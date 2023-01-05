DÃ¼ÄŸÃ¼n tarihi aÃ§Ä±klandÄ±, millet gelinlik derdine dÃ¼ÅŸtÃ¼: ArtÄ±k zamanÄ± geldi, genÃ§leri evlendiriyoruz

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Ã–NCE KIZLARI 'YUVADAN UÃ‡ACAK' SONRA GELÄ°N ALACAKLAR

ArdÄ± ardÄ±na niÅŸanlanan iki kardeÅŸ, yine arayÄ± fazla aÃ§madan evlenecekler. Hem de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re gÃ¼ndeme damgasÄ±nÄ± vuracak bir ÅŸekilde. BaÅŸka bir deyiÅŸle aynÄ± Ã¼nlÃ¼ aile, Ã¶nce bir kÄ±zÄ±nÄ± yuvadan uÃ§uracak ardÄ±ndan da oÄŸullarÄ±na bir gelin alacak.

BaÅŸtan beri sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz bu iki dÃ¼ÄŸÃ¼n de kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼. Ama bu kez artÄ±k ezberlediÄŸimiz Avrupa kraliyet ailelerinden biri deÄŸil. ArdÄ± ardÄ±na iki evlatlarÄ±nÄ±n da mÃ¼rÃ¼vvetlerini gÃ¶recek bu aile ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesi. Biraz daha Ã¶zetlersek ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile dÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ ve gÃ¼zel kraliÃ§elerinden biri olarak tanÄ±nan eÅŸi KraliÃ§e Rania.

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BÄ°R EVDE Ä°KÄ° DÃœÄžÃœN: VELÄ°HAT VE GELECEÄžÄ°N KRALÄ°Ã‡ESÄ° 1 HAZÄ°RAN'DA EVLENÄ°YOR

ÃœrdÃ¼n kraliyet Ã§ifti,geÃ§en yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda, Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ±, 25 yaÅŸÄ±ndaki Prenses Ä°man'Ä±n Jameel Alexander Termotis ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. ArdÄ±ndan aÄŸustos ayÄ±nda da bu kez en bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ±, 28 yaÅŸÄ±ndaki Veliaht Prens HÃ¼seyin'in (yukarÄ±da) Rajwa Al Saif ile niÅŸan haberi geldi. SÄ±rada ise ardÄ± ardÄ±na niÅŸanlanan bu iki kardeÅŸin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ var. Ã–nce Abdullah ile Rania'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸundan yani HÃ¼seyin'den baÅŸlayalÄ±m. GenÃ§ prens ile niÅŸanlÄ±sÄ± Rajwa Al Saif'in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 1 Haziran'da hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtireceÄŸi , ÃœrdÃ¼n SarayÄ±'ndan duyuruldu.

Prens HÃ¼seyin ile Suudi Arabistan'Ä±n Ã¶nde gelen iÅŸ insanlarÄ±ndan birinin kÄ±zÄ± olan Rajwa Al Saif'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in bu tarihin seÃ§ilmesinin Ã¶zel bir Ã¶nemi var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ genÃ§ Prens'in annesi ve babasÄ±, Rania ile Abdullah, 10 Haziran'da 30'uncu evlilik yÄ±ldÃ¶nÃ¼mlerini kutlayacak. Bundan birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce de aile yeni bir dÃ¼ÄŸÃ¼n heyecanÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ olacak.

ONLAR DA BÃœYÃœK OLASILIKLA Ä°LKBAHARDA EVLENÄ°YOR

Ama ÃœrdÃ¼n sarayÄ±, bu yÄ±l bir tek dÃ¼ÄŸÃ¼n heyecanÄ± yaÅŸamÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§iftin 25 yaÅŸÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Iman da niÅŸanlÄ±sÄ± Jameel Alexander Thermiotis ile bÃ¼yÃ¼k bir olasÄ±lÄ±kla bu yÄ±lÄ±n ilkbahar aylarÄ±nda evlenecek. Fakat bu konuda resmi duyuru henÃ¼z yapÄ±lmadÄ±.

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ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania, en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlunun yeni bir hayata uzandÄ±ÄŸÄ± haberini resmi Instagram hesabÄ±ndan duyurmuÅŸtu. Rania, kendisine benzerliÄŸiyle dikkat Ã§eken gelinini "Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ±m" diye tanÄ±mladÄ± o paylaÅŸÄ±mda. "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ kÄ±zÄ±mÄ± karÅŸÄ±lamaktan dolayÄ± heyecanlÄ±yÄ±m" diye yazan Rania, Rajwa'ya da "Aileye hoÅŸ geldin" diye seslendi. KraliÃ§e Rania, her iki genÃ§ adÄ±na da mutlu olduklarÄ±nÄ± satÄ±rlarÄ±na ekledi. Rania, hem HÃ¼seyin'in hem de niÅŸanlÄ±sÄ± Rajwa'nÄ±n varlÄ±klarÄ±nÄ±n kendileri iÃ§in bir neÅŸe ve zevk olduÄŸunu belirtip "Ä°ki kÄ±zÄ±m vardÄ±, Ã¼Ã§ oldu. Sevincimiz tarif edilemez" diye yazdÄ±.

KraliÃ§e Rania duygu dolu paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Kalbimde bu kadar Ã§ok sevinÃ§ bulundurmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim. BÃ¼yÃ¼k oÄŸlum HÃ¼seyin ve onun gelecekteki eÅŸi Rajwa'ya tebrikler" diyerek coÅŸkusunu ifade etti. Bu arada tÃ¶renin, gelinin memleketi olan Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

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ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n gelini ve Ã¼lkenin gelecekteki kraliÃ§esi olan Rajwa Al Saif, bu niÅŸan haberinin ardÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n da ilgisini Ã¼zerinde topladÄ±. NiÅŸanlÄ±sÄ±yla aynÄ± yaÅŸta olan Rajwa 28 Nisan 1994'te Riyad'da dÃ¼nyaya geldi. Rajwa, Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif ile eÅŸi Azza bin Nayef Abdulaziz Ahmad Al Sudairi'nin kÄ±zÄ±. ÃœrdÃ¼n sarayÄ±nÄ±n mÃ¼stakbel gelini olan Rajwa'nÄ±n babasÄ± Suudi Arabistan'Ä±n Ã¶nde gelen inÅŸaat ÅŸirketlerinden birinin kurucusu. Gelin Rajwa, lise eÄŸitimini Riyad'da tamamladÄ±ktan sonra New York'taki Syracuse Ãœniversitesi MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi'nde eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. ArdÄ±ndan da Los Angeles'taki Moda TasarÄ±m ve Pazarlama EnstitÃ¼sÃ¼'nde de eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼.ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinin mÃ¼stakbel gelini olan Rajwa, bir sÃ¼re de Los Angeles'ta bir mimarlÄ±k firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â

Rajwa El Saif ve Prens HÃ¼seyin 'in niÅŸan duyurusu sosyal medya Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±mlardan birinde Rajwa'nÄ±n elbisesi, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'Ä±n Prens William ile niÅŸanlarÄ±nÄ±n duyurulduÄŸu gÃ¼n giydiÄŸi elbiseye benzetildi.Â

EVLÄ°LÄ°K Ã‡AÄžINA GELENLER DIÅžINDA Ä°KÄ° Ã‡OCUKLARI DAHA VAR: ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n, 28 yaÅŸÄ±ndaki HÃ¼seyin ve 25 yaÅŸÄ±ndaki Ä°man'Ä±n yanÄ± sÄ±ra 21 yaÅŸÄ±nda Salma adÄ±nda bir kÄ±zÄ± ve 17 yaÅŸÄ±nda Hashem adÄ±nda bir oÄŸlu daha bulunuyor.

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Gelelim arka arkaya iki evlatlarÄ±nÄ±n da mÃ¼rÃ¼vvetini gÃ¶rme mutluluÄŸu yaÅŸayan ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile KraliÃ§e Rania'ya. Ã‡iftin 1993 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸini hatÄ±rlatarak baÅŸlayalÄ±m. KraliÃ§e Rania ya da aileye gelin gitmeden Ã¶nceki adÄ±yla Rania el Yasin, 31 AÄŸustos 1970'de Filistin kÃ¶kenli bir ailenin kÄ±zÄ± olarak Kuveyt'te dÃ¼nyaya geldi. AynÄ± Ã¼lkedeki bir Ä°ngiliz okulunda eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. Birinci KÃ¶rfez SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda doktor olan babasÄ± ve annesiyle birlikte MÄ±sÄ±r'a taÅŸÄ±ndÄ±lar. Rania, Kahire Amerikan Ãœniversitesi'nde iÅŸletme eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼. Daha sonra da eÄŸitimini Londra ve ABD'de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ä°kilinin, bir partide tanÄ±ÅŸÄ±p altÄ± ayda evlilik kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

KRAL'IN ANNESÄ° Ä°NGÄ°LÄ°Z

Kral 2. Abdullah adÄ±yla ÃœrdÃ¼n tahtÄ±nda oturan eÅŸi ise ÃœrdÃ¼n KralÄ± HÃ¼seyin ile onun eÅŸi Muna el HÃ¼seyin'in oÄŸlu. Bu arada Kral'Ä±n annesinin Ä°ngiltere'de dÃ¼nyaya geldiÄŸini, gerÃ§ek adÄ±nÄ±n Antoinette Gardener olduÄŸunu, Kral HÃ¼seyin ile evlendikten sonra bu ismi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. 1962 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Abdullah, Ä°ngiltere ve ABD'de eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼. Londra yakÄ±nÄ±ndaki Sandhurst Askeri Akademisi'nde ve Oxford'da uluslararasÄ± politika alanÄ±nda birer yÄ±l eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼kten sonra 1984'te Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼.

1985 yÄ±lÄ±nda ABD'deki Fort Knox'ta komutanlÄ±k eÄŸitimi ve ardÄ±ndan Washington'daki Georgetown Ãœniversitesi'nde uluslararasÄ± politika alanÄ±nda okudu. Abdullah, 1993'te ÃœrdÃ¼n Ã–zel gÃ¼Ã§leri'ne katÄ±ldÄ± ve 1996 yÄ±lÄ±na kadar Ã¶zel gÃ¼Ã§lerin komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼, ÃœrdÃ¼n ordusunun terÃ¶rle mÃ¼cadelede seÃ§kin birliklerine tÃ¼mgeneral rÃ¼tbesiyle komutanlÄ±k yaptÄ±. BabasÄ± Kral HÃ¼seyin, veliaht prens olan kardeÅŸi Hasan'Ä± gÃ¶zden Ã§Ä±kararak, 25 Ocak 1999'da Abdullah'Ä± veliaht prens ilan etti. Abdullah, babasÄ± Kral HÃ¼seyin'in 7 Åžubat 1999'daki Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra onun yerine tahta geÃ§ti.

UNUTULMAYAN GELÄ°NLÄ°KLER

Evet... ÃœrdÃ¼n sarayÄ±nÄ± daha ÅŸimdiden 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yapÄ±lacak olan iki tane dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n telaÅŸÄ± sardÄ±. Bu konuda en Ã§ok merak edilen de Rajwa'nÄ±n nasÄ±l bir gelinlik giyeceÄŸi. Geleneksel Ã§izgiler mi aÄŸÄ±rlÄ±kta olacak yoksa daha modern bir tasarÄ±m mÄ± tercih edecek? GelinliÄŸi hangi Ã¼nlÃ¼ modacÄ± tarafÄ±ndan tasarlanacak? Bu ve bunun gibi sorular 1 Haziran tarihine kadar bazÄ± Ã§evrelerde Ã§ok konuÅŸulacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Peki buradan yola Ã§Ä±karak, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± coÄŸrafyalarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen, gÃ¶steriÅŸli ve hafÄ±zalardan kolay silinmeyen kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nlerini hatÄ±rlamak ister misiniz? Ä°ÅŸte bazÄ±larÄ±nÄ± Ã§ok iyi bildiÄŸiniz, bazÄ±larÄ±nÄ± da belki ilk kez gÃ¶receÄŸiniz kraliyet gelinlikleri.

KraliÃ§e Rania DÃœÄžÃœNÃœNDE BU GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° GÄ°YDÄ°

Ã–nce kayÄ±nvalide KraliÃ§e Rania'nÄ±n 10 Haziran 1993 yÄ±lÄ±nda Abdullah ile evlenirken giydiÄŸi gelinlikle baÅŸlayalÄ±m. Bu gelinliÄŸin tasarÄ±mcÄ±sÄ± Bruce Oldfield. AnlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re esin kaynaÄŸÄ±nÄ± da Londra'daki Royal Albert MÃ¼zesi'nde sergilenen geleneksel Suriye giysilerinden aldÄ±.Â Â

TARÄ°HÄ°N TOZLU SAYFALARINDAN BÄ°R GELÄ°NLÄ°K

Åžimdi biraz tarih sayfalarÄ±nda gezinelim. Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in, kendisine adÄ±nÄ± veren annesi Lady Elizabeth Bowes-Lyon ya da bilinen adÄ±yla Ana KraliÃ§e'nin 1923 yÄ±lÄ±nda George ile evlenirken giydiÄŸi gelinliÄŸe bakalÄ±m. Åžimdi gÃ¶ze biraz tuhaf gelse de dÃ¶neminin modasÄ±nÄ± yansÄ±tan bu gelinlik bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Gelelim Ã§iftin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Elizabeth'e.Â Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in,1947 yÄ±lÄ±nda Prens Philip ile evlenirken giydiÄŸi bu gelinliÄŸin fiyatÄ± o dÃ¶nemde 42 bin dolardÄ±. Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan yeni Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir Ã¼lke iÃ§in bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam. BÃ¶yle bir gelinlik bugÃ¼n dikilse fiyatÄ± 1. 6 milyon dolar olurdu.





TARÄ°HÄ°N GÃ–RDÃœÄžÃœ EN SADE KRALÄ°YET GELÄ°NLÄ°ÄžÄ°

Ã‡iftin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Margaret ise 1960 yÄ±lÄ±nda Antony Armstrong-Jones ile evlenirken bu gelinliÄŸi tercih etti. Life dergisine gÃ¶re bu, bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en basit kraliyet gelinliÄŸi. TasarÄ±mda ise Norman Hartnell'Ä±n imzasÄ± var. Belki de Margaret, bu kadar sade bir gelinlik seÃ§erek tacÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izmek istedi. Kim bilir!Â

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Grace Kelly'nin gelinliÄŸi ise aradan geÃ§en bunca zamana raÄŸmen hala genÃ§ kÄ±zlar iÃ§in esin kaynaÄŸÄ±. 1956'dan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze eskimeyen bir model kÄ±saca. Grace Kelly'nin gelinliÄŸi, gerÃ§ekten de kendi alanÄ±nda bir efsane. GelinliÄŸin tasarÄ±mcÄ±sÄ± Hollywood'un Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ kostÃ¼mcÃ¼lerinden biri olan Helen Rose. Grace Kelly'nin bu en Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nde onun tasarladÄ±ÄŸÄ± gelinliÄŸi giymek istemesinin Ã¶zel bir nedeni vardÄ±. Rose, Grace Kelly'nin rol aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rt filmde onun kostÃ¼mlerini hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Yani iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±. GelinliÄŸin kumaÅŸÄ±, MGM StÃ¼dyolarÄ±'nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ ve en Ã§ok izlenen oyuncularÄ±ndan biri olan Grace Kelly'ye dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesiydi. GelinliÄŸi de stÃ¼dyonun kostÃ¼m bÃ¶lÃ¼mÃ¼ hazÄ±rladÄ±.

GRACE'Ä°N BÃœYÃœK KIZININ Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEGÄ°YDÄ°ÄžÄ° GELÄ°NLÄ°K

Grace Kelly ile Prens Ranier'nin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Caroline ilk evliliÄŸini Ã§ok da istenmeyen damat Philippe Junot ile 1978 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±. Marc Bohan'Ä±n, Christian Dior iÃ§in tasarladÄ±ÄŸÄ± bug gelinlik bir prenses tacÄ± yerine Ã§iÃ§eklerle tamamlandÄ±.

DoÄŸu'ya uzanalÄ±m biraz daha. ArtÄ±k bu aile ve hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±ÄŸÄ±, tarihin tozlu ve acÄ±lÄ± sayfalarÄ±na karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olsa da 1959 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼nde giyilen bu gelinlik birkaÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n hafÄ±zasÄ±ndan hiÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±. Bu gelinliÄŸi giyen kiÅŸi Ä°ran'Ä±n devrik ÅŸahÄ± RÄ±za Pehlevi'nin 1959 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eÅŸi Farah Diba. DÃ¶neminin modasÄ±nÄ±n Ã§izgilerini yansÄ±tan bu gelinlik, Fransa'da Yves Saint Laurent tarafÄ±ndan tasarlanÄ±p dikildi. O dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra da uzun yÄ±llar evlenen genÃ§ kÄ±zlar tarafÄ±ndan taklit edildi bu gelinlik.

Bu arada Åžah RÄ±za Pehlevi'nin Farah Diba'dan Ã¶nceki iki eÅŸi MÄ±sÄ±r Prensesi Fevziye ve Prenses SÃ¼reyya'nÄ±n yaÅŸamlarÄ± da filmlere ya da romanlara konu olacak tÃ¼rden. Åžah'a veliaht olabilecek erkek Ã§ocuk yerine kÄ±z Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiren Fevziye de hiÃ§ Ã§ocuk doÄŸuramadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in boÅŸanmak zorunda kalan SÃ¼reyya da uzun sÃ¼re dÃ¼nya kamuoyunun gÃ¼ndemini meÅŸgul etti.

EN GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° GELÄ°NLÄ°KLERDEN BÄ°RÄ°

Prenses Diana'nÄ±n, 1981 yÄ±lÄ±nda Prens Charles ile evlenirken giydiÄŸi gelinliÄŸe gelirsek... O da David ve Elizabeth Emanuel tarafÄ±ndan Diana'ya Ã¶zel olarak tasarlandÄ± ve aylarca sÃ¼ren bir Ã§alÄ±ÅŸmayla dikildi. 80'lerde evlenen birÃ§ok kiÅŸinin taklit ettiÄŸi bu gelinliÄŸin o dÃ¶nemdeki fiyatÄ± 127 bin dolardÄ±. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bÃ¶yle bir gelinliÄŸin maliyeti ise 500 bin dolara yakÄ±n.

80'LERÄ°N MODASI

Sarah Ferguson, Prens Andrew ile evlendiÄŸi 1986 yÄ±lÄ±nda 45 bin dolarlÄ±k bir gelinlik giymiÅŸti. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z koÅŸullarÄ±nda bu gelinliÄŸin fiyatÄ± 100 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde. Ferguson'Ä±n gelinliÄŸi ona Ã¶zel olarak dikilmiÅŸ ve tamamlanmasÄ± aylar sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃœNYA SADE GELÄ°NLÄ°K GÃ–RDÃœ

Biraz daha yakÄ±na gelelim... 2018 yÄ±lÄ±nda Meghan Markle'Ä±n Prens Harry ile evlenirken giydiÄŸi gelinlik sadelik konusunda Prenses Margaret ile yarÄ±ÅŸÄ±r. BazÄ±larÄ± bu gelinliÄŸi Ã§ok beÄŸenirken bazÄ±larÄ± da Meghan'Ä±n bedenine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kumaÅŸÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek eleÅŸtirdi.

DÃœÄžÃœNDE AÄžLADI AMA GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° GÃ–Z KAMAÅžTIRDI

Monako'nun mutsuz prensesi Charlene de Prens Albert ile evlenirken gayet sade ama gÃ¶steriÅŸli bir gelinlik giydi. DÃ¼ÄŸÃ¼n sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k mutluluktan deÄŸil, sÄ±kÄ±ntÄ±dan aÄŸlayan Charlen'in gelinliÄŸi sade ama aynÄ± oranda ÅŸÄ±k Ã§izgileriyle dikkat Ã§ekti.

MODERN Ã‡AÄžLARIN EN ÃœNLÃœ GELÄ°NLÄ°ÄžÄ°

Kate Middleton'Ä±n Prens William ile evlenirken giydiÄŸi bu gelinlik de bir kuÅŸaÄŸa ilham verdi. Alexander McQueen tasarÄ±mÄ± bu gelinliÄŸintaklitleri, 2011 yÄ±lÄ±ndaki bu dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra birÃ§ok genÃ§ kÄ±z tarafÄ±ndan esin kaynaÄŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ve benzerleri dikildi.

DUVAKSIZ GELÄ°N

Giyim konusunda genellikle sÄ±nÄ±fta kalan Prenses Eugeni,Jack Brooksbank ile evlenirken giydiÄŸi bu gelinlikle gerÃ§ekten tarihe geÃ§ti. Duvak kullanmayan Eugenie'nin tacÄ± ise gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±.





BABAANNEDEN JEST

KraliÃ§e 2 Elizabeth'in ortanca oÄŸlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 31 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Åžatosu'nda kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda evlendi. TÃ¶renin en Ã§ok dikkat Ã§eken yanÄ± ise Beatrice'in gelinliÄŸi oldu. O gelinlik tam 53 yÄ±l Ã¶nce KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan Ã¶nce parlamento aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda ardÄ±ndan da Ã§eÅŸitli Ã¶zel gecelerde giyilmiÅŸti. KraliÃ§e'nin elbisesi Beatrice iÃ§in modifiye edildi ve kol kÄ±smÄ±na eklemeler yapÄ±ldÄ±. Bu vintaj gelinlik, bir dÃ¶nem Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kadÄ±n Ã¼yeleri iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±mlarla tanÄ±nan Norman Hartnell'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

DUVAK, DAMADIN BÃœYÃœKANNESÄ°NÄ°N SANDIÄžINDAN Ã‡IKTI

2004 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya iki tane kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ izledi. Biri ÅŸu anda Ä°spanya KralÄ± ve KraliÃ§esi olan Letizia Orzi ve Felipe'nindi. Ondan Ã¶nde de Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson evlendi. Donaldson'Ä±n gelinliÄŸi de DanimarkalÄ± bir tasarÄ±mcÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±. GÃ¶steriÅŸli gelinliÄŸin en ilginÃ§ parÃ§asÄ± ise duvaktÄ±. Duvak, damadÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesine hediye edilen bir Ä°rlanda dantelinden yapÄ±ldÄ±.

PRENSESLERÄ° KISKANDIRAN GELÄ°NLÄ°K

Bu uzun gelinlikler geÃ§idini doÄŸrudan deÄŸilse bile dolaylÄ± olarak kraliyet ailesi Ã¼yesi sayabileceÄŸimiz Beatrice Borromeo'nun Piere Casiraghi ile evlenirken giydiÄŸi gelinliklerden biriyle hatta en Ã§ok beÄŸenileniyle kapatalÄ±m. GenÃ§ kadÄ±n, iki gÃ¼n sÃ¼ren dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde farklÄ± ve birbirinden ÅŸÄ±k gelinlikler giydi. Ama bu tercihi hafÄ±zalardan hiÃ§ silinmedi.

FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEW AGENCS, SPLASH NEWS, INSTAGRAM





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