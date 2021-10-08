104 yÄ±l sonra ilk dÃ¼ÄŸÃ¼nle ilgili ÅŸaÅŸÄ±rtan gerÃ§ek: Gelin, ucuza kaÃ§mÄ±ÅŸ

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ÅžAÅžIRTAN GERÃ‡EK

Kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinde, kendileri bu ailelerden gelen damatlar bile gelinlerin gÃ¶lgesinde kalÄ±yor hep. DÃ¼ÄŸÃ¼nle ilgili en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ± gelinlik oluyor. Bu durum, geÃ§en hafta gerÃ§ekleÅŸen ve Ã§ok konuÅŸulan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nde de deÄŸiÅŸmedi. Ve o dÃ¼ÄŸÃ¼nde tercih edilen gelinlik ile ilgili gerÃ§ek herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

104 YIL SONRA Ä°LK KRALÄ°YET DÃœÄžÃœNÃœ OLARAK NÄ°TELENDÄ°RÄ°LDÄ°

Rusya'nÄ±n Saint Petersburg kenti, 1 Ekim'de Ã§ok konuÅŸulan bir dÃ¼ÄŸÃ¼ne ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Rus Ä°mparatorluÄŸu'nun son Ã‡arÄ± 2. Nikolai'nin, yani Ã¼lkeye yÄ±llarca hÃ¼kmeden Romanov HanedanÄ±'nÄ±n soyundan gelen 40 yaÅŸÄ±ndaki Grand DÃ¼k George MikailoviÃ§ Romanov, uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu 39 yaÅŸÄ±ndaki Ä°talyan yazar Rebecca Bettarini ile dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶rkemli dini yapÄ±larÄ±ndan biri olan St. Isaac Katedrali'nde hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

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YÄ°NE KURAL BOZULMADI, GELÄ°NLÄ°K Ã‡OK KONUÅžULDU

Her ne kadar Ã¼lkede Ã‡arlÄ±k rejimi bitmiÅŸ olsa da tam 104 yÄ±l sonra Ã¼lkede gerÃ§ekleÅŸen bu ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§ekti. Romanov ailesinin tarihte yaÅŸadÄ±klarÄ±, aile Ã¼yelerinin baÅŸlarÄ±na gelenler bir yana dÃ¼ÄŸÃ¼n, gÃ¶rkemiyle de konuÅŸuldu. Elbette yine en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± gelin Rebecca Bettarini'nin ya da evlendikten sonraki adÄ±yla Prenses Victoria Romanovna Romanov'un gelinliÄŸi oldu.

SADE GELÄ°NLÄ°ÄžÄ°N EN Ã‡OK DÄ°KKAT Ã‡EKEN AYRINTISI

Bu tÃ¼r dÃ¼ÄŸÃ¼nlerde genellikle tercih edilen gÃ¶steriÅŸli, Ã¼zeri deÄŸerli taÅŸ ve dantellerle sÃ¼slÃ¼ gelinlikler yerine daha sade bir model tercih etmiÅŸti gelin Rebecca Bettarini. GelinliÄŸin en Ã§ok dikkat Ã§eken yanÄ± ise Romanov ailesinin armasÄ±nÄ±n iÅŸlendiÄŸi kuyruk kÄ±smÄ±ydÄ±.Â

GELÄ°NLÄ°K SEÃ‡Ä°MÄ° ÅžAÅžIRTTI

Ä°ÅŸte tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n merakla izlediÄŸi ve gÃ¶steriÅŸ bekleyen birÃ§ok insanÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratan gelinlikle ilgili ÅŸaÅŸÄ±rtan bir gerÃ§ek de dÃ¼ÄŸÃ¼nden birkaÃ§ gÃ¼n sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Gelin Rebecca Bettarini, dÃ¼nyadaki birÃ§ok kraliyet gelininin tam tersi bir yol izlemiÅŸ gelinliÄŸini seÃ§erken.

O GELÄ°NLÄ°KLERÄ°N MALÄ°YETÄ° DE Ã‡OK KONUÅžULUYOR

DÃ¼nyada kraliyet ailesi Ã¼yeleriyle evlenen genÃ§ kadÄ±nlarÄ±n genel tercihi, dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinde kendileri iÃ§in Ã¶zel olarak dikilmiÅŸ gelinlikler giymek. KalabalÄ±k ekipler tarafÄ±ndan dikilen ve defalarca provasÄ± yapÄ±lan bu gelinlikler, sonuÃ§ olarak dudak uÃ§uklatan rakamlara da mal oluyor. Sonra da bu gelinlikler, bu kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nlerini izleyen milyonlarca gelin adayÄ± tarafÄ±ndan taklit ediliyor, benzerleri diktiriliyor.

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KENDÄ°NE Ã–ZEL DÄ°KTÄ°RMEDÄ°, RUSYA'DA BÄ°R MAÄžAZADAN SATIN ALDI

Oysa bu kez Ã¶yle olmadÄ±... DÄ±ÅŸ basÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re Rebecca Bettarini, kendine Ã¶zel bir gelinlik diktirmek yerine, tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir moda markasÄ±nÄ±n Rusya'daki bir maÄŸazasÄ±na gitti ve en Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nde giyeceÄŸi kÄ±yafeti seÃ§ti. Ãœstelik bu gelinlik "son moda" da deÄŸildi.

ÃœÃ‡ YIL Ã–NCEKÄ° KOLEKSÄ°YONDANÂ

Gelin Bettarini, Reem Acra markasÄ±nÄ±n, sonbahar 2018 koleksiyonundan bir gelinlik seÃ§ti. Elbette o gelinlik, yine bir ekip tarafÄ±ndan Bettarini'nin vÃ¼cut Ã¶lÃ§Ã¼lerine uygun hale getirildi. Kuyruk kÄ±smÄ±na da Romanov ailesinin armasÄ± iÅŸlendi. Ama sonuÃ§ olarak Ã¼lkede 104 yÄ±l sonra gerÃ§ekleÅŸen ilk kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nceki bir koleksiyondan seÃ§ilen ve revize edilen bir gelinlik giyildi. Bettarini gelinliÄŸini Romanov ailesine ait bir taÃ§la tamamladÄ±.

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FÄ°YATI DA MÃœTEVAZI

GelinliÄŸin kuyruk kÄ±smÄ±ndaki aile armasÄ±ndan sonra en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri de buydu. Bettarini'nin gelinliÄŸinin fiyatÄ±na gelirsek... Bu da diÄŸer kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nleriyle kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda gayet mÃ¼tevazÄ± bir miktar. Ãœzerinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerle birlikte tam fiyatÄ± net olarak bilinmese de bu gelinlik, marka tarafÄ±ndan 6 bin 500 dolara satÄ±lÄ±yor.

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KRALÄ°YET GELÄ°NLÄ°KLERÄ° DE PAHALI

GeÃ§en hafta Ã§ok konuÅŸulan bu dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan gelelim diÄŸer kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nlerine ve o tÃ¶renlerde giyilen gelinliklere. AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak geline Ã¶zel dikilen bu gelinliklerin ne kadara mal olduÄŸuna ve bazÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki fiyatlarÄ±na gÃ¶z atalÄ±m.

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GELÄ°NLÄ°K DE TACI DA BABAANNEDEN

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin, 200 yÄ±ldan fazla bir zamandÄ±r ilk kez kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reninin kahramanlarÄ± Prenses Batrice ile Edoardo Mapelli Mozzi oldu. Pandemi nedeniyle ertelenen tÃ¶ren geÃ§en yÄ±l sadece KraliÃ§e 2. Elizabeth ve o dÃ¶nemde hayatta olan kocasÄ± Prens Philip'in katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸti. TÃ¶rende Prenses Beatrice babaannesine ait bir elbiseyi tercih etti. Bu elbise Beatrice iÃ§in gelinlik olarak revize edildi. KraliÃ§e, bu elbiseyi 1967 yÄ±lÄ±nda bir parlamento aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda giymiÅŸti. Gelin tacÄ± da yine KraliÃ§e'nin koleksiyonundandÄ±. Beatrice'in taktÄ±ÄŸÄ± tacÄ±, KraliÃ§e 2. Elizabeth kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde de takmÄ±ÅŸtÄ±. Bu gelinliÄŸin fiyatÄ± net olarak bilinmiyor. Ancak, elbise ve tacÄ±n KraliÃ§e'ye ait olduÄŸu, sadece bazÄ± dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse diÄŸer gelinlerle kÄ±yaslanamayacak kadar 'hesaplÄ±' olduÄŸu sÃ¶ylenebilir.

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EN SADE GELÄ°NLÄ°KLERDEN BÄ°RÄ°

2018 yÄ±lÄ±nda Prens Harry ile evlenen Meghan Markle'Ä±n gelinliÄŸi de kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinde giyilen en sade gelinliklerden biri olarak tarihe geÃ§ti. ÃœnlÃ¼ bir tasarÄ±mcÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu gelinlik de Markle'a Ã¶zel dikildi. ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce fiyatÄ± 265 bin dolardÄ±, bugÃ¼nkÃ¼ fiyatÄ± ise 270 bin dolarÄ±n Ã¼zerinde.

DUVAKSIZ GELÄ°N

2018'deJack Brooksbank ile evlenen Prenses Eugenie'nin gelinliÄŸi, yeÅŸil taÅŸlÄ± tacÄ± ve duvaksÄ±z oluÅŸuyla dikkat Ã§ekmiÅŸti. Eugenie'nin, Ã§ocukluÄŸunda geÃ§irdiÄŸi skolyoz ameliyatÄ±ndan kalan izleri gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren sÄ±rtÄ± aÃ§Ä±k gelinliÄŸinin o dÃ¶nemdeki fiyatÄ± 260 bin dolardÄ±. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ise bu gelinlik 270 bin dolar deÄŸerinde.

FATURAYI AÄ°LESÄ° Ã–DEDÄ°

Modern Ã§aÄŸlarÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan dÃ¼ÄŸÃ¼nlerinden birinin kahramanÄ± Prens William ile Kate Middleton oldu. Middleton tÃ¶rende kendisine Ã¶zel olarak tasarlanÄ±p dikilen ve yine Ã¼nlÃ¼ bir modacÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir gelinlik giydi. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2011 yÄ±lÄ±nda gelinliÄŸin fiyatÄ±nÄ±n 332 bin dolar olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. FaturasÄ±nÄ± Middleton ailesinin Ã¶dediÄŸi bu gelinliÄŸin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki fiyatÄ± ise 345 bin dolara yakÄ±n.

O DA SADE BÄ°R MODEL SEÃ‡TÄ°

Yine Ä°ngiliz kraliyet ailesinden bir gelinlik. KraliÃ§e'nin bir diÄŸer torunu Zara Philips, Mike Tindall ile evlenirken sadeliÄŸiyle dikkat Ã§eken bir gelinlik giydi. 2011 yÄ±lÄ±nda gelinliÄŸin fiyatÄ±nÄ±n 8 bin dolarÄ±n Ã¼zerinde olduÄŸu belirtilmiÅŸti. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ise yaÅŸanan enflasyonla birlikte gelinliÄŸin fiyatÄ± 11 bin dolarÄ±n Ã¼zerinde.

80'LERÄ°N MODASI

Sarah Ferguson, Prens Andrew ile evlendiÄŸi 1986 yÄ±lÄ±nda 45 bin dolarlÄ±k bir gelinlik giymiÅŸti. GÃ¼nÃ¼mÃ¼z koÅŸullarÄ±nda bu gelinliÄŸin fiyatÄ± 100 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde. Ferguson'Ä±n gelinliÄŸi ona Ã¶zel olarak dikilmiÅŸ ve tamamlanmasÄ± aylar sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

EN GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° GELÄ°NLÄ°KLERDEN BÄ°RÄ°

Prenses Diana'nÄ±n, 1981 yÄ±lÄ±nda Prens Charles ile evlenirken giydiÄŸi gelinliÄŸe gelirsek... O da David ve Elizabeth Emanuel tarafÄ±ndan Diana'ya Ã¶zel olarak tasarlandÄ± ve aylarca sÃ¼ren bir Ã§alÄ±ÅŸmayla dikildi. 80'lerde evlenen birÃ§ok kiÅŸinin taklit ettiÄŸi bu gelinliÄŸin o dÃ¶nemdeki fiyatÄ± 127 bin dolardÄ±. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bÃ¶yle bir gelinliÄŸin maliyeti ise 500 bin dolara yakÄ±n.

EFSANE GELÄ°NLÄ°K

Biraz eskilere uzanalÄ±m ÅŸimdi de. Kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nleri tarihinin efsanelerinden biri Grace Kelly'nin Monako Prensi Rainier ile evlenirken giydiÄŸi bu gelinlikti. Helen Rose tasarÄ±mÄ± bu gelinlik o 1956 yÄ±lÄ±nda 65 bin dolarÄ±n Ã¼zerinde bir fiyata mal olmuÅŸtu. BÃ¶yle bir gelinliÄŸin bugÃ¼nkÃ¼ fiyatÄ± ise 600 bin dolarÄ±n Ã¼zerinde.

KRALÄ°Ã‡E 2. ELIZABETH BUGÃœN EVLENSEYDÄ°...

Ä°ngiltere KraliÃ§esi 2. Elizabeth'in gelinliÄŸine gelirsek... 1947 yÄ±lÄ±nda Prens Philip ile evlenirken giydiÄŸi bu gelinliÄŸin fiyatÄ± o dÃ¶nemde 42 bin dolardÄ±. Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan yeni Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir Ã¼lke iÃ§in bu gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir rakam. BÃ¶yle bir gelinlik bugÃ¼n dikilse fiyatÄ± 1. 6 milyon dolar olurdu.

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