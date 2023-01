Mutsuzluğunun acısını kıyafetlerden çıkardı

Haberin Devamı

BU KEZ SAÇLARI YERİNE ELBİSE DOLABINA YÖNELDİ

Sonra neredeyse bir yıl boyunca ortadan kayboldu. Eşinden ayrılacağı iddiaları gündeme düştü. Bunlara karşılık sağlık sorunları yaşadığı açıklaması yapıldı. Tam 10 ay sonra ülkesine döndü ama yine ortadan kayboldu. Tabii ki "dedikodu kazanı" kaynamaya devam etti. Aynı söylentiler yine ortada dolaştı. Neyse... Günün birinde evine de resmi görevlerine de döndü. Ama görünüşe göre mutsuz geçen neredeyse iki yılının acısını birçok hemcinsi gibi kendisine yeni kıyafetler alarak çıkarmaya çalıştı. Geçmişte saç modeline ilginç değişiklikler yapardı aslında ama bu kez tercihi elbise dolabından yana oldu.

KIYAFET HARCAMASI DİĞERLERİNİN ÜÇ KATINDAN FAZLA

Böyle uzun uzun anlattığımız bu kişi Monako'nun hüzünlü prensesi Charlene. 42 yaşındaki iki çocuk annesi Charlene, resmi görevlerine kısa sayılabilecek bir süre önce dönmesine rağmen, mevkidaşları arasında kırılması güç bir rekoru ele geçirdi. Monako Prensi 2. Albert'in eşi Charlene, 2022 yılı içinde yeni elbiselerine en çok para harcayan kraliyet ailesi üyesi oldu. Bunu biz değil, her yıl monarşi ailelerinin üyeleri arasında böyle bir değerlendirme yapan UFO No More adlı site söylüyor.

BİRAZ DAHA HARCASA BİR MİLYON EURO OLACAKTI

Söz konusu sitenin hesaplarına göre Prenses Charlene, bir yıl içinde yeni kıyafetler için kal 739 bin 541 Euro harcadı. Üstelik bu değerlendirmeye göre Charlene'in harcaması gerçekten dudak uçuklatacak türden. Çünkü ona en yakın harcama bunun yarısı kadar bile değil.

BABASININ TAHTI BİLE YOK AMA...

Yeni kıyafetlerine en çok para harcayan kraliyet kadınları sıralamasında Charlene'in ardından ikinci sırada gelen kişinin yıllık harcaması 227 bin 604 Euro. O kişi de ilginç aslında. Şu anda tahtta bile olmayan Yunanistan kraliyet ailesine mensup bir kişi bu: Prenses Maria Olympia.

'TUTUMLULUK' GÜNLERİ GERİDE KALDI

Gelelim listenin üçüncü sırasındaki kişiye. İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Galler Prensesi Catherine, 2022 yılında yeni kıyafetlerine 217 bin 310 Euro harcadı. Daha önce de bu konuda yapılan değerlendirmelere göre "tutumlu" olarak bilinen Kate, bu yıl her zamankinden daha fazla kıyafet harcaması yaptı. 2022'de iki kez yurt dışı turlara çıkan, Londra'da ilk kez "prenses" unvanıyla konuk ağırlayan Kate Middleton, biraz da bu nedenle son yılların en büyük kıyafet harcamasını yaptı. Kate'in geçen yıl giydiği 204 parçadan 168 tanesi yeniydi. Bunların ortalama fiyatı da 1000 Sterlin'in üzerindeydi.

İLK 10 GİRENLER VE DAHA HESAPLI GİYİNENLER: 2022 yılında yeni kıyafetlere en çok para harcayan kadınlar, Charlene, Maria Olympia ve Kate Middleton. Listede ilk 10'a girenlere de kısaca bir bakalım isterseniz.

PARA HARCADI AMA OLUMSUZ ELEŞTİRİLER ALDI

İsveç Prensesi Sofia, 2022 yılında yeni kıyafetler için harcadığı 217 bin 310 Euro ile Kate'in arkasından dördüncü sırada. Prens Carl Philip'in karısı olan üç çocuk annesi Sofia, kıyafetlerine bu kadar para harcadı harcamasına ama işin bir de diğer yanı var. Üç çocuk annesi Sofia'nın buna para verdiği kıyafetler modacılar tarafından çok da beğenilmedi.

DİĞERLERİNE GÖRE MÜTEVAZI KALDI

Listenin beşinci sırasında Lüksemburg Grand Düşesi Maria Teresa var. Onun 2022 yılında yaptığı yeni kıyafet harcaması 163 bin 906 Euro.

ALTINCI SIRADA MEGHAN VAR

Altıncı sırada İngiliz kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle var. Prens Harry ile evlendiği 2018 yılında dünyanın bütün monarşi üyesi kadınlarını geride bırakıp en çok kıyafet harcaması yapan Meghan Markle 2022'de sadece 134 bin 493 Euro harcadı.

Yedinci sırada Belçika Kraliçesi Mathilde var. Onun yeni kıyafet harcaması toplam 106 bin 938 Euro. Mathilde en renkli ve cesur giyinen kraliyet kadınlarından biri.

MARY BU YIL GERİLERDE KALDI

Sekizinci sıradaki kişi 2022 yılını olaylı kapatan Danimarka sarayından. Veliaht Prens Frederik'in eşi Prenses Mary, 2022 yılında yeni kıyafetler için 92 bin 245 Euro harcama yaptı.

AMA SOPHIE ÖNE GEÇTİ

Genellikle bu tür listelerde daha geride yer alan bir başka İngiliz kraliyet ailesi gelini Wessex Kontesi Sophie bu kez dokuzuncu sırada. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Edward'ın karısı olan Sophie, 2022 yılında yeni kıyafetlerine 87 bir 299 Euro harcadı.

EVLENDİ, GİYİM ZEVKİ DEĞİŞTİ

UFO No More'un listesinde 10'uncu sırada İngiltere'den bir isim var yine. Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Beatrice. Edoardo Mapelli Mozzi ile bir çocuklu mutlu bir evliliği olan Beatrice geçen yıl yeni giysilerine 87 bin 257 Euro harcadı. Bu arada evlenmeden önce yanlış moda tercihleriyle konuşulan Beatrice'in büyük olasılıkla bir iç mimar olan yani estetik bir bakışa sahip kocası sayesinde giyim zevkinin değiştiği konuşuluyor.

YİNE ŞIKTI AMA ÇOK PARA HARCAMADI

Hollanda Kraliçesi Maxima, 72 bin 888 Euro ile listede 12'inci sırada. Dünyanın en iddialı giyinen monarşi üyelerinden biri olan Maxima görünüşe göre bu işi çok para harcamadan da başarabiliyor.

Yine dünyanın en şık kraliçelerinden biri olan bilinen İspanya Kraliçesi Letizia, mevkidaşı Maxima'nın iki sıra gerisinde, 14'üncü sırada. Onun yıllık yeni elbise harcaması 53 bin 919 Euro. Büyük olasılıkla Letizia, zaman zaman kızlarının ya da kayınvalidesinin kıyafetlerini de giydiği için elbise dolabına su gibi para akıtmıyor.

