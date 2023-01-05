Kocam sağ olsun, kilolarımla çok mutluyum!

Haberin Devamı

ARTIK DAHA KİLOLU AMA DAHA MUTLU

İngiliz model ve oyuncu Brook, 1990'ların ikinci yarısında, incecik fiziğiyle dikkat çekiyordu. Hatta böyle kalmak için elinden geleni de gelmeyeni de yapıyordu. Kelly Brook, geride kalan on yıllarda bir model olarak fiziksel görünümünü korumaya çalıştı. Sonra aradan zaman geçti, şu anda 43 yaşında olan Kelly Brook, eskisine oranla çok daha kıvrımlı ama anlattığına göre çok mutlu.

'ZAYIF VE SEFİLDİM'

Söylediğine göre bu konudaki en büyük desteği de kısa süre önce evlendiği kocası Jeremy Parisi. Onun sayesinde, fiziksel görünümüne dair güvensizliklerini yendiğini söylüyor Kelly Brook. Güzel yıldız, samimi açıklamalar yaptığı röportajda, geriye dönüp baktığı zaman. en zayıf olduğu dönemlerin, aynı zamanda kendini en sefil hissettiği dönemler olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

The Sun gazetesine konuşan Brook, bu konuda şunları söyledi: "Hayatının her gününde fotoğrafları çekilmiş biri olarak mutsuz zamanlarımın kanıtlarını görebiliyorum. O dönemde çekilen fotoğraflarıma bakıyorum ve 'Ah, o zamanlar gerçekten zayıftım' diyorum. Sonra bunun o zamanlarda olan bir şeylerden kaynaklandığını hatırlıyorum."

Brook, böyle hissetmesinin, yani en zayıf olduğu dönemlerde çekilen fotoğraflarında kötü anıları hatırlamasının nedenini şu sözlerle ifade etti: "Ayrılıklar ve bunun gibi kalp kırıklıkları yaşadığınızda bu, beslenme düzeninizi de etkiler. Benim en zayıf olduğum zamanlar, en mutsuz olduğum zamanlardı."

'ARTIK EVLİYİM VE MUTLUYUM, LÜTFEN TAHTAYA VURUN'

Son yıllarda bazı çevrelerde kilo aldığı ve eski görünümünü kaybettiği için ağır eleştiriler alan Kelly Brook, bu konuda daha önce söylediklerine benzer sözler sarf etti: "Bu tesadüf değil... Artık evliyim, işimi seviyorum, iş arkadaşlarımı seviyorum. Yaş aldım ve ailemdeki herkes çok sağlıklı." Brook, sonra da röportaj yaptığı muhabire gülerek "Tahtaya vurun" diye de ekledi.

Haberin Devamı

Bütün bu anlattıklarına ve yeni görünümünden mutlu olduğunu söylemesine rağmen hala zaman zaman bazı endişelere kapıldığını gizlemedi Kelly Brook. "Şu an hayatımın en mutlu dönemindeyim. Ama fiziksel görüntümün yeterince iyi olmadığı konusunda olumsuz düşüncelere kapılmam da mümkün. Bu, benim zayıf olduğum dönemde de hissettiğim bir durumdu" diye anlattı bu konudaki fikirlerini.

Haberin Devamı

Geçen yaz, uzun süredir birlikte olduğu model Jeremy Parisi ile evlenmenin hayata bakışını değiştirdiğini gizlemedi. Gelin, bu konuda anlattıklarını dinleyelim: "Evlenmek her şeyi değiştiriyor. Bu çok güzel. Bir aile olduğunuzu hissediyorsunuz, sadece kız arkadaş ve erkek arkadaş değil."

HAMİLE SÜTYENİ VERDİLER

Kelly Brook'un kiloları her zaman gösteri dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Aslına bakılırsa kendi anlattığına göre Brook, kariyerinin ilk döneminde bugünkü kadar kilolu olmasa da moda dünyasının istediği kadar zayıf da değildi. Güzel yıldız, aslında moda dünyasında çalışmayı sevmesine rağmen, kıvrımları yüzünden işinin hiç de kolay olmadığını itiraf etmişti başka bir röportajında. Kendisi modellik yapmaktan büyük bir zevk alıyor olsa da kıvrımlı fiziği yüzünden "demode" olarak görüldüğünü anlattı.

Brook, röportajda kariyerinin ilk dönemleriyle ilgili bir deneyimini de anlattı. Kıvrımlı bedeni ve moda dünyasının kabul ettiğinden daha iri göğüsleri nedeniyle ilk deneme çekiminde kendisine hamile kadınların kullandığı bir sütyen verildiğini hatırlattı. Yıldız, o sırada henüz 14 yaşında olduğunu da hatırlattı. Fiziksel özellikleri nedeniyle moda dünyasında kendini hep "yabancı" gibi hissettiğini gizlemedi Kelly Brook. Üstelik sadece kendisinin değil, başka bazı kadınların da böyle hissettiğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

HİLELİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Kelly Brook, kimi zaman aldığı kimi zaman verdiği kilolar nedeniyle Magazin basınında eleştiri konusu oldu hep. Bir dönem bu baskı nedeniyle Diyet uygulayıp kilo veren ama sonra tekrar alan Brook, sonunda kendini olduğu gibi kabul ettiğini gizlemedi. Brook, geçen yıl verdiği bir röportajda bir ara 44 bedene kadar çıktığını o sırada eleştiri almamak için sosyal medya pozlarını filtre ve uygulamalarla incelttiğini itiraf etti.

Kilo verdiği sırada kendini 20 yaşındaki gibi hissetmek istediğini gizlemeyen Kelly Brook, sonra bu konudaki fikrinin değiştiğini anlattı. Brook o röportajda "Şimdi Instagram sayfamda gördükleriniz benim" diye konuştu. Fakat hala fotoğraflarını bazı filtreler yardımıyla ya da fotoğrafın ışığıyla oynayarak kendini daha iyi gösterdiğini de belirten Brook "Bu da bir tür kandırmaca" dedi.

Haberin Devamı

Brook; bir kır düğünüyle evlendiği Jeremy Parisi'nin de onun fiziksel görüntüsünden memnun olduğunu söyledi o röportajda. "Jeremy, onunla oturup onunla birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" diyerek yemek yemeye bakışını da anlattı.

Kelly Brook ile 37 yaşındaki Jeremy Parisi, geçen temmuz ayında İtalya'da birkaç gün süren bir törenle evlendi. Mutluluğu her halinden belli olan Brook, evlilik yemini ederken iki farklı kıyafet giydi.Kelly Brook, bugüne kadar kariyerinin yanı sıra gönül ilişkileriyle de sık sık gündeme geldi. Jason Statham, Billy Zane, Thom Evans ve David McIntosh ile nişanlanan Brook, bütün bu ilişkilerini kırık bir kalp ile bitirdi. Sonunda Jeremy Parisi ile tanıştı ve kendi deyimiyle "ruh eşini buldu.Çiftin evlenmek için İtalya'yı seçmesinin de özel bir nedeni var. Jeremy Parisi her ne kadar Fransa'da doğup büyüse de bu ülkenin vatandaşı olsa da İtalyan kökenli. Bu yüzden de düğünün İtalya'da olmasının çift için ayrı bir önemi var. Kelly Brook, yedi yıldır birlikte olduğu Jeremy Parisi'nin 'ruh eşi' olduğunu geçen ay İngiliz Mirror gazetesine verdiği röportajda ifade etmişti. Brook, nişanlısı için "en iyi arkadaşım ve ruh eşim" nitelemesinde bulunmuştu.

ÖNCE ONLINE OLARAK YAKINLAŞTILAR

Kelly Brook ile "en iyi arkadaşım" ve "ruh eşim" dediği Jeremy Parisi ile sosyal medyada tanıştığını daha önce anlatmıştı. Brook, Parisi'yi internetteki bir videoda gördüğünü ve uzun süre internet üzerinden görüştüklerini söyledi. Brook sevgilisiyle altı aylık online görüşmelerin ardından gerçek hayatta da tanıştıklarını ve aralarında romantik bir ilişki doğduğunu söyledi. Brook ile Parisi, bazen İngiltere'de bazen de Fransa'da yaşıyorlar.

ESKİ KALP KIRIKLIKLARI: Kelly Brook, şu sıralarda kıvrımlı görüntüsüyle dikkat çekiyor ve anlattığına göre çok mutlu. Belki de gerçekten özel hayatında yaşadığı kalp kırıklıkları söylediği gibi yeme alışkanlıklarını değiştirdi. Gelin onun en zayıf olduğu dönemden bugüne, aşk hayatına bir bakalım.

İLK NİŞANLISI Jason Statham

Kelly Brook, her zaman özel hayatıyla da gündemde oldu. Kariyerinin ilk döneminde oyuncu Jason Statham ile birlikteydi. Brook ile ilk nişanlısı Statham, 2004'te ayrılana kadar yedi yıl birlikte kaldılar. Jason Statham, Kelly Brook'tan ayrıldıktan sonra model Rosie Huntington Whiteley ile nişanlandı. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

Kelly Brook'un ikinci nişanlısı da yine bir oyuncu Billy Zane. Çift, birlikte rol aldıkları Survival Island adlı yapımın setinde tanıştı. Birbirlerine aşık olan Kelly Brook ile Billy Zane'in 2005 yılında başlayan ilişkisi 2008'de bitti.

Brook'un üçüncü kez nişanlandığı kişi ise İskoç rugby oyuncusu Thom Evans oldu. 2010 ile 2013 arasında çalkantılı bir ilişki yaşadılar. Bir ara ayrılıp barışan çiftin ilişkisi ayrılıkla sonuçlandı.Thom Evans şimdi Pussycat Doll adlı müzik grubuyla ünlenen Nicole Scherzinger ile birlikte.

11 HAFTADA EVLİLİK TEKLİFİ

Dördüncü nişanlısıyla birlikte olduğu dönemde de Kelly Brook basının manşetlerinden inmiyordu. Katıldığı Gladiator adlı yarışma programıyla tanınan David McIntosh ile bir yıldan daha kısa bir süre flört etti Brook. Ama ilişkileri çok hızlı başladı. McIntosh, çıkmaya başlamalarından 11 hafta sonra Kelly Brook'a evlenme teklif etti. Fakat bu ilişki de kısa sürdü ve yollarını ayırdılar. Brook ile David McIntosh'un ilişkisi 2015 yılında başladı ve bitti. Brook ondan sonra da şu anda evlenmeye hazırlandığı Jeremy Parisi ile tanıştı. Çift, 2018 yılında nişanlandı.