazlası, yüzde 51’i, Sussexes'in unvanlarını kaybetmesi gerektiğini düşünürken, 25-34 yaş arasındakilerin sadece yüzde 16'sı bu fikri destekliyor. Belgesel dizisinin izleyen on kişiden dördü, yapımın Harry ve Meghan'a daha sempatik gösterdiğini söylerken, yüzde 26'sı onlara karşı daha az sempati hissetmiş. Anket, çiftin medya tarafından kendilerine haksız muamele edildiği yönündeki görüşüne de meydan okuyor. Soruyu cevaplayanların yüzde 51'i Harry ve Meghan’a adil davranıldığını düşünürken, yüzde 31'i çiftin haksız muamele gördüğünü düşünüyor. Bu anket ayrıca, İngilizlerin yaklaşık yarısının (yüzde 49) monarşinin İngiltere için iyi olduğunu düşündüğünü, yaklaşık üçte ikisinin (yüzde 65) bir monarşi olarak kalınması gerektiğine inandığını ve yarısından fazlasının (yüzde 55) monarşinin devamına inandığını ortaya koydu. DİZİNİN REYTINGLERİNİ BİRLEŞİK KRALLIK SAĞLADI

Birleşik Krallık'ta iki milyondan fazla kişinin Sussex Dükü ve Düşesi'nin TV dizisini izlediği düşünülüyor. Yani aslında dizinin reytinglerini yükselten de yine İngiliz halkı oldu. Araştırmacılar dizinin aslında insanların fikrini temelden değiştirmediği sonucuna vardı. Kraliyet Ailesi yerine Harry ve Meghan'ı seven ve onları destekleyenler hala aynı fikirdeler. Geleneksel Kraliyet ailesinin tarafını tutma eğilimindeki insanlar da bu fikirlerini belgeselle birlikte değiştirmiş değiller. Yani bir fırtına koptu evet ama bu fırtına genel kanıları değiştiremedi. Şimdi herkes, belgeselin son kısmı da yayınlandıktan sonra Kral III. Charles ya da Prens William tarafından bir açıklama yapılıp yapılmayacağını beklemeye koyuldu…