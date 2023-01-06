Keşke talihi de kendisi gibi güzel olsaydı: Beni hep en kötü erkekler buldu

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'DÜNYADAKİ EN KÖTÜ ERKEKLERİ CEZBETTİM'

Zaten konuk olduğu bir sohbet programında da bu konuyu "Hep dünyadaki en kötü erkekleri cezbettim" diyerek kendisi özetledi. Bunun ardından daha iddialı sözler de sarf etti: " Erkekler, güçlü bir kadınla nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlar. Bu yüzden de sizi mahvedip gidiyorlar" diye konuştu. Şimdi birazdan bu ünlünün kim olduğunu öğrenince bu sözlerinde ne kadar haklı olduğunu da göreceksiniz zaten.

GÖSTERİ DÜNYASININ KÖTÜ ŞÖHRETLİ ÜNLÜSÜYLE FLÖRT ETTİ

O ünlü, moda dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Emily Ratajkowski. Kocası Sebastian McClard tarafından defalarca aldatıldığı ortaya çıktıktan sonra boşanma kararı alan 31 yaşındaki Ratajkowski'nin adı Brad Pitt ile aşk söylentilerine karışmıştı. Bu iş, sadece söylenti olarak kaldı. Ama Ratajkowski, daha bu iddiaların "dumanı tüterken" bu kez gösteri dünyasının en kötü şöhretli isimlerinden biri olan Pete Davidson ile kısa bir ilişki yaşadı. Bu arada Ratajkowski'nin adının son dönemde Jack Greer ile anıldığını hatta onunla öpüşürken görüntülendiğini hatırlatalım.

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'GÜÇLÜ BİR KADINLA NASIL BAŞA ÇIKACAKLARINI BİLMİYORLAR'

Sebastian Bear McClard ile evliliğinden bir oğlu bulunan Ratajkowski, High Low adlı podcast yayınına konuk oldu. Modelliğin ardından tasarımcılığa da adım atan Ratajkowski, erkeklerle ilişkilerini neden bir türlü yürütemediği hakkında konuştu. Hep en kötü erkekleri cezbettiğini söyleyen model sözlerini şöyle sürdürdü: "Güçlü bir kadınla nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlar. Sonra da sizi mahvedip gidiyorlar."

'SONRA BAŞA DÖNÜYORSUNUZ'

Gösteri dünyasında Emrata adıyla bilinen ünlü model, bu konuda oldukça iddialı sözler sarf etti: " Gerçekten güçlü bir kadın istediğini düşünen birçok erkek bununla nasıl başa çıkacağını ve bunun kendi kimlikleri için ne anlama geldiğini bilmiyor. Bir süre sonra seni yıkıp mahvetmeye başlıyorlar. Sen de başa dönüyorsun."

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KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ ANLATTI

Sohbet sırasında Emrata bir gün bir kız arkadaşına "Sanki hep en kötü erkekleri cezbediyormuş gibi" hissettiğini söylediğini de anlattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen bütün bunlara boş vereyim diyorum. Çünkü gerçekten kendine güvenen bir adam istiyorum." Ama Ratajkowski'nin bu konuda bazı kalın çizgileri de var söylediğine göre: "Kanıtlayacak bir şeyi olan ve bunu benim aracılığımla yapmaya kalkışan, aşırı özgüvenli bir adam da istemiyorum. İstediğim kesinlikle bu değil."

YANLIŞ İLİŞKİ: Emily Ratajkowski, boşanma kararından sonra Kim Kardashian'ın eski sevgilisi Pete Davidson ile bir ilişkiye başladı. Fakat gösteri dünyasının en kötü şöhretli ünlülerinden biri olan Davidson ile yaşadığı bu ilişki birkaç hafta sürdü. Bu arada Davidson'ın Kardashian'ın yanı sıra Cindy Crawford'ın kızı Kaia, oyuncu Andie MacDowell'ın kızı Margaret Qualley gibi ünlülerde aşk yaşadığını da hatırlatalım.

ALDATILMAYI KABULLENMEDİ

Emily Ratajkowski'nin, oğlunun babası Sebastian Bear McCleard ile evliliği de 2018 yılında başladı ama sadece dört yıl sürdü. Bu yılın yaz aylarında ileri sürülenlere göre kocası, Emrata'yı bir değil birkaç kez aldattı. Bu da evliliğin bitmesine neden oldu. People dergisinin ileri sürdüğüne göre ayrılık kararını alan da Emily Ratajkowski. Dergiye konuşan bir kaynak, aldatma olayının ortaya çıkmasından sonra çiftin ayrıldığını bunun da Emrata'nın kararı olduğunu belirtti. Aynı kaynak "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" diye konuştu. Bu arada Emrata ile Sebastian Bear McClard'ın bir yaşında Sylvester Apollo Bear adında bir oğlu olduğunu da hatırlatalım.

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Gözden Kaçmasın İlişki sekiz ayda bitti: Aşkta payına yine hüsran düştü Haberi görüntüle

KAYNAKLAR İDDİALARI DOĞRULADI: SERİ HALDE ALDATTI: Her ne kadar ayrılığa neden olarak aldatma konusu bir iddia olarak ortaya atılsa da Emily Ratajkowski'ye yakın kaynaklar bunun doğru olduğunu belirtiyor. Page Six'e konuşan bir kaynak da Sebastian Bear McClard'ın "karısını seri halde" aldattığını ileri sürdü.

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Gözden Kaçmasın İlişki sekiz ayda bitti: Aşkta payına yine hüsran düştü Haberi görüntüle

Emily Ratajkowski ile Sebastian Bear McClard, 23 Şubat 2018'de sade bir törenle evlendi. New York'ta nikah dairesine giden çift, sadece az sayıdaki arkadaşlarının huzurunda birbirlerine evlilik yemini etti. Törende gelinlik giymeyen Emrata, mutlu gününde çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaşarak haberi duyurdu.

Emily Ratajkowski, anne olmak üzereyken yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Vogue'un ABD edisyonuna kapak olan model, büyümeye başlayan karnı ile dergiye özel pozlar verdi. O pozları sosyal medyadan paylaşarak müjdeli haberi takipçileri ile paylaşan Emily Ratajkowski, bebeğinin cinsiyetini ise doğana kadar öğrenmeyeceklerini söyledi. Ratajkowski, dergi için kaleme aldığı bir makalede de bebeklerini "cinsiyet odaklı" büyütmeyeceklerini açıklamıştı. Onun bu sözleri de tartışma yaratmıştı.

Emily Ratajkowski, Sebastian Bear McClard ile evliliğinden Sylvester adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

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GÜZELLİĞİN BEDELİ

Emrata, son yıllarda yaptığı çarpıcı çıkışlarla dikkat çekiyor. Bunlardan birinde de "güzellik" konusunda hissettiği baskıydı. Anlattığına göre dikkat çekecek güzellikle bir bebek olarak dünyaya geldi ve annesinin yönlendirmesiyle hep bu dış görünüş konusuna dikkat etmek korunda kaldı. Emrata, kaleme aldığı My Body (Benim Vücudum) adlı kitabında, bu kadar dikkat çeken bir güzelliğe sahip olarak büyümenin nasıl bir şey olduğunu satırlara döktü. Bu güzelliğin ödülü olarak neler kazandığını ve elbette nasıl bir bedel ödediğini.

Tam adı Emily O'Hara Ratajkowski olan Londra doğumlu model,ailesinin, onun görünüşüyle ilgili takıntısını, bu görsel özelliklerinin onu bazı insanların gözünde nasıl bir cinsel obje haline getirdiğini satırlara döktü. Moda dünyasında "Emrata" adıyla anılan Emily Ratajkowski , Thicke'nin klip çekiminde kendisini taciz etmesinden uzun yıllar önce bir ortaokul öğretmeninin sutyeninin kopçasını nasıl kopardığını da kitabında anlattı. Kitapta Ratajkowski'nin bazı itirafları da var kendisiyle ilgili. Özellikle sosyal medyada yaptığı cüretkar paylaşımlarla çok tartışılan Emrata, bu durumu da "Çıplaklık insanı güçlendirir" diyerek savunmuştu. Fakat kitabında anlattığına göre sonradan bu konuda sandığı kadar güçlü olmadığının da farkına vardı.

Londra'da dünyaya gelen ancak küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD, San Diego'ya taşınan Ratajkowski, kitabında annesinin nefes kesen güzelliğinin hikayelerini dinleyerek büyüdüğünü de yazdı. Gençlik yıllarında çok güzel bir kız olan annesi Kathy, sık sık, kendisine hayran olan erkek öğrencilerin, yatak odasının penceresi altında ona nasıl serenat yaptıklarını anlatırdı. Ve elbette onun bu güzelliğini kıskananların yaptıklarını da. Ratajkowski, annesinden geçen bu 'güzellik' mirasının kendisinin de kaderi olduğunu daha küçücük yaşta fark ettiğini de yazdı.

ASLINDA BOYU KISA BULUNMUŞTU: Her ne kadar güzelliği ile dikkat çekse de Ratajkowski'nin 1.70 santimlik boyu aslında podyuma çıkması için çok uygun değildi. Bunun için de bikini ve iç çamaşırı çekimleri için yönlendirildi. Ratajkowski, başlarda bir cinsel obje olarak algılanmanın, kendisi üzerinde bir tür özgürleştirici etkisi olduğunu düşündü yazdıklarına göre. Bir noktaya kadar doğruydu da bu. Çünkü kendisine şöhretin kapılarını açtı ve başka işlerde gerçekleşmeyecek kadar kısa sürede çok para kazanmasını sağladı. Ancak işin 'özgürleştirici ve güç verici" kısmının sandığı gibi olmadığını da fark etti. Yazdığına göre "oyundaki dinamiklerin gerçekliğiyle yüzleşmek, gücünün ne kadar sınırlı olduğunu da kabul etmek" anlamına geliyordu.

Böylesine dikkat çekici bir güzelliğe sahip olan ve bunun da farkında olarak büyüyen Ratajkowski'nin modellik kariyeri için de fazla beklemesi gerekmedi. 14 yaşında bir markette kasa sırası beklerken, bir model ajanı tarafından keşfedildi Ratajkowski. Model olmasının, ailesini de memnun edeceğini düşündü ve bu şekilde hayatını şekillendirecek olan kariyeri de başlamış oldu.