Kardeşi yüzünden zor günler yaşıyor: Prens William eski aşkının düğününe gitti… Hem de tek başına

Haberin Devamı

PRENS WILLIAM'IN KÂBUS DOLU GÜNLERİ

Belgeselde kraliyet ailesine ve İngiliz basınına büyük suçlamalar yönelten Harry ve Meghan, en çok da Kral Charles’ı ve veliaht prens William’ı zor durumda bıraktı. Tahta zaten yıllarca annesinin gölgesinde kalarak ancak 73 yaşında çıkabilen Charles, yaşlı ve yorulmuş bir adam olarak son yıllarını sorunsuz geçirmek istiyordu ama bu hayali gerçekleşmedi. Oğluna ve gelinine çok kızgın olduğu bilinen ve tahtı devredeceği William’ı ve onun eşi Kate’i korumak zorunda olan kral iki çocuğu arasında kaldı. Başta çok kızgın olduğu ve Susex Dükü ve Düşesi unvanı taşıyan Harry ile Meghan’ı bu unvanlardan mahrum bırakacağı düşünülen kral kısa bir sürede yumuşadı ve bu kararından vazgeçti. Affedici baba rolünün daha sempatik görüneceğinin farkında olan Charles, oğlu ve gelinini mayıs ayındaki taç giyme törenine de çağıracak. Onun açısından da konu büyük ihtimalle bu şekilde kapanacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Brad Pitt yeni aşkıyla çok mutlu: Yeni yılın ilk öpücüğünü esmer güzelden alacak Haberi görüntüle

William gencecik ve çapkın bir prensken...

TAHT SIRASINI BEKLEMEYE BAŞLADI

Ancak Galler Prensi William için durum böyle değil. Küçücük bir çocukken anneleri Prenses Diana’yı kaybeden ve bunu acısıyla, spot ışıklarının altında büyümek zorunda kalan iki kardeşten büyük olanı William her zaman daha ağırbaşlı, makul ve halk tarafından daha çok destek göreni oldu. Elizabeth’in ölümünden sonra tahta çıkacak babasından sonra sırada onun olacağı zaten belliydi. Üstelik bununla da kalmayıp, William da bir erkek çocuk sahibi oldu ve kraliyet artık onun soyundan devam edecek. Bu da aslında en büyük sorumluluğu onun omuzlarına yüklüyor. Tıpkı babasının yıllarca babaannesinin arkasında beklediği gibi o da Charles’ın resimden çıkmasını bekleyecek ama bu süreçte kraliyet görevlerini de babasıyla paylaşarak ailesini dünyada temsil eden kişi olacak. İngiliz kraliyetinin geleceği olan dörtlü bir arada

Haberin Devamı

DİKKATLİ, AĞIRBAŞLI VE TAKDİR GÖRÜYOR AMA...

Dışarıdan bakıldığında kusursuz gibi görünen bir duruşa, mutlu bir aileye, asalet timsali ve sanki doğuştan kraliçelik biçilmiş gibi algılanan bir eşe sahip William. Zaten Kate Middleton’la evlendiğinden beri başta İngiltere olmak üzere dünya basını yanlarında; herhangi bir kraliyet mensubu için yazılıp çizilen olumsuz haberler onlar söz konusu olduğunda ortadan yok oluyor, yaptıkları ziyaretler, hayır işleri, verdikleri fotoğraflar herkes tarafından kucaklanıyor ve her şeyden öte tüm Birleşik Krallık artık monarşinin başında bu genç, yakışıklı ve modern kralı görmek için sabırsızlanıyor. Ama işte, hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi toz pembe değil. Dünyanın en güçlü monarşisinin her şey önüne altın tabaklarda sunulan mirasçısı olsanız bile…

Haberin Devamı

William kiliseye giderken düşünceli görünüyordu

BELGESEL YÜZÜNDEN KÜPLERE BİNİYOR

Harry & Meghan belgeselinin ikinci kısmında kardeşi ve eşinden gelen bütün eleştiri oklarının hedefi olan William’ın zor günler geçirdiği açık. William ve Kate çiftinin henüz belgeseli izlemediği söyleniyor. Ancak ikisi de elbette belgeselde söylenenlerden ve bunların yarattığı yankıdan haberdar. Kral Charles nasıl bir yumuşama tavrı gösterdiyse, Prens William bunun tam tersi bir eğilimde. Kardeşini artık tamamen sildiği ve ikilinin artık asla barışmayacağı haberleri etrafı sarmışken William dünyanın karşısına ilginç bir yerde çıktı. Tüm hayatlarını dünyanın gözlerinin önünde yaşamak zorunda kalan prens kardeşler William ve Harry, şimdi mutlu yuvalar kurmuş olsalar da her genç gibi bir zamanlar flört ettiler, kimi gizli kimi açık ilişkiler yaşadılar ve eşlerinden başka kadınlar tarafından da sevildiler WILLIAM'IN İLK AŞKI UNUTULMADI: ROSE FARQUHAR

Haberin Devamı

Bu aşkların bazısı çok kısa ömürlü oldu ve çabucak unutuldu. Unutuldu derken prensler tarafından tabii. Ama attıkları her adım magazine haberine dönüşen bu iki adamın hayatına giren herkesin çetelesi tutuldu, herkes bu isimleri öğrendi ve yaşanan aşk hikâyelerini mutlaka bir yerden dinledi. Prens William ve eski aşlar söz konusu olduğunda akla en çok gelen isim hep Rose Farquhar oldu. Aslında ilişkileri çok uzun sürmedi ama Rose, William’ın ilk gerçek aşkı ve ilişkisi kabul edildiği için ismi hiç unutulmadı. William ve Rose da bu hikâyeye yakışır bir şekilde dost kaldılar ve William evlendikten sonra da görüşmeye devam ettiler.

Gözden Kaçmasın Ben ilk kadın aksiyon yıldızıyım deyip ortalığı karıştırdı: Erkek oyuncular sette en büyük sinir krizlerini geçiriyor Haberi görüntüle

DÜĞÜNÜNE TEK BAŞINA KATILDI

Haberin Devamı

40 yaşındaki William, hafta sonu papyonlu şık siyah bir smokinle görüntülendiğinde herkes bir kraliyet etkinliğine katılacağını düşündü ve gözler yanında zarif eşi Kate Middleton’ı aradı. Ama William tek başınaydı ve bir görev etkinliğine değil bir düğüne katılacaktı. Galler Prensi, cumartesi günü Gloucestershire'daki bir düğünde, 2000 yılında sevgili olduğu 39 yaşındaki ROSE FARQUHAR’ın St Mary the Virgin kilisesinde George Gemmell'e 'Evet' demesini izleyen birçok konuktan biriydi. William düğüne Kate Middleton’ı yanına almadan gitti. Kiliseye giderken fotoğrafları çekildiğinde düşünceli ve mutsuz görünüyordu. Ancak belki düğünde yüzü gülmüştür ve sıkıntılı döneminde bir nebze nefeslenmiştir. William ve Rose’un tanışıklıkları çok eskiye dayanıyor.

İkili, neredeyse tüm kraliyet mensuplarının devam ettiği prestijli Eton Koleji’ne devam etmişti. Ancak asıl yakınlaşmalarının Beaufort Polo Club'da olduğu biliniyor. O dönemlerde, Daily Mail'e göre, boş bir tarlada yakınlaşırken yakalandılar. Kısa aşklarının ardından Farquhar, Lee Strasberg Enstitüsü'nde oyunculuk eğitimi almak için New York'a taşındı ve daha sonra 2016'da 'The Voice UK' programında yer aldı. Bir yandan şarkıcılık yapmaya da devam eden Rose, asında mesleği geriği kraliyet ailesine hâlâ yakın. Rose Farquhar, Rutland Düşesi'nin Belvoir Şatosu için özel projeler ve iş geliştirme direktörü.

ESKİ AŞIKLAR İYİ DOST OLDULAR

Üstelik Prens William’ın düğüne katılması zaten çok da tuhaf değil çünkü William ve Rose’un hâlâ zaman zaman bir araya gelen ve eğlenen bir arkadaş topluluğu var ve bu buluşmalara hemen herkes eşleri, nişanlıları ve sevgilileriyle katılıyor. Yani William Kate’i düğüne götürmemiş olsa bile Kate ve Rose zaten tanışıyor ve muhtemelen onlar da arkadaş.