Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri

Güncelleme Tarihi:

#Charlize Theron#Kim Kardashian#Meryl Streep
Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashianın devri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 14:14

Dünya her geçen gün değişiyor değil mi? Günlük alışkanlıklar, hayatımız boyunca kullandığımız her tür alet, araç ya da gereç. Hatta mevsimler bile değişiyor. Kış ortasında sıcak hava ya da hiç beklenmedik anda bastıran soğuklar gibi... Durum böyleyken hayatın bir parçası olan sinema ve televizyonun değişmemesi zor. Bu tür sektörlerde bir gün çok ünlü ve gözde olan bir yüz, başka bir gün unutulabiliyor. Yeni kuşaklar geldikçe eskiler yerlerini onlara bırakıyor. Bir de yaygın olarak kullanılan kitle iletişim araçları var ki, hem onlar hem de kullanılan ifade biçimleri zaman içinde hızla değişiyor.

Haberin Devamı

'ARTIK SEYİRCİ BAŞKA ŞEYLER ARIYOR'
Değişime en çok açık alanlardan biri de eğlence sektörü üst başlığı altında toplanan sinema, TV dünyası. İşte bu konuda son yıllarda giderek daha fazla dikkat çeken bir gerçeğe ünlü yıldız Charlize Theron, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda değindi. Oyunculukla başladığı sinema kariyerini yapımcılıkla sürdüren Theron bu konuda bazı çarpıcı açıklamalar yaptı. 47 yaşındaki yıldız, "pazarın bugün artık çok farklı" olduğunu söyleyerek "Şöhretin, seyirci tarafından aranan başka bir seviyesi var" dedi. Gelin, Theron'un nelerden söz ettiğine şöyle bir bakalım.

Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashianın devri

Haberin Devamı

Theron, eğlence sektörüne sosyal medyanın da katılımıyla birlikte, ünlü ve yetenekli yıldızların hayatının da değiştiğini vurguladı. Charlize Theron bu konuda şunları söyledi: "Artık reality şovlar çağında yaşıyoruz. Tanrı biliyor ki bunları ben de seviyorum. Yani Kim Kardashian gibi reality şov yıldızlarının temsil ettiği paza, artık Meryl Streep gibi yaşayan en yetenekli yıldızların temsil ettiğinden çok daha değerli artık. Bu bir gerçek" diye konuştu.

Theron, bu iki farklı alandaki isimlerin, farklı yetenekleri ve özellikleri olduğunu belirterek "Eğer Kim Kardashian'sanız çok daha fazla dikkat çekmeniz olası" diye sözlerini sürdürdü. Güzel yıldız, bu sözleriyle Kim Kardashian hakkında olumsuz bir fikir beyan etmediğini, tam tersine onun yaptığı her şeyi izlediğini sözlerine ekledi. Theron'un söylediği başka bir ayrıntı da bu tür reality şov yıldızlarının aslında Hollywood'a çok fazla şey katabileceği.

Gözden Kaçmasın

Para içinde yüzüyorlar ama öyle bir kalp ağrıları var kiPara içinde yüzüyorlar ama öyle bir kalp ağrıları var ki!Haberi görüntüle

Charlize Theron aslında bu konuda ilk kez görüş beyan etmiyor. İki çocuk annesi Theron, daha önce de sosyal medya platformlarının ve reality TV şovlarının, gösteri dünyasında birçok başarılı kariyerin inşa edilmesine önayak olduğunu ifade etmişti.

Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashianın devri


HAYATINI PAYLAŞARAK KOCAMAN BİR İMPARATORLUK KURDU
Aslına bakılırsa Charlize Theron, bu konuda doğru olmayan sözler sarf etmedi. Kim Kardashian, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçip hayatının en özel ayrıntılarını bile kameralarla paylaşarak kocaman bir imparatorluk kurdu. Hem kendisi hem kız kardeşleri bu sayede elde ettikleri ünden faydalanarak servetlerini katlamak için farklı yollara gitti. Kim Kardashian moda ve kozmetik alanına el attı. En küçük kız kardeşi Kylie Jenner da kendine ait bir kozmetik markası kurdu. Diğer kardeşi Kendall Jenner ise yine TV yoluyla kazandığı şöhret sayesinde moda dünyasına adım attı ve birçok meslektaşına nasip olmayacak şekilde hızla çıktı kariyer basamaklarını.

Haberin Devamı

Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashianın devri

BANKADAKİ SON PARASINI ÇEKERKEN KEŞFEDİLDİ
Charlize Theron'un bugünkü şöhretine ulaşmasının da kelimenin tam anlamıyla 'Film gibi' bir öyküsü var. Güney Afrikalı Charlize Theron, 6 yaşında bale dersleri almaya başladı. Fakat bu alandaki serüveni dizini incitince sona erdi. Sonra 16 yaşına geldiğinde ise modellik yapıyordu. Şansını sinemada denemek için Los Angeles'a giden Charlize Theron'a annesi bir miktar para ve tek gidişlik bilet verdi. Haftalar geçmesine rağmen bir sonuç alamayan Theron, hesabında kalan son parayı çekmek için bankaya gitti. Çeki kabul etmeyen veznedarla kavga ederken menajer John Crosby'nin dikkatini çekti. Crosby; Theron'a oyuncu olup olmadığını sordu. Theron ise "Değilim ama olmak istiyorum" yanıtını verince oyunculuk kapılarını araladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Düğün tarihi açıklandı, millet gelinlik derdine düştü: Artık zamanı geldi, gençleri evlendiriyoruzDüğün tarihi açıklandı, millet gelinlik derdine düştü: Artık zamanı geldi, gençleri evlendiriyoruzHaberi görüntüle

Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashianın devri

OSCAR ÖDÜLÜNE UZANDI
Theron, 1996 tarihli 2 Days in the Valley adlı filmde kamera karşısına geçti. O yapımdaki iç çamaşırlı sahneleri de hafızalara kazındı. Bugün Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri olan Charlize Theron, kariyerindeki en önemli çıkışını Keanu Reeves ve Al Pacino ile birlikte oynadığı 1997 tarihli The Devil's Advocate (Şeytanın Avukatı) filmiyle yaptı. Ardından peş peşe iyi izlenen filmlerde rol alan Theron 2004'te de kadın seri katiy Aileen Wuornos'u canlandırdığı The Monster (Cani) filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandı.

Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashianın devri


NİŞANLISIYLA YOLLARINI AYIRDI: Özel hayatını fazla göz önünde yaşamayan Theron, uzun süre Stuar Townsend ile nişanlı kaldı. 2001 yılında İrlandalı aktör Stuart Townsend birlikteliğe başlayan Theron, 2011 yılında ilişkisini bitirdi. Oyuncunun eski nişanlısının adı bir dönem dolandırıcılık olayına karışmıştı.

Haberin Devamı

Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashianın devri

HAYRANLARI EVLENMELERİNİ İSTİYORDU: Theron'un Sean Penn ile yaşadığı ilişki de çok konuşuldu. Herkes onlardan evlilik haberi beklerken onlar yollarını ayırdılar.

BÜYÜK BİR AİLE TRAJEDİSİNE TANIK OLDU: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Benoni şehrinde doğan Theron'un annesi Gerda Alman, babası Charles Theron ise Fransız asıllıydı.Annesi ve babası bir yol yapım şirketi işletiyordu. Theron 15 yaşında iken annesi bir tartışma sırasında babasını vurdu ve Theron'un babası hayatını kaybetti. Annesi kendini savunduğu gerekçesiyle ceza almadı.Aslında çok iyi bilinen bu olayı bir daha hatırlamak istersek... Charlize Theron'un annesi Gerda, 1991 yılının o kabus gibi gecesinde kocası Charlie'yi vurmak zorunda kalmıştı. Gerda, kocası Charles, hem ohu hem de kızı Charlize'i kurşunlayıp öldürmekle tehdit ettiği için kendilerini savunmak amacıyla silahını ateşledi. Theron, kariyerinin yanı sıra bu aile trajedisiyle de gündeme geliyor zaman zaman. Hatta bu konuda açıklama yapmaktan da çekinmiyor. Theron, üç yıl önce bir röportajda bu konu hakkında açık açık konuşmuştu.Theron o röportajda Annemin kendini savunmak için babamı vurduğu o gece hakkında konuşmaktan hiç utanmıyorum. Benzer durumdaki insanların, yalnız olmadıklarını hissetmelerini istiyorum" diye konuştu. Hatta bu konuda konuşmaktan kaçınmadığını çünkü bu yaşanmışlığın benzer tecrübelere sahip başka insanlara yardımcı olmasını istediğini de söylemişti.

Gözden Kaçmasın

Kocam sağ olsun, kilolarımla çok mutluyumKocam sağ olsun, kilolarımla çok mutluyum!Haberi görüntüle

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Charlize Theron#Kim Kardashian#Meryl Streep

BAKMADAN GEÇME!

Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz

Havuz, asansör, çocuk parkı, spor salonu... Kullanmadığımız hizmetin bedelini aidattan düşebilir miyiz?

#Emlak
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu