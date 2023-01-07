Kamera karşısından cezaevine: Ünlü ekran yüzüne şok! Altı buçuk yıl hapis cezası aldı

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GÖZYAŞI DÖKTÜ AMA BEDEL ÖDEMEKTEN KURTULAMADI

Ekranın ilgiyle izlenen programlarından birinde görev alan TV ünlüsü, adının karıştığı hatta lider gibi göründüğü ve onlarca yıl süren bir dolandırıcılık olayı nedeniyle altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Her ne kadar yaptıklarından pişman olduğunu, gözyaşları içinde söylese de bu onu ağır bir bedel ödemekten kurtaramadı.

78 AY HAPİS CEZASI ALDI

ABD'de kamera karşısına geçtiği The Real Housewives of Salt Lake City adlı reality şovun yıldızlarından biri olan 49 yaşındaki Jennifer 'Jen' Shah, yaşlı insanlara yönelik tele- pazarlama yöntemiyle dolandırıcılık yapmak suçundan hapis cezası aldı. Geçen temmuz ayında yapılan duruşmada suçunu kabul eden Shah'ın cezası dün açıklandı. Buna göre Jen Shah, bu dolandırıcılık zincirindeki rolü nedeniyle 78 ay yani 6 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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'BEBEĞİM, ANNEM ÇOK ÜZGÜN'

Jen Shah, dün (cuma günü) gerçekleşen ve cezasının açıklandığı duruşmada gözyaşları içinde pişmanlığını ifade ederek "Yaptıklarım masum insanlara zarar verdi. Tazminat ödemek adına gereken parayı kazanmak için elimden geleni yaptığımı söylemek isterim" dedi. Shah ailesine hitaben de "Çok derinden üzgünüm" diye konuştu. Jen Shah kolluk kuvvetleri kendisini almaya gittiğinde evinde bulunduğu 19 yaşındaki oğlu Omar'dan özel olarak özür diledi. "Bebeğim Omar, annen senin başına silah dayanarak uyandırılmana sebep olduğu için çok üzgün" dedi.

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KOCASI VE OĞULLARININ MEKTUBU OKUNDU

Shah, dünkü duruşmada aslında bu yaptıklarının "temel değerlerine aykırı" olduğunu söyledi. Cezaevinden çıktıktan sonra kurbanlarına paralarını ödemek için harekete geçeceğine dair söz verdi. Shah bu konuda "Hepsi benim hatamdı" diye konuştu. Tonga ve Hawai kökenli olan Jennifer Shah, ABD'de dünyaya geldi, Sharrieff Shah ile 1994 yılında evlenen Jen Shah, iki çocuk annesi.

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Dünkü duruşmada Shah'ın eşi Sharrieff Shah ve iki oğlunun kaleme aldığı bir mektup da okundu. Orada yer alan satırlardan bazıları şöyle: "Jen herhangi bir suçtan dolayı hiçbir zaman tutuklanmadı veya gözaltına alınmadı." Mektupda, eşi Sharrieff, Jen Shah ile evliliklerinde yaşadıkları sorunların onu kötü iş kararları almaya ve berbat insanlarla ilişkiler geliştirmesine neden olduğu vurgulandı.

DOLANDIRICILIK ZİNCİRİNİN BAŞI OLDUĞU İDDİASI

Bu arada dünkü duruşmada Shah'ın avukatı Priya Chaudhry, TV yıldızının yaptıklarından pişman olduğunu ve adalet sistemine olan inancını dile getirdi. "Jen topluma olan borcunu ödeyecek" diye konuştu. Fakat davacı tarafın avukatı bu dolandırıcılık olayının bütün kurbanlarının anlattığına göre zincirin başındaki kişinin Jen Shah olduğunu ileri sürdü.

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Duruşmada yargıçlar Shah'ı neredeyse 10 yıldır devam eden ve ağırlıklı olarak 55 yaşın üzerindeki bireyleri hedef alan tele pazarlama yöntemiyle dolandırıcılık zincirine katılmaktan suçlu bulundu. İddialara göre Jen Shah, kurban listelerini oluşturmaktan sorumluydu. Jen Shah, başlarda bu suçlamaları kabul etmedi ama temmuz ayında bu dolandırıcılık zincirindeki suçunu itiraf etti. Jen Shah'ın hasip cezası 17 Şubat 2023'te başlayacak.

FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, INSTAGRAM