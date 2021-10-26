TahtsÄ±z kral oÄŸlunu bÃ¶yle evlendirdi: Bir yÄ±lda Ã¼Ã§ dÃ¼ÄŸÃ¼n

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DÃœÄžÃœN ATÄ°NA'DA GERÃ‡EKLEÅžTÄ°

Yunanistan'Ä±n son kralÄ± 2. Constantin ile eÅŸi Anne Marie'nin oÄŸlu olan 35 yaÅŸÄ±ndaki Prens Philippos, Ä°sveÃ§li bir milyarderin kÄ±zÄ± olan Nina Flohr ile geÃ§en hafta sonu Atina'da dÃ¼zenlenen gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendi. BirÃ§ok basÄ±n organÄ± tarafÄ±ndan "yÄ±lÄ±n kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" olarak nitelendirilen tÃ¶rene dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan kraliyet ailesi Ã¼yeleri ile jet sosyete mensuplarÄ± katÄ±ldÄ±.

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BU ÃœÃ‡ÃœNCÃœ TÃ–REN

Prens Philippos ile Nina Flohr, aslÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda Ä°sviÃ§re'de St. Moritz'de dÃ¼zenlenen bir tÃ¶renle evlenmiÅŸti. ArdÄ±ndan da geÃ§en ilkbaharda Ä°ngiltere Cambridgeshire'da bir kutlama yemeÄŸi dÃ¼zenlendi. Bir baÅŸka deyiÅŸle bu Prens Philippos ile Nina Flohr'un, bir yÄ±l bile geÃ§meden dÃ¼zenlediÄŸi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlilik tÃ¶reni oldu. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re hepsinden daha gÃ¶steriÅŸli olan bu tÃ¶renle de dÃ¼ÄŸÃ¼n zincirine son halkayÄ± koydular.

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Ä°SPANYA KRALÄ°Ã‡ESÄ° SOFIA DAMADIN HALASI

Prens Philippos ile Nina Flohr'u, mutlu gÃ¼nlerinde Ä°spanya, Ä°ngiltere, Bulgaristan, Ä°sveÃ§, Danimarka, Bulgaristan ve SÄ±rbistan kraliyet ailesi Ã¼yeleri de yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Bu arada Ä°spanya KraliÃ§esi Sofia'nÄ±n, damadÄ±n halasÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Ä°NGÄ°LÄ°Z KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NÄ° ONLAR TEMSÄ°L ETTÄ°

Prens Philippos ile kan baÄŸlarÄ± bulunan Ä°ngiliz kraliyet ailesini ise Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie, eÅŸleri Edoardo Mapelli Mozzi ve Jack Brooksbank ile birlikte temsil etti.Â Her ikisi de kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce anne olan iki kardeÅŸ tÃ¶ren iÃ§in Ã¶zel olarak Ä°ngiltere'den Atina'ya gitti.

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PRENSES DIANA, DAMADIN VAFTÄ°Z ANNESÄ°

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in eÅŸi Prens Philip Yunan kÃ¶kenliydi. AynÄ± zamanda Prens Philippos dÃ¼nyaya geldiÄŸinde de Prenses Diana vaftiz annesi, Prens Philip de vaftiz babasÄ± olmuÅŸtu.

CÄ°DDÄ°YETÄ°NÄ° BOZMADI

Prenses Eugenie, dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in siyah giyinmeyi tercih etti. GeÃ§en yaz iÅŸ gezisi iÃ§in gittiÄŸi Ä°talya'da, birkaÃ§ modelle tekne gezisinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen ve Eugenie'yi aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸan Brooksbank, tÃ¶ren boyunca genellikle ciddiyetini bozmadÄ±.

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HER ZAMANKÄ°NDEN DAHA ÅžIK

KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir kÄ±z bebek sahibi olan Prenses Beatrice ise tÃ¶rene eÅŸi Edoardo Mapelli Mozzi ile birlikte katÄ±ldÄ±. Beatrice'in her zamankinden iddialÄ± giyim tarzÄ± ise tÃ¶renin en Ã§ok konuÅŸulan konularÄ±ndan biri oldu.

ZENGÄ°N Ä°Åž Ä°NSANININ KIZI

Gelin Nina Flohr, Chanel tasarÄ±mÄ± bir gelinlik giydi. Uzun duvaÄŸÄ± ve kuyruÄŸu bir yana kayÄ±nvalidesinden Ã¶dÃ¼nÃ§ aldÄ±ÄŸÄ± tacÄ±yla gerÃ§ek prensesleri aratmadÄ± Flohr. 34 yaÅŸÄ±ndaki Flohr'u, eÅŸi Prens Philippo'ya babasÄ± teslim etti.

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ZHUKOVA DA KONUKLAR ARASINDAYDI

TÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Atina Metropoliton Katedrali'nin Ã¶nÃ¼ gelin ile damadÄ± gÃ¶rmek isteyen meraklÄ±larla doldu. Bu arada dÃ¼ÄŸÃ¼ne katÄ±lanlar da sÄ±k sÄ±k sosyal medya hesaplarÄ±ndan tÃ¶renle ilgili paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±. Rus iÅŸ insanÄ± Roman Abramovich'ten boÅŸandÄ±ktan sonra Yunan milyarder Stavros Niarchos ile evlenen Daria Zhukova da tÃ¶renin konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

ÃœLKESÄ°NÄ° TERK ETMEK ZORUNDA KALMIÅžTI

Gelin ÅŸimdi de bu tÃ¶renin "kraliyet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lmasÄ±na neden olan Yunanistan'Ä±n son kralÄ± 2. Constantine'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne bir bakalÄ±m. II. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± yÄ±llarÄ±nÄ± GÃ¼ney Afrika'da sÃ¼rgÃ¼nde geÃ§irdikten sonra 1946 yÄ±lÄ±nda Yunanistan'a dÃ¶ndÃ¼. 1947 yÄ±lÄ±nda babasÄ± I. Paulos adÄ±yla tahta Ã§Ä±kÄ±nca veliaht, 6 Mart 1964 tarihinde babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine de kral oldu.

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KRALLIK KALDIRILDI, CUMHURÄ°YET Ä°LAN EDÄ°LDÄ°

2. Constantine, karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼lerin orduya sÄ±zdÄ±ÄŸÄ±ndan kuÅŸkulanarak Temmuz 1965'te BaÅŸbakan Georgios Papandreu'yu gÃ¶revden aldÄ±. KÄ±sa sÃ¼reli kabinelerin birbirini izlemesinin ardÄ±ndan 3 Nisan 1967'de Panayotis Kanellopulos'un kurduÄŸu hÃ¼kÃ»met 21 Nisan'da askeri bir darbeyle devrildi. Kral Constantine, 13 AralÄ±k 1967'de cuntanÄ±n devrilmesi iÃ§in orduya ve halka yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ± fakat dester gÃ¶rmeyince ailesiyle birlikte Roma'ya kaÃ§tÄ±. Askeri rejim Ã¶nce Constantine'in yerine bir naip atayabileceÄŸini, sonra da eÄŸer dilerse serbestÃ§e Ã¼lkesine dÃ¶nebileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ancak 1 Haziran 1973'te krallÄ±k kaldÄ±rÄ±lÄ±p cumhuriyet ilan edildi.

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YUNANÄ°STAN'IN SON KRALI

Kral, bu kararÄ± tanÄ±madÄ±. KasÄ±m 1974 tarihinde seÃ§imleriyle sivil yÃ¶netimin kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, 8 AralÄ±k 1974 tarihinde krallÄ±k konusunda yeni bir halk oylamasÄ± yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan yeni oylama sonucunda halkÄ±n bir kez daha monarÅŸinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na evet demesi Ã¼zerine tahtÄ±ndan ayrÄ±ldÄ± ve Yunanistan'Ä± terk etti. Yunanistan'Ä±n son kralÄ± 2. Constantine, Åžubat 1981'e kadar Ã¼lkesine geri dÃ¶nmedi. Åžubat 1981'de hÃ¼kÃ»met, annesi KraliÃ§e Frederika'nÄ±n cenaze tÃ¶reni iÃ§in KraliÃ§e'nin Tatoi'deki sarayÄ±ndaki aile mezarlÄ±ÄŸÄ±na katÄ±labilmesi iÃ§in birkaÃ§ saatliÄŸine dÃ¶nmesine izin verdi.

Ã‡EÅžÄ°TLÄ° DEMEÃ‡LER VERDÄ°

MonarÅŸinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eski kral Constantine, cumhuriyeti, yasalarÄ± ve Yunanistan'Ä±n anayasasÄ±nÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± defalarca belirtti. Time dergisine, "Yunan halkÄ± bir cumhuriyet istediÄŸine karar verirlerse bunu kabul etme hakkÄ±na sahiptirler ve tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in huzur iÃ§inde kalmalarÄ± gerekir" ÅŸeklinde demeÃ§ verdi.

FARKLI Ä°SÄ°MLER KULLANDI

1994 yÄ±lÄ±na kadar 2. Constantine'in resmi Yunan pasaportu kendisini "Constantine, Hellenlerin eski KralÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±. 1994 yÄ±lÄ±nda kabul edilen bir yasa, onun Yunan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, pasaportunu ve mÃ¼lkiyetini elinden aldÄ±. Yasa, Konstantin'e yeni bir soyadÄ± kabul etmedikÃ§e bir Yunan pasaportunun verilemeyeceÄŸini belirtti. 2. Constantine, "Eski Kral Konstantin" unvanÄ±nÄ± kullanmaya devam ediyor, ancak artÄ±k "Hellenlerin KralÄ± Konstantin" ismini kullanmÄ±yor. AyrÄ±ca sÄ±k sÄ±k Bay GlÃ¼cksburg olarak anÄ±lÄ±r. Ailesine yapÄ±lan bu referans en az 1935 yÄ±lÄ±na dayanÄ±yor.

OLÄ°MPÄ°YAT KOMÄ°TESÄ°'NDE GÃ–REV YAPTI

2004'te 2. Constantine Yaz OlimpiyatlarÄ± sÄ±rasÄ±nda geÃ§ici olarak Yunanistan'a dÃ¶ndÃ¼ ve UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi Ã¼yesi olarak kaldÄ±. Constantino de Grecia ("Yunanistan hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Constantine) ismi ile Danimarka diplomatik pasaportuyla Yunanistan'a ve Yunanistan'dan serbestÃ§e seyahat etti. Constantine ve eÅŸi Anne-Marie, Londra'da, yÄ±llarca Hampstead Garden banliyÃ¶lerinde yaÅŸadÄ±.

KRAL, 2013'TE ÃœLKESÄ°NE DÃ–NDÃœ

2. Constantina, 2008 Pekin ve 2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'nda UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesinin onursal Ã¼yesi olarak gÃ¶rev yaptÄ±. 2013'te ise Yunanistan'a dÃ¶ndÃ¼. 81 yaÅŸÄ±ndaki Yunanistan'Ä±n son kralÄ± Constantine'in, Ä°spanya kralÄ± Felipe'nin annesi, yani Ã¼lkenin "anne" kraliÃ§esi Sofia'nÄ±n erkek kardeÅŸi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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