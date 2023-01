Charlize Theron: Artık bizim değil, Kim Kardashian'ın devri

Haberin Devamı

'ARTIK SEYİRCİ BAŞKA ŞEYLER ARIYOR'

Değişime en çok açık alanlardan biri de eğlence sektörü üst başlığı altında toplanan sinema, TV dünyası. İşte bu konuda son yıllarda giderek daha fazla dikkat çeken bir gerçeğe ünlü yıldız Charlize Theron, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda değindi. Oyunculukla başladığı sinema kariyerini yapımcılıkla sürdüren Theron bu konuda bazı çarpıcı açıklamalar yaptı. 47 yaşındaki yıldız, "pazarın bugün artık çok farklı" olduğunu söyleyerek "Şöhretin, seyirci tarafından aranan başka bir seviyesi var" dedi. Gelin, Theron'un nelerden söz ettiğine şöyle bir bakalım.

Theron, eğlence sektörüne sosyal medyanın da katılımıyla birlikte, ünlü ve yetenekli yıldızların hayatının da değiştiğini vurguladı. Charlize Theron bu konuda şunları söyledi: "Artık reality şovlar çağında yaşıyoruz. Tanrı biliyor ki bunları ben de seviyorum. Yani Kim Kardashian gibi reality şov yıldızlarının temsil ettiği paza, artık Meryl Streep gibi yaşayan en yetenekli yıldızların temsil ettiğinden çok daha değerli artık. Bu bir gerçek" diye konuştu.

Theron, bu iki farklı alandaki isimlerin, farklı yetenekleri ve özellikleri olduğunu belirterek "Eğer Kim Kardashian'sanız çok daha fazla dikkat çekmeniz olası" diye sözlerini sürdürdü. Güzel yıldız, bu sözleriyle Kim Kardashian hakkında olumsuz bir fikir beyan etmediğini, tam tersine onun yaptığı her şeyi izlediğini sözlerine ekledi. Theron'un söylediği başka bir ayrıntı da bu tür reality şov yıldızlarının aslında Hollywood'a çok fazla şey katabileceği.

Charlize Theron aslında bu konuda ilk kez görüş beyan etmiyor. İki çocuk annesi Theron, daha önce de sosyal medya platformlarının ve reality TV şovlarının, gösteri dünyasında birçok başarılı kariyerin inşa edilmesine önayak olduğunu ifade etmişti.

Aslına bakılırsa Charlize Theron, bu konuda doğru olmayan sözler sarf etmedi. Kim Kardashian , ailesiyle birlikte kamera karşısına geçip hayatının en özel ayrıntılarını bile kameralarla paylaşarak kocaman bir imparatorluk kurdu. Hem kendisi hem kız kardeşleri bu sayede elde ettikleri ünden faydalanarak servetlerini katlamak için farklı yollara gitti. Kim Kardashian moda ve kozmetik alanına el attı. En küçük kız kardeşi Kylie Jenner da kendine ait bir kozmetik markası kurdu. Diğer kardeşi Kendall Jenner ise yine TV yoluyla kazandığı şöhret sayesinde moda dünyasına adım attı ve birçok meslektaşına nasip olmayacak şekilde hızla çıktı kariyer basamaklarını.

BANKADAKİ SON PARASINI ÇEKERKEN KEŞFEDİLDİ

Charlize Theron'un bugünkü şöhretine ulaşmasının da kelimenin tam anlamıyla 'Film gibi' bir öyküsü var. Güney Afrikalı Charlize Theron, 6 yaşında bale dersleri almaya başladı. Fakat bu alandaki serüveni dizini incitince sona erdi. Sonra 16 yaşına geldiğinde ise modellik yapıyordu. Şansını sinemada denemek için Los Angeles'a giden Charlize Theron'a annesi bir miktar para ve tek gidişlik bilet verdi. Haftalar geçmesine rağmen bir sonuç alamayan Theron, hesabında kalan son parayı çekmek için bankaya gitti. Çeki kabul etmeyen veznedarla kavga ederken menajer John Crosby'nin dikkatini çekti. Crosby; Theron'a oyuncu olup olmadığını sordu. Theron ise "Değilim ama olmak istiyorum" yanıtını verince oyunculuk kapılarını araladı.

OSCAR ÖDÜLÜNE UZANDI

Theron, 1996 tarihli 2 Days in the Valley adlı filmde kamera karşısına geçti. O yapımdaki iç çamaşırlı sahneleri de hafızalara kazındı. Bugün Hollywood'un en başarılı oyuncularından biri olan Charlize Theron, kariyerindeki en önemli çıkışını Keanu Reeves ve Al Pacino ile birlikte oynadığı 1997 tarihli The Devil's Advocate (Şeytanın Avukatı) filmiyle yaptı. Ardından peş peşe iyi izlenen filmlerde rol alan Theron 2004'te de kadın seri katiy Aileen Wuornos'u canlandırdığı The Monster (Cani) filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandı.

NİŞANLISIYLA YOLLARINI AYIRDI: Özel hayatını fazla göz önünde yaşamayan Theron, uzun süre Stuar Townsend ile nişanlı kaldı. 2001 yılında İrlandalı aktör Stuart Townsend birlikteliğe başlayan Theron, 2011 yılında ilişkisini bitirdi. Oyuncunun eski nişanlısının adı bir dönem dolandırıcılık olayına karışmıştı.

HAYRANLARI EVLENMELERİNİ İSTİYORDU: Theron'un Sean Penn ile yaşadığı ilişki de çok konuşuldu. Herkes onlardan evlilik haberi beklerken onlar yollarını ayırdılar.