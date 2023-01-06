Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri

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'ARTIK SEYİRCİ BAŞKA ŞEYLER ARIYOR'
Değişime en çok açık alanlardan biri de eğlence sektörü üst başlığı altında toplanan sinema, TV dünyası. İşte bu konuda son yıllarda giderek daha fazla dikkat çeken bir gerçeğe ünlü yıldız Charlize Theron, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda değindi. Oyunculukla başladığı sinema kariyerini yapımcılıkla sürdüren Theron bu konuda bazı çarpıcı açıklamalar yaptı. 47 yaşındaki yıldız, "pazarın bugün artık çok farklı" olduğunu söyleyerek "Şöhretin, seyirci tarafından aranan başka bir seviyesi var" dedi. Gelin, Theron'un nelerden söz ettiğine şöyle bir bakalım.
Theron, eğlence sektörüne sosyal medyanın da katılımıyla birlikte, ünlü ve yetenekli yıldızların hayatının da değiştiğini vurguladı. Charlize Theron bu konuda şunları söyledi: "Artık reality şovlar çağında yaşıyoruz. Tanrı biliyor ki bunları ben de seviyorum. Yani Kim Kardashian gibi reality şov yıldızlarının temsil ettiği paza, artık Meryl Streep gibi yaşayan en yetenekli yıldızların temsil ettiğinden çok daha değerli artık. Bu bir gerçek" diye konuştu.
Theron, bu iki farklı alandaki isimlerin, farklı yetenekleri ve özellikleri olduğunu belirterek "Eğer Kim Kardashian'sanız çok daha fazla dikkat çekmeniz olası" diye sözlerini sürdürdü. Güzel yıldız, bu sözleriyle Kim Kardashian hakkında olumsuz bir fikir beyan etmediğini, tam tersine onun yaptığı her şeyi izlediğini sözlerine ekledi. Theron'un söylediği başka bir ayrıntı da bu tür reality şov yıldızlarının aslında Hollywood'a çok fazla şey katabileceği.
Charlize Theron aslında bu konuda ilk kez görüş beyan etmiyor. İki çocuk annesi Theron, daha önce de sosyal medya platformlarının ve reality TV şovlarının, gösteri dünyasında birçok başarılı kariyerin inşa edilmesine önayak olduğunu ifade etmişti.
BANKADAKİ SON PARASINI ÇEKERKEN KEŞFEDİLDİ
Charlize Theron'un bugünkü şöhretine ulaşmasının da kelimenin tam anlamıyla 'Film gibi' bir öyküsü var. Güney Afrikalı Charlize Theron, 6 yaşında bale dersleri almaya başladı. Fakat bu alandaki serüveni dizini incitince sona erdi. Sonra 16 yaşına geldiğinde ise modellik yapıyordu. Şansını sinemada denemek için Los Angeles'a giden Charlize Theron'a annesi bir miktar para ve tek gidişlik bilet verdi. Haftalar geçmesine rağmen bir sonuç alamayan Theron, hesabında kalan son parayı çekmek için bankaya gitti. Çeki kabul etmeyen veznedarla kavga ederken menajer John Crosby'nin dikkatini çekti. Crosby; Theron'a oyuncu olup olmadığını sordu. Theron ise "Değilim ama olmak istiyorum" yanıtını verince oyunculuk kapılarını araladı.
OSCAR ÖDÜLÜNE UZANDI
Theron, 1996 tarihli 2 Days in the Valley adlı filmde kamera karşısına geçti. O yapımdaki iç çamaşırlı sahneleri de hafızalara kazındı. Bugün Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri olan Charlize Theron, kariyerindeki en önemli çıkışını Keanu Reeves ve Al Pacino ile birlikte oynadığı 1997 tarihli The Devil's Advocate (Şeytanın Avukatı) filmiyle yaptı. Ardından peş peşe iyi izlenen filmlerde rol alan Theron 2004'te de kadın seri katiy Aileen Wuornos'u canlandırdığı The Monster (Cani) filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandı.
HAYRANLARI EVLENMELERİNİ İSTİYORDU: Theron'un Sean Penn ile yaşadığı ilişki de çok konuşuldu. Herkes onlardan evlilik haberi beklerken onlar yollarını ayırdılar.
BÜYÜK BİR AİLE TRAJEDİSİNE TANIK OLDU: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Benoni şehrinde doğan Theron'un annesi Gerda Alman, babası Charles Theron ise Fransız asıllıydı.Annesi ve babası bir yol yapım şirketi işletiyordu. Theron 15 yaşında iken annesi bir tartışma sırasında babasını vurdu ve Theron'un babası hayatını kaybetti. Annesi kendini savunduğu gerekçesiyle ceza almadı.Aslında çok iyi bilinen bu olayı bir daha hatırlamak istersek... Charlize Theron'un annesi Gerda, 1991 yılının o kabus gibi gecesinde kocası Charlie'yi vurmak zorunda kalmıştı. Gerda, kocası Charles, hem ohu hem de kızı Charlize'i kurşunlayıp öldürmekle tehdit ettiği için kendilerini savunmak amacıyla silahını ateşledi. Theron, kariyerinin yanı sıra bu aile trajedisiyle de gündeme geliyor zaman zaman. Hatta bu konuda açıklama yapmaktan da çekinmiyor. Theron, üç yıl önce bir röportajda bu konu hakkında açık açık konuşmuştu.Theron o röportajda Annemin kendini savunmak için babamı vurduğu o gece hakkında konuşmaktan hiç utanmıyorum. Benzer durumdaki insanların, yalnız olmadıklarını hissetmelerini istiyorum" diye konuştu. Hatta bu konuda konuşmaktan kaçınmadığını çünkü bu yaşanmışlığın benzer tecrübelere sahip başka insanlara yardımcı olmasını istediğini de söylemişti.