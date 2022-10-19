'Biz kimi karşıladık!' Paçalarını bile düzeltmemiş

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HER ZAMANKİ GİBİ OLAN TEK ŞEY GÜLÜMSEMESİ

"Her zamanki gibi" olan tek şey yüzündeki gülümsemeydi. Onu karşılamak için havaalanında bekleyen heyet bu görüntü karşısında ne hissetti ne düşündü bilinmez, ama onu takip eden hayranları, gerçekten çok şaşırdı bu görünümü karşısında. Sanki o gördükleri, dünyanın en güzel giyinen kadınları listesinde ilk beşteki yerini kimseye kaptırmayan o kadın değil. bambaşka biriydi.

KENDİSİNDEN BEKLENMEDİK BİR GÖRÜNTÜ İÇİNDE

Uzun uçak yolculuğunun yarattığı izlerin hiçbirini silmeden, sadece samimi gülümsemesiyle uçaktan inen o kadın Hollanda Kraliçesi Maxima'dan başkası değildi. Kral Willem Alexander ile evliliğinden üç tane kız çocuk annesi olan Maxima, dün bir ziyaret için Tanzanya'ya gitti. Kilimanjaro'da havaalanında uçaktan indiği sırada resmi bir heyet tarafından karşılandı. Gittiği her yerde çarpıcı renklerde şatafatlı giysileri ve bir o kadar da gösterişli aksesuarlarıyla dikkat çeken Maxima bu kez kendisinden beklenmeyecek kadar sade bir görüntü sergiliyordu.

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Gülümsemesini yüzünden eksik etmeyen Kralieçe Maxima, kendisini bekleyen heyetle selamlaşıp tokalaştıktan sonra karşılama için hazırlanan Maasai dans gösterisini de izledi. Son olarak Hollanda'daki parlamento açılışına katıldığında, en büyük kızı Amalia ve kocası Willem Alexander ile birlikte süslü bir at arabasına binen, bu gösteriş nedeniyle halk tarafından "yuhalanan" Maxima bu kez şaşırtıcı derecede sade giyinmişti.

GÖSTERİŞLİ TARZINI BİR YANA BIRAKTI

Kraliçe Maxima, Tanzanya'ya kısa bir ziyarette bulunuyor. Maxima bu kez ülkesinin kraliçesi olarak değil Birlemiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kalkınma İçin Kapsayıcı Finansman Özel Temsilcisi sıfatıyla bu geziye çıktı. Belki de bu yüzden her zamanki gösterişli tarzını bir yana bıraktı.

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KIYAFETİ YİNE DE PAHALI: Her ne kadar Maxima, Tanzanya'ya ulaştığı sırada sade bir görüntü sergilese de sadece üzerindeki ceketin küçük bir servet değerinde olduğu söylenebilir. Maxima'nın giydiği Chloe imzalı siyah tunik 2969 sterlin değerinde.

PAZAR YERİNİ GEZDİ

Maxima'nın gezisinin ertesi günkü durağı ise Dar es Salaam'daki Makumbusho Pazarı oldu. Yanındaki heyetle birlikte pazarı geçen Kraliçe Maxima, burada tezgahları ya da dükkanları bulunan esnafla da buluştu, sohbet etti. Kilimanjaro bölgesindeki bazı çiftlikleri ziyaret edip, bölge halkıyla, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri üzerine görüş alışverişinde bulunmak da Maxima'nın programında yer alan etkinliklerden.

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Kraliçe Maxima, Tanzanya'ya gelmeden önce eşiyle birlikte İsveç'e bir ziyarette bulunmuştu. O gezide de yine her zamanki gösterişli tarzını sürdürmüştü.

Kraliçe Maxima, tahtını kocası Willem Alexander ile paylaştığı Hollanda'nın ilk Latin kökenli kraliçesi olarak tarihe geçti. 1971 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya gelen Kraliçe Maxima, ya da tam adıyla Máxima Zorreguieta Cerruti, ülkesinin karanlık döneminin simgelerinden biri olan eski müsteşar Jorge Zorreguieta'nın kızı.

'ELVEDA BABA' ŞARKISINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

General Jorge Rafael Videla'nın yönetimi sırasında Tarım Bakanı Müsteşarı olarak görev yapan babası, Arjantin'deki darbe hükümetinin bir bakanı olduğu için kızı Maxima'nın, o dönemde Hollanda Veliaht Prensi olan Wililam Alexander'ın kızıyla evlendiği 2002'deki düğününe gitmemişti. Hatta bu yüzden düğünün bir anında Maxima'nın düğünde seslendirilen bir şarkı sırasında duygulanarak gözyaşlarına tutamadığı da ileri sürüldü. Maxima'yı ağlatan o şarkının İspanyolca Adios Papa (Elveda Baba) adlı şarkı olduğu da sonra basına yansıdı.

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Maxima'nın baba tarafından ailesinin soyu, İspanya kraliyet ailesine kadar uzanıyor. 28 yaşındayken şu anda evli olduğu Willem Alexander ile tanıştığında bir bankada çalışıyordu Maxima. İspanya'nın Sevilla kentindeki bir partide tanışan ikilinin bu arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Üç yıllık ilişkinin ardından da çift evlendi.

'BABASININ GÜNAHLARININ BEDELİNİ ONA ÖDETMEMEYE KARAR VERDİLER'

Aradan geçen zaman içinde Maxima'nın babasının geçmişi sık sık gündeme gelse de hatta yanında çalışan kişilerin rejim tarafından işkenceye tabi tutulduğu iddiaları ortaya atılsa da halk sonunda "Babasının yaptıklarının ya da yapmadıklarının hesabı kızından sorulamaz" sonucuna vardı. Kraliçe'nin basası 2017 yılında hayata veda etti.

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BÜYÜK KIZI ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Kraliçe Maxima ve eşi Kral Willem Alexander'ın üç tane kızı bulunuyor. En büyük kızları ve tahtın veliahtı olan Catharina Amalia, son günlerde hakkındaki güvenlik endişeleriyle gündeme gelmişti. Hatta evinen çıkamadığı iddiaları basına yansımıştı. Çiftin, Alexia ve Ariane adında iki kızı daha bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS